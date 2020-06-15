Кабмін має якнайшвидше виплатити страховки медикам, які постраждали від COVID-19, - Зеленський

Питання страхових виплат родинам загиблих медиків і тих, хто отримав інвалідність внаслідок боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19, порушив президент України Володимир Зеленський на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Наші медики – герої. Це безсумнівно. Держава має дякувати їм не просто на словах. Я вже порушував питання страхових виплат медикам, постраждалим у боротьбі з коронавірусом. Був час на бюрократію, тепер час виплачувати допомогу. Кабмін має зробити це якнайшвидше", – сказав Зеленський.

Президент нагадав, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт, згідно з яким у разі смерті працівника державного або комунального закладу охорони здоров'я або державної наукової установи внаслідок інфікування коронавірусною хворобою такий працівник прирівнюється за своїм статусом до військовослужбовця.

У відповідь урядовці повідомили, що документи, необхідні для страхових виплат, були підготовлені.

"Медики не мають боятися ходити на роботу, вони мають відчувати не лише нашу моральну підтримку, а й знати, що держава дбає про них і здатна подбати про їхніх близьких і дітей. Також ми маємо розуміти, що сьогодні не лише від медиків, а й від кожного з нас залежить, наскільки швидко Україна впорається з наслідками епідемії та зможе повернутися до звичного життя. Тому треба дотримуватися вказаних карантинних норм навіть після пом’якшення", – наголосив глава держави.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що вноситимуться зміни до постанови, яка регламентує дотримання карантинних заходів. Вони визначатимуть, за яких обставин та чи інша область може зробити певні обмеження жорсткішими. Це буде потрібно на випадок погіршення епідемічної ситуації.

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