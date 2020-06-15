Кабмін має якнайшвидше виплатити страховки медикам, які постраждали від COVID-19, - Зеленський
Питання страхових виплат родинам загиблих медиків і тих, хто отримав інвалідність внаслідок боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19, порушив президент України Володимир Зеленський на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Наші медики – герої. Це безсумнівно. Держава має дякувати їм не просто на словах. Я вже порушував питання страхових виплат медикам, постраждалим у боротьбі з коронавірусом. Був час на бюрократію, тепер час виплачувати допомогу. Кабмін має зробити це якнайшвидше", – сказав Зеленський.
Президент нагадав, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт, згідно з яким у разі смерті працівника державного або комунального закладу охорони здоров'я або державної наукової установи внаслідок інфікування коронавірусною хворобою такий працівник прирівнюється за своїм статусом до військовослужбовця.
У відповідь урядовці повідомили, що документи, необхідні для страхових виплат, були підготовлені.
"Медики не мають боятися ходити на роботу, вони мають відчувати не лише нашу моральну підтримку, а й знати, що держава дбає про них і здатна подбати про їхніх близьких і дітей. Також ми маємо розуміти, що сьогодні не лише від медиків, а й від кожного з нас залежить, наскільки швидко Україна впорається з наслідками епідемії та зможе повернутися до звичного життя. Тому треба дотримуватися вказаних карантинних норм навіть після пом’якшення", – наголосив глава держави.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що вноситимуться зміни до постанови, яка регламентує дотримання карантинних заходів. Вони визначатимуть, за яких обставин та чи інша область може зробити певні обмеження жорсткішими. Це буде потрібно на випадок погіршення епідемічної ситуації.
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....Во-первых - медицинское обслуживание президента Украины и членов его семьи договорно закреплено за клинической больницей "Феофания", договор с которой, как и положено обновлен на 01.01.2020 г. и предусмотрен в бюджетных расходах на содержание Президента Украины.
Там зарезервированы несколько палат со всем необходимым оборудованием и условиями, включая и изоляционный бокс для лечения инфекционных заболеваний.
Так положено и это правильно.
Вопрос состоит только в том, что никто в "Феофании" о болезни, обследовании или госпитализации Елены Зеленской слыхом не слыхивал. Как нет в учреждении документальных следов этого.
Во-вторых - если семья Зеленских проходила ПЦР-тестирование на COVID-19 то образцы должны бы обрабатываться в лабораториях ЦОЗ. Тем не менее никаких следов их анализов в ЦОЗ за последнюю неделю нет.
В-третьих, более чем странное сообщение "Зеленская находится на амбулаторном лечении".
Амбулаторное лечение инфекционных заболеваний эпидемического характера, а уж COVID-19 у жены президента и подавно, должно проводится исключительно в стационарных условиях. Это правило и ему нет исключений.
Кроме того сообщение самой Зеленской о "бессимптомном протекании болезни" - очень опасный сигнал. Обычно бессимптомное протекание заболевания характерно для людей с пониженным уровнем иммунного ответа, что чревато быстрым развитием ковидной пневмонии.
Или Зеленскую осматривали и назначали лечение, какие то шарлатаны-фотографы?
Мы уверенны, что о здоровье Елены Владимировны не стоит беспокоится, с ней все хорошо.
Зеленский бы не был Зеленским, если бы не попытался разыграть шоу на ситуации с COVID-19. Украинский народ доверчив и добросердечен. Сочувствие и добрые слова на фоне галопирующего кризиса важны для самого Зеленского.
Объявить себя больным он не рискнул, но умудрился проговориться. Очевидно опасался взрыва бурной радости в стране. Да и мало ли ... Глядишь, а президент уже объявлен ВР недееспособным и Разумков там правит бал ...
Времена нынче такие ...
Потому было решено "заболеть" Елену Владимировну. Живущий уже почти месяц на "Объекте" Зеленский мог внятно объяснить почему его нет дома, что в свете его личных проблем тоже весьма полезно.
Плюс идиллическая картина "страдающий президент" и сочувствие бот-ферм имени Федорова.
Моральность ? Шоу- это не профессия. Это состояние души.
Зеленский бы не был Зеленским, если бы не попытался разыграть шоу на ситуации с COVID-19. Украинский народ доверчив и добросердечен. ...... Потому было решено "заболеть" Елену Владимировну. Живущий уже почти месяц на "Объекте" Зеленский мог внятно объяснить почему его нет дома, что в свете его личных проблем тоже весьма полезно.
Плюс идиллическая картина "страдающий президент" и сочувствие бот-ферм имени Федорова.
Хочу такую работу=)
У них епоха бідності то все.
Один гребаный пиар - шмаркля напомил, шмаркля настаивает, шмаркля требует и т.д. Совок.
1. Сколько врачей, медсестёр, нянечек умерло?
2. А сколько врачей, медсестёр, нянечек получили инвалидность?
3. Знает ли бубочка порядок получения инвалидности в нашей стране?
4. Почему Держстат закрыл статистику по смертност зв 2020?
5. Кто ответит за всё это безобразие?
6. Когда нам перестанут врать?
15 Июня 13:48 0
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Уряд Зеленського ввів податок на смартфони, планшети, телевізори та папір - гроші йдуть двом приватним фірмам
Від сьогодні дві приватні контори будуть збирати 5% податку, що ввів Уряд Зеленського, с кожного смартфона, планшету, телевізору та навіть офісного паперу. І це не жарт.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2415-19#Text Закон про управління майновими правами правовласників та рішення Міністерства економіки закріпили цей податок законодавчо. Очікуємо мінімум 5% подорожчання всіх цих товарів. Тому що імпортери техніки повинні включити у вартість товару збір за приватне копіювання і виплачувати його організації колективного управління (ОКУ), а вона виплачуватиме винагороду авторам.
Представники бізнесу стверджують, що цей податок є анахронізмом та просто дозволяє збагачуватись окремим особистостям, що володіють двома приватними компаніями по розподілу цих коштів. Та дають додаткові переваги постачальникам контрабанди. Є й інші питання, наприклад, ви користуєтесь платним контентом, то це означає, що з вас беруть 5% відрахувань за контент, а потім ви ще сплачуєте окремо за той же контент. Це як?
Так що перед нами черговий приклад схем від посадовців зеленського для звичайного особистого збагачення.