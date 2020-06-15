Нардепи фракції "ЄС" беруть участь у суді у справі Стерненка і готові взяти його на поруки

Народні депутати фракції "Європейська Солідарність" беруть участь у судових засіданнях над активістом Сергієм Стерненком і готові взяти його на поруки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

У судовій залі перебувають народні депутати Софія Федина, Яна Зінкевич, Михайло Бондар, Вікторія Сюмар та Марія Іонова.

Іонова вона повідомила, що народні депутати фракції "Європейська Солідарність" готові взяти на поруки Андрія Антоненка, якого обвинувачують у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

"Географія засідань суду розширюється, сьогодні Шевченківський, суд над Сергієм Стерненком. Готові брати на поруки. 14.45 Апеляційний суд м. Києва. Чергове судилище над Андрієм Антоненком. Готові брати на поруки. Ми з колегами з " Європейської Солідарності" розділилися, бо всюди телепортуватися б не встигли", – написала Марія Іонова.

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