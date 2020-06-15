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Нардепи фракції "ЄС" беруть участь у суді у справі Стерненка і готові взяти його на поруки

Нардепи фракції

Народні депутати фракції "Європейська Солідарність" беруть участь у судових засіданнях над активістом Сергієм Стерненком і готові взяти його на поруки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

У судовій залі перебувають народні депутати Софія Федина, Яна Зінкевич, Михайло Бондар, Вікторія Сюмар та Марія Іонова.

Іонова вона повідомила, що народні депутати фракції "Європейська Солідарність" готові взяти на поруки Андрія Антоненка, якого обвинувачують у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

"Географія засідань суду розширюється, сьогодні Шевченківський, суд над Сергієм Стерненком. Готові брати на поруки. 14.45 Апеляційний суд м. Києва. Чергове судилище над Андрієм Антоненком. Готові брати на поруки. Ми з колегами з " Європейської Солідарності" розділилися, бо всюди телепортуватися б не встигли", – написала Марія Іонова.

Читайте: На акції на підтримку Стерненка затримали п'ять осіб, - Нацполіція

Автор: 

Бондар Михайло (33) Сюмар Вікторія (270) Стерненко Сергій (384) Зінкевич Яна (50) Іонова Марія (30) Європейська Солідарність (1081) Федина Софія (72)


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Топ коментарі
+6
Нардепи фракції "ЄС" беруть участь у суді у справі Стерненка і готові взяти його на поруки - Цензор.НЕТ 703
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15.06.2020 16:29
+4
Соевая ботва, зрада зрадная нарисовалась:
"Печерский райсуд Киева рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения бывшему президенту, нардепу Петру Порошенко 18 июня, сообщает https://www.unn.com.ua/ru/news/1875067-sud-rozglyane-klopotannya-pro-obrannya-zapobizhnogo-zakhodu-poroshenku-18-chervnya УНН"
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15.06.2020 16:22
+4
если бзде попробует посадить Порошенка вылетит из кресла как пробка из бутылки никакие фсбешные ермаки не помогут.
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15.06.2020 16:33
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Соевая ботва, зрада зрадная нарисовалась:
"Печерский райсуд Киева рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения бывшему президенту, нардепу Петру Порошенко 18 июня, сообщает https://www.unn.com.ua/ru/news/1875067-sud-rozglyane-klopotannya-pro-obrannya-zapobizhnogo-zakhodu-poroshenku-18-chervnya УНН"
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15.06.2020 16:22 Відповісти
Гончаренко возьмёт Петю на поруки.
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15.06.2020 16:26 Відповісти
Нардепи фракції "ЄС" беруть участь у суді у справі Стерненка і готові взяти його на поруки - Цензор.НЕТ 703
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15.06.2020 16:29 Відповісти
Печерский райсуд Киева рассмотрит ....

А шо, судьи Печерского суда уже не хотят свободно ездить в Европу и Америку ?
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15.06.2020 16:29 Відповісти
К чему ты ото вывалил?
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15.06.2020 16:30 Відповісти
к твоей блевотине
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15.06.2020 16:35 Відповісти
Какой вумный ответ!
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15.06.2020 16:36 Відповісти
максимально конкретный.
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15.06.2020 16:37 Відповісти
Т.е. это то, что "максимально" смог родить твой мозг? Не густо...
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15.06.2020 16:39 Відповісти
Они хотят ездить в Европу и Америку, но, видимо, у Портнова есть более убедительные аргументы, чем Европа и Америка.
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15.06.2020 16:53 Відповісти
та вряд ли.
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15.06.2020 17:22 Відповісти
если бзде попробует посадить Порошенка вылетит из кресла как пробка из бутылки никакие фсбешные ермаки не помогут.
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15.06.2020 16:33 Відповісти
Пойдешь на соемайдан за святого Рошенко или будешь только букафки клацать?
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15.06.2020 16:34 Відповісти
та ты, малохольный, сначала дождись этой посадки ))))
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15.06.2020 16:36 Відповісти
Почитают вашу стряпню в тырнэте зебильные судьи и отпустят святого гэтьмана, да?
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15.06.2020 16:37 Відповісти
та я думаю, что стряпню Европейского Парламента они уже прочитали три дня тому назад
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15.06.2020 17:25 Відповісти
А ти за шмарклю зелену підеш?
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15.06.2020 16:37 Відповісти
З якого переляку ти вирішив, що мені є якесь діло до вашої улюбленної "зеленої шмарклі"?
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15.06.2020 16:38 Відповісти
судячи з швидкості перевзування в польоті, ти тваринка з лугандону.
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15.06.2020 16:48 Відповісти
Ще одне розумово обдароване вилізло...Нардепи фракції "ЄС" беруть участь у суді у справі Стерненка і готові взяти його на поруки - Цензор.НЕТ 3517
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15.06.2020 16:51 Відповісти
а текст спросувати нічим, так що стандартний висєр.
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15.06.2020 16:57 Відповісти
пойду, янелох успешно настраивает против себя народ Украины.
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15.06.2020 16:38 Відповісти
я зимой уже ездил и не один
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15.06.2020 16:39 Відповісти
Що за товари?
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15.06.2020 16:44 Відповісти
країна розвивалася а зараз вона в повній сраці за словами бздикуна
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15.06.2020 16:46 Відповісти
А что там при шмарклях все хорошо, кончилась торговля? Электроэнергия, уголь, сериалы вон министр говорит надо покупать?))))
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15.06.2020 16:46 Відповісти
Це для кого кацапчику інформація? Ми це знаємо, але цифри трішечки не такі. Наші прокацапи, які тут живуть до цього часу купують кацапські ПАЗіки, ГЕЗЕЛі КАМАЗи, ЗІЛи і Газони, навіть в Запоріжжі будуть випускати ВАЗи, аби не Богдани. І виходить така цифра. А ще купують різний кацапський ширпотреб і навіть картошку. Але то вже "мелочовка". Ви хочь не кажіть це Зіміну, Грішину(Семенченко) і Парасюку, ато розберуть ж.д.колії. Ось вони вже поїхали під кордон московії і будуть заварювати колії, які возять вугілля з московії на "центренерго" для Бені. А як взнають за це, то перериють всі дороги.
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15.06.2020 16:51 Відповісти
Категорически осуждают политическое преследование Пороха по выдуманым делам - евродепутаты, екс генсек НАТО, Курт Волкер, интелегенция, ученые, поддерживают :зебилы, сепарня,кацапня, ОПЗЖ. Интересно получается)))
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15.06.2020 16:50 Відповісти
Верю тебе, ботва, охотно верю!Нардепи фракції "ЄС" беруть участь у суді у справі Стерненка і готові взяти його на поруки - Цензор.НЕТ 1474
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15.06.2020 16:52 Відповісти
Как ты там писал, это все что ты высрать смог?))) А если пруфы кину напишешь под своим первым коментом: простите меня тупого имбицила?)))))
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15.06.2020 16:54 Відповісти
Соевое недоразумение, "паддержка прогрессивной апществиннасти" - это один из видов оболванивания еще с времен совка. Пешы истчо!
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15.06.2020 16:56 Відповісти
Ой, обделался мальчик, ну ты как Бубочка возьми фен, подсуши стульчик, как лучше подготовишься заходи😂
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15.06.2020 17:03 Відповісти
у тебя аргументы есть??? ну или ты просто как и все зе ... ****...ул шо нибудь и в кусты... сравни пожалуйста деятельность своего зе с порохом ... в каких то реальных свершениях ... по моему твой зе ... мальчик не лох с интеллектом 4,2 годика
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15.06.2020 21:31 Відповісти
Для тех, кто в танке с броней во лбу: это дословная цитата с новостной ленты. Все претензии к УНН, а не ко мне.
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15.06.2020 22:07 Відповісти
ирония...
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15.06.2020 16:22 Відповісти
Зачем мараться?
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15.06.2020 16:24 Відповісти
может до моники дойдет если выйдет 20000 - хотя я смотрю аваков на Италию готовиться
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15.06.2020 16:28 Відповісти
Зря они это делают.Стерненко в свое время приложил много усилий,чтобы привести к власти тех кто его сейчас мочит.
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15.06.2020 16:39 Відповісти
А разве ктото звал сою? Вы зачем пришли? Увидели что к Стерненку больше приходят чем к пеця и тани черновол вместе взятых?
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15.06.2020 17:37 Відповісти
Где грамоте обучался,зебилоид?
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15.06.2020 17:51 Відповісти
А Стерненко тоже зебилоид, соя? И зачем соевые депутаты пришли тянуть мазу за зебилоида? Обьясни соя, без тебя никак?😷
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15.06.2020 17:56 Відповісти
Соя - это то,что ты по праздникам жрешь,нищеброд неграмотный.
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16.06.2020 18:42 Відповісти
Согласен что мазу за этого поца ЕС тянуть не стоит.
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16.06.2020 21:57 Відповісти
А де ж тимошенкоботи, гриценкоботи, смєшкоботи, скрипіноботи, хмароботи, фаріоноботи ?
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15.06.2020 16:39 Відповісти
Надо же. А порохосрань так усердно и азартно забрасывала говном протестующих что забросали и своих по инерции
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15.06.2020 16:39 Відповісти
оо, патриоты ватные репетируют)) та не тронут вашего аппазиционера карманного, вы ж знаете, так потягают немножко, штоб петькин-вовкин быдлорат подеражать в тонусе: типо вовка из шкуры лезет, как хочет ворюгу посадить, а петьку прессует антинародный режим и он - единственная настоящая аппазиция, обе в плюсе))
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15.06.2020 16:42 Відповісти
Люди, вчора з цензора перейшов за посиланням на ютюб ватного зіка і не втерпів з коментарями. Розумію, що зробив дурницю і таким чином покращую їх рейтинг. Але так тупо і безсовісно ллють грязь на Стерненка... Однім словом, ті курви з зіка якось так роблять, що мої коменти не проходять. Я не лаюсь, ну згадав там трохи про кацапські трупаки іхтамнєтов, не знаю. Якщо можна, зайдіть хто туди і дайте їм по морді добрим коментом і лайком. Бо мені не так багато часу воювати з троляками. Посилання на той грьобаний зік https://www.youtube.com/watch?v=1gpcDGHb2VI&lc=Ugxh6lWnLYkcXaoxj4J4AaABAg.99rgmEloPgT99vdgR7yLuv Якщо треба - видаляйте мій пост тут або прямо зараз, або пізніше.
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15.06.2020 16:42 Відповісти
Попиариться решили на этом клоуне
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15.06.2020 17:21 Відповісти
Странно, форумная соя говорила что Стерненко ящик пандоры открыл и пусть теперь сам? А тут такой паворот😷. Обьясни соя, без тебя никак?😂
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15.06.2020 17:34 Відповісти
Галімий секс,а не нардепи!!!
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15.06.2020 21:47 Відповісти
 
 