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Новини Коронавірус і карантин
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Перевізники на Львівщині вирішили самовільно відновити роботу попри карантин. ФОТО

Перевізники на Львівщині вирішили самовільно відновити роботу попри карантин. ФОТО

У Львівській області перевізники після акції протесту під обласною держадміністрацією вирішили самовільно відновити приміські та міжміські перевезення всупереч рішенню влади продовжити карантин.

Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Перевізники Львівської області припинили акцію протесту біля Львівської обласної державної адміністрації та вирішили самовільно відновити приміські та міжміські перевезення", - написав він у Facebook.

Перевізники на Львівщині вирішили самовільно відновити роботу попри карантин 01

Перевізники на Львівщині вирішили самовільно відновити роботу попри карантин 02

Голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка розповів ZAXID.NET, що перевізники ухвалили таке рішення самовільно після того, як обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не прислухалася до їхніх вимог і не дозволила офіційно відновити роботу.

"Ми почали потихеньку працювати. Бачимо, що влада не розуміє нас і те, що ми будемо стояти під стінами ЛОДА, - вони абсолютно на це не реагують. Тому ми шукаємо інші шляхи реалізації свого права на працю", - заявив Велійка.

Читайте: МОЗ наполягав на збільшенні кількості одиниць громадського транспорту перед запуском перевезень, - Степанов

За його словами, перевізники обіцяють дотримуватися всіх вимог, які зараз діють в регіонах, де послабили карантин: возити виключно то кількість пасажирів, яка відповідає кількості сидячих місць, і контролювати масковий режим.

Карантин у Львівській області було продовжено до 19 червня.

Автор: 

карантин (18172) транспорт (1393) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+8
Правильно и сделали. Раз власть - дегенераты и дибилы, что ж теперь делать? С голоду подыхать?
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16.06.2020 10:03
+6
Молодці. Незаконний дурантин не має право на існування. Створення штучного голодомору це не краще сталінізму. А наші чиновники не мають пам'яті і коли вони п..здять про Сталіна то хай на себе дивляться
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16.06.2020 10:03
+5
А він у нас є преЗИдент?
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16.06.2020 10:05
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Львов преЗЕденту уже не подчиняется?...
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16.06.2020 10:01 Відповісти
А він у нас є преЗИдент?
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16.06.2020 10:05 Відповісти
народовластие же, каждый из нас - президент, не так ли бубочка говорил
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16.06.2020 10:06 Відповісти
а Львові виграв Порох. єдина область з мізками.
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16.06.2020 14:39 Відповісти
Правильно и сделали. Раз власть - дегенераты и дибилы, что ж теперь делать? С голоду подыхать?
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16.06.2020 10:03 Відповісти
Молодці. Незаконний дурантин не має право на існування. Створення штучного голодомору це не краще сталінізму. А наші чиновники не мають пам'яті і коли вони п..здять про Сталіна то хай на себе дивляться
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16.06.2020 10:03 Відповісти
я все никак не могу понять, зачем во власть выбрали потомков тех, кто устроил в Украине голодомор в 33м... вообще в голове не укладывается чем люди думали.
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16.06.2020 10:08 Відповісти
кого школа підготувала, тих і обрали. які уми підготувала, той вибір і відбувся.
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16.06.2020 14:40 Відповісти
Джерело влады е народ. Если львовяне подддерживают так тому и быть. Геть шарлатанов.
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16.06.2020 10:12 Відповісти
Если бы перевозками занималось государство, этой анархии бы не было. Неужели так трудно закупить большие автобусы с хорошей вентиляцией? А вообще с анархией в стране давно пора кончать. Живёте в государстве, значит подчиняетесь его законам. Кому не нравится - лишать лицензии.
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16.06.2020 10:16 Відповісти
Довыеживались дибилы со своим крантином
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16.06.2020 10:22 Відповісти
После боевика в Броварах, последнему дураку понятно, что пассажирские перевозки (впрочем, как и грузовые) - это полная анархия и дикая дивизия. Огромное кол-во кеша, взятки, коррупция, договорняки, боевики, раборки ... Государство, самоустранилось от этой проблемы (впрочем как и от многих других: контрабас, янтарь и пр.). Таких "львовских перевозчиков" будет все больше и больше. Сюрприз? Для кого? Для клоунов - да.
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16.06.2020 12:02 Відповісти
давно пора
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16.06.2020 12:16 Відповісти
Штрафовать . . .
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16.06.2020 12:23 Відповісти
барыжную, коррупционную власть
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16.06.2020 12:54 Відповісти
 
 