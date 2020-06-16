Перевізники на Львівщині вирішили самовільно відновити роботу попри карантин. ФОТО

У Львівській області перевізники після акції протесту під обласною держадміністрацією вирішили самовільно відновити приміські та міжміські перевезення всупереч рішенню влади продовжити карантин.

Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Перевізники Львівської області припинили акцію протесту біля Львівської обласної державної адміністрації та вирішили самовільно відновити приміські та міжміські перевезення", - написав він у Facebook.

Голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка розповів ZAXID.NET, що перевізники ухвалили таке рішення самовільно після того, як обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не прислухалася до їхніх вимог і не дозволила офіційно відновити роботу.

"Ми почали потихеньку працювати. Бачимо, що влада не розуміє нас і те, що ми будемо стояти під стінами ЛОДА, - вони абсолютно на це не реагують. Тому ми шукаємо інші шляхи реалізації свого права на працю", - заявив Велійка.

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За його словами, перевізники обіцяють дотримуватися всіх вимог, які зараз діють в регіонах, де послабили карантин: возити виключно то кількість пасажирів, яка відповідає кількості сидячих місць, і контролювати масковий режим.

Карантин у Львівській області було продовжено до 19 червня.