Перевозчики на Львовщине решили самовольно возобновить работу, несмотря на карантин. ФОТО

Во Львовской области перевозчики после акции протеста под областной госадминистрацией решили самовольно восстановить пригородные и междугородные перевозки вопреки решению властей продлить карантин.

Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Перевозчики Львовской области прекратили акцию протеста возле Львовской облгосадминистрации и решили самовольно восстановить пригородные и междугородные перевозки", - написал он в Facebook.

Председатель Ассоциации перевозчиков Львовской области Иван Велийка рассказал ZAXID.NET, что перевозчики приняли такое решение самовольно после того, как областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не прислушалась к их требованиям и не позволила официально возобновить работу.

"Мы начали потихоньку работать. Видим, что власть не понимает нас и то, что мы будем стоять под стенами ЛОГА, - они абсолютно на это не реагируют. Поэтому мы ищем другие пути реализации своего права на труд", - заявил Велийка.

По его словам, перевозчики обещают соблюдать все требования, которые сейчас действуют в регионах, где ослабили карантин: возить исключительно то количество пассажиров, которое соответствует количеству сидячих мест, и контролировать масочный режим.

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Карантин во Львовской области был продлен продлен до 19 июня.