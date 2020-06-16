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Новости Коронавирус и карантин
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Перевозчики на Львовщине решили самовольно возобновить работу, несмотря на карантин. ФОТО

Перевозчики на Львовщине решили самовольно возобновить работу, несмотря на карантин. ФОТО

Во Львовской области перевозчики после акции протеста под областной госадминистрацией решили самовольно восстановить пригородные и междугородные перевозки вопреки решению властей продлить карантин.

Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Перевозчики Львовской области прекратили акцию протеста возле Львовской облгосадминистрации и решили самовольно восстановить пригородные и междугородные перевозки", - написал он в Facebook.

Перевозчики на Львовщине решили самовольно возобновить работу, несмотря на карантин 01

Перевозчики на Львовщине решили самовольно возобновить работу, несмотря на карантин 02

Председатель Ассоциации перевозчиков Львовской области Иван Велийка рассказал ZAXID.NET, что перевозчики приняли такое решение самовольно после того, как областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не прислушалась к их требованиям и не позволила официально возобновить работу.

"Мы начали потихоньку работать. Видим, что власть не понимает нас и то, что мы будем стоять под стенами ЛОГА, - они абсолютно на это не реагируют. Поэтому мы ищем другие пути реализации своего права на труд", - заявил Велийка.

По его словам, перевозчики обещают соблюдать все требования, которые сейчас действуют в регионах, где ослабили карантин: возить исключительно то количество пассажиров, которое соответствует количеству сидячих мест, и контролировать масочный режим.

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Карантин во Львовской области был продлен продлен до 19 июня.

карантин (16729) транспорт (1758) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+8
Правильно и сделали. Раз власть - дегенераты и дибилы, что ж теперь делать? С голоду подыхать?
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16.06.2020 10:03
+6
Молодці. Незаконний дурантин не має право на існування. Створення штучного голодомору це не краще сталінізму. А наші чиновники не мають пам'яті і коли вони п..здять про Сталіна то хай на себе дивляться
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16.06.2020 10:03
+5
А він у нас є преЗИдент?
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16.06.2020 10:05
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Львов преЗЕденту уже не подчиняется?...
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16.06.2020 10:01 Ответить
А він у нас є преЗИдент?
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16.06.2020 10:05 Ответить
народовластие же, каждый из нас - президент, не так ли бубочка говорил
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16.06.2020 10:06 Ответить
а Львові виграв Порох. єдина область з мізками.
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16.06.2020 14:39 Ответить
Правильно и сделали. Раз власть - дегенераты и дибилы, что ж теперь делать? С голоду подыхать?
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16.06.2020 10:03 Ответить
Молодці. Незаконний дурантин не має право на існування. Створення штучного голодомору це не краще сталінізму. А наші чиновники не мають пам'яті і коли вони п..здять про Сталіна то хай на себе дивляться
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16.06.2020 10:03 Ответить
я все никак не могу понять, зачем во власть выбрали потомков тех, кто устроил в Украине голодомор в 33м... вообще в голове не укладывается чем люди думали.
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16.06.2020 10:08 Ответить
кого школа підготувала, тих і обрали. які уми підготувала, той вибір і відбувся.
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16.06.2020 14:40 Ответить
Джерело влады е народ. Если львовяне подддерживают так тому и быть. Геть шарлатанов.
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16.06.2020 10:12 Ответить
Если бы перевозками занималось государство, этой анархии бы не было. Неужели так трудно закупить большие автобусы с хорошей вентиляцией? А вообще с анархией в стране давно пора кончать. Живёте в государстве, значит подчиняетесь его законам. Кому не нравится - лишать лицензии.
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16.06.2020 10:16 Ответить
Довыеживались дибилы со своим крантином
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16.06.2020 10:22 Ответить
После боевика в Броварах, последнему дураку понятно, что пассажирские перевозки (впрочем, как и грузовые) - это полная анархия и дикая дивизия. Огромное кол-во кеша, взятки, коррупция, договорняки, боевики, раборки ... Государство, самоустранилось от этой проблемы (впрочем как и от многих других: контрабас, янтарь и пр.). Таких "львовских перевозчиков" будет все больше и больше. Сюрприз? Для кого? Для клоунов - да.
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16.06.2020 12:02 Ответить
давно пора
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16.06.2020 12:16 Ответить
Штрафовать . . .
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16.06.2020 12:23 Ответить
барыжную, коррупционную власть
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16.06.2020 12:54 Ответить
 
 