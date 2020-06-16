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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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страйк (208) Луганщина (4810) шахтарі (536) найманці рф (2025)

Результат страйків на шахтах т.зв. "ЛНР": флешмоб за України було краще

Результат страйків на шахтах т.зв.

Страйки на шахтах у т.зв. "ЛНР", "Никанор-Нова" і "Комсомольська" це - тільки початок, причому крім чисто економічних вимог, незабаром цілком можуть прозвучати і політичні.

Про це повідомляє телеграм-канал "Донбасский кейс", інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, основна проблема полягає в тому, що хоча частину заборгованості протестуючим шахтарям "Никанор-Нової" і "Комсомольської" виплатили або обіцяли виплатити, але, далеко не всю, а зниження тарифної ставки до рівня 2/3 від колишньої, як були, так і залишилися.

Загалом говорити про якусь "перемогу" шахтарів не доводиться, далі отримуватимуть вони на 30% менше, що порівняно з часами СРСР або навіть України видається знущанням, адже часто йдеться про 20-25 тисяч рублів на місяць або близько $350, не густо.

Все це вже призвело до невдоволення шахтарів, які зрозуміли: їх вкотре обдурили і це призвело до "бурління" серед них і, особливо, членів їхніх сімей, яке цілком можна назвати "ностальгією" за не такими вже й далекими часами і основний їхній сенс керівництво республік не порадує: за України було краще і чи не помилилися ми в 2014 році, голосуючи за народні республіки, в яких від цього слова лише одна назва.

Причому, все це вже стає настільки масовим, що починає нагадувати якийсь "флешмоб" у соціальних мережах, поширення якого відбувається "стаханівськими темпами", це й зрозуміло, проблеми у всіх однакові. Чому так? Внаслідок реструктуризації у т.зв "ЛНР" закриваються всі неприбуткові шахти, а їх, між іншим - 23.

Результат страйків на шахтах т.зв. ЛНР: флешмоб за України було краще 01

Залишаються тільки ті, які можуть працювати і приносити прибуток без значних капітальних вкладень: чотири шахти "Краснодонвугілля", три шахти в місті Ровеньки, одна шахта в місті Антрацит, чотири шахти в Свердловську і одна шахта в селищі Білореченка. З рештою поки особливих питань немає, але проблеми з часом виникнуть і на них, оскільки існує впевненість: вкладатися в них ніхто не буде, що поступово призведе і до їх деградації, а от з іншими весь негатив відбувається вже зараз.

Від гарантій Пасічника щодо "Комсомольської" іншим не легше, непогашені заборгованості на інших шахтах як були, так і залишилися, а суми становлять сотні мільйонів рублів. Ситуація вже напружена до краю, а сам протест на "Комсомольській" став носити організованіший характер, і отримавши підтримку низки російських профспілок призвів до зменшення страху перед "підвалами" т.зв. "МГБ ЛНР", яке для придушення протестів також стало застосовувати нові технології, ввівши в м. Антрацит нічим не обґрунтований "карантин", а також блокувавши навіть російські соцмережі та мобільний зв'язок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні передам у ТКГ всю інформацію щодо протестів шахтарів в окупованому Антрациті, - Казанський

Результат страйків на шахтах т.зв. ЛНР: флешмоб за України було краще 02

Розвиток подій дуже нагадує: "низи не хочуть - верхи не можуть", що логічно - в ситуації, коли керівництво т.зв. "ЛНР" для шахтарів реально не робить практично нічого, терпіння у них явно доходить краю. Де чекати нових вогнищ напруженості? На думку "Донбаського кейса", найбільша ймовірність нових протестів на шахтах "Вахрушеве", "Білоріченська" та "ім. Фрунзе", причому вона досить висока.

Загалом у небезпечну гру грають "керівники ЛНР", адже одним із наслідків "силового рішення" під час страйку в м. Антрацит стали вперше висунуті політичні вимоги, так і до загального страйку або чогось серйознішого недовго.

Тим більше, що внаслідок блокувань соцмереж люди масово навчилися користуватися VPN, і відвідуваність сторінок, які висвітлювали події на шахті, тільки збільшилася, те ж саме відбувається і зараз, гірники читають і думають: а правда, і навіщо було від України відділятися?

Питання, звичайно цікаве, хоча важливо й інше: чому керівництво т.зв. "ЛНР" робить все, щоб його порушували, спеціально, чи що?
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Топ коментарі
+62
надо было думать раньше в начале 14 года.теперь сидите в своем срузком мире ! Донбасс никто не ставил на колени ! Теперь Донбасс стоит раком ! Удачи товарищи !
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16.06.2020 19:38
+58
Результат забастовок на шахтах т.н. "ЛНР": флешмоб при Украине было лучше - Цензор.НЕТ 1869
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16.06.2020 19:42
+38
Зато без биндер. Это дорогого стоит.
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16.06.2020 19:38
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надо было думать раньше в начале 14 года.теперь сидите в своем срузком мире ! Донбасс никто не ставил на колени ! Теперь Донбасс стоит раком ! Удачи товарищи !
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16.06.2020 19:38 Відповісти
Результат забастовок на шахтах т.н. "ЛНР": флешмоб при Украине было лучше - Цензор.НЕТ 1869
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16.06.2020 19:42 Відповісти
😁
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16.06.2020 19:55 Відповісти
Теперь луганчане готовы ехать батрачить в роисю за 8 тыщ гривен шоб не кормить нахлебников гейропейцев
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16.06.2020 20:04 Відповісти
Картинка знатная.Знает ли кто-либо судьбу этих пенсионеров?
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16.06.2020 20:36 Відповісти
Отримують дві пенсії (від бендер теж) і живуть собі.
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17.06.2020 00:15 Відповісти
"речь идет о 20-25 тысячах рублей в месяц или около $350, не густо"
$350 сейчас - это 9400 грн.
Хорошо, что в Украине "густо" )))

Результат забастовок на шахтах т.н. "ЛНР": флешмоб при Украине было лучше - Цензор.НЕТ 4636
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16.06.2020 19:42 Відповісти
Попрошу не путать мягкое с теплым. З/п подземки и з/п "на гора".
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16.06.2020 19:48 Відповісти
Да ты что? И сколько ж сейчас зарабатывает, например, таксист убер или парикмахер?
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16.06.2020 20:18 Відповісти
пшол нах лаптекопытная берёзовая обезьяна ! Водки здесь нет и не будет!!!
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16.06.2020 22:01 Відповісти
Похоже вы пытаетесь судить о тех вещах, в которых не смыслите.
Шахтеры всегда были "элитой" трудового народа, и заработки у них соответственно были во все времена в несколько раз ( а то и на порядок) выше других рабочих профессий.
Специфика работы и каждодневный риск.

Сравнивать шахтерские деньги со средней ЗП по стране - ну, такое...
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16.06.2020 19:49 Відповісти
И риски такие, что я не готов туда.
Это не спелеология)))
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16.06.2020 19:59 Відповісти
Шахтеры элитой были при совке..
Уже давно элита в этой стране - юристы, финансисты, программисты и прочие инженеры.
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16.06.2020 20:20 Відповісти
Так не путайте работу руками и работу мозгами))) Нех было букварь в школе на самокрутки пускать)))
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16.06.2020 22:27 Відповісти
А вот среди тех кто работал руками, они получали больше всех) При Украине около 2 штук баксов... Сейчас 350...
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16.06.2020 22:31 Відповісти
Китобои в свое время получали больше...пока лавочку не прикрыли. Шахтеры были вторыми.
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16.06.2020 23:12 Відповісти
Я не спорю) Я вообще то больше говорил про Украину) Про Украину 6 лет назад, да и про Украину сейчас... У Ахмета, в Павлограде., шахтеры 30-40 тыс сейчас получают... Не каждый с мозгами может похвалится такой зарплатой) А у лугандонцев 350 баксов... У них тоже лавочка прикрылась)
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16.06.2020 23:36 Відповісти
Речь о шахтерах - тяжелый физический труд, может слыхал!?
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16.06.2020 19:50 Відповісти
"Тяжелый физический труд" не значит "высокая зарплата" - может слыхал?
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16.06.2020 20:21 Відповісти
Ну каждому рукожопу платят хорошую зарплату)) Ты спец в какой области?)
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16.06.2020 22:32 Відповісти
* Не каждому...
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16.06.2020 22:33 Відповісти
Да раньше то они получали 2 шт бакинских рублей а то и больше,а сейчас 350 в лучшем случае и это благодаря этим иудам в Украине и у них такие зарплаты.
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16.06.2020 19:53 Відповісти
шахтеры оккупированного Донбасса, подписывайте контракты с ВСУ и Нацгвардией !
поднимайте партизанское и подпольное движение !
вас подло обманули !
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16.06.2020 19:56 Відповісти
😹😹😹😂😂😂😥😥😥😥 -путлер ввёл ! За что боролись ………😜
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16.06.2020 20:24 Відповісти
Зато без биндер. Это дорогого стоит.
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16.06.2020 19:38 Відповісти
$350 - это средняя украинская зарплата.
Ну и куда мы ушли за 6 лет?
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16.06.2020 19:44 Відповісти
Вам уже ответили выше по поводу ЗП шахтеров и "средних температур по палате".
Зачем вы продолжаете вбрасывать?
Надеюсь, просто потому, что заблуждаетесь, а не потому, что работа у вас такая.
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16.06.2020 19:50 Відповісти
Свой ответ истиной в последней инстанции можешь считать сам, если позволят санитары. А другим людям своё недолугое мнение навязывать НЕ надо. И вбрасываешь тут только ты.
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16.06.2020 20:23 Відповісти
"Свой ответ истиной в последней инстанции можешь считать сам, если позволят санитары" - гордо ответил Вася учительнице математики, которая поправила его, сказав, что "дважды два не равняется пяти"
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16.06.2020 22:16 Відповісти
Ты уже задолбал изображать из себя тупого, в спам на всей ветке идешь, тролль лахтинский.
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16.06.2020 22:28 Відповісти
Не эксплуатируй это название. Ты не Goldman Sachs, ты даун! Да простят меня люди с таким медицинским диагнозом.
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16.06.2020 19:51 Відповісти
Человек с таким медицинским диагнозом простить тебя сможет элементарно - это называется "самопрощение".
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16.06.2020 20:17 Відповісти
Хорош ляля, шахтёры 6 лет назад меньше 10.т не имели, а сейчас у Ахмета в Павлограде 30-40.т , тперь сравни с 20 тырами ..
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16.06.2020 21:20 Відповісти
Предателей не жалеют.
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16.06.2020 19:40 Відповісти
Вот именно даже в роисе им больше 10К гривен платить не будет .ибо предавший раз - предаст много много раз
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16.06.2020 20:07 Відповісти
зато биндер нет и танки в шахтах появились
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16.06.2020 19:40 Відповісти
А у кацапів сЬодня празнік
Результат забастовок на шахтах т.н. "ЛНР": флешмоб при Украине было лучше - Цензор.НЕТ 9782
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16.06.2020 19:41 Відповісти
блин что уже всю Украину накормили?
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16.06.2020 19:42 Відповісти
так в этом и есть вся правда про шахтерика . ему все должны .кто больше заплатит на тот участок перебегу . знаем работали .25 годков в Павлоградугле . хто думает шо наши чем то лучше ошибается . пообещает Новая Зеландия 2 тыс баксов и будут махать любым флагом .
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16.06.2020 19:43 Відповісти
Зато без «бЭндЭровцнв» и «не кормят Европу»....
За что «боролись» на то и напоролись(с).......
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16.06.2020 19:43 Відповісти
у МВФ все деньги клянчат, даже твоя рашка, правда ей уже не дают
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16.06.2020 19:50 Відповісти
это все для того что бы опять усыпить бдительность украинцев. Хотят втюхать "уже понимающих что ошиблись" сепаров предателей на шею украинцев. Не давите на жалость.
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16.06.2020 19:43 Відповісти
рекетирам и бандюкам
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16.06.2020 19:46 Відповісти
Надеюсь украинцы ещё не забыли ?

Может зелёной власти напомнить
Результат забастовок на шахтах т.н. "ЛНР": флешмоб при Украине было лучше - Цензор.НЕТ 2210
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16.06.2020 19:45 Відповісти
сдохни, биомасса
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16.06.2020 19:51 Відповісти
Тебе пора домой.
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16.06.2020 20:12 Відповісти
Ну а как ты хотел! Мирному еще повезло. Я б на месте муженко донецк накрыл точками!
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16.06.2020 20:21 Відповісти
Аж на шостий рік "процвітання" молодої республіки піплу починає доходити що краще кормити всю планету, а не кацапських братушок. 73% - це ви в майбутньому, придивіться уважніше.
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16.06.2020 19:51 Відповісти
Чем кормить? Углем, который нихрена не горит? Пусть теперь его и жрут, кормильцы хреновы
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16.06.2020 20:13 Відповісти
До "братання" з рузьге мишебратьями в їхній уяві вони кормили всю Україну, Європу, МФВ, і галактику.
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16.06.2020 21:14 Відповісти
На России своего угля завались, это убыточное производство раньше финансировалось за счет бюджета, а теперь никому не нужно
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16.06.2020 19:51 Відповісти
ну и? это не по сути вопроса, то что потребностей сейчас нет в угле, как было ранее, я об этом хотел сказать, Китай перекрывает по стали, там нет таких жадных Ахметовых у бюджета, знают что такое рыночная экономика.
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16.06.2020 20:01 Відповісти
А почему в ЛНР при зарплате 350$ ,то есть 9 400 гривен бастуют ,а в Украине при 150$ то есть 5 000 гривен молчат ?
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16.06.2020 19:52 Відповісти
На украинских шахтах до коронки зарплаты у грозов-проходчиков были 15-20 тыс. грн. в среднем в месяц. Если шахта мощная, то и выше. И то уезжали в Польшу бригадами. А за 350$ еще поискать желающих вкалывать придется. И не факт, что получится.
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16.06.2020 20:32 Відповісти
Муж двоюродной сестры, шахтёр-пенсионер из оккупированного Снежного, хотел в Павлоград, для стажа, чтобы пенсию пересчитали, ездить. Говорит, его коллеги, помладше, ездят вахтовым методом, зарабатывают 15-20 тысяч гривен.
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16.06.2020 21:45 Відповісти
Пусть эти сраные "кроты" прочитают историю забастовок в Великобритании в апреле-мае 1982 года.
Красиво, их Маргарет Железная размазала.
И да, война у них тоже была.
Только ещё дальше. В ******.
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16.06.2020 19:52 Відповісти
За 6 тыс. грн в шахте вкалывать - это надо быть кончеными петушарами-опущенниками. У нас дворник больше получает реально.
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16.06.2020 19:53 Відповісти
Всё, поздно пить боржоми, неандертальцы. Предателей нигде не любят, поэтому вы не нужны абсолютно никому.
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16.06.2020 19:53 Відповісти
Результат забастовок на шахтах т.н. "ЛНР": флешмоб при Украине было лучше - Цензор.НЕТ 5646
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16.06.2020 19:55 Відповісти
теперь все ясно...

Результат забастовок на шахтах т.н. "ЛНР": флешмоб при Украине было лучше - Цензор.НЕТ 2563
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16.06.2020 19:58 Відповісти
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16.06.2020 20:06 Відповісти
Ошибочка. ********* ! )))
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16.06.2020 20:16 Відповісти
Ще один плакат тих років, що свідчить як російські пропагандони в своїй столиці блотували ихтмнетов воювати за створення Новоросії:
Результат страйків на шахтах т.зв. "ЛНР": флешмоб за України було краще - Цензор.НЕТ 3839
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16.06.2020 21:30 Відповісти
При Украине колотили касками под кабмином, а при лугандонии дырявой кружкой под парашей
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16.06.2020 19:59 Відповісти
Нехай постукають касками і воно попустить
Результат забастовок на шахтах т.н. "ЛНР": флешмоб при Украине было лучше - Цензор.НЕТ 211
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16.06.2020 20:08 Відповісти
Или погудяд в дупу
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16.06.2020 20:53 Відповісти
нет никаких лнрднр, а есть паРаша, которая загребла силой кусок их же земли, их же руками , их же ****** и их же купив и теперь они - это стадо колобаранов в загородке, с 2014 года. тчк
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16.06.2020 20:11 Відповісти
Это верно. Только с примесью рванувших ввысь местных аферистов, бандитов и чиновников с ментами.
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16.06.2020 20:35 Відповісти
Что, наелись? А вот куйц! Жрите, пока не полезет обратно
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16.06.2020 20:12 Відповісти
На госшахте или у Ахметки большие ЗП?
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16.06.2020 20:17 Відповісти
В 2019 году средняя зарплата шахтера в Украине составляет 15,000 гривен (600 долларов). Виктор Турманов, председатель Профсоюза работников угольной промышленности Украины
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16.06.2020 20:55 Відповісти
Лугандонское говно
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16.06.2020 20:23 Відповісти
это не начало - это уже конец......
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16.06.2020 20:23 Відповісти
Шахтёры ватные терпилы, ни сочувствия ни уважения не вызывают.
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16.06.2020 20:45 Відповісти
Не, идите на хрен. Сколько ребят погибло.
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16.06.2020 20:49 Відповісти
Это и дураку понятно. При Украине зарплата ГРОЗа (работник очистного забоя) была 15000 грн в месяц, при том курсе это было почти 2000$. На парковке перед шахтами мест не было свободных от новеньких авто.
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16.06.2020 21:38 Відповісти
Дааааа. Жадность таки "фрайера погубит". Вроде не бездельники и могли бы жить, и неплохо жили. Теперь пожинайте плоды своего выбора и радуйтесь, что не одни вы, в прошлом году у нас таких оказалось 73%. Но это излечимо действительностью и временем .
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16.06.2020 22:10 Відповісти
Макдональдс довів українофобів до істерики)

Результат страйків на шахтах т.зв. "ЛНР": флешмоб за України було краще - Цензор.НЕТ 2280
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16.06.2020 23:02 Відповісти
имея богатый донецк и приличные зарплаты, захотели не понятно чего... ну теперь хоть камни с неба
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16.06.2020 23:04 Відповісти
ні,спочатку вони повинні постукати касками у москві, а потім нехай вже будуть камні...
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16.06.2020 23:11 Відповісти
Ничего не знаем. И ничего не слышим.
Сидели там 6 лет - сидите и дальше. Пока все не передохните.
Территорию возьмем без вас!!!
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17.06.2020 01:37 Відповісти
Ну че, здравствуй сруский мир... Кстати, белореченская шахта ж вроде с апреля не работает, после серии аварий, затоплений, демонтажа кабелей и стальных опор в выработках - на металлолом, ибо кормильцам не хватает. Т.е. на весь Лутугинский райн, из около десятка шахт, "работать" остаётся типа аж Белореченская, которая и не работает фактически. Годно, годно. Экономная экономика, опять же ж - нахер капинвестии оккупантам в шахты-то вбухивать. Оне же не про строительство луганду и домбабве захватывали, а чтобы рычаг влияния на Киев иметь в виде быдло-массы.
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17.06.2020 10:27 Відповісти
 
 