РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10207 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
16 372 89
забастовка (318) Луганщина (6429) шахтеры (655) наемники рф (2052)

Результат забастовок на шахтах т.н. "ЛНР": флешмоб при Украине было лучше

Результат забастовок на шахтах т.н.

Забастовки на шахтах в т.н. "ЛНР", "Никанор-Новая" и "Комсомольская" это – только начало, причем кроме чисто экономических требований, вскоре вполне могут прозвучать и политические.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Донбасский кейс", информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, основная проблема заключается в том, что хотя часть задолженности протестующим шахтерам "Никанор-Новой" и "Комсомольской" выплатили или обещали выплатить, но, далеко не всю, а снижение тарифной ставки до уровня 2/3 от прежней, как были, так и остались.

В общем говорить о какой-либо "победе" шахтеров не приходится, в дальнейшем получать они будут на 30% меньше, что в сравнении с временами СССР или даже Украины выглядит как издевательство, ведь часто речь идет о 20-25 тысячах рублей в месяц или около $350, не густо.

Все это уже привело к недовольству шахтеров, которые поняли: их в очередной раз обманули и это привело к "бурлению" среди них и, особенно, членов их семей, которое вполне можно назвать "ностальгией" по не таким уж и далеким временам и основной их смысл руководство республик не порадует: при Украине было лучше и не ошиблись ли мы в 2014 году голосуя за народные республики, в которых от этого слова только одно название.

Причем, все это уже становится столь массовым, что начинает напоминать некий "флешмоб" в социальных сетях, распространение которого происходит "стахановскими темпами", оно и понятно, проблемы у всех одинаковые.Почему так? В результате реструктуризации в т.н "ЛНР" закрываются все неприбыльные шахты, а их, между прочим – 23.

Результат забастовок на шахтах т.н. ЛНР: флешмоб при Украине было лучше 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": К забастовке шахтеров оккупированного Антрацита присоединились рабочие Алчевского металлургического комбината: требуют выплаты зарплаты

Остаются только те, которые могут работать и приносить прибыль без значительных капитальных вложений: четыре шахты "Краснодонугля", три шахты в городе Ровеньки, одна шахта в городе Антрацит, четыре шахты в Свердловске и одна шахта в поселке Белореченка. С оставшимися пока особых вопросов нет, но проблемы со временем возникнут и на них, поскольку существует уверенность: вкладываться в них никто не будет, что постепенно приведет и к их деградации, а вот с остальными весь негатив происходит уже сейчас.

От гарантий Пасечника по "Комсомольской" остальным не легче, непогашенные задолженности на других шахтах как были, так и остались, а суммы составляют сотни миллионов рублей. Ситуация уже накалена до предела, а сам протест на "Комсомольской" стал носить более организованный характер, и получив поддержку ряда российских профсоюзов привел к уменьшению страха перед "подвалами" т.н. "МГБ ЛНР", которое для удушения протестов также стали применять новые технологии введя в г. Антрацит ничем не обоснованный "карантин", а также блокировав даже российские соцсети и мобильную связь.

Результат забастовок на шахтах т.н. ЛНР: флешмоб при Украине было лучше 02

Развитие событий крайне напоминает: "низы не хотят – верхи не могут", что логично - в ситуации, когда руководство т.н. "ЛНР" для шахтеров реально не делает практически ничего, терпение у них явно на исходе. Где ждать новых очагов напряженности? По мнению "Донбасского кейса", наибольшая вероятность новых протестов на шахтах "Вахрушево", "Белореченская" и "им. Фрунзе", причем она довольно высока.

Читайте также: Забастовка шахтеров в оккупированном Антраците: против горняков планируют возбуждать уголовные дела по политическим статьям, - правозащитница

В общем в опасную игру играют "руководители ЛНР" ведь одним из последствий "силового решения" в ходе забастовки в г. Антрацит стали впервые выдвинутые политические требования, так до всеобщей забастовки или чего серьезней недолго.

Тем более, что в следствии блокировок соцсетей люди массово научились пользоваться VPN, и посещаемость страниц, которые освещали события на шахте, только увеличились, то же самое происходит и сейчас, горняки читают и думают: а правда, и зачем было от Украины отделяться?

Вопрос, конечно интересный, хотя важен и другой: почему руководство т.н. "ЛНР" делает все, чтобы его задавали, специально что ли?

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+62
надо было думать раньше в начале 14 года.теперь сидите в своем срузком мире ! Донбасс никто не ставил на колени ! Теперь Донбасс стоит раком ! Удачи товарищи !
показать весь комментарий
16.06.2020 19:38
+58
Результат забастовок на шахтах т.н. "ЛНР": флешмоб при Украине было лучше - Цензор.НЕТ 1869
показать весь комментарий
16.06.2020 19:42
+38
Зато без биндер. Это дорогого стоит.
показать весь комментарий
16.06.2020 19:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
надо было думать раньше в начале 14 года.теперь сидите в своем срузком мире ! Донбасс никто не ставил на колени ! Теперь Донбасс стоит раком ! Удачи товарищи !
показать весь комментарий
16.06.2020 19:38 Ответить
Результат забастовок на шахтах т.н. "ЛНР": флешмоб при Украине было лучше - Цензор.НЕТ 1869
показать весь комментарий
16.06.2020 19:42 Ответить
😁
показать весь комментарий
16.06.2020 19:55 Ответить
Теперь луганчане готовы ехать батрачить в роисю за 8 тыщ гривен шоб не кормить нахлебников гейропейцев
показать весь комментарий
16.06.2020 20:04 Ответить
Картинка знатная.Знает ли кто-либо судьбу этих пенсионеров?
показать весь комментарий
16.06.2020 20:36 Ответить
Отримують дві пенсії (від бендер теж) і живуть собі.
показать весь комментарий
17.06.2020 00:15 Ответить
"речь идет о 20-25 тысячах рублей в месяц или около $350, не густо"
$350 сейчас - это 9400 грн.
Хорошо, что в Украине "густо" )))

Результат забастовок на шахтах т.н. "ЛНР": флешмоб при Украине было лучше - Цензор.НЕТ 4636
показать весь комментарий
16.06.2020 19:42 Ответить
Попрошу не путать мягкое с теплым. З/п подземки и з/п "на гора".
показать весь комментарий
16.06.2020 19:48 Ответить
Да ты что? И сколько ж сейчас зарабатывает, например, таксист убер или парикмахер?
показать весь комментарий
16.06.2020 20:18 Ответить
пшол нах лаптекопытная берёзовая обезьяна ! Водки здесь нет и не будет!!!
показать весь комментарий
16.06.2020 22:01 Ответить
Похоже вы пытаетесь судить о тех вещах, в которых не смыслите.
Шахтеры всегда были "элитой" трудового народа, и заработки у них соответственно были во все времена в несколько раз ( а то и на порядок) выше других рабочих профессий.
Специфика работы и каждодневный риск.

Сравнивать шахтерские деньги со средней ЗП по стране - ну, такое...
показать весь комментарий
16.06.2020 19:49 Ответить
И риски такие, что я не готов туда.
Это не спелеология)))
показать весь комментарий
16.06.2020 19:59 Ответить
Шахтеры элитой были при совке..
Уже давно элита в этой стране - юристы, финансисты, программисты и прочие инженеры.
показать весь комментарий
16.06.2020 20:20 Ответить
Так не путайте работу руками и работу мозгами))) Нех было букварь в школе на самокрутки пускать)))
показать весь комментарий
16.06.2020 22:27 Ответить
А вот среди тех кто работал руками, они получали больше всех) При Украине около 2 штук баксов... Сейчас 350...
показать весь комментарий
16.06.2020 22:31 Ответить
Китобои в свое время получали больше...пока лавочку не прикрыли. Шахтеры были вторыми.
показать весь комментарий
16.06.2020 23:12 Ответить
Я не спорю) Я вообще то больше говорил про Украину) Про Украину 6 лет назад, да и про Украину сейчас... У Ахмета, в Павлограде., шахтеры 30-40 тыс сейчас получают... Не каждый с мозгами может похвалится такой зарплатой) А у лугандонцев 350 баксов... У них тоже лавочка прикрылась)
показать весь комментарий
16.06.2020 23:36 Ответить
Речь о шахтерах - тяжелый физический труд, может слыхал!?
показать весь комментарий
16.06.2020 19:50 Ответить
"Тяжелый физический труд" не значит "высокая зарплата" - может слыхал?
показать весь комментарий
16.06.2020 20:21 Ответить
Ну каждому рукожопу платят хорошую зарплату)) Ты спец в какой области?)
показать весь комментарий
16.06.2020 22:32 Ответить
* Не каждому...
показать весь комментарий
16.06.2020 22:33 Ответить
Да раньше то они получали 2 шт бакинских рублей а то и больше,а сейчас 350 в лучшем случае и это благодаря этим иудам в Украине и у них такие зарплаты.
показать весь комментарий
16.06.2020 19:53 Ответить
шахтеры оккупированного Донбасса, подписывайте контракты с ВСУ и Нацгвардией !
поднимайте партизанское и подпольное движение !
вас подло обманули !
показать весь комментарий
16.06.2020 19:56 Ответить
😹😹😹😂😂😂😥😥😥😥 -путлер ввёл ! За что боролись ………😜
показать весь комментарий
16.06.2020 20:24 Ответить
Зато без биндер. Это дорогого стоит.
показать весь комментарий
16.06.2020 19:38 Ответить
$350 - это средняя украинская зарплата.
Ну и куда мы ушли за 6 лет?
показать весь комментарий
16.06.2020 19:44 Ответить
Вам уже ответили выше по поводу ЗП шахтеров и "средних температур по палате".
Зачем вы продолжаете вбрасывать?
Надеюсь, просто потому, что заблуждаетесь, а не потому, что работа у вас такая.
показать весь комментарий
16.06.2020 19:50 Ответить
Свой ответ истиной в последней инстанции можешь считать сам, если позволят санитары. А другим людям своё недолугое мнение навязывать НЕ надо. И вбрасываешь тут только ты.
показать весь комментарий
16.06.2020 20:23 Ответить
"Свой ответ истиной в последней инстанции можешь считать сам, если позволят санитары" - гордо ответил Вася учительнице математики, которая поправила его, сказав, что "дважды два не равняется пяти"
показать весь комментарий
16.06.2020 22:16 Ответить
Ты уже задолбал изображать из себя тупого, в спам на всей ветке идешь, тролль лахтинский.
показать весь комментарий
16.06.2020 22:28 Ответить
Не эксплуатируй это название. Ты не Goldman Sachs, ты даун! Да простят меня люди с таким медицинским диагнозом.
показать весь комментарий
16.06.2020 19:51 Ответить
Человек с таким медицинским диагнозом простить тебя сможет элементарно - это называется "самопрощение".
показать весь комментарий
16.06.2020 20:17 Ответить
Хорош ляля, шахтёры 6 лет назад меньше 10.т не имели, а сейчас у Ахмета в Павлограде 30-40.т , тперь сравни с 20 тырами ..
показать весь комментарий
16.06.2020 21:20 Ответить
Предателей не жалеют.
показать весь комментарий
16.06.2020 19:40 Ответить
Вот именно даже в роисе им больше 10К гривен платить не будет .ибо предавший раз - предаст много много раз
показать весь комментарий
16.06.2020 20:07 Ответить
зато биндер нет и танки в шахтах появились
показать весь комментарий
16.06.2020 19:40 Ответить
А у кацапів сЬодня празнік
Результат забастовок на шахтах т.н. "ЛНР": флешмоб при Украине было лучше - Цензор.НЕТ 9782
показать весь комментарий
16.06.2020 19:41 Ответить
блин что уже всю Украину накормили?
показать весь комментарий
16.06.2020 19:42 Ответить
так в этом и есть вся правда про шахтерика . ему все должны .кто больше заплатит на тот участок перебегу . знаем работали .25 годков в Павлоградугле . хто думает шо наши чем то лучше ошибается . пообещает Новая Зеландия 2 тыс баксов и будут махать любым флагом .
показать весь комментарий
16.06.2020 19:43 Ответить
Зато без «бЭндЭровцнв» и «не кормят Европу»....
За что «боролись» на то и напоролись(с).......
показать весь комментарий
16.06.2020 19:43 Ответить
у МВФ все деньги клянчат, даже твоя рашка, правда ей уже не дают
показать весь комментарий
16.06.2020 19:50 Ответить
это все для того что бы опять усыпить бдительность украинцев. Хотят втюхать "уже понимающих что ошиблись" сепаров предателей на шею украинцев. Не давите на жалость.
показать весь комментарий
16.06.2020 19:43 Ответить
рекетирам и бандюкам
показать весь комментарий
16.06.2020 19:46 Ответить
Надеюсь украинцы ещё не забыли ?

Может зелёной власти напомнить
Результат забастовок на шахтах т.н. "ЛНР": флешмоб при Украине было лучше - Цензор.НЕТ 2210
показать весь комментарий
16.06.2020 19:45 Ответить
сдохни, биомасса
показать весь комментарий
16.06.2020 19:51 Ответить
Тебе пора домой.
показать весь комментарий
16.06.2020 20:12 Ответить
Ну а как ты хотел! Мирному еще повезло. Я б на месте муженко донецк накрыл точками!
показать весь комментарий
16.06.2020 20:21 Ответить
Аж на шостий рік "процвітання" молодої республіки піплу починає доходити що краще кормити всю планету, а не кацапських братушок. 73% - це ви в майбутньому, придивіться уважніше.
показать весь комментарий
16.06.2020 19:51 Ответить
Чем кормить? Углем, который нихрена не горит? Пусть теперь его и жрут, кормильцы хреновы
показать весь комментарий
16.06.2020 20:13 Ответить
До "братання" з рузьге мишебратьями в їхній уяві вони кормили всю Україну, Європу, МФВ, і галактику.
показать весь комментарий
16.06.2020 21:14 Ответить
На России своего угля завались, это убыточное производство раньше финансировалось за счет бюджета, а теперь никому не нужно
показать весь комментарий
16.06.2020 19:51 Ответить
ну и? это не по сути вопроса, то что потребностей сейчас нет в угле, как было ранее, я об этом хотел сказать, Китай перекрывает по стали, там нет таких жадных Ахметовых у бюджета, знают что такое рыночная экономика.
показать весь комментарий
16.06.2020 20:01 Ответить
А почему в ЛНР при зарплате 350$ ,то есть 9 400 гривен бастуют ,а в Украине при 150$ то есть 5 000 гривен молчат ?
показать весь комментарий
16.06.2020 19:52 Ответить
На украинских шахтах до коронки зарплаты у грозов-проходчиков были 15-20 тыс. грн. в среднем в месяц. Если шахта мощная, то и выше. И то уезжали в Польшу бригадами. А за 350$ еще поискать желающих вкалывать придется. И не факт, что получится.
показать весь комментарий
16.06.2020 20:32 Ответить
Муж двоюродной сестры, шахтёр-пенсионер из оккупированного Снежного, хотел в Павлоград, для стажа, чтобы пенсию пересчитали, ездить. Говорит, его коллеги, помладше, ездят вахтовым методом, зарабатывают 15-20 тысяч гривен.
показать весь комментарий
16.06.2020 21:45 Ответить
Пусть эти сраные "кроты" прочитают историю забастовок в Великобритании в апреле-мае 1982 года.
Красиво, их Маргарет Железная размазала.
И да, война у них тоже была.
Только ещё дальше. В ******.
показать весь комментарий
16.06.2020 19:52 Ответить
За 6 тыс. грн в шахте вкалывать - это надо быть кончеными петушарами-опущенниками. У нас дворник больше получает реально.
показать весь комментарий
16.06.2020 19:53 Ответить
Всё, поздно пить боржоми, неандертальцы. Предателей нигде не любят, поэтому вы не нужны абсолютно никому.
показать весь комментарий
16.06.2020 19:53 Ответить
Результат забастовок на шахтах т.н. "ЛНР": флешмоб при Украине было лучше - Цензор.НЕТ 5646
показать весь комментарий
16.06.2020 19:55 Ответить
теперь все ясно...

Результат забастовок на шахтах т.н. "ЛНР": флешмоб при Украине было лучше - Цензор.НЕТ 2563
показать весь комментарий
16.06.2020 19:58 Ответить
показать весь комментарий
16.06.2020 20:06 Ответить
Ошибочка. ********* ! )))
показать весь комментарий
16.06.2020 20:16 Ответить
Ще один плакат тих років, що свідчить як російські пропагандони в своїй столиці блотували ихтмнетов воювати за створення Новоросії:
Результат страйків на шахтах т.зв. "ЛНР": флешмоб за України було краще - Цензор.НЕТ 3839
показать весь комментарий
16.06.2020 21:30 Ответить
При Украине колотили касками под кабмином, а при лугандонии дырявой кружкой под парашей
показать весь комментарий
16.06.2020 19:59 Ответить
Нехай постукають касками і воно попустить
Результат забастовок на шахтах т.н. "ЛНР": флешмоб при Украине было лучше - Цензор.НЕТ 211
показать весь комментарий
16.06.2020 20:08 Ответить
Или погудяд в дупу
показать весь комментарий
16.06.2020 20:53 Ответить
нет никаких лнрднр, а есть паРаша, которая загребла силой кусок их же земли, их же руками , их же ****** и их же купив и теперь они - это стадо колобаранов в загородке, с 2014 года. тчк
показать весь комментарий
16.06.2020 20:11 Ответить
Это верно. Только с примесью рванувших ввысь местных аферистов, бандитов и чиновников с ментами.
показать весь комментарий
16.06.2020 20:35 Ответить
Что, наелись? А вот куйц! Жрите, пока не полезет обратно
показать весь комментарий
16.06.2020 20:12 Ответить
На госшахте или у Ахметки большие ЗП?
показать весь комментарий
16.06.2020 20:17 Ответить
В 2019 году средняя зарплата шахтера в Украине составляет 15,000 гривен (600 долларов). Виктор Турманов, председатель Профсоюза работников угольной промышленности Украины
показать весь комментарий
16.06.2020 20:55 Ответить
Лугандонское говно
показать весь комментарий
16.06.2020 20:23 Ответить
это не начало - это уже конец......
показать весь комментарий
16.06.2020 20:23 Ответить
Шахтёры ватные терпилы, ни сочувствия ни уважения не вызывают.
показать весь комментарий
16.06.2020 20:45 Ответить
Не, идите на хрен. Сколько ребят погибло.
показать весь комментарий
16.06.2020 20:49 Ответить
Это и дураку понятно. При Украине зарплата ГРОЗа (работник очистного забоя) была 15000 грн в месяц, при том курсе это было почти 2000$. На парковке перед шахтами мест не было свободных от новеньких авто.
показать весь комментарий
16.06.2020 21:38 Ответить
Дааааа. Жадность таки "фрайера погубит". Вроде не бездельники и могли бы жить, и неплохо жили. Теперь пожинайте плоды своего выбора и радуйтесь, что не одни вы, в прошлом году у нас таких оказалось 73%. Но это излечимо действительностью и временем .
показать весь комментарий
16.06.2020 22:10 Ответить
Макдональдс довів українофобів до істерики)

Результат страйків на шахтах т.зв. "ЛНР": флешмоб за України було краще - Цензор.НЕТ 2280
показать весь комментарий
16.06.2020 23:02 Ответить
имея богатый донецк и приличные зарплаты, захотели не понятно чего... ну теперь хоть камни с неба
показать весь комментарий
16.06.2020 23:04 Ответить
ні,спочатку вони повинні постукати касками у москві, а потім нехай вже будуть камні...
показать весь комментарий
16.06.2020 23:11 Ответить
Ничего не знаем. И ничего не слышим.
Сидели там 6 лет - сидите и дальше. Пока все не передохните.
Территорию возьмем без вас!!!
показать весь комментарий
17.06.2020 01:37 Ответить
Ну че, здравствуй сруский мир... Кстати, белореченская шахта ж вроде с апреля не работает, после серии аварий, затоплений, демонтажа кабелей и стальных опор в выработках - на металлолом, ибо кормильцам не хватает. Т.е. на весь Лутугинский райн, из около десятка шахт, "работать" остаётся типа аж Белореченская, которая и не работает фактически. Годно, годно. Экономная экономика, опять же ж - нахер капинвестии оккупантам в шахты-то вбухивать. Оне же не про строительство луганду и домбабве захватывали, а чтобы рычаг влияния на Киев иметь в виде быдло-массы.
показать весь комментарий
17.06.2020 10:27 Ответить
 
 