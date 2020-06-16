Результат забастовок на шахтах т.н. "ЛНР": флешмоб при Украине было лучше

Забастовки на шахтах в т.н. "ЛНР", "Никанор-Новая" и "Комсомольская" это – только начало, причем кроме чисто экономических требований, вскоре вполне могут прозвучать и политические.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Донбасский кейс", информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, основная проблема заключается в том, что хотя часть задолженности протестующим шахтерам "Никанор-Новой" и "Комсомольской" выплатили или обещали выплатить, но, далеко не всю, а снижение тарифной ставки до уровня 2/3 от прежней, как были, так и остались.



В общем говорить о какой-либо "победе" шахтеров не приходится, в дальнейшем получать они будут на 30% меньше, что в сравнении с временами СССР или даже Украины выглядит как издевательство, ведь часто речь идет о 20-25 тысячах рублей в месяц или около $350, не густо.



Все это уже привело к недовольству шахтеров, которые поняли: их в очередной раз обманули и это привело к "бурлению" среди них и, особенно, членов их семей, которое вполне можно назвать "ностальгией" по не таким уж и далеким временам и основной их смысл руководство республик не порадует: при Украине было лучше и не ошиблись ли мы в 2014 году голосуя за народные республики, в которых от этого слова только одно название.



Причем, все это уже становится столь массовым, что начинает напоминать некий "флешмоб" в социальных сетях, распространение которого происходит "стахановскими темпами", оно и понятно, проблемы у всех одинаковые.Почему так? В результате реструктуризации в т.н "ЛНР" закрываются все неприбыльные шахты, а их, между прочим – 23.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К забастовке шахтеров оккупированного Антрацита присоединились рабочие Алчевского металлургического комбината: требуют выплаты зарплаты

Остаются только те, которые могут работать и приносить прибыль без значительных капитальных вложений: четыре шахты "Краснодонугля", три шахты в городе Ровеньки, одна шахта в городе Антрацит, четыре шахты в Свердловске и одна шахта в поселке Белореченка. С оставшимися пока особых вопросов нет, но проблемы со временем возникнут и на них, поскольку существует уверенность: вкладываться в них никто не будет, что постепенно приведет и к их деградации, а вот с остальными весь негатив происходит уже сейчас.



От гарантий Пасечника по "Комсомольской" остальным не легче, непогашенные задолженности на других шахтах как были, так и остались, а суммы составляют сотни миллионов рублей. Ситуация уже накалена до предела, а сам протест на "Комсомольской" стал носить более организованный характер, и получив поддержку ряда российских профсоюзов привел к уменьшению страха перед "подвалами" т.н. "МГБ ЛНР", которое для удушения протестов также стали применять новые технологии введя в г. Антрацит ничем не обоснованный "карантин", а также блокировав даже российские соцсети и мобильную связь.

Развитие событий крайне напоминает: "низы не хотят – верхи не могут", что логично - в ситуации, когда руководство т.н. "ЛНР" для шахтеров реально не делает практически ничего, терпение у них явно на исходе. Где ждать новых очагов напряженности? По мнению "Донбасского кейса", наибольшая вероятность новых протестов на шахтах "Вахрушево", "Белореченская" и "им. Фрунзе", причем она довольно высока.

Читайте также: Забастовка шахтеров в оккупированном Антраците: против горняков планируют возбуждать уголовные дела по политическим статьям, - правозащитница

В общем в опасную игру играют "руководители ЛНР" ведь одним из последствий "силового решения" в ходе забастовки в г. Антрацит стали впервые выдвинутые политические требования, так до всеобщей забастовки или чего серьезней недолго.



Тем более, что в следствии блокировок соцсетей люди массово научились пользоваться VPN, и посещаемость страниц, которые освещали события на шахте, только увеличились, то же самое происходит и сейчас, горняки читают и думают: а правда, и зачем было от Украины отделяться?



Вопрос, конечно интересный, хотя важен и другой: почему руководство т.н. "ЛНР" делает все, чтобы его задавали, специально что ли?