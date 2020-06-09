К забастовке шахтеров оккупированного Антрацита присоединились рабочие Алчевского металлургического комбината: требуют выплаты зарплаты
На оккупированной части Луганской области забастовку горняков на шахте "Комсомольская" поддержали рабочие Алчевского металлургического комбината.
О забастовке сообщил блогер "Луганский инсайд", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 0642.ua.
"Вчера ночью начал забастовку ЖДЦ (железнодорожный цех), и одна бригада в доменном цеху. Требовали, как и шахтеры "Комсомольской", выплаты долгов за три месяца. Бастовали не долго – во второй половине дня с рабочими побеседовало руководство завода, которое пообещало выплатить задолженность за март и апрель до конца этой недели. После чего забастовка была фактически прекращена". - отметил блогер.
"Горняков с "Комсомольской" поддержали рабочие Алчевского металлургического комбината (АМК), которые отказались работать, пока им не выплатят заработную плату за апрель и за май. На данный момент бригада ЖДЦ-2 (железнодорожный цех) согласились выйти на свои места (после уговоров главного инженера Данилова), однако доменный цех по-прежнему бастует, ДП-1 (доменная печь) стоит", - сообщил российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков).
Напомним, на оккупированной части Луганской области в городе Антрацит на шахте "Комсомольская" (РТК "Востокуголь") началась забастовка шахтеров. Горняки третий день не поднимаются на поверхность: профсоюзы сообщают о похищениях и пытках бастующих.
Пожалуйста, подождите...
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у вечірню годину додому до бунтівних шахтьорів приїдуть обдовбані та надудляні горілкою асвабадітєлі зі зброєю і популярно особисто кожному розкажуть про шкідливість бунтів в ряспубліках динири і линири.Закріплять прочитану лекцію прикладами автоматів по голові шахтьора.
как и вся ихняя ДЫНЫРА
Немножко истории
Олексі́й Кири́лович Алче́вський
На пам'ять про засновника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82 Донецько-Юріївського заводу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F залізничну станцію Юріївка на клопотання промисловців у https://uk.wikipedia.org/wiki/1903 1903 перейменували на Алчевське.
Від станції отримало назву сусіднє заводське селище ,тепер місто АЛЧЕВСЬК, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганська область .
На головній площі міста встановлений пам'ятник Олексію Алчевському - фактично засновнику міста.
Зробив великий внесок у розвиток https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0 економіки південного сходу України. Створив одну з перших у Російській імперії, за ******** термінологією, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0 промислово-фінансову груп у.
Вона об'єднувала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA банки , металургійні заводи, вугільні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0 шахти , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA рудники , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F транспортні компанії .
Ініціював і фінансував спорудження першого памятника Тарасові Шевченку
У ті часи офіційно відкрити пам'ятник українському поетові було неможливо, тому він зробив це як приватна особа на власній території в саду, де 1893 року зять Олексія Алчевського збудував садибу. Автором пам'ятника був скульптор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Беклемішев . Пам'ятник був зроблений з дорогого білого мармуру
За словами дружини, Олексій Алчевський був «фанатичним українцем», вкладав великі суми грошей в український рух.
Пишите письма в бункер деду ХУне)!
Бунтарей в рекруты...
Шахтерский женам по Ашоту...
И все. Тихо да гладь)
Рузге порядки им не те...
Но дело не в этом...когда их спросили "Как жизнь?"..был получен *********** ответ "Стабильно *****... "