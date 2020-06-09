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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Алчевск (72) забастовка (318) Луганщина (6431) протест (5834) шахтеры (655)

К забастовке шахтеров оккупированного Антрацита присоединились рабочие Алчевского металлургического комбината: требуют выплаты зарплаты

К забастовке шахтеров оккупированного Антрацита присоединились рабочие Алчевского металлургического комбината: требуют выплаты зарплаты

На оккупированной части Луганской области забастовку горняков на шахте "Комсомольская" поддержали рабочие Алчевского металлургического комбината.

О забастовке сообщил блогер "Луганский инсайд", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 0642.ua.

"Вчера ночью начал забастовку ЖДЦ (железнодорожный цех), и одна бригада в доменном цеху. Требовали, как и шахтеры "Комсомольской", выплаты долгов за три месяца. Бастовали не долго – во второй половине дня с рабочими побеседовало руководство завода, которое пообещало выплатить задолженность за март и апрель до конца этой недели. После чего забастовка была фактически прекращена". - отметил блогер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Забастовка шахтеров в оккупированном Антраците: горняки третий день не поднимаются на поверхность, профсоюзы сообщают о похищениях и пытках бастующих

"Горняков с "Комсомольской" поддержали рабочие Алчевского металлургического комбината (АМК), которые отказались работать, пока им не выплатят заработную плату за апрель и за май. На данный момент бригада ЖДЦ-2 (железнодорожный цех) согласились выйти на свои места (после уговоров главного инженера Данилова), однако доменный цех по-прежнему бастует, ДП-1 (доменная печь) стоит", - сообщил российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков).

Напомним, на оккупированной части Луганской области в городе Антрацит на шахте "Комсомольская" (РТК "Востокуголь") началась забастовка шахтеровГорняки третий день не поднимаются на поверхность: профсоюзы сообщают о похищениях и пытках бастующих.

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Топ комментарии
+27
К забастовке шахтеров оккупированного Антрацита присоединились рабочие Алчевского металлургического комбината: требуют выплаты зарплаты - Цензор.НЕТ 2903
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09.06.2020 14:59
+20
Надо сразу к Х**лу обращаться. Местные ни *** не решают.
К забастовке шахтеров оккупированного Антрацита присоединились рабочие Алчевского металлургического комбината: требуют выплаты зарплаты - Цензор.НЕТ 772
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09.06.2020 14:57
+16
хватит кармить гейропейцаф!
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09.06.2020 14:54
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Правила форума Совет форумчан
Скоро будут "изунияться", что посмели буновать)
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09.06.2020 14:54 Ответить
К забастовке шахтеров оккупированного Антрацита присоединились рабочие Алчевского металлургического комбината: требуют выплаты зарплаты - Цензор.НЕТ 2903
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09.06.2020 14:59 Ответить
Саме зараз час для відновлення конституційного ладу в ОРДЛО! Відсутність грошей не дасть терористам отримати підтримку місцевого населення, а влада України пообіцяє гроші та соцдопомогу всім хто її не отримував 6 років і можна буде звільнити ОРДЛО малою кров'ю!
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09.06.2020 15:06 Ответить
та пішли вони на хєр ці кормільци, ше грошей цим днарям дати? Ігорю, я розумію, шо літо-спека, але тобі мабуть голову там напекло сонечко?
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09.06.2020 15:12 Ответить
Этот "игорь л" - обыкновенный сумасшедший, не обращай внимания.
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09.06.2020 15:17 Ответить
Необыкновенный сумасшедший, буйный
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09.06.2020 19:45 Ответить
Україна має пообіцяти, щоб повернути контроль над територією! Платити будуть після завершення бойових дій і відновлення роботи всіх підрозділів пенсійного фонду та соцзахисту на окупованих територіях!
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09.06.2020 15:21 Ответить
А за шо власне треба їм щось платити? Вони в бюджет України робили відрахування? Чи наприклад за що жителі Львова чи Житомира з своїх податків маюти платити пенсії орділовській погані?
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09.06.2020 15:29 Ответить
Потрібно ПООБІЦЯТИ, а сплачувати будемо тим хто залишиться після звільнення окупованих територій, якщо хтось взагалі залишиться живим.
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09.06.2020 15:35 Ответить
а не піти тобі дядя по дальше, Україна має пообіцяти...ти з сосни впав чи з забоя виліл?
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09.06.2020 15:38 Ответить
Насправді України це вже кілька разів пообіцяла, тільки тепер потрібно це прорекламувати, щоб населення ОРДЛО вигнало терористів сцаними тряпками.
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09.06.2020 15:40 Ответить
Населення ОРДЛО нічого не вирішує.Там пуцькін командує,якщо ви не в темі.
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09.06.2020 17:52 Ответить
Ніхто і не просить населення ОРДЛО щось вирішувати, потрібно лише не допомагати терористам, яких будуть знищувати ЗСУ!
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09.06.2020 17:55 Ответить
населення ОРДЛО повинно вигнати найманців пуцькіна?А пуцькін добро дав?
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09.06.2020 17:58 Ответить
Бастовали не долго - во второй половине дня с рабочими побеседовало руководство завода, которое пообещало выплатить задолженность за март и апрель до конца этой недели

=============================
у вечірню годину додому до бунтівних шахтьорів приїдуть обдовбані та надудляні горілкою асвабадітєлі зі зброєю і популярно особисто кожному розкажуть про шкідливість бунтів в ряспубліках динири і линири.Закріплять прочитану лекцію прикладами автоматів по голові шахтьора.
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09.06.2020 19:10 Ответить
Да це вiн знову втiк з палати захопивши лептоп санiтара. Поки не зловлять буде тут писать.
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09.06.2020 16:04 Ответить
Ага, щас...Пусть и дальше в своей резервации сидят
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09.06.2020 15:41 Ответить
ДНРовский "БУНТ"... бессмысленный и беспощадный!!!
До страйку шахтарів окупованого Антрацита приєдналися робітники Алчевського металургійного комбінату: вимагають виплати зарплати - Цензор.НЕТ 210
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09.06.2020 15:12 Ответить
бессмысленный

как и вся ихняя ДЫНЫРА
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09.06.2020 18:51 Ответить
хватит кармить гейропейцаф!
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09.06.2020 14:54 Ответить
Ну що ж, ласкаво просимо на підвал...
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09.06.2020 14:54 Ответить
нічого, побастують і строєм хто на підвал хто далі в нору рити вугілля! За то на руцком і без бендер, а то скільки годували Київ, а тепер воля, бастую скільки хочеш!
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09.06.2020 14:55 Ответить
Надо сразу к Х**лу обращаться. Местные ни *** не решают.
К забастовке шахтеров оккупированного Антрацита присоединились рабочие Алчевского металлургического комбината: требуют выплаты зарплаты - Цензор.НЕТ 772
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09.06.2020 14:57 Ответить
ща зепрезидент вспомнит, шо там украинцы. А значит давайте им Украина выплатит зарплату.
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09.06.2020 14:59 Ответить
Кийка гумового від *********** ПРихвостнів .
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09.06.2020 15:01 Ответить
А може відамо нашого *********** донбасяо, нехай у них буде найвеличніший потерпило. Да і розкумаряться разом і знайдуть спільну мову, як норкалига з норкалигами
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09.06.2020 15:13 Ответить
разом з дєрьмаком і 95м кварталом!!!
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09.06.2020 15:15 Ответить
Даже захотелось сыграть на скрипочке, с постной мордой
До страйку шахтарів окупованого Антрацита приєдналися робітники Алчевського металургійного комбінату: вимагають виплати зарплати - Цензор.НЕТ 2786
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09.06.2020 19:49 Ответить
Красотища, це просто свято якесь)
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09.06.2020 15:03 Ответить
Что это за забастовка, им пообещали денег и все разошлись.))
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09.06.2020 15:03 Ответить
в противном случае пообещали дать мзды...вот и разошлись.
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09.06.2020 17:44 Ответить
...рабочие Алчевского металлургического комбината....

Немножко истории

Олексі́й Кири́лович Алче́вський

На пам'ять про засновника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82 Донецько-Юріївського заводу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F залізничну станцію Юріївка на клопотання промисловців у https://uk.wikipedia.org/wiki/1903 1903 перейменували на Алчевське.
Від станції отримало назву сусіднє заводське селище ,тепер місто АЛЧЕВСЬК, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганська область .
На головній площі міста встановлений пам'ятник Олексію Алчевському - фактично засновнику міста.
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09.06.2020 15:04 Ответить
Нема там станціі Алчевск а є станція Комунарск.
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09.06.2020 19:50 Ответить
У https://uk.wikipedia.org/wiki/1895 1895 АЛЧЕВСЬКИЙ взяв активну участь у створенні https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%AE%D1%80%27%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1 Донецько-Юр'ївського металургійного товариства з правлінням у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Петербурзі . Входив до дирекції цього товариства. У роки промислового піднесення (https://uk.wikipedia.org/wiki/1890-%D1%82%D1%96 1890-ті роки) підприємства Алчевського залучали також іноземних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80 інвесторів .
Зробив великий внесок у розвиток https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0 економіки південного сходу України. Створив одну з перших у Російській імперії, за ******** термінологією, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0 промислово-фінансову груп у.
Вона об'єднувала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA банки , металургійні заводи, вугільні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0 шахти , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA рудники , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F транспортні компанії .
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09.06.2020 15:05 Ответить
За деньги любой дурак поработает. а чтобы вот так, по настоящему, за идею, - слабо?
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09.06.2020 15:05 Ответить
Ну нельзя же быть такими жадными к деньгам в своих маааладых риспубликах)
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09.06.2020 15:06 Ответить
Теперь кричат поди рідна ненька роди (возьмите) нас обратно.
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09.06.2020 15:07 Ответить
Ненька взяла обратно. Вручила кайло и грабарку и мимоходом сообщила: https://112.ua/ekonomika/zelenskiy-pravitelstvo-ne-budet-poluchat-zarabotnuyu-platu-esli-v-techenie-dvuh-mesyacev-shahteram-ne-vyplatyat-vsyu-zarplatu-526894.html По данным Зеленского, задолженность уже превысила 1 млрд грн и может расти дальше.
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09.06.2020 15:16 Ответить
Олексі́й Кири́лович Алче́вський брав участь в українському національному русі
Ініціював і фінансував спорудження першого памятника Тарасові Шевченку

У ті часи офіційно відкрити пам'ятник українському поетові було неможливо, тому він зробив це як приватна особа на власній території в саду, де 1893 року зять Олексія Алчевського збудував садибу. Автором пам'ятника був скульптор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Беклемішев . Пам'ятник був зроблений з дорогого білого мармуру

За словами дружини, Олексій Алчевський був «фанатичним українцем», вкладав великі суми грошей в український рух.
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09.06.2020 15:08 Ответить
До страйку шахтарів окупованого Антрацита приєдналися робітники Алчевського металургійного комбінату: вимагають виплати зарплати - Цензор.НЕТ 2089
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09.06.2020 15:41 Ответить
Это вам упыри не в Украине касками под КабМином стучать)
Пишите письма в бункер деду ХУне)!
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09.06.2020 15:10 Ответить
Пускай маршем идут на Москву. Или слабо? Это ж не Киев. Там по лбу постучат.
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09.06.2020 21:29 Ответить
Що вони собі дозволяють? Пришліть бувших "беркуткур" із мацкви Кусюка, нехай їх зі своєю поліцайською шоблою покусає. Придумали бардак і пузорять расейській мір. Биндир вже немає, то хто мутить воду?
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09.06.2020 15:13 Ответить
А чего бы лугандонским ватникам не погудеть в заводской гудок, как в 2014 году?
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09.06.2020 15:15 Ответить


До страйку шахтарів окупованого Антрацита приєдналися робітники Алчевського металургійного комбінату: вимагають виплати зарплати - Цензор.НЕТ 5980
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09.06.2020 20:11 Ответить
"это Украина виновата что мы послушали губарева - пушилина"
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09.06.2020 15:18 Ответить
Так и надо дуракам!
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09.06.2020 15:19 Ответить
Хватит Донбассу кормить всю Украину Европу и США! Надоело!
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09.06.2020 15:28 Ответить
Я даже злорадствовать не буду. Вообще не интересно что в том заповеднике слабоумных творится.
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09.06.2020 15:30 Ответить
Встали на коліна і бунтують!
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09.06.2020 15:32 Ответить
Ничем не отличается что оккупированная часть, что не оккупированная, что у там не платят, что тут не платят, что там бастуют, что тут бастуют, что там простой народ обворовывают, что там обворовывают! И где разница?
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09.06.2020 15:33 Ответить
Денег нет и небудет.держитесь там.хорошего вам настроения.кармильци.тчк вовка *****
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09.06.2020 15:35 Ответить
Вкушайте шахтари рузький мир! Не подавитесь
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09.06.2020 15:37 Ответить
Шахту на метал...
Бунтарей в рекруты...
Шахтерский женам по Ашоту...

И все. Тихо да гладь)
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09.06.2020 15:44 Ответить
Ишь разошлись покаянные)
Рузге порядки им не те...
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09.06.2020 15:45 Ответить
Так вони цього і БАЖАЮТЬ. Он поглянь на фото лаптеногої скотини, яка "благае путіна" на колінах, "Помогі". Ось, уяви, кщоб вона получила від нього х....й на рота. Да вона б від радощів збоживоліла. їй бі увесь крим з бамбасом заздрив. У ній в родині це б з покоління в колоління передавалося як божа благодать. Як про лаптєногих говорять: нарисуй на стінці х....й, скаже що ікона.
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09.06.2020 15:53 Ответить
почитаешь коменты и сразу понятно ,что пишут одни петухи
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09.06.2020 15:53 Ответить
Ну ты смелый диванный окурок. петух папка твой сбухавшийся был. а ты небось из этих, кто рашку любит, ***** боготворит. короче - биомусор. Место которому в перегное.здохни мразь.
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09.06.2020 16:55 Ответить
дичь ,ты ничего не попутал
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09.06.2020 17:13 Ответить
а геракл и степанов вообще без трусов
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09.06.2020 15:54 Ответить
А скажы как мне, Гирькин - и ради чего всё это было?
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09.06.2020 16:02 Ответить
В одноглазніки йому писать не пробував?
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09.06.2020 17:05 Ответить
Я раньше читал "сводки оплочения", весьма любопытно, но доступ туда закрыли.
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09.06.2020 17:35 Ответить
подху..вники бастуют
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09.06.2020 16:08 Ответить
Значить з наступного року годувати сусідню галактику Андромеду вони не будуть. Поки тільки нашу.
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09.06.2020 16:37 Ответить
Да,да,присоединяйтесь и идите вместе на хутина.
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09.06.2020 17:44 Ответить
путен введи зарплату
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09.06.2020 17:47 Ответить
Побунтуйте ещё недельку и "ваш" комбинат вывезут, например в Анадырь...
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09.06.2020 17:48 Ответить
майданить надумали..прям хфашисты
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09.06.2020 17:48 Ответить
Биндеровцы замаскированные однозначно.
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09.06.2020 20:02 Ответить
Ух ты...еще в 14-м они в конторке где я тогда работал заказали печи электрические для крановых кабин и бытовок ПЭТ, а заказывали о них уже не один раз ...в данной ситуации были посланы нах...тогда они предложили расчитаться налом на нашей территории...и тоже были посланы нах...
Но дело не в этом...когда их спросили "Как жизнь?"..был получен *********** ответ "Стабильно *****... "
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09.06.2020 21:38 Ответить
ну и нафига опять о этих ордловских дегенератах? кому они нахер нужны , долбаные имбецилы , продавшие свою страну за кусок кацапского говна.. пускай пашут и не воняют дегенераты. при Украине им хреново жилось.пи дары конченые. не стоит это вообще обсуждать.
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10.06.2020 00:27 Ответить
 
 