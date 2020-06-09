К забастовке шахтеров оккупированного Антрацита присоединились рабочие Алчевского металлургического комбината: требуют выплаты зарплаты

На оккупированной части Луганской области забастовку горняков на шахте "Комсомольская" поддержали рабочие Алчевского металлургического комбината.

О забастовке сообщил блогер "Луганский инсайд", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 0642.ua.

"Вчера ночью начал забастовку ЖДЦ (железнодорожный цех), и одна бригада в доменном цеху. Требовали, как и шахтеры "Комсомольской", выплаты долгов за три месяца. Бастовали не долго – во второй половине дня с рабочими побеседовало руководство завода, которое пообещало выплатить задолженность за март и апрель до конца этой недели. После чего забастовка была фактически прекращена". - отметил блогер.

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"Горняков с "Комсомольской" поддержали рабочие Алчевского металлургического комбината (АМК), которые отказались работать, пока им не выплатят заработную плату за апрель и за май. На данный момент бригада ЖДЦ-2 (железнодорожный цех) согласились выйти на свои места (после уговоров главного инженера Данилова), однако доменный цех по-прежнему бастует, ДП-1 (доменная печь) стоит", - сообщил российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков).

Напомним, на оккупированной части Луганской области в городе Антрацит на шахте "Комсомольская" (РТК "Востокуголь") началась забастовка шахтеров. Горняки третий день не поднимаются на поверхность: профсоюзы сообщают о похищениях и пытках бастующих.