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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Алчевськ (44) страйк (208) Луганщина (4812) протест (2377) шахтарі (536)

До страйку шахтарів окупованого Антрацита приєдналися робітники Алчевського металургійного комбінату: вимагають виплати зарплати

До страйку шахтарів окупованого Антрацита приєдналися робітники Алчевського металургійного комбінату: вимагають виплати зарплати

На окупованій частині Луганської області страйк гірників на шахті "Комсомольська" підтримали робочі Алчевського металургійного комбінату.

Про страйк повідомив блогер "Луганський інсайд", передає Цензор.НЕТ із посиланням на 0642.ua.

"Учора вночі почав страйк ЗЦ (залізничний цех), і одна бригада в доменному цеху. Вимагали, як і шахтарі "Комсомольської", виплати боргів за три місяці. Страйкували недовго - у другій половині дня з робочими розмовляло керівництво заводу, яке пообіцяло виплатити заборгованість за березень і квітень до кінця цього тижня. Після чого страйк був фактично припинений", - зазначив блогер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страйк шахтарів в окупованому Антрациті: гірники третій день не піднімаються на поверхню, профспілки повідомляють про викрадення і тортури страйкарів

"Гірників з "Комсомольської" підтримали робочі Алчевського металургійного комбінату (АМК), які відмовилися працювати, поки їм не виплатять заробітну плату за квітень і травень. На цей момент бригада ЗЦ-2 (залізничний цех) погодилася вийти на свої місця (після вмовлянь головного інженера Данилова), проте доменний цех, як і раніше, страйкує, ДП-1 (доменна піч) стоїть", - повідомив російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков).

Нагадаємо, на окупованій частині Луганської області в місті Антрацит на шахті "Комсомольська" (РТК "Східвугілля") почався страйк шахтарів. Гірники третій день не піднімаються на поверхню: профспілки повідомляють про викрадення і катування страйкарів.

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Топ коментарі
+27
К забастовке шахтеров оккупированного Антрацита присоединились рабочие Алчевского металлургического комбината: требуют выплаты зарплаты - Цензор.НЕТ 2903
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09.06.2020 14:59
+20
Надо сразу к Х**лу обращаться. Местные ни *** не решают.
К забастовке шахтеров оккупированного Антрацита присоединились рабочие Алчевского металлургического комбината: требуют выплаты зарплаты - Цензор.НЕТ 772
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09.06.2020 14:57
+16
хватит кармить гейропейцаф!
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09.06.2020 14:54
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Скоро будут "изунияться", что посмели буновать)
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09.06.2020 14:54 Відповісти
К забастовке шахтеров оккупированного Антрацита присоединились рабочие Алчевского металлургического комбината: требуют выплаты зарплаты - Цензор.НЕТ 2903
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09.06.2020 14:59 Відповісти
Саме зараз час для відновлення конституційного ладу в ОРДЛО! Відсутність грошей не дасть терористам отримати підтримку місцевого населення, а влада України пообіцяє гроші та соцдопомогу всім хто її не отримував 6 років і можна буде звільнити ОРДЛО малою кров'ю!
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09.06.2020 15:06 Відповісти
та пішли вони на хєр ці кормільци, ше грошей цим днарям дати? Ігорю, я розумію, шо літо-спека, але тобі мабуть голову там напекло сонечко?
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09.06.2020 15:12 Відповісти
Этот "игорь л" - обыкновенный сумасшедший, не обращай внимания.
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09.06.2020 15:17 Відповісти
Необыкновенный сумасшедший, буйный
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09.06.2020 19:45 Відповісти
Україна має пообіцяти, щоб повернути контроль над територією! Платити будуть після завершення бойових дій і відновлення роботи всіх підрозділів пенсійного фонду та соцзахисту на окупованих територіях!
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09.06.2020 15:21 Відповісти
А за шо власне треба їм щось платити? Вони в бюджет України робили відрахування? Чи наприклад за що жителі Львова чи Житомира з своїх податків маюти платити пенсії орділовській погані?
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09.06.2020 15:29 Відповісти
Потрібно ПООБІЦЯТИ, а сплачувати будемо тим хто залишиться після звільнення окупованих територій, якщо хтось взагалі залишиться живим.
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09.06.2020 15:35 Відповісти
а не піти тобі дядя по дальше, Україна має пообіцяти...ти з сосни впав чи з забоя виліл?
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09.06.2020 15:38 Відповісти
Насправді України це вже кілька разів пообіцяла, тільки тепер потрібно це прорекламувати, щоб населення ОРДЛО вигнало терористів сцаними тряпками.
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09.06.2020 15:40 Відповісти
Населення ОРДЛО нічого не вирішує.Там пуцькін командує,якщо ви не в темі.
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09.06.2020 17:52 Відповісти
Ніхто і не просить населення ОРДЛО щось вирішувати, потрібно лише не допомагати терористам, яких будуть знищувати ЗСУ!
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09.06.2020 17:55 Відповісти
населення ОРДЛО повинно вигнати найманців пуцькіна?А пуцькін добро дав?
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09.06.2020 17:58 Відповісти
Бастовали не долго - во второй половине дня с рабочими побеседовало руководство завода, которое пообещало выплатить задолженность за март и апрель до конца этой недели

=============================
у вечірню годину додому до бунтівних шахтьорів приїдуть обдовбані та надудляні горілкою асвабадітєлі зі зброєю і популярно особисто кожному розкажуть про шкідливість бунтів в ряспубліках динири і линири.Закріплять прочитану лекцію прикладами автоматів по голові шахтьора.
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09.06.2020 19:10 Відповісти
Да це вiн знову втiк з палати захопивши лептоп санiтара. Поки не зловлять буде тут писать.
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09.06.2020 16:04 Відповісти
Ага, щас...Пусть и дальше в своей резервации сидят
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09.06.2020 15:41 Відповісти
ДНРовский "БУНТ"... бессмысленный и беспощадный!!!
До страйку шахтарів окупованого Антрацита приєдналися робітники Алчевського металургійного комбінату: вимагають виплати зарплати - Цензор.НЕТ 210
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09.06.2020 15:12 Відповісти
бессмысленный

как и вся ихняя ДЫНЫРА
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09.06.2020 18:51 Відповісти
хватит кармить гейропейцаф!
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09.06.2020 14:54 Відповісти
Ну що ж, ласкаво просимо на підвал...
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09.06.2020 14:54 Відповісти
нічого, побастують і строєм хто на підвал хто далі в нору рити вугілля! За то на руцком і без бендер, а то скільки годували Київ, а тепер воля, бастую скільки хочеш!
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09.06.2020 14:55 Відповісти
Надо сразу к Х**лу обращаться. Местные ни *** не решают.
К забастовке шахтеров оккупированного Антрацита присоединились рабочие Алчевского металлургического комбината: требуют выплаты зарплаты - Цензор.НЕТ 772
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09.06.2020 14:57 Відповісти
ща зепрезидент вспомнит, шо там украинцы. А значит давайте им Украина выплатит зарплату.
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09.06.2020 14:59 Відповісти
Кийка гумового від *********** ПРихвостнів .
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09.06.2020 15:01 Відповісти
А може відамо нашого *********** донбасяо, нехай у них буде найвеличніший потерпило. Да і розкумаряться разом і знайдуть спільну мову, як норкалига з норкалигами
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09.06.2020 15:13 Відповісти
разом з дєрьмаком і 95м кварталом!!!
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09.06.2020 15:15 Відповісти
Даже захотелось сыграть на скрипочке, с постной мордой
До страйку шахтарів окупованого Антрацита приєдналися робітники Алчевського металургійного комбінату: вимагають виплати зарплати - Цензор.НЕТ 2786
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09.06.2020 19:49 Відповісти
Красотища, це просто свято якесь)
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09.06.2020 15:03 Відповісти
Что это за забастовка, им пообещали денег и все разошлись.))
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09.06.2020 15:03 Відповісти
в противном случае пообещали дать мзды...вот и разошлись.
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09.06.2020 17:44 Відповісти
...рабочие Алчевского металлургического комбината....

Немножко истории

Олексі́й Кири́лович Алче́вський

На пам'ять про засновника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82 Донецько-Юріївського заводу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F залізничну станцію Юріївка на клопотання промисловців у https://uk.wikipedia.org/wiki/1903 1903 перейменували на Алчевське.
Від станції отримало назву сусіднє заводське селище ,тепер місто АЛЧЕВСЬК, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганська область .
На головній площі міста встановлений пам'ятник Олексію Алчевському - фактично засновнику міста.
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09.06.2020 15:04 Відповісти
Нема там станціі Алчевск а є станція Комунарск.
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09.06.2020 19:50 Відповісти
У https://uk.wikipedia.org/wiki/1895 1895 АЛЧЕВСЬКИЙ взяв активну участь у створенні https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%AE%D1%80%27%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1 Донецько-Юр'ївського металургійного товариства з правлінням у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Петербурзі . Входив до дирекції цього товариства. У роки промислового піднесення (https://uk.wikipedia.org/wiki/1890-%D1%82%D1%96 1890-ті роки) підприємства Алчевського залучали також іноземних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80 інвесторів .
Зробив великий внесок у розвиток https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0 економіки південного сходу України. Створив одну з перших у Російській імперії, за ******** термінологією, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0 промислово-фінансову груп у.
Вона об'єднувала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA банки , металургійні заводи, вугільні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0 шахти , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA рудники , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F транспортні компанії .
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09.06.2020 15:05 Відповісти
За деньги любой дурак поработает. а чтобы вот так, по настоящему, за идею, - слабо?
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09.06.2020 15:05 Відповісти
Ну нельзя же быть такими жадными к деньгам в своих маааладых риспубликах)
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09.06.2020 15:06 Відповісти
Теперь кричат поди рідна ненька роди (возьмите) нас обратно.
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09.06.2020 15:07 Відповісти
Ненька взяла обратно. Вручила кайло и грабарку и мимоходом сообщила: https://112.ua/ekonomika/zelenskiy-pravitelstvo-ne-budet-poluchat-zarabotnuyu-platu-esli-v-techenie-dvuh-mesyacev-shahteram-ne-vyplatyat-vsyu-zarplatu-526894.html По данным Зеленского, задолженность уже превысила 1 млрд грн и может расти дальше.
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09.06.2020 15:16 Відповісти
Олексі́й Кири́лович Алче́вський брав участь в українському національному русі
Ініціював і фінансував спорудження першого памятника Тарасові Шевченку

У ті часи офіційно відкрити пам'ятник українському поетові було неможливо, тому він зробив це як приватна особа на власній території в саду, де 1893 року зять Олексія Алчевського збудував садибу. Автором пам'ятника був скульптор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Беклемішев . Пам'ятник був зроблений з дорогого білого мармуру

За словами дружини, Олексій Алчевський був «фанатичним українцем», вкладав великі суми грошей в український рух.
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09.06.2020 15:08 Відповісти
До страйку шахтарів окупованого Антрацита приєдналися робітники Алчевського металургійного комбінату: вимагають виплати зарплати - Цензор.НЕТ 2089
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09.06.2020 15:41 Відповісти
Это вам упыри не в Украине касками под КабМином стучать)
Пишите письма в бункер деду ХУне)!
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09.06.2020 15:10 Відповісти
Пускай маршем идут на Москву. Или слабо? Это ж не Киев. Там по лбу постучат.
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09.06.2020 21:29 Відповісти
Що вони собі дозволяють? Пришліть бувших "беркуткур" із мацкви Кусюка, нехай їх зі своєю поліцайською шоблою покусає. Придумали бардак і пузорять расейській мір. Биндир вже немає, то хто мутить воду?
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09.06.2020 15:13 Відповісти
А чего бы лугандонским ватникам не погудеть в заводской гудок, как в 2014 году?
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09.06.2020 15:15 Відповісти


До страйку шахтарів окупованого Антрацита приєдналися робітники Алчевського металургійного комбінату: вимагають виплати зарплати - Цензор.НЕТ 5980
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09.06.2020 20:11 Відповісти
"это Украина виновата что мы послушали губарева - пушилина"
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09.06.2020 15:18 Відповісти
Так и надо дуракам!
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09.06.2020 15:19 Відповісти
Хватит Донбассу кормить всю Украину Европу и США! Надоело!
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09.06.2020 15:28 Відповісти
Я даже злорадствовать не буду. Вообще не интересно что в том заповеднике слабоумных творится.
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09.06.2020 15:30 Відповісти
Встали на коліна і бунтують!
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09.06.2020 15:32 Відповісти
Ничем не отличается что оккупированная часть, что не оккупированная, что у там не платят, что тут не платят, что там бастуют, что тут бастуют, что там простой народ обворовывают, что там обворовывают! И где разница?
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09.06.2020 15:33 Відповісти
Денег нет и небудет.держитесь там.хорошего вам настроения.кармильци.тчк вовка *****
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09.06.2020 15:35 Відповісти
Вкушайте шахтари рузький мир! Не подавитесь
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09.06.2020 15:37 Відповісти
Шахту на метал...
Бунтарей в рекруты...
Шахтерский женам по Ашоту...

И все. Тихо да гладь)
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09.06.2020 15:44 Відповісти
Ишь разошлись покаянные)
Рузге порядки им не те...
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09.06.2020 15:45 Відповісти
Так вони цього і БАЖАЮТЬ. Он поглянь на фото лаптеногої скотини, яка "благае путіна" на колінах, "Помогі". Ось, уяви, кщоб вона получила від нього х....й на рота. Да вона б від радощів збоживоліла. їй бі увесь крим з бамбасом заздрив. У ній в родині це б з покоління в колоління передавалося як божа благодать. Як про лаптєногих говорять: нарисуй на стінці х....й, скаже що ікона.
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09.06.2020 15:53 Відповісти
почитаешь коменты и сразу понятно ,что пишут одни петухи
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09.06.2020 15:53 Відповісти
Ну ты смелый диванный окурок. петух папка твой сбухавшийся был. а ты небось из этих, кто рашку любит, ***** боготворит. короче - биомусор. Место которому в перегное.здохни мразь.
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09.06.2020 16:55 Відповісти
дичь ,ты ничего не попутал
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09.06.2020 17:13 Відповісти
а геракл и степанов вообще без трусов
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09.06.2020 15:54 Відповісти
А скажы как мне, Гирькин - и ради чего всё это было?
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09.06.2020 16:02 Відповісти
В одноглазніки йому писать не пробував?
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09.06.2020 17:05 Відповісти
Я раньше читал "сводки оплочения", весьма любопытно, но доступ туда закрыли.
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09.06.2020 17:35 Відповісти
подху..вники бастуют
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09.06.2020 16:08 Відповісти
Значить з наступного року годувати сусідню галактику Андромеду вони не будуть. Поки тільки нашу.
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09.06.2020 16:37 Відповісти
Да,да,присоединяйтесь и идите вместе на хутина.
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09.06.2020 17:44 Відповісти
путен введи зарплату
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09.06.2020 17:47 Відповісти
Побунтуйте ещё недельку и "ваш" комбинат вывезут, например в Анадырь...
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09.06.2020 17:48 Відповісти
майданить надумали..прям хфашисты
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09.06.2020 17:48 Відповісти
Биндеровцы замаскированные однозначно.
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09.06.2020 20:02 Відповісти
Ух ты...еще в 14-м они в конторке где я тогда работал заказали печи электрические для крановых кабин и бытовок ПЭТ, а заказывали о них уже не один раз ...в данной ситуации были посланы нах...тогда они предложили расчитаться налом на нашей территории...и тоже были посланы нах...
Но дело не в этом...когда их спросили "Как жизнь?"..был получен *********** ответ "Стабильно *****... "
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09.06.2020 21:38 Відповісти
ну и нафига опять о этих ордловских дегенератах? кому они нахер нужны , долбаные имбецилы , продавшие свою страну за кусок кацапского говна.. пускай пашут и не воняют дегенераты. при Украине им хреново жилось.пи дары конченые. не стоит это вообще обсуждать.
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10.06.2020 00:27 Відповісти
 
 