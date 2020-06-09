До страйку шахтарів окупованого Антрацита приєдналися робітники Алчевського металургійного комбінату: вимагають виплати зарплати
На окупованій частині Луганської області страйк гірників на шахті "Комсомольська" підтримали робочі Алчевського металургійного комбінату.
Про страйк повідомив блогер "Луганський інсайд", передає Цензор.НЕТ із посиланням на 0642.ua.
"Учора вночі почав страйк ЗЦ (залізничний цех), і одна бригада в доменному цеху. Вимагали, як і шахтарі "Комсомольської", виплати боргів за три місяці. Страйкували недовго - у другій половині дня з робочими розмовляло керівництво заводу, яке пообіцяло виплатити заборгованість за березень і квітень до кінця цього тижня. Після чого страйк був фактично припинений", - зазначив блогер.
"Гірників з "Комсомольської" підтримали робочі Алчевського металургійного комбінату (АМК), які відмовилися працювати, поки їм не виплатять заробітну плату за квітень і травень. На цей момент бригада ЗЦ-2 (залізничний цех) погодилася вийти на свої місця (після вмовлянь головного інженера Данилова), проте доменний цех, як і раніше, страйкує, ДП-1 (доменна піч) стоїть", - повідомив російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков).
Нагадаємо, на окупованій частині Луганської області в місті Антрацит на шахті "Комсомольська" (РТК "Східвугілля") почався страйк шахтарів. Гірники третій день не піднімаються на поверхню: профспілки повідомляють про викрадення і катування страйкарів.
Будь ласка, зачекайте...
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у вечірню годину додому до бунтівних шахтьорів приїдуть обдовбані та надудляні горілкою асвабадітєлі зі зброєю і популярно особисто кожному розкажуть про шкідливість бунтів в ряспубліках динири і линири.Закріплять прочитану лекцію прикладами автоматів по голові шахтьора.
как и вся ихняя ДЫНЫРА
Немножко истории
Олексі́й Кири́лович Алче́вський
На пам'ять про засновника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82 Донецько-Юріївського заводу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F залізничну станцію Юріївка на клопотання промисловців у https://uk.wikipedia.org/wiki/1903 1903 перейменували на Алчевське.
Від станції отримало назву сусіднє заводське селище ,тепер місто АЛЧЕВСЬК, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганська область .
На головній площі міста встановлений пам'ятник Олексію Алчевському - фактично засновнику міста.
Зробив великий внесок у розвиток https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0 економіки південного сходу України. Створив одну з перших у Російській імперії, за ******** термінологією, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0 промислово-фінансову груп у.
Вона об'єднувала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA банки , металургійні заводи, вугільні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0 шахти , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA рудники , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F транспортні компанії .
Ініціював і фінансував спорудження першого памятника Тарасові Шевченку
У ті часи офіційно відкрити пам'ятник українському поетові було неможливо, тому він зробив це як приватна особа на власній території в саду, де 1893 року зять Олексія Алчевського збудував садибу. Автором пам'ятника був скульптор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Беклемішев . Пам'ятник був зроблений з дорогого білого мармуру
За словами дружини, Олексій Алчевський був «фанатичним українцем», вкладав великі суми грошей в український рух.
Пишите письма в бункер деду ХУне)!
Бунтарей в рекруты...
Шахтерский женам по Ашоту...
И все. Тихо да гладь)
Рузге порядки им не те...
Но дело не в этом...когда их спросили "Как жизнь?"..был получен *********** ответ "Стабильно *****... "