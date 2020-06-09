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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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страйк (208) Луганщина (4812) шахта (693) шахтарі (536) Бутусов Юрій (3481) Пасічник (37)

Страйк шахтарів в окупованому Антрациті: гірники третій день не піднімаються на поверхню, профспілки повідомляють про викрадення і тортури страйкарів

Страйк шахтарів в окупованому Антрациті: гірники третій день не піднімаються на поверхню, профспілки повідомляють про викрадення і тортури страйкарів

На тимчасово окупованій найманцями РФ території ОРЛО поблизу міста Антрацит тривають заворушення гірників шахти "Комсомольська", найбільшої в регіоні.

Робочі висунули вимоги і третій день перебувають під землею, заблоковані "поліцією", передає Цензор.НЕТ.

7 червня робітники встигли повідомити, що "до них їде "МДБ". Після цього в районі були відключені стільниковий зв'язок і соцмережа "ВКонтакте".

Представники незалежних профспілок повідомляють про викрадення і тортури страйкарів.

Шахтарі вимагають виплати боргів за кілька місяців і не задоволені тим, що "їхня галузь фактично перебуває під зовнішнім управлінням".

На підтримку страйкарів виступила "міжнародна асоціація профспілок" (головний офіс в Москві) написавши ватажку терористів "ЛНР" Пасічнику відкритого листа з вимогою вплинути на ситуацію.

"Три доби донбаські шахтарі страйкують під землею проти тримісячної затримки зарплат в Антрациті! Росія не пускає на свій ринок донбаське вугілля, Україна скоротила закупівлі, а нинішні власники шахти перестали платити взагалі", - повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Донбасі затримують шахтарів за участь у страйках, - правозахисники

"Уже три доби шахтарі шахти "Комсомольська" в окупованому Антрациті відмовляються підніматися на поверхню і вимагають виплати заборгованості із зарплати за три місяці, їх "пресують" російські спецслужби. МЗС України має звернутися до ОБСЄ і до ООН з проханням втрутитися в це кричуще порушення прав людини, щоб врятувати життя учасників підземного страйку від свавілля російських спецслужб. Треба перевірити, чи не кидають ініціаторів страйку в таємні в'язниці ФСБ, чи немає порушень прав людини? Чому Росія не несе відповідальності за нормальну роботу підприємств, за виплату зарплат через підконтрольні підприємства? Це питання треба винести на Тристоронню контактну групу", - розповів журналіст.

"Протести в Антрациті через невиплату зарплати на шахті почалися ще 5 червня. Продажем вугілля з шахти займаються структури наближеного до Януковича олігарха-втікача Сергія Курченка. Виплати проходили з проблемами і з великими боргами завжди, але тут збіглися три фактори - Росія донбаське вугілля на свій ринок не пускає взагалі, Україна скоротила закупівлі через власне перевиробництво вугілля, а компанії Курченка, щоб не отримувати збитки, відмовилися платити шахтарям "Комсомольської" за вже поставлене вугілля. за людей ніхто не відповідає. Замість погашення боргів шахтарі отримали блок-пост на в'їзді в місто, перевірки МДБ, спроби окупаційної влади змусити шахтарів мовчати без всяких грошей. Та 7 червня шахтарі відмовилися підніматися на поверхню", - пояснив він.

Також читайте: Окупанти збираються закрити шахти в Донецькій області, - правозахисники

"Єдина реакція з Москви – невелика "Міжнародна європейська асоціація Професійних спілок та їх об'єднань" написала лист до ватажка "ЛНР" Пасічника з проханням втрутитися. Офіційні ЗМІ РФ, ЗМІ, створені окупантами на окупованих територіях, зберігають повне мовчання з приводу цього кричущого свавілля", - додав журналіст.

"Шість років тому в ці дні шахтарям говорили, що Росія їм допоможе, що вона своїх не кидає, а зараз їх кинули під землею. І жоден російський телеканал, жоден російський журналіст, ніякі шарії, соловйови, кисельови, які так малювали "жахи" української влади в 2014-му, коли виправдовували вторгнення, не показують трагедію шахтарів. Ніхто не піднімає голос про ошуканих режимом Путіна і його найманцями людей, які прямо зараз, в ці хвилини продовжують протестувати під землею. І знову, крім України, нікому не потрібні жителі Донбасу, і тільки в наших ЗМІ є резонанс і увага до проблеми. Ось це і є справжній геноцид, а не те, що забивали в голови жителів Донбасу російські пропагандисти", - резюмував Бутусов.

Страйк шахтарів в окупованому Антрациті: гірники третій день не піднімаються на поверхню, профспілки повідомляють про викрадення і тортури страйкарів 01
Страйк шахтарів в окупованому Антрациті: гірники третій день не піднімаються на поверхню, профспілки повідомляють про викрадення і тортури страйкарів 02

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Топ коментарі
+82
За що боролись, на те і напоролись.
Забастовка шахтеров в оккупированном Антраците: горняки третий день не поднимаются на поверхность, профсоюзы сообщают о похищениях и пытках бастующих - Цензор.НЕТ 6777
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09.06.2020 09:57
+76
Слава Богу, биндер нет!!
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09.06.2020 09:52
+55
сльозы... сльозы душат....
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09.06.2020 09:53
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Що,Бамбас-Майдан?А "бєндєровцев-фошиздов" позвать,слабо?Ну,тогда только на каски "НА МАЦКВУ!"и вперед на рашистов.
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09.06.2020 11:06 Відповісти
) профсоюзы совка и постсовка, это школа коммунизма и никогда что-то другое больше. они, как и оон, могут только сообщать, выражать озабоченность,.... главное что бы их только не трогали.
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09.06.2020 11:06 Відповісти
шукайте ковбасу в шахтах....там де танки знайшли...
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09.06.2020 11:09 Відповісти
Вы как челобитную подаете, холопы?
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09.06.2020 11:13 Відповісти
Беркута, братушки, мочите этих биндеровцев! Выкорчёвывайте из земли калёным железом! Ишь чего удумали - майданить!
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09.06.2020 11:16 Відповісти
Шановне панство! Перепрошую - мені одному начхати на те, що воліє це стадо біомусору (фото - наведено в коментарях до статті, неоднорозово. Це ті - хто в 2014 не бажав "годувати" Україну, і рачки повзав, як плазуни, з плакатами "Путєн, введи". Їм ВВЕЛИ по самий митний союз. Аж у очах потемніло - що цей скот хоче? Нехай жруть "руцькый мир" великою ложкою. поки не виздахнуть. Слава Україні!!!!!
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09.06.2020 11:17 Відповісти
Я не просто рад, я просто счастлив за этих долбо...бов! Хавайте полной чашей то, что вы позвали в 13-14 годах!
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09.06.2020 11:26 Відповісти
Россия это не Украина и она не собирается с шахтерами носиться, как носилась с Вами Украина. Россия просто планирует начать закрывать шахты, а шахтеров просто выбросит на улицу без средств для существования. Первый список угольных шахт, которые Россия планирует закрыть:
Шахта Калиновская-Восточная
Шахта им. Челюскинцев
Шахта им. И.И.Калинина
Шахта им. С.М.Кирова
Шахта Холодная-Балка
Так что поздравляем шахтеров, можете теперь стучать касками, сидеть в забоях, где вас и засыплют. Это Вам не Украина где с Вами носились, это безжалостная Россия, где шахты Вам станут могилами.
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09.06.2020 11:26 Відповісти
Так может пора Донбассу возвращаться взад?
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09.06.2020 11:35 Відповісти
Ні, ще не пора. Хай цю наволоч там пропердолить так, щоб антрацит на зубах хрумтів та хвухвайки позавертались. У Донецьку зараз скільки "насєлєнія"? Тисяч 450-500, десь половина від довоєнної кількості. От коли хоча б 200.000 вийде на демонстрацію з лозунгами: "Донбас-це Україна!", "Геть московських окупантів!" і т.д., от тоді й можна нам буде починати думати, на яких умовах і кого з них можна залишити на нашій землі, а в кого анулювати громадянство і копняком під сраку - "нах, за парєбрік". А поки-що хай посидять в тій дупі (чи шахті), в яку вони самі себе загнали.
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09.06.2020 12:04 Відповісти
ні...їхнє місце в заду, хай там і сидять....
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09.06.2020 16:08 Відповісти
У них там наверное и шахты им. Ежова, Ягоды, Берии еще остались...))) Долбаный совковый Лугандон.
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09.06.2020 16:29 Відповісти
Роздумуючи над соціально-економічною ситуацією, яка склалася в Україні і світі до 2013 року, я думав про потрясіння та фінансові проблеми, які стояли перед нами в зв'язку з реформуванням економіки пост-радянського Донбасу. Реально це, була жопа. Але, "народ Донбасу" знайшов до ідиотизму просте рішення- самим обнулити все. Я зараз не пишу про політику та війну, про жертви, які визвала кацапська агресія, я пишу тільки про соціально-економічні наслідки дурості. Головне тепер, не допустити феодалів до відновлення вкраденого ними за рахунок державного бюджету. Тому що, відновлення "гігантів радянської індустрії" нідочого доброго не приведе.
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09.06.2020 11:37 Відповісти
Янукович постарался сделать жопу, и обнулить госказну.
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09.06.2020 11:47 Відповісти
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09.06.2020 11:41 Відповісти
Страйк шахтарів в окупованому Антрациті: гірники третій день не піднімаються на поверхню, профспілки повідомляють про викрадення і тортури страйкарів - Цензор.НЕТ 6085жаль подмога не пришла

подкрепленье не прислали
нас осталось только
нас тобою *******
БГЫЫЫЫ...ГЫ ГЫ ГЫ ГЫ
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09.06.2020 11:41 Відповісти
Страйк шахтарів в окупованому Антрациті: гірники третій день не піднімаються на поверхню, профспілки повідомляють про викрадення і тортури страйкарів - Цензор.НЕТ 3693
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09.06.2020 11:42 Відповісти
Если я не ошибаюсь,бастуют те что все это время кормили Украину?
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09.06.2020 11:43 Відповісти
Мова не угнетает... Биндер нет... А они бастуют... Неблагодарные твари! На подвал всех!!!
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09.06.2020 11:46 Відповісти
На бутылку!
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09.06.2020 17:21 Відповісти
та они и так в подвале.только несколько большем чем обычный.
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09.06.2020 21:02 Відповісти
не могу понять, нафига на цензоре пишут об этом даунбаском говне. говно народ, хотел кацапских зарплат и пенсий, продал свою страну. так что туда ему и дорога в шахты и без жратвы и зарплат. наплевать и забыть. даунбасня, каски в зубы и стучать на красную площадь, потом получить от росгвардии по хлебалу и горбу дубинками )))))
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09.06.2020 12:03 Відповісти
Я думаю что им нужно бастовать с пользой в забоях. Пускай не добывают уголь, а ищут там танки, РСЗО и БК. Гляди и бластеры с имперских межгалактических кораблей найдут)
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09.06.2020 12:13 Відповісти
странно .... помню в 2013-м году они дружно говорили что не майданят а РАБотают .... кто им теперь мешает гаваритць па срусге ???
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09.06.2020 12:24 Відповісти
А ведь это хорошо....
Если уж Расии удастся впихнуть ОРДЛО обратно в Украину, так пусть хоть все убыточные шахты перед этим разгонит!
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09.06.2020 12:26 Відповісти
З чого взяв що збиткові?
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09.06.2020 13:15 Відповісти
Шахтёрам не платят зарплату потому что их уголь не покупают. Ахоиненную прибыль приносит такая шахта!
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09.06.2020 15:10 Відповісти
Не купують в Україні та на рашці через спад попиту, а в решту світу не експортують через санкції.
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09.06.2020 17:00 Відповісти
И именно поэтому будем считать шахту прибыльной.
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09.06.2020 17:34 Відповісти
щітайте що хочте
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09.06.2020 17:45 Відповісти
А шо такое, вроди и фашистов НЕТ
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09.06.2020 12:30 Відповісти
А до кого звернення? Хто ТАКЕ "глава луганской народной республики пасечников"?! Правильно було б (та й то під великим питанням) - звернення до "главы луганской террористической группировки"!
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09.06.2020 12:33 Відповісти
Сльози атчаянія мешают мне гаваріть... Я,власне,нерозумію,а в чому справа? Горлали ж з піною у рота:- путен,ввєді вайска? Горлали. Ну от він і ввьол.Ну так і жріть тепер,щоб ви там всі подавились! Доречі, ви подивіться там в шахтах,може де ще завалялись танки,гармати,гради,снаряди,і т.д. для священнай боротьби з біндєрамі та правасекамі.Ну і на самий кінець- зате тепер можна цілком вільно гаваріть парускі.
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09.06.2020 13:28 Відповісти
ЕСЛИ ЧЕСТНО!? ТО Я НЕ ПОНИМАЮ ПОЧЕМУ ШАХТЁРЫ ШАХТЫ "КОМСОМОЛЬСКАЯ" НЕ БЕРУТ ОРУЖИЕ В РУКИ И НЕ ВЫЕЗЖАЮТ ИЗ ШАХТ НА БОЕВОЙ ТЕХНИКЕ КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ В ИХ ШАХТАХ, НА ТАНКАХ И БЭТЭЭРАХ,И НЕ ОСВОБОДЯТ ДОНБАСС!? - ПУТЛЕР ГОВОРИЛ, ЧТО В ШАХТАХ МНОГО ВСЯКОГО ОРУЖИЯ.
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09.06.2020 13:29 Відповісти
РАСЄЯ -РІДНА МАТИ ДЛЯ ШАХТАРІВ!! ДОЧЕКАЛИСЯ НАРЕШТІ!
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09.06.2020 13:31 Відповісти
Какие-то майдауны кастрюлеголовые. Работать надо, а не о деньгах думать!
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09.06.2020 14:01 Відповісти
.пусть у него попросят....у освободителя
Страйк шахтарів в окупованому Антрациті: гірники третій день не піднімаються на поверхню, профспілки повідомляють про викрадення і тортури страйкарів - Цензор.НЕТ 9662
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09.06.2020 14:10 Відповісти
"Украина сократила закупки из-за собственного перепроизводства угля",- то есть Украина таки покупает уголь с оккупированных регионов и таким образом финансирует терроризм и российских оккупантов с коллаборантами. Все что нужно знать об российско-украинской войне. А еще европейцев обвиняют...
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09.06.2020 14:37 Відповісти
І три дні не ходили в туалет? Нічо, захочуть - вилізуть на поверхню.
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09.06.2020 14:46 Відповісти
И вот что примечательно:бастуют шахтёры в Украине,украинские шахтёры на украинских шахтах с украинскими паспортами, и что?!.А ни хрена,тишь да гладь!.Но как только где то в Лугандоне взбрыкнули какие то бичи с росейскими паспортами-гвалт,патриотов гнобят,срочно скинемся по сотке им есть нечего!.А не пошли бы они *****!!!.
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09.06.2020 14:49 Відповісти
После этого в районе были отключены сотовая связь и соцсеть "ВКонтакте" Отлично действуют спецслужбы страны агрессора. А наши СБУ и прочие только плачут - "технически невозможно", "мы не можем лишить наших людей интернета" и прочая ахинея. Если бы в 2014 так действовали наши на Донбассе, то в апреле бы все и закончилось толком не начавшись. А власть только беспомощно смотрела, как граждан Украины круглосуточно зомбируют и отравляют.
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09.06.2020 15:16 Відповісти
А с помощью телефонов подключенных к нашим украинским мобилным сетям коллаборанты успешно и оперативно сдавали позиции и передвижения наших войск.
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09.06.2020 15:17 Відповісти
Директор Евразийского Бюро
Всемирной!!! Федерации Профсоюзов
и очевидно Председатель Межгалактической Комиссии по правам умалишенных)
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09.06.2020 15:46 Відповісти
за что боролись, пацані?

за подвал ?

так получите "подвал" глубиной в 1 км !!!!
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09.06.2020 16:42 Відповісти
Забастовка грабителей-исполнителей в связи с тем что грабители-российские организаторы не выплачивают им долю с дела разграбления природных ресурсов Украины - это так смешно
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09.06.2020 17:25 Відповісти
не поняла, так их под землей пытают, чтоли?
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09.06.2020 17:38 Відповісти
Всё-таки антрацит у ОРДЛО закупали😊
Мыстираристаминитаргуем, ага...
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09.06.2020 18:09 Відповісти
наhren их спасать? пусть танки из шахт достают и к пасечнику на прием...
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09.06.2020 18:42 Відповісти
дибилы даунбасские
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09.06.2020 18:42 Відповісти
Бамбас паражняк не гонет.
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09.06.2020 19:17 Відповісти
от ****, вас же звільнили від фашистів, які тепер питання???
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09.06.2020 20:12 Відповісти
https://ghall.com.ua/2020/06/09/rossiyane-razocharovany-posledstviyami-okkupatsii-kryma/ ватники на московии что - то начинают подозревать
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09.06.2020 20:22 Відповісти
Это чёрная солидарность с Флойдом-скоро ломанутся на супермаркеты Донбабе.
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09.06.2020 22:16 Відповісти
Вот и хорошо, пусть там и сидят, а то "кормильцы Украины" вечно перлись в Киев и лупили касками об асфальт с требованием повысить им зарплату, которая и так у них не маленькая.
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09.06.2020 23:12 Відповісти
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