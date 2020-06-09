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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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забастовка (318) Луганщина (6431) шахта (773) шахтеры (655) Бутусов Юрий (4250) Пасечник (37)

Забастовка шахтеров в оккупированном Антраците: горняки третий день не поднимаются на поверхность, профсоюзы сообщают о похищениях и пытках бастующих

Забастовка шахтеров в оккупированном Антраците: горняки третий день не поднимаются на поверхность, профсоюзы сообщают о похищениях и пытках бастующих

На временно оккупированной наемниками РФ территории ОРЛО вблизи города Антрацит продолжаются волнения горняков шахты "Комсомольская", крупнейшей в регионе.

Рабочие выдвинули требования и третий день находятся под землей, будучи заблокированными "полицией", передает Цензор.НЕТ.

7 июня рабочие успели сообщить, что "к ним едет "МГБ". После этого в районе были отключены сотовая связь и соцсеть "ВКонтакте".

Представители независимых профсоюзов сообщают о похищениях и пытках бастующих.

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Шахтеры требуют выплаты долгов за несколько месяцев и недовольны тем, что "их отрасль фактически находится под внешним управлением".

В поддержку бастующих выступила "международная ассоциация профсоюзов" (главный офис в Москве) написав нглаварю террористов "ЛНР" Пасечнику открытое письмо с требованием повлиять на ситуацию.

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"Трое суток донбасские шахтеры бастуют под землей против трехмесячной задержки зарплат в Антраците! Россия не пускает на свой рынок донбасский уголь, Украина сократила закупки, а нынешние владельцы шахты перестали платить вообще", - сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Уже трое суток шахтеры шахты "Комсомольская" в оккупированном Антраците отказываются подниматься на поверхность и требуют выплаты задолженности по зарплате за три месяца, их "прессуют" российские спецслужбы. МИД Украины должен обратиться к ОБСЕ и к ООН с просьбой вмешаться в это вопиющее нарушение прав человека, чтобы спасти жизни участников подземной забастовки от произвола российских спецслужб. Надо проверить, не бросают ли инициаторов забастовки в тайные тюрьмы ФСБ, нет ли нарушений прав человека? Почему Россия не несет ответственности за нормальную работу предприятий, за выплату зарплат через подконтрольные предприятия? Этот вопрос надо вынести на Трехстороннюю контактную группу", - рассказал журналист.

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"Протесты в Антраците из-за невыплаты зарплаты на шахте начались еще 5 июня. Продажами угля с шахты занимаются структуры близкого к Януковичу беглому олигарху Сергею Курченко. Выплаты проходили с проблемами и с большими долгами всегда, но тут совпали три фактора - Россия донбасский уголь на свой рынок не пускает вообще, Украина сократила закупки из-за собственного перепроизводства угля, а компании Курченко, чтобы не получать убытки, отказались платить шахтерам "Комсомольской" за уже поставленный уголь. За людей никто не отвечает. Вместо погашения долгов шахтеры получили блок-пост на въезде в город, проверки МГБ, попытки оккупационных властей заставить шахтеров молчать без всяких денег. И 7 июня шахтеры отказались подниматься на поверхность", - пояснил он.

"Единственная реакция из Москвы - небольшая "Международная европейская ассоциация Профессиональных союзов и их объединений" написала письмо к главарю "ЛНР" Пасечнику с просьбой вмешаться. Официальные СМИ РФ, СМИ, созданные оккупантами на оккупированных территориях, хранят полное молчание по поводу этого вопиющего беспредела", - добавил журналист.

"Шесть лет назад в эти дни шахтерам говорили, что Россия им поможет, что они своих не бросает, а сейчас их бросили под землей. И ни один российский телеканал, ни один российский журналист, никакие шарии, соловьевы, киселевы, которые так живописали "ужасы" украинской власти в 2014-м, когда оправдывали вторжение, не показывают трагедию шахтеров. Никто не поднимает голос об обманутых режимом Путина и его наемниками людях, которые прямо сейчас, в эти минуты продолжают протестовать под землей. И снова кроме Украины никому не нужны жители Донбасса, и только в наших СМИ есть резонанс и внимание к проблеме. Вот это и есть настоящий геноцид, а не то, что забивали в головы жителей Донбасса российские пропагандисты", - резюмировал Бутусов.

Забастовка шахтеров в оккупированном Антраците: горняки третий день не поднимаются на поверхность, профсоюзы сообщают о похищениях и пытках бастующих 01
Забастовка шахтеров в оккупированном Антраците: горняки третий день не поднимаются на поверхность, профсоюзы сообщают о похищениях и пытках бастующих 02

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Топ комментарии
+82
За що боролись, на те і напоролись.
Забастовка шахтеров в оккупированном Антраците: горняки третий день не поднимаются на поверхность, профсоюзы сообщают о похищениях и пытках бастующих - Цензор.НЕТ 6777
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09.06.2020 09:57
+76
Слава Богу, биндер нет!!
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09.06.2020 09:52
+55
сльозы... сльозы душат....
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09.06.2020 09:53
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Що,Бамбас-Майдан?А "бєндєровцев-фошиздов" позвать,слабо?Ну,тогда только на каски "НА МАЦКВУ!"и вперед на рашистов.
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09.06.2020 11:06 Ответить
) профсоюзы совка и постсовка, это школа коммунизма и никогда что-то другое больше. они, как и оон, могут только сообщать, выражать озабоченность,.... главное что бы их только не трогали.
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09.06.2020 11:06 Ответить
шукайте ковбасу в шахтах....там де танки знайшли...
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09.06.2020 11:09 Ответить
Вы как челобитную подаете, холопы?
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09.06.2020 11:13 Ответить
Беркута, братушки, мочите этих биндеровцев! Выкорчёвывайте из земли калёным железом! Ишь чего удумали - майданить!
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09.06.2020 11:16 Ответить
Шановне панство! Перепрошую - мені одному начхати на те, що воліє це стадо біомусору (фото - наведено в коментарях до статті, неоднорозово. Це ті - хто в 2014 не бажав "годувати" Україну, і рачки повзав, як плазуни, з плакатами "Путєн, введи". Їм ВВЕЛИ по самий митний союз. Аж у очах потемніло - що цей скот хоче? Нехай жруть "руцькый мир" великою ложкою. поки не виздахнуть. Слава Україні!!!!!
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09.06.2020 11:17 Ответить
Я не просто рад, я просто счастлив за этих долбо...бов! Хавайте полной чашей то, что вы позвали в 13-14 годах!
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09.06.2020 11:26 Ответить
Россия это не Украина и она не собирается с шахтерами носиться, как носилась с Вами Украина. Россия просто планирует начать закрывать шахты, а шахтеров просто выбросит на улицу без средств для существования. Первый список угольных шахт, которые Россия планирует закрыть:
Шахта Калиновская-Восточная
Шахта им. Челюскинцев
Шахта им. И.И.Калинина
Шахта им. С.М.Кирова
Шахта Холодная-Балка
Так что поздравляем шахтеров, можете теперь стучать касками, сидеть в забоях, где вас и засыплют. Это Вам не Украина где с Вами носились, это безжалостная Россия, где шахты Вам станут могилами.
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09.06.2020 11:26 Ответить
Так может пора Донбассу возвращаться взад?
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09.06.2020 11:35 Ответить
Ні, ще не пора. Хай цю наволоч там пропердолить так, щоб антрацит на зубах хрумтів та хвухвайки позавертались. У Донецьку зараз скільки "насєлєнія"? Тисяч 450-500, десь половина від довоєнної кількості. От коли хоча б 200.000 вийде на демонстрацію з лозунгами: "Донбас-це Україна!", "Геть московських окупантів!" і т.д., от тоді й можна нам буде починати думати, на яких умовах і кого з них можна залишити на нашій землі, а в кого анулювати громадянство і копняком під сраку - "нах, за парєбрік". А поки-що хай посидять в тій дупі (чи шахті), в яку вони самі себе загнали.
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09.06.2020 12:04 Ответить
ні...їхнє місце в заду, хай там і сидять....
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09.06.2020 16:08 Ответить
У них там наверное и шахты им. Ежова, Ягоды, Берии еще остались...))) Долбаный совковый Лугандон.
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09.06.2020 16:29 Ответить
Роздумуючи над соціально-економічною ситуацією, яка склалася в Україні і світі до 2013 року, я думав про потрясіння та фінансові проблеми, які стояли перед нами в зв'язку з реформуванням економіки пост-радянського Донбасу. Реально це, була жопа. Але, "народ Донбасу" знайшов до ідиотизму просте рішення- самим обнулити все. Я зараз не пишу про політику та війну, про жертви, які визвала кацапська агресія, я пишу тільки про соціально-економічні наслідки дурості. Головне тепер, не допустити феодалів до відновлення вкраденого ними за рахунок державного бюджету. Тому що, відновлення "гігантів радянської індустрії" нідочого доброго не приведе.
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09.06.2020 11:37 Ответить
Янукович постарался сделать жопу, и обнулить госказну.
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09.06.2020 11:47 Ответить
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09.06.2020 11:41 Ответить
Страйк шахтарів в окупованому Антрациті: гірники третій день не піднімаються на поверхню, профспілки повідомляють про викрадення і тортури страйкарів - Цензор.НЕТ 6085жаль подмога не пришла

подкрепленье не прислали
нас осталось только
нас тобою *******
БГЫЫЫЫ...ГЫ ГЫ ГЫ ГЫ
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09.06.2020 11:41 Ответить
Страйк шахтарів в окупованому Антрациті: гірники третій день не піднімаються на поверхню, профспілки повідомляють про викрадення і тортури страйкарів - Цензор.НЕТ 3693
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09.06.2020 11:42 Ответить
Если я не ошибаюсь,бастуют те что все это время кормили Украину?
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09.06.2020 11:43 Ответить
Мова не угнетает... Биндер нет... А они бастуют... Неблагодарные твари! На подвал всех!!!
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09.06.2020 11:46 Ответить
На бутылку!
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09.06.2020 17:21 Ответить
та они и так в подвале.только несколько большем чем обычный.
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09.06.2020 21:02 Ответить
не могу понять, нафига на цензоре пишут об этом даунбаском говне. говно народ, хотел кацапских зарплат и пенсий, продал свою страну. так что туда ему и дорога в шахты и без жратвы и зарплат. наплевать и забыть. даунбасня, каски в зубы и стучать на красную площадь, потом получить от росгвардии по хлебалу и горбу дубинками )))))
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09.06.2020 12:03 Ответить
Я думаю что им нужно бастовать с пользой в забоях. Пускай не добывают уголь, а ищут там танки, РСЗО и БК. Гляди и бластеры с имперских межгалактических кораблей найдут)
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09.06.2020 12:13 Ответить
странно .... помню в 2013-м году они дружно говорили что не майданят а РАБотают .... кто им теперь мешает гаваритць па срусге ???
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09.06.2020 12:24 Ответить
А ведь это хорошо....
Если уж Расии удастся впихнуть ОРДЛО обратно в Украину, так пусть хоть все убыточные шахты перед этим разгонит!
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09.06.2020 12:26 Ответить
З чого взяв що збиткові?
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09.06.2020 13:15 Ответить
Шахтёрам не платят зарплату потому что их уголь не покупают. Ахоиненную прибыль приносит такая шахта!
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09.06.2020 15:10 Ответить
Не купують в Україні та на рашці через спад попиту, а в решту світу не експортують через санкції.
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09.06.2020 17:00 Ответить
И именно поэтому будем считать шахту прибыльной.
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09.06.2020 17:34 Ответить
щітайте що хочте
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09.06.2020 17:45 Ответить
А шо такое, вроди и фашистов НЕТ
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09.06.2020 12:30 Ответить
А до кого звернення? Хто ТАКЕ "глава луганской народной республики пасечников"?! Правильно було б (та й то під великим питанням) - звернення до "главы луганской террористической группировки"!
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09.06.2020 12:33 Ответить
Сльози атчаянія мешают мне гаваріть... Я,власне,нерозумію,а в чому справа? Горлали ж з піною у рота:- путен,ввєді вайска? Горлали. Ну от він і ввьол.Ну так і жріть тепер,щоб ви там всі подавились! Доречі, ви подивіться там в шахтах,може де ще завалялись танки,гармати,гради,снаряди,і т.д. для священнай боротьби з біндєрамі та правасекамі.Ну і на самий кінець- зате тепер можна цілком вільно гаваріть парускі.
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09.06.2020 13:28 Ответить
ЕСЛИ ЧЕСТНО!? ТО Я НЕ ПОНИМАЮ ПОЧЕМУ ШАХТЁРЫ ШАХТЫ "КОМСОМОЛЬСКАЯ" НЕ БЕРУТ ОРУЖИЕ В РУКИ И НЕ ВЫЕЗЖАЮТ ИЗ ШАХТ НА БОЕВОЙ ТЕХНИКЕ КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ В ИХ ШАХТАХ, НА ТАНКАХ И БЭТЭЭРАХ,И НЕ ОСВОБОДЯТ ДОНБАСС!? - ПУТЛЕР ГОВОРИЛ, ЧТО В ШАХТАХ МНОГО ВСЯКОГО ОРУЖИЯ.
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09.06.2020 13:29 Ответить
РАСЄЯ -РІДНА МАТИ ДЛЯ ШАХТАРІВ!! ДОЧЕКАЛИСЯ НАРЕШТІ!
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09.06.2020 13:31 Ответить
Какие-то майдауны кастрюлеголовые. Работать надо, а не о деньгах думать!
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09.06.2020 14:01 Ответить
.пусть у него попросят....у освободителя
Страйк шахтарів в окупованому Антрациті: гірники третій день не піднімаються на поверхню, профспілки повідомляють про викрадення і тортури страйкарів - Цензор.НЕТ 9662
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09.06.2020 14:10 Ответить
"Украина сократила закупки из-за собственного перепроизводства угля",- то есть Украина таки покупает уголь с оккупированных регионов и таким образом финансирует терроризм и российских оккупантов с коллаборантами. Все что нужно знать об российско-украинской войне. А еще европейцев обвиняют...
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09.06.2020 14:37 Ответить
І три дні не ходили в туалет? Нічо, захочуть - вилізуть на поверхню.
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09.06.2020 14:46 Ответить
И вот что примечательно:бастуют шахтёры в Украине,украинские шахтёры на украинских шахтах с украинскими паспортами, и что?!.А ни хрена,тишь да гладь!.Но как только где то в Лугандоне взбрыкнули какие то бичи с росейскими паспортами-гвалт,патриотов гнобят,срочно скинемся по сотке им есть нечего!.А не пошли бы они *****!!!.
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09.06.2020 14:49 Ответить
После этого в районе были отключены сотовая связь и соцсеть "ВКонтакте" Отлично действуют спецслужбы страны агрессора. А наши СБУ и прочие только плачут - "технически невозможно", "мы не можем лишить наших людей интернета" и прочая ахинея. Если бы в 2014 так действовали наши на Донбассе, то в апреле бы все и закончилось толком не начавшись. А власть только беспомощно смотрела, как граждан Украины круглосуточно зомбируют и отравляют.
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09.06.2020 15:16 Ответить
А с помощью телефонов подключенных к нашим украинским мобилным сетям коллаборанты успешно и оперативно сдавали позиции и передвижения наших войск.
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09.06.2020 15:17 Ответить
Директор Евразийского Бюро
Всемирной!!! Федерации Профсоюзов
и очевидно Председатель Межгалактической Комиссии по правам умалишенных)
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09.06.2020 15:46 Ответить
за что боролись, пацані?

за подвал ?

так получите "подвал" глубиной в 1 км !!!!
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09.06.2020 16:42 Ответить
Забастовка грабителей-исполнителей в связи с тем что грабители-российские организаторы не выплачивают им долю с дела разграбления природных ресурсов Украины - это так смешно
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09.06.2020 17:25 Ответить
не поняла, так их под землей пытают, чтоли?
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09.06.2020 17:38 Ответить
Всё-таки антрацит у ОРДЛО закупали😊
Мыстираристаминитаргуем, ага...
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09.06.2020 18:09 Ответить
наhren их спасать? пусть танки из шахт достают и к пасечнику на прием...
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09.06.2020 18:42 Ответить
дибилы даунбасские
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09.06.2020 18:42 Ответить
Бамбас паражняк не гонет.
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09.06.2020 19:17 Ответить
от ****, вас же звільнили від фашистів, які тепер питання???
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09.06.2020 20:12 Ответить
https://ghall.com.ua/2020/06/09/rossiyane-razocharovany-posledstviyami-okkupatsii-kryma/ ватники на московии что - то начинают подозревать
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09.06.2020 20:22 Ответить
Это чёрная солидарность с Флойдом-скоро ломанутся на супермаркеты Донбабе.
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09.06.2020 22:16 Ответить
Вот и хорошо, пусть там и сидят, а то "кормильцы Украины" вечно перлись в Киев и лупили касками об асфальт с требованием повысить им зарплату, которая и так у них не маленькая.
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09.06.2020 23:12 Ответить
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