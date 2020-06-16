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Киянин погрожував підірвати будинок, відкривши газ у своїй квартирі, - Нацполіція. ФОТО

У Києві затримали чоловіка, який погрожував підірвати багатоповерховий будинок, відкривши газ у своїй квартирі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Киянин погрожував підірвати будинок, відкривши газ у своїй квартирі, - Нацполіція 01

"На спецлінію 102 надійшло повідомлення від чоловіка про те, що його син погрожує підірвати будинок, напустивши у квартирі газу. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група, рятувальники та аварійна бригада "Київгазу". Квартира розташована на третьому поверсі багатоповерхівки. З квартир будинку поліцейські негайно евакуювали усіх мешканців, а саме приміщення працівники профільних служб відключили від енерго- та газопостачання", - говориться в повідомленні.

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Поліціейські встановили, що син заявника на кухні квартири відкрив всі газові конфорки. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, правопорушник, 1978 р.н., пояснити свої дії чітко не зміг. Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до управління поліції для з’ясування всіх обставин події.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (Замах на умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.
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Топ коментарі
+5
Зебил увидев что все жильцы дома ненавидят Зелю решил отомстить клятым порохоботам взорвав дом?
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16.06.2020 22:37
+5
В тому році наштампували дефективну зелень.
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16.06.2020 22:47
+4
Он узнал что в мери Кієва будєт балотіроваться Бобкін.
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16.06.2020 22:36
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Он узнал что в мери Кієва будєт балотіроваться Бобкін.
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16.06.2020 22:36 Відповісти
Шо не видно..увидев сначало фото сразу подумал шо калдырь,и лишь прочитав удостоверился в этом... карантин,работы нет,еще хуже нет перспектив.соглашусь шо скажите тот кто хочет работу найдет....
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16.06.2020 22:40 Відповісти
Зебил увидев что все жильцы дома ненавидят Зелю решил отомстить клятым порохоботам взорвав дом?
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16.06.2020 22:37 Відповісти
Вторченый того же года шо и бубочка , совпадение?
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16.06.2020 22:40 Відповісти
Не думаю......
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16.06.2020 22:41 Відповісти
В тому році наштампували дефективну зелень.
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16.06.2020 22:47 Відповісти
По-моему, на цензоре эпидемия зеленофобов. Любая новость воспринимается через призму истерики: "Зеленский у власти! Мы все умрем!" Мне самому не нравится этот президент и его команда, я жду, когда он покинет этот пост, но - глядя на вас, идиоты, мне кажется, что Украину накрыла эпидемия не коронавируса, а истеричных фанбоев-свидетелей секты Порошенко.
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16.06.2020 22:48 Відповісти
Ты жди, а кто-то под суд над Порошенко придет, и в основной массе это будут не русофобы, а:"лица категорически отказывающиеся от получения паспорта РФ".
Ну а ты жди.
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16.06.2020 23:34 Відповісти
Согласен, у педрочеров истерика и паранойя - им везде мерещится злобный страшный Зе, который хочет засадить их кумира Пепу в турму
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17.06.2020 07:53 Відповісти
И кто его задерживал? Волонтеры, диванные эксперты, жильцы, журналисты желтой прессы? А! Менты? Они таки....Я не мент, сразу сообщаю и родичей ментов не имею...
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16.06.2020 22:52 Відповісти
И что далее?
Родичей в ментуре нет, друзей несколько.
Основания для задержания категорией людей:"Волонтеры, диванные эксперты, жильцы, журналисты желтой прессы?" - отсутствуют.
Как и основания:" применять средства физического воздействия" к гражданину действия которого не представляют угрозы менту и окружающим. Я не увидел, что тело лежащее на асфальте несло угрозу.
Учи матчасть.
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16.06.2020 23:41 Відповісти
надо было чтобы ты унюхал газ без изучения матчасти...
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17.06.2020 17:48 Відповісти
У тебя две буквы в фамилии нужно поменять:
Д и Б на П и Д
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17.06.2020 18:45 Відповісти
тебе бы мозги поменять, но еще не научились...Только Бог меняет сердца .Обратись к Нему!
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17.06.2020 21:40 Відповісти
Если мне менять мозги, то я стану таким как ты, а вас и так 73%. ))))
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18.06.2020 09:25 Відповісти
поменяй сердце!
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20.06.2020 20:01 Відповісти
Хватит, вы в апреле прошлого года уже одну замену сделали)))
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20.06.2020 21:23 Відповісти
Благодаря Арсену Авакову в Украине работает професиональная полиция .
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16.06.2020 23:25 Відповісти
объяснить свои действия четко не смог

Довольно типично для представителя простога нарида.
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17.06.2020 02:48 Відповісти
 
 