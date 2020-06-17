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ПДР (466) швидкість (118) патрульна поліція (1431)

Система автофіксації зареєструвала "перегони" на трасі Київ-Харків: два позашляховики рухалися зі швидкістю 204 км/год. і 206 км/год. з різницею в 2 секунди. ФОТО

Система автофіксації порушень ПДР зафіксувала двох водіїв, які рухалися з високою швидкістю автодорогою М03 Київ-Харків-Довжанський з різницею в 2 секунди

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби патрульної поліції у Facebook.

Так, 15 червня "найбільшою швидкість була у двох автомобілів Range Rover, у яких збіглися навіть перші символи держномеру - AX110*** . Перший автомобіль рухався зі швидкістю 204 км/год., швидкість іншого була - 206 км/год. Камери зафіксували цих порушників на трасі М03 Київ - Харків-Довжанський з різницею у 2 секунди. Дозволена швидкість на цій ділянці - 110 км/год.".

Система автофіксації зареєструвала перегони на трасі Київ-Харків: два позашляховики рухалися зі швидкістю 204 км/год. і 206 км/год. з різницею в 2 секунди 01

Також камери автофіксації зареєстрували 41 автомобіль, який рухався зі швидкістю понад 170 км/ч.

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Система автофіксації зареєструвала перегони на трасі Київ-Харків: два позашляховики рухалися зі швидкістю 204 км/год. і 206 км/год. з різницею в 2 секунди 02

Найбільшу кількість разів порушував автомобіль Mercedes-Benz C220 із номерним знаком СВ985***. Він порушував швидкісний режим 8 разів.

Система автофіксації зареєструвала перегони на трасі Київ-Харків: два позашляховики рухалися зі швидкістю 204 км/год. і 206 км/год. з різницею в 2 секунди 03
Фото: патрульна поліція

Система автофіксації зареєструвала перегони на трасі Київ-Харків: два позашляховики рухалися зі швидкістю 204 км/год. і 206 км/год. з різницею в 2 секунди 04

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Топ коментарі
+8
Это шоб со снайперки не попали. Мертветчуковская ссыкливая свора, видать. Или Бубочкина.
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17.06.2020 08:00
+8
Елітне бидло(((
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17.06.2020 08:01
+4
Я вчера на трассе Харьков - Должанский ехал 120 под знаком 50 и обонял под знаком Обгон Запрещен, потому что впереди полз выпердок на ГАЗ 53, а ипучий Ленур закрыл 2 полосы трассы от Полтавы до Красногоровки. Из нормального европейского автобана сделали совковое 2 полосное "шоссе". Это точно отражает суть зельцевских "реформ" в Украине.
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17.06.2020 08:03
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какой русский не любит быстрой езды.
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17.06.2020 07:49 Відповісти
прямо в толстую сосну...
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17.06.2020 09:36 Відповісти
Это шоб со снайперки не попали. Мертветчуковская ссыкливая свора, видать. Или Бубочкина.
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17.06.2020 08:00 Відповісти
Елітне бидло(((
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17.06.2020 08:01 Відповісти
Уже и отчетность по видео фиксации напоминает гонки, а не статистику.
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17.06.2020 08:01 Відповісти
Слуга народа спешит
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17.06.2020 08:02 Відповісти
Да не. Скорее петеботы. Ето они у нас богачи на новеньких джипах зажигают. А слуги народа на проклятых еаробляхах, если верить порохосрани
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17.06.2020 09:18 Відповісти
Петеботов не знаю, а декларации слуг народа в свободном доступе. Там эпоха бедности точно закончилась)))
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17.06.2020 09:25 Відповісти
Я вчера на трассе Харьков - Должанский ехал 120 под знаком 50 и обонял под знаком Обгон Запрещен, потому что впереди полз выпердок на ГАЗ 53, а ипучий Ленур закрыл 2 полосы трассы от Полтавы до Красногоровки. Из нормального европейского автобана сделали совковое 2 полосное "шоссе". Это точно отражает суть зельцевских "реформ" в Украине.
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17.06.2020 08:03 Відповісти
Нюю, шоб стлоб вам дорогу перебежал..
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17.06.2020 08:07 Відповісти
ничего не будет, правда если столб от жд, усиленный, то да
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17.06.2020 09:00 Відповісти
8 раз по 500 будет 4000. Это стоимость поездки Киев-Харьков.
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17.06.2020 08:09 Відповісти
Якщо заплатять за 10 днів ,то 225 х 8 = 1800
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17.06.2020 09:25 Відповісти
Ждём больших результатов скорости и на гоночных авто
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17.06.2020 08:10 Відповісти
Вночі ревли мациклєтки на проспекті. Теж гонки.
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17.06.2020 08:14 Відповісти
Надо на перекрёстках,переходах фиксировать.В ФРГ на трассах вообще скорость не лимитирована.А вот в городе..Тут аваковщина просто жуёт сопли.
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17.06.2020 08:15 Відповісти
там автобани , в нас на ямах машини будуть вилітать ,якщо таке зробить
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17.06.2020 09:26 Відповісти
В ФРГ скорость не лимитирована только на одном виде трасс - автобанах - на других трассах в ФРГ скорость очень даже лимитирована.
И да, в Украине автобанов нет.
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17.06.2020 09:39 Відповісти
Точно нет? А если найду?
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17.06.2020 10:07 Відповісти
Ну, пошукай. Киев-Борисполь - и все.
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17.06.2020 10:41 Відповісти
Киев-Борисполь - не автобан.
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17.06.2020 11:24 Відповісти
А что такое вообще автобан? У нас такого понятия нет. Наиболее близкое - "Автомагистраль". Так вот, Киев-Борисполь - единственная дорога в Украине, где стоит знак "Автомагистраль" и где можно ехать 130 км/час
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17.06.2020 11:53 Відповісти
Ну вот раз нет понятия, значит нет и автобанов.
На автобанах ограничения нет, а у нас на всех дорогах ограничение есть.
И Киев-Борисполь не соответствует автобану - она даже не огорожена по всей проятежнности - туда и животные выбежать могут, и человек выйти.
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17.06.2020 13:41 Відповісти
Если найдешь - там и езди.
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17.06.2020 11:24 Відповісти
Так устроили перекрёсток в чистом поле в 4х километрах за Глевахой, втыкнули светофор и камеры - вот оттуда вам третью фотку и показують.

Развязку строить? Не, не наш метод.
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17.06.2020 10:09 Відповісти
Даже на автобанах в Германии очень часто имеются ограничения скорости (100,120 км/час) и радары в кустах после знака. И еще - там нет разрешения превысить скорость на 20 км/час !!!
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17.06.2020 10:36 Відповісти
Может бубочка на ростов рванул
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17.06.2020 08:30 Відповісти
Ну лишь бы не на евробляхах. Пускай развлекаются петеботы. Им Петя зарплаты поднял до европейского уровня, могут себе позволить
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17.06.2020 09:20 Відповісти
тим АХам стодесятим навіть пісьма не слатимуть. Ну, шоп не нариватись, бо ясно шо то прокурваторські
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17.06.2020 11:04 Відповісти
Что нам с этой информации, давайте новости о наказании таких водителей. А так, может они между собой понтуются, кто круче на камеру засветится, а потом в кальянной сидят и ржут с этих фоток.
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17.06.2020 12:36 Відповісти
 
 