МакКей: Якщо Зеленський заарештує Порошенка - будуть санкції

Політичні переслідування п'ятого президента Петра Порошенка і вибіркове правосуддя з боку адміністрації Зеленського створюють кризу для друзів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив відомий канадський журналіст і блогер Майкл МакКей.

Він зазначає, що міжнародним партнерам доведеться вводити санкції проти Офісу Зеленського, водночас підтримуючи боротьбу України проти російської агресії.

"Якщо президент Зеленський заарештує експрезидента Порошенка, друзі України потраплять в кризу. Нам доведеться знайти спосіб покарати адміністрацію Зеленського за вибіркове переслідування, підтримуючи українців в їхній постійній боротьбі проти російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в четвер, 18 червня, Печерський райсуд обиратиме запобіжний захід Порошенку.

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