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МакКей: Якщо Зеленський заарештує Порошенка - будуть санкції

МакКей: Якщо Зеленський заарештує Порошенка - будуть санкції

Політичні переслідування п'ятого президента Петра Порошенка і вибіркове правосуддя з боку адміністрації Зеленського створюють кризу для друзів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив відомий канадський журналіст і блогер Майкл МакКей.

Він зазначає, що міжнародним партнерам доведеться вводити санкції проти Офісу Зеленського, водночас підтримуючи боротьбу України проти російської агресії.

"Якщо президент Зеленський заарештує експрезидента Порошенка, друзі України потраплять в кризу. Нам доведеться знайти спосіб покарати адміністрацію Зеленського за вибіркове переслідування, підтримуючи українців в їхній постійній боротьбі проти російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в четвер, 18 червня, Печерський райсуд обиратиме запобіжний захід Порошенку.

Читайте: Наміри заарештувати Порошенка - це велика ганьба для Зеленського, - Аслунд

МакКей: Якщо Зеленський заарештує Порошенка - будуть санкції 01

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Топ коментарі
+103
Если Зеленский арестует Порошенко,то его не спасёт ничто и никто
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17.06.2020 10:52
+75
Однодумці...
МакКей: Если Зеленский арестует Порошенко - будут санкции - Цензор.НЕТ 1939
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17.06.2020 10:50
+66
дограється падаль зелена до шибениці.
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17.06.2020 10:52
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Зеленая банда только декларирует прозападный вектор, а по факту подталкивает нас к рашке. Потом заявят "ну вот мы ж хотели в ЕС и НАТО, а к нам санкции..."
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18.06.2020 10:45 Відповісти
Фейкалометания и спамодавство - два главных арХУмента порохоботских отщепенцев, уже давно уподобившихся кремлеботам поганой русни.

Но, какими пакостниками ни были бы порохоботы, такой херни, как этот Маккей они не понаписали бы, имхо. Тут явно лахтоботский ресурс кремля задействован в защиту Лолиты порошенковским адвокатом Новиковым, завязанным на российские спецслужбы.
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18.06.2020 21:06 Відповісти
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