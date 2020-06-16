Наміри заарештувати Порошенка - це велика ганьба для Зеленського, - Аслунд
Наміри заарештувати п'ятого президента Петра Порошенка - це велика ганьба для президента Зеленського.
Про це пише в твіттері відомий аналітик американського центру Atlantic Council Андерс Аслунд, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якщо це правда, тоді це велика ганьба для Зеленського. Особисто ним обраний генеральний прокурор має намір заарештувати Порошенка. Чому б натомість не заарештувати головного агента Путіна в Україні Віктора Медведчука, який з 17 березня 2014 р перебуває під санкціями США?", - пише Аслунд.
Як відомо, деякі впливові світові політики застерегли президента Зеленського від політичних переслідувань Петра Порошенка. Серед них колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт, президент Європейської народної партії Дональд Туск, колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, колишній посол Канади в Україні Роман Ващук, депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс, колишній Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Також було оприлюднено спеціальну заяву, яку підписали голова делегації Європейського парламенту у зв'язках з Україною Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом Вітольд Ващиковський, голова делегації Європейського парламенту в Парламентській асамблеї ЄВРОНЕСТ Андрюс Кубілюс і віцеголова делегації Європейського парламенту зі зв'язків з Україною Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом Траян Бесеску. У заяві зазначено, що нинішня влада в Україні повинна дотримуватися принципів верховенства права і європейських цінностей, а справа Порошенка буде під пильним наглядом Європейського парламенту.
Будь ласка, зачекайте...
Вот сдал бы Зе год назад анализы
и колотил бы себе сейчас пипиской по клавишам.
Так нет же..
- за свой российский реванш
с его 'отодвиганием рос.границы' и пр.
Зе уже ноет-воет-плачет.
Зашквары Зе ежедневны, он не просидит долго,
его прикончат его же 73% зебилов,
дабы прекратить их общий позор.
Это прививка для наріда.
Все буде Україна.
Я узнавал (с)
Суд відправляє під домашній арешт активіста Сергія Стерненка - і це викликає закономірні протести патріотичних сил, які вбачають у ставленні до Стерненка продовження повзучого реваншу антимайдану
Того ж дня російське зовнішньополітичне відомство висловлює Україні протест з приводу дій СБУ - того самого СБУ, яке висунуло проти Стерненка підозру у вбивстві. СБУ вирішило розмістити поруч з російськими дипломатичними представництвами патріотичні білборди. Привітати, таким чином, росіян з головним протокольним святом їхньої країни - Днем Росії.
СБУ, як відомо, очолює друг президента Володимира Зеленського Іван Баканов. Очевидно, що дії відомства у принципових питаннях не можуть не узгоджуватися з ним. А сам керівник СБУ розуміє, якою буде реакція глави держави щодо чутливих питань.
Але справа, звичайно ж, не у СБУ. І не в Баканові. Проблема - в Зеленському. Я розумів би, якби український президент намагався сподобатися проукраїнській частині свого електорату і "тролив" би Росію прямо у її дипломатичних відомств, викликаючи сказ у Путіна і Лаврова. Я розумів би, якби президент хотів би сподобатися проросійській частині свого електорату - а заодно і Кремлю - і демонстрував би переслідування проукраїнських активістів і політиків. Але робити те й інше одночасно? Навіщо?
За часів Леоніда Кучми це божевілля на державному рівні називалося "багатовекторністю". Кучма, втім, вважав, що знає, що робить і ретельно розраховував кожен свій крок у той або інший бік. І все одно вся ця продумана "багатовекторність" завершилася "Кольчугами", Тузлою, Єдиним економічним простором з Росією, повною дестабілізацією країни і першим Майданом.
А зараз це вже навіть не "багатовекторність". Це - хаос. Зеленський нагадує мені хлопчика, який намагається лоскотати підпаленою палицею то одного, то іншого тигра - і щоразу регоче, коли тигр починає загрозливо гарчати і бити лапою.
Але якщо ти вирішив, що ти тепер великий приборкувач - так приборкай спочатку хоч одного! Домовся хоч з кимось! Не перетворюй себе на об'єкт загального роздратування! Не провокуй одночасно конфлікт суспільства і влади і зовнішню агресію! Ти чого?
А нічого. По приколу.
https://espreso.tv/tag/vitaliy_portnykov Віталій Портников , блог на Еspreso.tv
Гребаный стыд.
"Осел на троні
Пеньки обсіли Звірі та дерева,
Аби вищать-гарчать на Лева.
- Чому Котів він не ганяв? -
Пищали Миші з буйних трав.
- Мене він ледве не роздер! -
Заскімлив Вовк-ягняткожер.
Козли:" Нам смів заборонять
Кору з берізок юних драть!"
Ревів, немов гудок, Осел:
- Хай відповість наш цар за все!
Чому з Гієнами війна?
Чом «Мерседесів» в нас нема?
Чому несуть Кабанчуки
З діброви жолудів мішки?
Чом градобоїв було два?
Чом в Африці відпочива?
Чом дорогі такі дрова?
Чому гірчить суха трава?
Говорять, цар безбожно п'є …
- Отак і є! Отак і є! -
Ревнув народ. - Урря! Уря!
Осла, не Лева на царя!
- І-а! Я правити готов!
Лев рикнув, плюнув й геть пішов.
Коли Осел зійшов на трон,
Втекла Лисиця за кордон,
Бо знала: Лев зійде зі сцени,
У ліс ураз примчать Гієни!"
пусть дальше рассказывает про свои победы 11 процентам.
"Навіщо придумувать анекдоти на Зеленського та на його «турборежимників»? Вони і самі непогано з цим справляються…"
У Пе было в 1 туре 16 теперь не более 12%.
не мне, а тебе так спрашивать на "Лахті" сказали.
И ещё обязательно говорят привести цитату из русскоязычной классики.
теперь зеля хреновый......... а вообще был хоть кто-то кто соответствовал ??
Яка країна- такий і президент, в Україні навіть є партія в Раді яка відкрито підтримує агресора і має підтримку значної групи населення.
Играть с огнем с западными геополитиками, я бы не стал.
Зе не того полета птица.