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Наміри заарештувати Порошенка - це велика ганьба для Зеленського, - Аслунд

Наміри заарештувати Порошенка - це велика ганьба для Зеленського, - Аслунд

Наміри заарештувати п'ятого президента Петра Порошенка - це велика ганьба для президента Зеленського.

Про це пише в твіттері відомий аналітик американського центру Atlantic Council Андерс Аслунд, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо це правда, тоді це велика ганьба для Зеленського. Особисто ним обраний генеральний прокурор має намір заарештувати Порошенка. Чому б натомість не заарештувати головного агента Путіна в Україні Віктора Медведчука, який з 17 березня 2014 р перебуває під санкціями США?", - пише Аслунд.

Як відомо, деякі впливові світові політики застерегли президента Зеленського від політичних переслідувань Петра Порошенка. Серед них колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт, президент Європейської народної партії Дональд Туск, колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, колишній посол Канади в Україні Роман Ващук, депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс, колишній Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не повертайте Україну в часи Януковича: громадські діячі, вчені та колишні політв'язні закликали Зеленського зупинити політичні переслідування Порошенка

Також було оприлюднено спеціальну заяву, яку підписали голова делегації Європейського парламенту у зв'язках з Україною Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом Вітольд Ващиковський, голова делегації Європейського парламенту в Парламентській асамблеї ЄВРОНЕСТ Андрюс Кубілюс і віцеголова делегації Європейського парламенту зі зв'язків з Україною Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом Траян Бесеску. У заяві зазначено, що нинішня влада в Україні повинна дотримуватися принципів верховенства права і європейських цінностей, а справа Порошенка буде під пильним наглядом Європейського парламенту.

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Топ коментарі
+74
Намерения арестовать Порошенко - это большой позор для Зеленского, - Аслунд - Цензор.НЕТ 9075
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16.06.2020 19:57
+55
Наміри заарештувати Порошенка - це велика ганьба для Зеленського, - Аслунд - Цензор.НЕТ 7795
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16.06.2020 20:25
+53
Намерения арестовать Порошенко - это большой позор для Зеленского, - Аслунд - Цензор.НЕТ 8054
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16.06.2020 19:58
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Бубочка явно устал жить.

Вот сдал бы Зе год назад анализы
и колотил бы себе сейчас пипиской по клавишам.
Так нет же..
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16.06.2020 23:40 Відповісти
Наміри заарештувати Порошенка - це велика ганьба для Зеленського, - Аслунд - Цензор.НЕТ 8571
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16.06.2020 23:47 Відповісти
Наміри заарештувати Порошенка - це велика ганьба для Зеленського, - Аслунд - Цензор.НЕТ 4788
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16.06.2020 23:50 Відповісти
Увійде, увійде... Він УЖЕ "перепльовує Чаушеску, бо біжить до "вінця кар"єри" галопом... І, саме цікаве, що "крапку" в його кар"єрі, як і в кар"єрі Чаушеску, поставлять ті, що привели його до влади... Щоб багато язиком не ляпав...
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17.06.2020 04:33 Відповісти
Вас розстріляють чи повісять за дії проти держави та влади?
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17.06.2020 00:06 Відповісти
Може і ганьба для зеленського, але ж яка зловтіха. І що ви з ним зробите своїми млявими заявами? А нічого.
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17.06.2020 00:24 Відповісти
зеленый овощ станет на Западе нерукопожатным, а для Украины это будут потерянные годы, годы отката и загнивания... может и хуже.
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17.06.2020 00:49 Відповісти
Бубочка будет морально угандошен

- за свой российский реванш
с его 'отодвиганием рос.границы' и пр.

Зе уже ноет-воет-плачет.

Зашквары Зе ежедневны, он не просидит долго,
его прикончат его же 73% зебилов,
дабы прекратить их общий позор.

Это прививка для наріда.

Все буде Україна.
Я узнавал (с)
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17.06.2020 01:24 Відповісти
https://espreso.tv/article/2020/06/16/vkazuyte_bud_laska_ciny_i_lokaciyu_inakshe_post_bude_vydaleno Це - хаос. По приколу

Суд відправляє під домашній арешт активіста Сергія Стерненка - і це викликає закономірні протести патріотичних сил, які вбачають у ставленні до Стерненка продовження повзучого реваншу антимайдану
Того ж дня російське зовнішньополітичне відомство висловлює Україні протест з приводу дій СБУ - того самого СБУ, яке висунуло проти Стерненка підозру у вбивстві. СБУ вирішило розмістити поруч з російськими дипломатичними представництвами патріотичні білборди. Привітати, таким чином, росіян з головним протокольним святом їхньої країни - Днем Росії.
СБУ, як відомо, очолює друг президента Володимира Зеленського Іван Баканов. Очевидно, що дії відомства у принципових питаннях не можуть не узгоджуватися з ним. А сам керівник СБУ розуміє, якою буде реакція глави держави щодо чутливих питань.
Але справа, звичайно ж, не у СБУ. І не в Баканові. Проблема - в Зеленському. Я розумів би, якби український президент намагався сподобатися проукраїнській частині свого електорату і "тролив" би Росію прямо у її дипломатичних відомств, викликаючи сказ у Путіна і Лаврова. Я розумів би, якби президент хотів би сподобатися проросійській частині свого електорату - а заодно і Кремлю - і демонстрував би переслідування проукраїнських активістів і політиків. Але робити те й інше одночасно? Навіщо?
За часів Леоніда Кучми це божевілля на державному рівні називалося "багатовекторністю". Кучма, втім, вважав, що знає, що робить і ретельно розраховував кожен свій крок у той або інший бік. І все одно вся ця продумана "багатовекторність" завершилася "Кольчугами", Тузлою, Єдиним економічним простором з Росією, повною дестабілізацією країни і першим Майданом.
А зараз це вже навіть не "багатовекторність". Це - хаос. Зеленський нагадує мені хлопчика, який намагається лоскотати підпаленою палицею то одного, то іншого тигра - і щоразу регоче, коли тигр починає загрозливо гарчати і бити лапою.
Але якщо ти вирішив, що ти тепер великий приборкувач - так приборкай спочатку хоч одного! Домовся хоч з кимось! Не перетворюй себе на об'єкт загального роздратування! Не провокуй одночасно конфлікт суспільства і влади і зовнішню агресію! Ти чого?
А нічого. По приколу.
https://espreso.tv/tag/vitaliy_portnykov Віталій Портников , блог на Еspreso.tv
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17.06.2020 01:02 Відповісти
Большой позор сам Порошенко. А сейчас ище и волающий на каждом углу буквально...
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17.06.2020 01:33 Відповісти
просто в ЗЕЛЕН-ого глибока психологічна травма від КАЛЛомойши і ЗЕЛЕН-ий сублімує цю травму на ПОРОШ-а. В кінці-кінців ЗЕЛЕН-ий на морозі записував відосік, де він благає і випрошує в КАЛЛомойші гроші, а не в ПОРОШ-а!!!!
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17.06.2020 01:40 Відповісти
Походу к концу президенства Зеленского, Украина превратится в Южный Малоросский округ.
Гребаный стыд.
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17.06.2020 01:50 Відповісти
Петруха проворовался а из Зели не получилось Голобородька - где тут больше криминала или разочарования каждый сам для себя выбирает в зависимости от возлогаемых надежд
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17.06.2020 01:54 Відповісти
Осел на фоне Президента Порошенко все больше становится реальным ослом
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17.06.2020 02:51 Відповісти
Тут "Всеволод Паталаха" колись віршика привів:
"Осел на троні
Пеньки обсіли Звірі та дерева,
Аби вищать-гарчать на Лева.
- Чому Котів він не ганяв? -
Пищали Миші з буйних трав.
- Мене він ледве не роздер! -
Заскімлив Вовк-ягняткожер.
Козли:" Нам смів заборонять
Кору з берізок юних драть!"
Ревів, немов гудок, Осел:
- Хай відповість наш цар за все!
Чому з Гієнами війна?
Чом «Мерседесів» в нас нема?
Чому несуть Кабанчуки
З діброви жолудів мішки?
Чом градобоїв було два?
Чом в Африці відпочива?
Чом дорогі такі дрова?
Чому гірчить суха трава?
Говорять, цар безбожно п'є …
- Отак і є! Отак і є! -
Ревнув народ. - Урря! Уря!
Осла, не Лева на царя!
- І-а! Я правити готов!
Лев рикнув, плюнув й геть пішов.

Коли Осел зійшов на трон,
Втекла Лисиця за кордон,
Бо знала: Лев зійде зі сцени,
У ліс ураз примчать Гієни!"
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17.06.2020 04:42 Відповісти
та нихто его арестовывать не будет.
пусть дальше рассказывает про свои победы 11 процентам.
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17.06.2020 04:18 Відповісти
А йому і розповідать нічого не треба... Люди можуть порівнять і ВЖЕ це роблять... І ті 11% повільно перетворюються на більшу цифру...

"Навіщо придумувать анекдоти на Зеленського та на його «турборежимників»? Вони і самі непогано з цим справляються…"
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17.06.2020 04:55 Відповісти
Да. У Зе за год рейтинг вырос. В первом туре было 30%, теперь 33-35%
У Пе было в 1 туре 16 теперь не более 12%.
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17.06.2020 05:51 Відповісти
Це тобі так на "Лахті" сказали?...
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17.06.2020 06:09 Відповісти
о, типичный лахтинский вопросик.
не мне, а тебе так спрашивать на "Лахті" сказали.
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17.06.2020 06:54 Відповісти
С тобой всё ясно... "перевод стрелок" - типичный кацапский приём... "- Сам ты дурак!, - пискнул отец Фёдор, и спрятался за дверь..."(Ильф, Петров, "Двенадцать стульев")
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17.06.2020 06:59 Відповісти
всё верно, вас там и учат на лахте делать "перевод стрелок" - типичный кацапский приём.
И ещё обязательно говорят привести цитату из русскоязычной классики.
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17.06.2020 07:09 Відповісти
Пятилетняя безоговорочная поддержка барыги - это еще больший позор для Аслунда.
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17.06.2020 08:06 Відповісти
Розрахунок на інертність українського народу. Це дуже дивний розрахунок.
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17.06.2020 08:08 Відповісти
На тобі "неросійську" класику: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Kk-don%27t-eat-dick.ogg қотақты жеме !
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17.06.2020 08:25 Відповісти
все как-то позабыли, какой был вой на цензоре когда порох на мальдивы слетал в отпуск ( во время война с рашкой), ему припомнили всё, начиная с создания партии регионов
теперь зеля хреновый......... а вообще был хоть кто-то кто соответствовал ??
Яка країна- такий і президент, в Україні навіть є партія в Раді яка відкрито підтримує агресора і має підтримку значної групи населення.
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17.06.2020 08:57 Відповісти
Вот интересно, когда невинных людей посадили в тюрьму якобы за убийство Шеремета вопреки здравому смыслу и закону, тут Аслунд молчал. А тут проснулся.
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17.06.2020 09:35 Відповісти
Нет здесь никакого большого позора, есть большой геморрой. История с Порошенко для Зеленского как долгий кредит. Когда приобретение уже успело надоесть, а долг всё ещё нужно выплачивать. "Сажать петрушку" помогло на выборах, но сейчас это только мешает. Зеленский скорее всего и рад бы оставить в покое Петра, но слишком уж мало сбылось из обещанного.
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17.06.2020 10:32 Відповісти
Кремль працює за формулою: звари жабу в окропі. Типу якщо температуру підвищувати повільно ніхто нічого не помітить.
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17.06.2020 10:32 Відповісти
Если Зе посадит Петю, потом Зе посадят, причем в камеру к этой тупой курице)
Играть с огнем с западными геополитиками, я бы не стал.
Зе не того полета птица.
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17.06.2020 15:09 Відповісти
Кроме Кравчука их (презиков) всех нужно арестовать и судить!
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17.06.2020 16:42 Відповісти
Наміри заарештувати Порошенка - це велика ганьба для Зеленського, - Аслунд - Цензор.НЕТ 3278
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17.06.2020 20:12 Відповісти
Шрёдеры вы все продажные, как и ваш порох. Зе - хоть и птица не такого полёта, но и не циничное чмо, как порошенко, вытершее, как ластиком, все надежды Майдана.
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20.06.2020 03:09 Відповісти
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