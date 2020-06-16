Наміри заарештувати Порошенка - це велика ганьба для Зеленського, - Аслунд

Наміри заарештувати п'ятого президента Петра Порошенка - це велика ганьба для президента Зеленського.

Про це пише в твіттері відомий аналітик американського центру Atlantic Council Андерс Аслунд, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо це правда, тоді це велика ганьба для Зеленського. Особисто ним обраний генеральний прокурор має намір заарештувати Порошенка. Чому б натомість не заарештувати головного агента Путіна в Україні Віктора Медведчука, який з 17 березня 2014 р перебуває під санкціями США?", - пише Аслунд.

Як відомо, деякі впливові світові політики застерегли президента Зеленського від політичних переслідувань Петра Порошенка. Серед них колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт, президент Європейської народної партії Дональд Туск, колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, колишній посол Канади в Україні Роман Ващук, депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс, колишній Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

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Також було оприлюднено спеціальну заяву, яку підписали голова делегації Європейського парламенту у зв'язках з Україною Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом Вітольд Ващиковський, голова делегації Європейського парламенту в Парламентській асамблеї ЄВРОНЕСТ Андрюс Кубілюс і віцеголова делегації Європейського парламенту зі зв'язків з Україною Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом Траян Бесеску. У заяві зазначено, що нинішня влада в Україні повинна дотримуватися принципів верховенства права і європейських цінностей, а справа Порошенка буде під пильним наглядом Європейського парламенту.

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