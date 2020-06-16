Намерения арестовать Порошенко - это большой позор для Зеленского, - Аслунд

Намерения арестовать пятого президента Петра Порошенко - это большой позор для президента Зеленского.

Об этом пишет в твиттере известный аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если это правда, тогда это большой позор для Зеленского. Лично им выбранный Генеральный прокурор намерен арестовать Порошенко. Почему бы взамен не арестовать главного агента Путина в Украине Виктора Медведчука, который с 17 марта 2014 г. находится под санкциями США? ", - пишет Аслунд.

Как известно, ряд влиятельных мировых политиков предостерег президента Зеленского от политических преследований Петра Порошенко. Среди них бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, президент Европейской народной партии Дональд Туск, бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, экс-посол Канады в Украине Роман Ващук, депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс, бывший Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

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Также было обнародовано специальное заявление, которое подписали председатель делегации Европейского парламента по связям с Украиной Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом Витольд Ващиковский, председатель делегации Европейского парламента в Парламентской ассамблее Евронест Андрюс Кубилюс и вице-председатель делегации Европейского парламента по связям с Украины Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом Траян Бэсеску. В заявлении указано, что нынешняя власть в Украине должна придерживаться принципов верховенства права и европейских ценностей, а дело Порошенко будет под пристальным наблюдением Европейского парламента.

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