Намерения арестовать Порошенко - это большой позор для Зеленского, - Аслунд
Намерения арестовать пятого президента Петра Порошенко - это большой позор для президента Зеленского.
Об этом пишет в твиттере известный аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд, сообщает Цензор.НЕТ.
"Если это правда, тогда это большой позор для Зеленского. Лично им выбранный Генеральный прокурор намерен арестовать Порошенко. Почему бы взамен не арестовать главного агента Путина в Украине Виктора Медведчука, который с 17 марта 2014 г. находится под санкциями США? ", - пишет Аслунд.
Как известно, ряд влиятельных мировых политиков предостерег президента Зеленского от политических преследований Петра Порошенко. Среди них бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, президент Европейской народной партии Дональд Туск, бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, экс-посол Канады в Украине Роман Ващук, депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс, бывший Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Также было обнародовано специальное заявление, которое подписали председатель делегации Европейского парламента по связям с Украиной Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом Витольд Ващиковский, председатель делегации Европейского парламента в Парламентской ассамблее Евронест Андрюс Кубилюс и вице-председатель делегации Европейского парламента по связям с Украины Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом Траян Бэсеску. В заявлении указано, что нынешняя власть в Украине должна придерживаться принципов верховенства права и европейских ценностей, а дело Порошенко будет под пристальным наблюдением Европейского парламента.
Пожалуйста, подождите...
Вот сдал бы Зе год назад анализы
и колотил бы себе сейчас пипиской по клавишам.
Так нет же..
- за свой российский реванш
с его 'отодвиганием рос.границы' и пр.
Зе уже ноет-воет-плачет.
Зашквары Зе ежедневны, он не просидит долго,
его прикончат его же 73% зебилов,
дабы прекратить их общий позор.
Это прививка для наріда.
Все буде Україна.
Я узнавал (с)
Суд відправляє під домашній арешт активіста Сергія Стерненка - і це викликає закономірні протести патріотичних сил, які вбачають у ставленні до Стерненка продовження повзучого реваншу антимайдану
Того ж дня російське зовнішньополітичне відомство висловлює Україні протест з приводу дій СБУ - того самого СБУ, яке висунуло проти Стерненка підозру у вбивстві. СБУ вирішило розмістити поруч з російськими дипломатичними представництвами патріотичні білборди. Привітати, таким чином, росіян з головним протокольним святом їхньої країни - Днем Росії.
СБУ, як відомо, очолює друг президента Володимира Зеленського Іван Баканов. Очевидно, що дії відомства у принципових питаннях не можуть не узгоджуватися з ним. А сам керівник СБУ розуміє, якою буде реакція глави держави щодо чутливих питань.
Але справа, звичайно ж, не у СБУ. І не в Баканові. Проблема - в Зеленському. Я розумів би, якби український президент намагався сподобатися проукраїнській частині свого електорату і "тролив" би Росію прямо у її дипломатичних відомств, викликаючи сказ у Путіна і Лаврова. Я розумів би, якби президент хотів би сподобатися проросійській частині свого електорату - а заодно і Кремлю - і демонстрував би переслідування проукраїнських активістів і політиків. Але робити те й інше одночасно? Навіщо?
За часів Леоніда Кучми це божевілля на державному рівні називалося "багатовекторністю". Кучма, втім, вважав, що знає, що робить і ретельно розраховував кожен свій крок у той або інший бік. І все одно вся ця продумана "багатовекторність" завершилася "Кольчугами", Тузлою, Єдиним економічним простором з Росією, повною дестабілізацією країни і першим Майданом.
А зараз це вже навіть не "багатовекторність". Це - хаос. Зеленський нагадує мені хлопчика, який намагається лоскотати підпаленою палицею то одного, то іншого тигра - і щоразу регоче, коли тигр починає загрозливо гарчати і бити лапою.
Але якщо ти вирішив, що ти тепер великий приборкувач - так приборкай спочатку хоч одного! Домовся хоч з кимось! Не перетворюй себе на об'єкт загального роздратування! Не провокуй одночасно конфлікт суспільства і влади і зовнішню агресію! Ти чого?
А нічого. По приколу.
https://espreso.tv/tag/vitaliy_portnykov Віталій Портников , блог на Еspreso.tv
Гребаный стыд.
"Осел на троні
Пеньки обсіли Звірі та дерева,
Аби вищать-гарчать на Лева.
- Чому Котів він не ганяв? -
Пищали Миші з буйних трав.
- Мене він ледве не роздер! -
Заскімлив Вовк-ягняткожер.
Козли:" Нам смів заборонять
Кору з берізок юних драть!"
Ревів, немов гудок, Осел:
- Хай відповість наш цар за все!
Чому з Гієнами війна?
Чом «Мерседесів» в нас нема?
Чому несуть Кабанчуки
З діброви жолудів мішки?
Чом градобоїв було два?
Чом в Африці відпочива?
Чом дорогі такі дрова?
Чому гірчить суха трава?
Говорять, цар безбожно п'є …
- Отак і є! Отак і є! -
Ревнув народ. - Урря! Уря!
Осла, не Лева на царя!
- І-а! Я правити готов!
Лев рикнув, плюнув й геть пішов.
Коли Осел зійшов на трон,
Втекла Лисиця за кордон,
Бо знала: Лев зійде зі сцени,
У ліс ураз примчать Гієни!"
пусть дальше рассказывает про свои победы 11 процентам.
"Навіщо придумувать анекдоти на Зеленського та на його «турборежимників»? Вони і самі непогано з цим справляються…"
У Пе было в 1 туре 16 теперь не более 12%.
не мне, а тебе так спрашивать на "Лахті" сказали.
И ещё обязательно говорят привести цитату из русскоязычной классики.
теперь зеля хреновый......... а вообще был хоть кто-то кто соответствовал ??
Яка країна- такий і президент, в Україні навіть є партія в Раді яка відкрито підтримує агресора і має підтримку значної групи населення.
Играть с огнем с западными геополитиками, я бы не стал.
Зе не того полета птица.