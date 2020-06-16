РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10207 посетителей онлайн
Новости
30 410 535
Зеленский (19005) Порошенко (19477) Аслунд (39)

Намерения арестовать Порошенко - это большой позор для Зеленского, - Аслунд

Намерения арестовать Порошенко - это большой позор для Зеленского, - Аслунд

Намерения арестовать пятого президента Петра Порошенко - это большой позор для президента Зеленского.

Об этом пишет в твиттере известный аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если это правда, тогда это большой позор для Зеленского. Лично им выбранный Генеральный прокурор намерен арестовать Порошенко. Почему бы взамен не арестовать главного агента Путина в Украине Виктора Медведчука, который с 17 марта 2014 г. находится под санкциями США? ", - пишет Аслунд.

Как известно, ряд влиятельных мировых политиков предостерег президента Зеленского от политических преследований Петра Порошенко. Среди них бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, президент Европейской народной партии Дональд Туск, бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, экс-посол Канады в Украине Роман Ващук, депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс, бывший Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Преследовать предыдущего президента некрасиво, - Аслунд о деле ГБР против Порошенко

Также было обнародовано специальное заявление, которое подписали председатель делегации Европейского парламента по связям с Украиной Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом Витольд Ващиковский, председатель делегации Европейского парламента в Парламентской ассамблее Евронест Андрюс Кубилюс и вице-председатель делегации Европейского парламента по связям с Украины Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом Траян Бэсеску. В заявлении указано, что нынешняя власть в Украине должна придерживаться принципов верховенства права и европейских ценностей, а дело Порошенко будет под пристальным наблюдением Европейского парламента.

Также читайте: Не возвращайте Украину во времена Януковича: общественные деятели, ученые и бывшие политзаключенные призвали Зеленского остановить политические преследования Порошенко

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+74
Намерения арестовать Порошенко - это большой позор для Зеленского, - Аслунд - Цензор.НЕТ 9075
показать весь комментарий
16.06.2020 19:57
+55
Наміри заарештувати Порошенка - це велика ганьба для Зеленського, - Аслунд - Цензор.НЕТ 7795
показать весь комментарий
16.06.2020 20:25
+53
Намерения арестовать Порошенко - это большой позор для Зеленского, - Аслунд - Цензор.НЕТ 8054
показать весь комментарий
16.06.2020 19:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 6 из 6
Бубочка явно устал жить.

Вот сдал бы Зе год назад анализы
и колотил бы себе сейчас пипиской по клавишам.
Так нет же..
показать весь комментарий
16.06.2020 23:40 Ответить
Наміри заарештувати Порошенка - це велика ганьба для Зеленського, - Аслунд - Цензор.НЕТ 8571
показать весь комментарий
16.06.2020 23:47 Ответить
Наміри заарештувати Порошенка - це велика ганьба для Зеленського, - Аслунд - Цензор.НЕТ 4788
показать весь комментарий
16.06.2020 23:50 Ответить
Увійде, увійде... Він УЖЕ "перепльовує Чаушеску, бо біжить до "вінця кар"єри" галопом... І, саме цікаве, що "крапку" в його кар"єрі, як і в кар"єрі Чаушеску, поставлять ті, що привели його до влади... Щоб багато язиком не ляпав...
показать весь комментарий
17.06.2020 04:33 Ответить
Вас розстріляють чи повісять за дії проти держави та влади?
показать весь комментарий
17.06.2020 00:06 Ответить
Може і ганьба для зеленського, але ж яка зловтіха. І що ви з ним зробите своїми млявими заявами? А нічого.
показать весь комментарий
17.06.2020 00:24 Ответить
зеленый овощ станет на Западе нерукопожатным, а для Украины это будут потерянные годы, годы отката и загнивания... может и хуже.
показать весь комментарий
17.06.2020 00:49 Ответить
Бубочка будет морально угандошен

- за свой российский реванш
с его 'отодвиганием рос.границы' и пр.

Зе уже ноет-воет-плачет.

Зашквары Зе ежедневны, он не просидит долго,
его прикончат его же 73% зебилов,
дабы прекратить их общий позор.

Это прививка для наріда.

Все буде Україна.
Я узнавал (с)
показать весь комментарий
17.06.2020 01:24 Ответить
https://espreso.tv/article/2020/06/16/vkazuyte_bud_laska_ciny_i_lokaciyu_inakshe_post_bude_vydaleno Це - хаос. По приколу

Суд відправляє під домашній арешт активіста Сергія Стерненка - і це викликає закономірні протести патріотичних сил, які вбачають у ставленні до Стерненка продовження повзучого реваншу антимайдану
Того ж дня російське зовнішньополітичне відомство висловлює Україні протест з приводу дій СБУ - того самого СБУ, яке висунуло проти Стерненка підозру у вбивстві. СБУ вирішило розмістити поруч з російськими дипломатичними представництвами патріотичні білборди. Привітати, таким чином, росіян з головним протокольним святом їхньої країни - Днем Росії.
СБУ, як відомо, очолює друг президента Володимира Зеленського Іван Баканов. Очевидно, що дії відомства у принципових питаннях не можуть не узгоджуватися з ним. А сам керівник СБУ розуміє, якою буде реакція глави держави щодо чутливих питань.
Але справа, звичайно ж, не у СБУ. І не в Баканові. Проблема - в Зеленському. Я розумів би, якби український президент намагався сподобатися проукраїнській частині свого електорату і "тролив" би Росію прямо у її дипломатичних відомств, викликаючи сказ у Путіна і Лаврова. Я розумів би, якби президент хотів би сподобатися проросійській частині свого електорату - а заодно і Кремлю - і демонстрував би переслідування проукраїнських активістів і політиків. Але робити те й інше одночасно? Навіщо?
За часів Леоніда Кучми це божевілля на державному рівні називалося "багатовекторністю". Кучма, втім, вважав, що знає, що робить і ретельно розраховував кожен свій крок у той або інший бік. І все одно вся ця продумана "багатовекторність" завершилася "Кольчугами", Тузлою, Єдиним економічним простором з Росією, повною дестабілізацією країни і першим Майданом.
А зараз це вже навіть не "багатовекторність". Це - хаос. Зеленський нагадує мені хлопчика, який намагається лоскотати підпаленою палицею то одного, то іншого тигра - і щоразу регоче, коли тигр починає загрозливо гарчати і бити лапою.
Але якщо ти вирішив, що ти тепер великий приборкувач - так приборкай спочатку хоч одного! Домовся хоч з кимось! Не перетворюй себе на об'єкт загального роздратування! Не провокуй одночасно конфлікт суспільства і влади і зовнішню агресію! Ти чого?
А нічого. По приколу.
https://espreso.tv/tag/vitaliy_portnykov Віталій Портников , блог на Еspreso.tv
показать весь комментарий
17.06.2020 01:02 Ответить
Большой позор сам Порошенко. А сейчас ище и волающий на каждом углу буквально...
показать весь комментарий
17.06.2020 01:33 Ответить
просто в ЗЕЛЕН-ого глибока психологічна травма від КАЛЛомойши і ЗЕЛЕН-ий сублімує цю травму на ПОРОШ-а. В кінці-кінців ЗЕЛЕН-ий на морозі записував відосік, де він благає і випрошує в КАЛЛомойші гроші, а не в ПОРОШ-а!!!!
показать весь комментарий
17.06.2020 01:40 Ответить
Походу к концу президенства Зеленского, Украина превратится в Южный Малоросский округ.
Гребаный стыд.
показать весь комментарий
17.06.2020 01:50 Ответить
Петруха проворовался а из Зели не получилось Голобородька - где тут больше криминала или разочарования каждый сам для себя выбирает в зависимости от возлогаемых надежд
показать весь комментарий
17.06.2020 01:54 Ответить
Осел на фоне Президента Порошенко все больше становится реальным ослом
показать весь комментарий
17.06.2020 02:51 Ответить
Тут "Всеволод Паталаха" колись віршика привів:
"Осел на троні
Пеньки обсіли Звірі та дерева,
Аби вищать-гарчать на Лева.
- Чому Котів він не ганяв? -
Пищали Миші з буйних трав.
- Мене він ледве не роздер! -
Заскімлив Вовк-ягняткожер.
Козли:" Нам смів заборонять
Кору з берізок юних драть!"
Ревів, немов гудок, Осел:
- Хай відповість наш цар за все!
Чому з Гієнами війна?
Чом «Мерседесів» в нас нема?
Чому несуть Кабанчуки
З діброви жолудів мішки?
Чом градобоїв було два?
Чом в Африці відпочива?
Чом дорогі такі дрова?
Чому гірчить суха трава?
Говорять, цар безбожно п'є …
- Отак і є! Отак і є! -
Ревнув народ. - Урря! Уря!
Осла, не Лева на царя!
- І-а! Я правити готов!
Лев рикнув, плюнув й геть пішов.

Коли Осел зійшов на трон,
Втекла Лисиця за кордон,
Бо знала: Лев зійде зі сцени,
У ліс ураз примчать Гієни!"
показать весь комментарий
17.06.2020 04:42 Ответить
та нихто его арестовывать не будет.
пусть дальше рассказывает про свои победы 11 процентам.
показать весь комментарий
17.06.2020 04:18 Ответить
А йому і розповідать нічого не треба... Люди можуть порівнять і ВЖЕ це роблять... І ті 11% повільно перетворюються на більшу цифру...

"Навіщо придумувать анекдоти на Зеленського та на його «турборежимників»? Вони і самі непогано з цим справляються…"
показать весь комментарий
17.06.2020 04:55 Ответить
Да. У Зе за год рейтинг вырос. В первом туре было 30%, теперь 33-35%
У Пе было в 1 туре 16 теперь не более 12%.
показать весь комментарий
17.06.2020 05:51 Ответить
Це тобі так на "Лахті" сказали?...
показать весь комментарий
17.06.2020 06:09 Ответить
о, типичный лахтинский вопросик.
не мне, а тебе так спрашивать на "Лахті" сказали.
показать весь комментарий
17.06.2020 06:54 Ответить
С тобой всё ясно... "перевод стрелок" - типичный кацапский приём... "- Сам ты дурак!, - пискнул отец Фёдор, и спрятался за дверь..."(Ильф, Петров, "Двенадцать стульев")
показать весь комментарий
17.06.2020 06:59 Ответить
всё верно, вас там и учат на лахте делать "перевод стрелок" - типичный кацапский приём.
И ещё обязательно говорят привести цитату из русскоязычной классики.
показать весь комментарий
17.06.2020 07:09 Ответить
Пятилетняя безоговорочная поддержка барыги - это еще больший позор для Аслунда.
показать весь комментарий
17.06.2020 08:06 Ответить
Розрахунок на інертність українського народу. Це дуже дивний розрахунок.
показать весь комментарий
17.06.2020 08:08 Ответить
На тобі "неросійську" класику: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Kk-don%27t-eat-dick.ogg қотақты жеме !
показать весь комментарий
17.06.2020 08:25 Ответить
все как-то позабыли, какой был вой на цензоре когда порох на мальдивы слетал в отпуск ( во время война с рашкой), ему припомнили всё, начиная с создания партии регионов
теперь зеля хреновый......... а вообще был хоть кто-то кто соответствовал ??
Яка країна- такий і президент, в Україні навіть є партія в Раді яка відкрито підтримує агресора і має підтримку значної групи населення.
показать весь комментарий
17.06.2020 08:57 Ответить
Вот интересно, когда невинных людей посадили в тюрьму якобы за убийство Шеремета вопреки здравому смыслу и закону, тут Аслунд молчал. А тут проснулся.
показать весь комментарий
17.06.2020 09:35 Ответить
Нет здесь никакого большого позора, есть большой геморрой. История с Порошенко для Зеленского как долгий кредит. Когда приобретение уже успело надоесть, а долг всё ещё нужно выплачивать. "Сажать петрушку" помогло на выборах, но сейчас это только мешает. Зеленский скорее всего и рад бы оставить в покое Петра, но слишком уж мало сбылось из обещанного.
показать весь комментарий
17.06.2020 10:32 Ответить
Кремль працює за формулою: звари жабу в окропі. Типу якщо температуру підвищувати повільно ніхто нічого не помітить.
показать весь комментарий
17.06.2020 10:32 Ответить
Если Зе посадит Петю, потом Зе посадят, причем в камеру к этой тупой курице)
Играть с огнем с западными геополитиками, я бы не стал.
Зе не того полета птица.
показать весь комментарий
17.06.2020 15:09 Ответить
Кроме Кравчука их (презиков) всех нужно арестовать и судить!
показать весь комментарий
17.06.2020 16:42 Ответить
Наміри заарештувати Порошенка - це велика ганьба для Зеленського, - Аслунд - Цензор.НЕТ 3278
показать весь комментарий
17.06.2020 20:12 Ответить
Шрёдеры вы все продажные, как и ваш порох. Зе - хоть и птица не такого полёта, но и не циничное чмо, как порошенко, вытершее, как ластиком, все надежды Майдана.
показать весь комментарий
20.06.2020 03:09 Ответить
Страница 6 из 6
 
 