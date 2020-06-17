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МакКей: Если Зеленский арестует Порошенко - будут санкции

МакКей: Если Зеленский арестует Порошенко - будут санкции

Политические преследования пятого президента Петра Порошенко и выборочное правосудие со стороны администрации Зеленского создают кризис для друзей Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил известный канадский журналист и блогер Майкл МакКей.

Он отмечает, что международным партнерам придется вводить санкции против Офиса Зеленского, при этом поддерживая борьбу Украины против российской агрессии.

"Если президент Зеленский арестует экс-президента Порошенко, друзья Украины попадут в кризис. Нам придется найти способ наказать администрацию Зеленского за выборочное преследование, поддерживая украинцев в их постоянной борьбе против российской агрессии", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в четверг, 18 июня, Печерский райсуд будет избирать меру пресечения Порошенко.

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МакКей: Если Зеленский арестует Порошенко - будут санкции 01

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Топ комментарии
+103
Если Зеленский арестует Порошенко,то его не спасёт ничто и никто
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17.06.2020 10:52
+75
Однодумці...
МакКей: Если Зеленский арестует Порошенко - будут санкции - Цензор.НЕТ 1939
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17.06.2020 10:50
+66
дограється падаль зелена до шибениці.
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17.06.2020 10:52
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Страница 5 из 5
Зеленая банда только декларирует прозападный вектор, а по факту подталкивает нас к рашке. Потом заявят "ну вот мы ж хотели в ЕС и НАТО, а к нам санкции..."
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18.06.2020 10:45 Ответить
Фейкалометания и спамодавство - два главных арХУмента порохоботских отщепенцев, уже давно уподобившихся кремлеботам поганой русни.

Но, какими пакостниками ни были бы порохоботы, такой херни, как этот Маккей они не понаписали бы, имхо. Тут явно лахтоботский ресурс кремля задействован в защиту Лолиты порошенковским адвокатом Новиковым, завязанным на российские спецслужбы.
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18.06.2020 21:06 Ответить
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