МакКей: Если Зеленский арестует Порошенко - будут санкции

Политические преследования пятого президента Петра Порошенко и выборочное правосудие со стороны администрации Зеленского создают кризис для друзей Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил известный канадский журналист и блогер Майкл МакКей.

Он отмечает, что международным партнерам придется вводить санкции против Офиса Зеленского, при этом поддерживая борьбу Украины против российской агрессии.

"Если президент Зеленский арестует экс-президента Порошенко, друзья Украины попадут в кризис. Нам придется найти способ наказать администрацию Зеленского за выборочное преследование, поддерживая украинцев в их постоянной борьбе против российской агрессии", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в четверг, 18 июня, Печерский райсуд будет избирать меру пресечения Порошенко.

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