МЗС готує інтерактивну карту з правилами в'їзду в країни світу, - Кулеба

Міністерство закордонних справ України розробляє інтерактивну карту для українців з правилами в'їзду в країни світу в зв'язку з пандемією COVID-19.

Про це в ефірі "Радіо НВ" повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Для українців ми на цьому тижні в МЗС запустимо інтерактивну карту. Будь-хто зможе зайти онлайн і подивитися правила в'їзду в ту чи іншу країну, чи можна в'їхати, як в'їхати", - сказав він.

Кулеба також нагадав, що на сайті Державної прикордонної служби України можна ознайомитися з тим, які пункти пропуску на кордонах України вже працюють.

Читайте: МОЗ надав прикордонникам роз'яснення щодо обсервації осіб, які прибувають з країн "червоної" і "зеленої" зон, - Степанов

"Ми створюємо такі зручні інструменти онлайн, завдяки яким українці можуть бути проінформовані про реальну ситуацію і відповідно планувати свою подорож. Але я всіх закликаю під час будь-якої подорожі, якщо ви все ж на нього зважилися, дотримуватися максимальних заходів особистої безпеки, тому що коронавірус нікуди не подівся і сновигає Європою і світом", - підкреслив глава МЗС.