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МЗС готує інтерактивну карту з правилами в'їзду в країни світу, - Кулеба

МЗС готує інтерактивну карту з правилами в'їзду в країни світу, - Кулеба

Міністерство закордонних справ України розробляє інтерактивну карту для українців з правилами в'їзду в країни світу в зв'язку з пандемією COVID-19.

Про це в ефірі "Радіо НВ" повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Для українців ми на цьому тижні в МЗС запустимо інтерактивну карту. Будь-хто зможе зайти онлайн і подивитися правила в'їзду в ту чи іншу країну, чи можна в'їхати, як в'їхати", - сказав він.

Кулеба також нагадав, що на сайті Державної прикордонної служби України можна ознайомитися з тим, які пункти пропуску на кордонах України вже працюють.

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"Ми створюємо такі зручні інструменти онлайн, завдяки яким українці можуть бути проінформовані про реальну ситуацію і відповідно планувати свою подорож. Але я всіх закликаю під час будь-якої подорожі, якщо ви все ж на нього зважилися, дотримуватися максимальних заходів особистої безпеки, тому що коронавірус нікуди не подівся і сновигає Європою і світом", - підкреслив глава МЗС.

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ефективність роботи української влади нульова,чому ви не забезпечили належну обсервацію в'їзджаючих людей на початку епідемії,хто за це відповість?тоді б і всеукраїнський карантин не знадобився!
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17.06.2020 12:58 Відповісти
Вот это прорыв!
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17.06.2020 13:13 Відповісти
...посмотреть правила въезда в ту или иную страну, можно ли въехать, как въехать", - сказал он

А как выехать, карта будет?
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17.06.2020 13:44 Відповісти
 
 