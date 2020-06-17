МЗС готує інтерактивну карту з правилами в'їзду в країни світу, - Кулеба
Міністерство закордонних справ України розробляє інтерактивну карту для українців з правилами в'їзду в країни світу в зв'язку з пандемією COVID-19.
Про це в ефірі "Радіо НВ" повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Для українців ми на цьому тижні в МЗС запустимо інтерактивну карту. Будь-хто зможе зайти онлайн і подивитися правила в'їзду в ту чи іншу країну, чи можна в'їхати, як в'їхати", - сказав він.
Кулеба також нагадав, що на сайті Державної прикордонної служби України можна ознайомитися з тим, які пункти пропуску на кордонах України вже працюють.
"Ми створюємо такі зручні інструменти онлайн, завдяки яким українці можуть бути проінформовані про реальну ситуацію і відповідно планувати свою подорож. Але я всіх закликаю під час будь-якої подорожі, якщо ви все ж на нього зважилися, дотримуватися максимальних заходів особистої безпеки, тому що коронавірус нікуди не подівся і сновигає Європою і світом", - підкреслив глава МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
А как выехать, карта будет?