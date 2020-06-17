МИД готовит интерактивную карту с правилами въезда в страны мира, - Кулеба

Министерство иностранных дел Украины разрабатывает интерактивную карту для украинцев с правилами въезда в страны мира в связи с пандемией COVID-19.

Об этом в эфире "Радио НВ" сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Для украинцев мы на этой неделе в МИД запустим интерактивную карту. Любой сможет зайти онлайн и посмотреть правила въезда в ту или иную страну, можно ли въехать, как въехать", - сказал он.

Читайте также: Киев и 10 областей Украины по прежнему не готовы к смягчению карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Кулеба также напомнил, что на сайте Государственной пограничной службы Украины можно ознакомиться с тем, какие пункты пропуска на границах Украины уже работают.

"Мы создаем такие удобные инструменты онлайн, благодаря которым украинцы могут быть проинформированы о реальной ситуации и соответственно планировать свое путешествие. Но я всех призываю во время любого путешествия, если вы всё же на него решились, придерживаться максимальных мер личной безопасности, потому что коронавирус никуда не делся и бродит Европой и миром", - подчеркнул глава МИД.

Читайте также: В Бразилии антирекорд по COVID-19: за сутки выявлены почти 35 тыс. новых случаев