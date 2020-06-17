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мінські угоди (2227) Тристороння контактна група (827) Єрмак Андрій (1352)

Група представників України в делегації ТКГ буде розширена, - Єрмак

Група представників України в делегації ТКГ буде розширена, - Єрмак

Група представників України в межах Тристоронньої контактної групи буде розширена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "LB.ua", розповів глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Поміняти склад делегації - право України. Ми його поміняли, затвердили, отримали підтримку з боку французьких, німецьких партнерів. Таке саме наше суверенне право - як однієї зі сторін Тристоронньої контактної групи - запросити до роботи експертів, запрошених гостей, кого завгодно. Так ось, група з чотирьох осіб, яких ми ввели на першому засіданні політичної підгрупи, буде розширена. Їх буде набагато більше", - зазначив Єрмак.

При цьому він не зміг назвати точну кількість учасників.

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"Цифри можуть варіюватися. Керівники нашої делегації будуть формувати групу цих представників, залежно від аспекту обговорень. Їхня основна мета - консультації, участь в обговоренні законодавчих актів. Логіка така: в Мінську є чотири групи. Серед них - політична, в якій розглядаються три законодавчі акти. У Мінських угодах прописано, що законодавчі акти повинні бути узгоджені з представниками територій.

Але не прописана процедура узгодження, не прописано, хто такі представники територій і так далі. З цього тупика потрібно виходити.

Ми бачимо цей вихід таким чином: разом з трьома сторонами переговорів присутні представники кожної зі сторін. З нашого боку, я вже говорив, це можуть бути: представники громадянського суспільства, люди, які проживають сьогодні на непідконтрольних територіях, але не мають стосунок до "ЛНР / ДНР", не брали участі у військових діях, на їхніх руках немає крові тощо. Або це тимчасові переселенці, які вимушено поїхали, або люди, які - в силу свого місця народження - мають юридичну прив'язку конкретно до цих територій", - розповів глава Офісу Президента.

Ці люди, за словами Єрмака, проходитимуть ротацію. Чи проходитимуть ротацію недавно визначені радниками делегації України в ТКГ, поки невідомо.

"Можливо, вони будуть постійними представниками і до них буде додаватися хтось ще. Зараз на це питання я відповісти не можу. Все буде залежати від конкретних аспектів, тому що для обговорення кожного конкретного закону потрібні різні представники. Десь юристи, десь фахівці з інших сфер", - зазначив глава Офісу Президента.

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Топ коментарі
+12
Це міністр іноземних справ? Обраний політик? Хто цей чувак? І де обраний президент? З бункера керує ремонтом доріг?
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17.06.2020 12:53
+8
За счет менее медийных сивох?
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17.06.2020 12:53
+7
д'Єрмак, а давай запишемо у ТКГ хлопців з Донецька та Луганська, які пішли служити та зі зброєю в руках захищали Україну.. Справжніх патріотів.
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17.06.2020 12:55
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За счет менее медийных сивох?
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17.06.2020 12:53 Відповісти
Ну кроме Сивохи (исхудал малость без дармовой пиццы) можно ввести Стефанчука и Юзика.
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17.06.2020 14:18 Відповісти
Ті поставлені на інші важливі пости боротьби з Україною.
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17.06.2020 14:23 Відповісти
Це міністр іноземних справ? Обраний політик? Хто цей чувак? І де обраний президент? З бункера керує ремонтом доріг?
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17.06.2020 12:53 Відповісти
бери глубжее и ширее - харант давеча еще и перегрузом фур озаботился, СБУ привлек - так победим!
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17.06.2020 12:58 Відповісти
👏👏👏 І головне питання - наскільки це конституційно?
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17.06.2020 13:00 Відповісти
Що Зеля, що Єрмак обидва пройдисвіти.
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17.06.2020 13:09 Відповісти
д'Єрмак, а давай запишемо у ТКГ хлопців з Донецька та Луганська, які пішли служити та зі зброєю в руках захищали Україну.. Справжніх патріотів.
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17.06.2020 12:55 Відповісти
Та пускай весь батальйон Донбасс запишут - они почти все донецкие. И очень хотят возвратиться домой.🇺🇦
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17.06.2020 12:59 Відповісти
ага, щас! Это огорчит нашиш партнеров, особенно Плешфюрера, в шоколадном глазе которого Моника увидела страмленье к миру.
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17.06.2020 13:00 Відповісти
У Дермака не та задача от кремля. Торопится с***ка подписать мир с ****** и дать окупантам воду
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17.06.2020 13:19 Відповісти
Одного из них (обоссанного) мы уже знаем. Включите ещё одного обосранного.
Группа представителей Украины в делегации ТКГ будет расширена, - Ермак - Цензор.НЕТ 8476
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17.06.2020 13:01 Відповісти
Ты кто такое Козырь? какое население ТОЙ СТОРОНЫ не зависимо и бесстрашно от тех типа властей в дырах ? РНБО в карантине , ПРЕЗЕ в карнтине и вечно здравый кремлевский Козырь на сцене!
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17.06.2020 13:01 Відповісти
Расширяйте, Путин обожает таких балаболов. И да, ваши шашни с врагом не отменяет факта, что весь этот Минский процесс - незаконен и являет собой измену Родине в чистом виде. В любой стране торгаши территориями и разводилы сторон уже бы стояли у стенки, но в банановой республике и так сойдет.
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17.06.2020 13:03 Відповісти
Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал вероятность похода https://nv.ua/ukraine/politics/chto-dumayut-politologi-o-kadrovyh-resheniyah-prezidenta-zelenskogo-novosti-ukrainy-50089469.html Владимира Зеленского на второй президентский срок.
В интервьюhttps://lb.ua/news/2020/06/17/459988_andrey_ermak_ne_nado_kazhdiy_raz.html LB.ua он рассказал, что Зеленский будет самостоятельно принимать решение о возможном выдвижении на второй президентский срок.
«Если бы он спросил мое мнение, я бы ответил так: решение нужно принимать ближе к окончанию первого срока, когда будет понимание того, насколько задуманное лично им выполнено», - отметил Ермак.
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17.06.2020 13:08 Відповісти
О каких обсуждаемых будущих законах идёт речь? Что нам готовит этот московский агент?
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17.06.2020 13:15 Відповісти
С нашей стороны, я уже говорил, это могут быть: представители гражданского общества, люди, которые проживают сегодня на неподконтрольных территориях
Тоесть так ты падло продажное хочешь расширить переговорную группу за счет тамженашихлюдей?
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17.06.2020 13:17 Відповісти
Кто бы то небыл по ту сторону фронта, они при всем желании не пойдут против кремля потому что завтра окажутся на подвале или в земле. Так что Ермак ты обычный колаборант и путинский холуй, продвигающий капитуляцию Украины
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17.06.2020 13:20 Відповісти
Не могу понять, почему этот сепар решает задачи, не свойственные его обязанностям? Ермак там, Ермак сям... Потерпевший фамилию поменял или напрашивается ещё на одну уголовную статью, по которой его будут судить?
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17.06.2020 13:22 Відповісти
На следующей нормандской встрече должны согласовать сроки установления мира в Донбассе - Ермак17 июня

Для этого нужно выполнить все предварительные договоренности: обмен, прекращение огня и разведение войск.
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17.06.2020 13:23 Відповісти
Мира? Тоесть деокупации крыма и дамбаса и возвращения наших территорий не будет? Ермак просто хочет мира подписать?
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17.06.2020 13:30 Відповісти
И кстати, не В Донбасе, а НА донбасе, а точнее на ОРДЛО. Дамбас ето не страна, не государство и не республика. Дамбас считается территорией, поетому пишется с приставкой НА. Тоесть НА одессчине, на львовщине, на киевщине, на житомерщине.
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17.06.2020 13:34 Відповісти
Жидовское кодло рулит.
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17.06.2020 13:26 Відповісти
Колаборант Ермак обосрался перед кремлем, когда без его разрешения в группу ТГК ввели не Сивоху с сепарами, а проукраинских украинцев. Кремль и колаборанты взвыли от отчаяния. Теперь Ермак пытается исправить свою ошибку, нивелировать ету группу и ввести еще несколько групп уже с сепарами в составе, которые и будут решать судьбу Украины, а ту группу которая с проукраинскими делегатами незаметно отвести на второй план и расформировать или отправить на решение других не принципиальных задач.
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17.06.2020 13:28 Відповісти
Под бардак от ЗЕтитушек под флагом типа сторонников Шария - выходят на арену Кремлерашистские , втихаря забирают из списка в законе на запрет приватизации системы водоснабжения Крыма, выходит весь в белом Ермак, Разумков толкает идеи о законе по ЯЗЫКУ рашистов, ( ПРедатель Украины в овечьей шкурке, сам являясь бывшим руководителем молодежной ПР) ... В ЭТО ВРЕМЯ РНБО с ПРЕЗЕ в бункере карантина...
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17.06.2020 13:31 Відповісти
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y

******* Такасама

@n6j1K0PZH4vMK0y

·https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1273192704302866433 38 мин

В Німеччині відкрито заявили, що Єрмак то є російський агент. Очікуємо на наступний крок - персональні санкції та заборона в'їзду до ЄС. Бо така сама фсбешно-олігархічна консерва Зеленський добровільно його не позбудеться.Хоча, шо толку, пришлють іншого агента,нічого не зміниться

Группа представителей Украины в делегации ТКГ будет расширена, - Ермак - Цензор.НЕТ 1127
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17.06.2020 13:34 Відповісти
 
 