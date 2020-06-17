Група представників України в делегації ТКГ буде розширена, - Єрмак
Група представників України в межах Тристоронньої контактної групи буде розширена.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "LB.ua", розповів глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
"Поміняти склад делегації - право України. Ми його поміняли, затвердили, отримали підтримку з боку французьких, німецьких партнерів. Таке саме наше суверенне право - як однієї зі сторін Тристоронньої контактної групи - запросити до роботи експертів, запрошених гостей, кого завгодно. Так ось, група з чотирьох осіб, яких ми ввели на першому засіданні політичної підгрупи, буде розширена. Їх буде набагато більше", - зазначив Єрмак.
При цьому він не зміг назвати точну кількість учасників.
"Цифри можуть варіюватися. Керівники нашої делегації будуть формувати групу цих представників, залежно від аспекту обговорень. Їхня основна мета - консультації, участь в обговоренні законодавчих актів. Логіка така: в Мінську є чотири групи. Серед них - політична, в якій розглядаються три законодавчі акти. У Мінських угодах прописано, що законодавчі акти повинні бути узгоджені з представниками територій.
Але не прописана процедура узгодження, не прописано, хто такі представники територій і так далі. З цього тупика потрібно виходити.
Ми бачимо цей вихід таким чином: разом з трьома сторонами переговорів присутні представники кожної зі сторін. З нашого боку, я вже говорив, це можуть бути: представники громадянського суспільства, люди, які проживають сьогодні на непідконтрольних територіях, але не мають стосунок до "ЛНР / ДНР", не брали участі у військових діях, на їхніх руках немає крові тощо. Або це тимчасові переселенці, які вимушено поїхали, або люди, які - в силу свого місця народження - мають юридичну прив'язку конкретно до цих територій", - розповів глава Офісу Президента.
Ці люди, за словами Єрмака, проходитимуть ротацію. Чи проходитимуть ротацію недавно визначені радниками делегації України в ТКГ, поки невідомо.
"Можливо, вони будуть постійними представниками і до них буде додаватися хтось ще. Зараз на це питання я відповісти не можу. Все буде залежати від конкретних аспектів, тому що для обговорення кожного конкретного закону потрібні різні представники. Десь юристи, десь фахівці з інших сфер", - зазначив глава Офісу Президента.
Будь ласка, зачекайте...
В интервьюhttps://lb.ua/news/2020/06/17/459988_andrey_ermak_ne_nado_kazhdiy_raz.html LB.ua он рассказал, что Зеленский будет самостоятельно принимать решение о возможном выдвижении на второй президентский срок.
«Если бы он спросил мое мнение, я бы ответил так: решение нужно принимать ближе к окончанию первого срока, когда будет понимание того, насколько задуманное лично им выполнено», - отметил Ермак.
Тоесть так ты падло продажное хочешь расширить переговорную группу за счет тамженашихлюдей?
Для этого нужно выполнить все предварительные договоренности: обмен, прекращение огня и разведение войск.
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******* Такасама
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В Німеччині відкрито заявили, що Єрмак то є російський агент. Очікуємо на наступний крок - персональні санкції та заборона в'їзду до ЄС. Бо така сама фсбешно-олігархічна консерва Зеленський добровільно його не позбудеться.Хоча, шо толку, пришлють іншого агента,нічого не зміниться