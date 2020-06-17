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минские соглашения (3225) Трехсторонняя контактная группа (842) Ермак Андрей (1240)

Группа представителей Украины в делегации ТКГ будет расширена, - Ермак

Группа представителей Украины в делегации ТКГ будет расширена, - Ермак

Группа представителей Украины в рамках Трехсторонней контактной группы будет расширена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "LB.ua", рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

"Поменять состав делегации - право Украины. Мы его поменяли, утвердили, получили поддержку со стороны французских, немецких партнеров. Точно такое же наше суверенное право - как одной из сторон Трехсторонней контактной группы - пригласить к работе экспертов, приглашенных гостей, кого угодно. Так вот, группа из четырех человек, которых мы ввели на первом заседании политической подгруппы, будет расширена. Их будет намного больше", - отметил Ермак.

При этом он не смог назвать точное количество участников.

"Цифры могут варьироваться. Руководители нашей делегации будут формировать группу этих представителей, в зависимости от аспекта обсуждений. Их основная цель - консультации, участие в обсуждении законодательных актов. Логика такая: в Минске есть четыре группы. Среди них - политическая, в которой рассматриваются три законодательных акта. В Минских соглашениях прописано, что законодательные акты должны быть согласованы с представителями территорий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак о нормандской встрече: Зеленский - конкретный человек, он не будет делать из этого пиар-историю

Но не прописана процедура согласования, не прописано, кто такие представители территорий и так далее. Из этого тупика нужно выходить.

Мы видим этот выход следующим образом: вместе с тремя сторонами переговоров присутствуют представители каждой из сторон. С нашей стороны, я уже говорил, это могут быть: представители гражданского общества, люди, которые проживают сегодня на неподконтрольных территориях, но не имеют отношения к "ЛНР/ДНР", не участвовали в военных действиях, на их руках нет крови и т.д. Или это временные переселенцы, которые вынужденно уехали, или люди, которые - в силу своего места рождения - имеют юридическую привязку конкретно к этим территориям", - рассказал глава Офиса Президента.

Эти люди, по словам Ермака, будут ротироваться. Будут ли подвержены ротации недавно определенные советниками делегации Украины в ТКГ, пока неизвестно.

"Возможно, они будут постоянными представителями и к ним будет добавляться кто-то еще. Сейчас на этот вопрос я ответить не могу. Все будет зависеть от конкретных аспектов, потому что для обсуждения каждого конкретного закона нужны разные представители. Где-то юристы, где-то специалисты из других сфер", - отметил глава Офиса Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протокол о Консультативном совете не имеет никакой силы, но это позволило нам вернуть 20 граждан Украины, - Ермак

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Топ комментарии
+12
Це міністр іноземних справ? Обраний політик? Хто цей чувак? І де обраний президент? З бункера керує ремонтом доріг?
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17.06.2020 12:53
+8
За счет менее медийных сивох?
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17.06.2020 12:53
+7
д'Єрмак, а давай запишемо у ТКГ хлопців з Донецька та Луганська, які пішли служити та зі зброєю в руках захищали Україну.. Справжніх патріотів.
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17.06.2020 12:55
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За счет менее медийных сивох?
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17.06.2020 12:53 Ответить
Ну кроме Сивохи (исхудал малость без дармовой пиццы) можно ввести Стефанчука и Юзика.
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17.06.2020 14:18 Ответить
Ті поставлені на інші важливі пости боротьби з Україною.
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17.06.2020 14:23 Ответить
Це міністр іноземних справ? Обраний політик? Хто цей чувак? І де обраний президент? З бункера керує ремонтом доріг?
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17.06.2020 12:53 Ответить
бери глубжее и ширее - харант давеча еще и перегрузом фур озаботился, СБУ привлек - так победим!
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17.06.2020 12:58 Ответить
👏👏👏 І головне питання - наскільки це конституційно?
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17.06.2020 13:00 Ответить
Що Зеля, що Єрмак обидва пройдисвіти.
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17.06.2020 13:09 Ответить
д'Єрмак, а давай запишемо у ТКГ хлопців з Донецька та Луганська, які пішли служити та зі зброєю в руках захищали Україну.. Справжніх патріотів.
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17.06.2020 12:55 Ответить
Та пускай весь батальйон Донбасс запишут - они почти все донецкие. И очень хотят возвратиться домой.🇺🇦
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17.06.2020 12:59 Ответить
ага, щас! Это огорчит нашиш партнеров, особенно Плешфюрера, в шоколадном глазе которого Моника увидела страмленье к миру.
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17.06.2020 13:00 Ответить
У Дермака не та задача от кремля. Торопится с***ка подписать мир с ****** и дать окупантам воду
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17.06.2020 13:19 Ответить
Одного из них (обоссанного) мы уже знаем. Включите ещё одного обосранного.
Группа представителей Украины в делегации ТКГ будет расширена, - Ермак - Цензор.НЕТ 8476
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17.06.2020 13:01 Ответить
Ты кто такое Козырь? какое население ТОЙ СТОРОНЫ не зависимо и бесстрашно от тех типа властей в дырах ? РНБО в карантине , ПРЕЗЕ в карнтине и вечно здравый кремлевский Козырь на сцене!
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17.06.2020 13:01 Ответить
Расширяйте, Путин обожает таких балаболов. И да, ваши шашни с врагом не отменяет факта, что весь этот Минский процесс - незаконен и являет собой измену Родине в чистом виде. В любой стране торгаши территориями и разводилы сторон уже бы стояли у стенки, но в банановой республике и так сойдет.
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17.06.2020 13:03 Ответить
Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал вероятность похода https://nv.ua/ukraine/politics/chto-dumayut-politologi-o-kadrovyh-resheniyah-prezidenta-zelenskogo-novosti-ukrainy-50089469.html Владимира Зеленского на второй президентский срок.
В интервьюhttps://lb.ua/news/2020/06/17/459988_andrey_ermak_ne_nado_kazhdiy_raz.html LB.ua он рассказал, что Зеленский будет самостоятельно принимать решение о возможном выдвижении на второй президентский срок.
«Если бы он спросил мое мнение, я бы ответил так: решение нужно принимать ближе к окончанию первого срока, когда будет понимание того, насколько задуманное лично им выполнено», - отметил Ермак.
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17.06.2020 13:08 Ответить
О каких обсуждаемых будущих законах идёт речь? Что нам готовит этот московский агент?
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17.06.2020 13:15 Ответить
С нашей стороны, я уже говорил, это могут быть: представители гражданского общества, люди, которые проживают сегодня на неподконтрольных территориях
Тоесть так ты падло продажное хочешь расширить переговорную группу за счет тамженашихлюдей?
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17.06.2020 13:17 Ответить
Кто бы то небыл по ту сторону фронта, они при всем желании не пойдут против кремля потому что завтра окажутся на подвале или в земле. Так что Ермак ты обычный колаборант и путинский холуй, продвигающий капитуляцию Украины
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17.06.2020 13:20 Ответить
Не могу понять, почему этот сепар решает задачи, не свойственные его обязанностям? Ермак там, Ермак сям... Потерпевший фамилию поменял или напрашивается ещё на одну уголовную статью, по которой его будут судить?
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17.06.2020 13:22 Ответить
На следующей нормандской встрече должны согласовать сроки установления мира в Донбассе - Ермак17 июня

Для этого нужно выполнить все предварительные договоренности: обмен, прекращение огня и разведение войск.
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17.06.2020 13:23 Ответить
Мира? Тоесть деокупации крыма и дамбаса и возвращения наших территорий не будет? Ермак просто хочет мира подписать?
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17.06.2020 13:30 Ответить
И кстати, не В Донбасе, а НА донбасе, а точнее на ОРДЛО. Дамбас ето не страна, не государство и не республика. Дамбас считается территорией, поетому пишется с приставкой НА. Тоесть НА одессчине, на львовщине, на киевщине, на житомерщине.
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17.06.2020 13:34 Ответить
Жидовское кодло рулит.
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17.06.2020 13:26 Ответить
Колаборант Ермак обосрался перед кремлем, когда без его разрешения в группу ТГК ввели не Сивоху с сепарами, а проукраинских украинцев. Кремль и колаборанты взвыли от отчаяния. Теперь Ермак пытается исправить свою ошибку, нивелировать ету группу и ввести еще несколько групп уже с сепарами в составе, которые и будут решать судьбу Украины, а ту группу которая с проукраинскими делегатами незаметно отвести на второй план и расформировать или отправить на решение других не принципиальных задач.
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17.06.2020 13:28 Ответить
Под бардак от ЗЕтитушек под флагом типа сторонников Шария - выходят на арену Кремлерашистские , втихаря забирают из списка в законе на запрет приватизации системы водоснабжения Крыма, выходит весь в белом Ермак, Разумков толкает идеи о законе по ЯЗЫКУ рашистов, ( ПРедатель Украины в овечьей шкурке, сам являясь бывшим руководителем молодежной ПР) ... В ЭТО ВРЕМЯ РНБО с ПРЕЗЕ в бункере карантина...
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17.06.2020 13:31 Ответить
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y

******* Такасама

@n6j1K0PZH4vMK0y

·https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1273192704302866433 38 мин

В Німеччині відкрито заявили, що Єрмак то є російський агент. Очікуємо на наступний крок - персональні санкції та заборона в'їзду до ЄС. Бо така сама фсбешно-олігархічна консерва Зеленський добровільно його не позбудеться.Хоча, шо толку, пришлють іншого агента,нічого не зміниться

Группа представителей Украины в делегации ТКГ будет расширена, - Ермак - Цензор.НЕТ 1127
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17.06.2020 13:34 Ответить
 
 