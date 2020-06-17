Группа представителей Украины в делегации ТКГ будет расширена, - Ермак

Группа представителей Украины в рамках Трехсторонней контактной группы будет расширена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "LB.ua", рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

"Поменять состав делегации - право Украины. Мы его поменяли, утвердили, получили поддержку со стороны французских, немецких партнеров. Точно такое же наше суверенное право - как одной из сторон Трехсторонней контактной группы - пригласить к работе экспертов, приглашенных гостей, кого угодно. Так вот, группа из четырех человек, которых мы ввели на первом заседании политической подгруппы, будет расширена. Их будет намного больше", - отметил Ермак.

При этом он не смог назвать точное количество участников.

"Цифры могут варьироваться. Руководители нашей делегации будут формировать группу этих представителей, в зависимости от аспекта обсуждений. Их основная цель - консультации, участие в обсуждении законодательных актов. Логика такая: в Минске есть четыре группы. Среди них - политическая, в которой рассматриваются три законодательных акта. В Минских соглашениях прописано, что законодательные акты должны быть согласованы с представителями территорий.

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Но не прописана процедура согласования, не прописано, кто такие представители территорий и так далее. Из этого тупика нужно выходить.

Мы видим этот выход следующим образом: вместе с тремя сторонами переговоров присутствуют представители каждой из сторон. С нашей стороны, я уже говорил, это могут быть: представители гражданского общества, люди, которые проживают сегодня на неподконтрольных территориях, но не имеют отношения к "ЛНР/ДНР", не участвовали в военных действиях, на их руках нет крови и т.д. Или это временные переселенцы, которые вынужденно уехали, или люди, которые - в силу своего места рождения - имеют юридическую привязку конкретно к этим территориям", - рассказал глава Офиса Президента.

Эти люди, по словам Ермака, будут ротироваться. Будут ли подвержены ротации недавно определенные советниками делегации Украины в ТКГ, пока неизвестно.

"Возможно, они будут постоянными представителями и к ним будет добавляться кто-то еще. Сейчас на этот вопрос я ответить не могу. Все будет зависеть от конкретных аспектов, потому что для обсуждения каждого конкретного закона нужны разные представители. Где-то юристы, где-то специалисты из других сфер", - отметил глава Офиса Президента.

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