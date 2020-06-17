Запуск Держінспекції містобудування, яка замінить скандальну ДАБІ, запланований на кінець червня - початок липня, - Васильченко

Запуск Державної інспекції містобудування (ДІМ) запланований на кінець червня - початок липня 2020 року, міністерство фінансів України вже погодив кошторис відомства на 2020 рік і штатний розпис.

Про це повідомив глава ДІМ Юрій Васильченко в Facebook в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство фінансів України погодило кошторис ДІМ на 2020 рік та план асигнування... Щойно дізнався, що Мінфін погодив штатний розклад ДІМ. Можу сказати, що повноцінний запуск ДІМ планується на кінець червня – початок липня поточного року", - написав Васильченко.

За його словами, після затвердження штатного розкладу будуть вирішуватися кадрові питання і розроблятися посадові інструкції.

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Як повідомлялося, за ДІМ закріплені функції нагляду і контролю в будівництві, які раніше належали Держархбудінспекції.

Згідно з планом уряду з проведення реформи сфери містобудування в Україні, перехідний період триватиме з березня по травень 2020 року. Далі заплановані створення ДІМ і запуск нового реєстру (червень 2020 року), Державного агентства з питань технічного регулювання в містобудуванні (вересень 2020 року), введення страхування (січень 2021 року).