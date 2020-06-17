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реформи (3197) Васильченко (5) ДАБІ (183)

Запуск Держінспекції містобудування, яка замінить скандальну ДАБІ, запланований на кінець червня - початок липня, - Васильченко

Запуск Держінспекції містобудування, яка замінить скандальну ДАБІ, запланований на кінець червня - початок липня, - Васильченко

Запуск Державної інспекції містобудування (ДІМ) запланований на кінець червня - початок липня 2020 року, міністерство фінансів України вже погодив кошторис відомства на 2020 рік і штатний розпис.

Про це повідомив глава ДІМ Юрій Васильченко в Facebook в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство фінансів України погодило кошторис ДІМ на 2020 рік та план асигнування... Щойно дізнався, що Мінфін погодив штатний розклад ДІМ. Можу сказати, що повноцінний запуск ДІМ планується на кінець червня – початок липня поточного року", - написав Васильченко.

За його словами, після затвердження штатного розкладу будуть вирішуватися кадрові питання і розроблятися посадові інструкції.

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Як повідомлялося, за ДІМ закріплені функції нагляду і контролю в будівництві, які раніше належали Держархбудінспекції.

Згідно з планом уряду з проведення реформи сфери містобудування в Україні, перехідний період триватиме з березня по травень 2020 року. Далі заплановані створення ДІМ і запуск нового реєстру (червень 2020 року), Державного агентства з питань технічного регулювання в містобудуванні (вересень 2020 року), введення страхування (січень 2021 року).

Запуск Держінспекції містобудування, яка замінить скандальну ДАБІ, запланований на кінець червня - початок липня, - Васильченко 01

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Поменяли название и думают что все теперь будет. Карго-культ какой-то.
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17.06.2020 13:16 Відповісти
У них - да. У нас - только писанины прибавится (с)
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17.06.2020 13:19 Відповісти
а в чем суть єтих изменений? путем переименования убедить в наличии реформ?
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17.06.2020 13:19 Відповісти
была Государственная строительная инспекция.

Стала Государственная инспекция градостроительства.
реформа за реформою ...ля
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17.06.2020 13:23 Відповісти
Надзор,контроль - эолотые слова в буквальном смысле.Как сажать взяточников,так у них нет работников это сделать,а как плодить этих взяточников, так у минфина и средства и штат и смета и кадры - все нашлось за перу секунд.
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17.06.2020 14:14 Відповісти
Потужна рехворма від Наполеону. Первая,как мы помним,была реформа по изменению дресс-кода. Теперь в ОПу,с лета 2019,пускают в ШОРТАХ!
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17.06.2020 15:06 Відповісти
Писец! Нэ вмэр Даныло, так болячка задавыла. Единственное, что может измениться, обменяют(по тихому) наворовавшихся на голожопых. Пусть подпакуются.
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17.06.2020 16:33 Відповісти
 
 