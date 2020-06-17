МОЗ занепокоєний зниженням рівня вакцинації під час пандемії COVID-19
Міністерство охорони здоров'я висловлює стурбованість зниженням рівня вакцинації в Україні під час пандемії коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявила заступниця голови МОЗ Ірина Микичак.
"Питання вакцинації було проблемним для України і в доепідемічний період. Страх захворіти тією чи іншою інфекційною хворобою, тривога, що можливе перебування хвороби в інкубаційному періоді може впливати на наслідки вакцинації й викликати побічні дії – це все мало свій вплив на населення. Тому обсяг вакцинації в Україні нині знижений. Це викликає велику тривогу Міністерства охорони здоров’я", – наголосила Микичак.
Вона зауважила, що вакцинація є єдиним доказовим методом запобігання і профілактики інфекційних захворювань, особливо в дитячому віці.
"Наголошую на тому, що карантинні заходи не мають впливати на звернення кожного за тим, щоб провести вакцинацію", – сказала Микичак.
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А от ее отсутствия только от кори - около 140 тысяч.
https://www.who.int/ru/news-room/detail/05-12-2019-more-than-140-000-die-from-measles-as-cases-surge-worldwide Согласно новым оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров Соединенных Штатов по контролю и профилактике заболеваний (ЦКБ), в 2018 г. от кори умерло свыше 140 000 человек. Причиной их смерти стал резкий рост заболеваемости корью во всем мире, вызванный целым рядом вспышек во всех регионах. Большинство случаев с летальным исходом приходится на детей в возрасте младше 5 лет. Для младенцев и детей самого раннего возраста заражение корью наиболее опасно, поскольку может привести к таким осложнениям, как пневмония и энцефалит (воспалительное поражение головного мозга), а также к пожизненной инвалидности в результате необратимых поражений головного мозга, слепоты или потери слуха.
Вот как самое пораженное коронавирусом Бергамо этим гордилось.
https://www.bergamonews.it/2019/10/21/vaccinazione-antinfluenzale-a-bergamo-ordinate-185-000-dosi-di-vaccino/332164/#_blank https://www.bergamonews.it/2019/10/21/vaccinazione-antinfluenzale-a-bergamo-ordinate-185-000-dosi-di-vaccino/332164/
Александро, учите матчасть и не пишите ерунды.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje463i5YjqAhXixIsKHQHADaQQtwIwAHoECAEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPXk1uvqcDOk&usg=AOvVaw3zrgmumyFrAt9noljM9G7y