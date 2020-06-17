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вакцина (4418) МОЗ (5362) щеплення (174) Микичак Ірина (55)

МОЗ занепокоєний зниженням рівня вакцинації під час пандемії COVID-19

МОЗ занепокоєний зниженням рівня вакцинації під час пандемії COVID-19

Міністерство охорони здоров'я висловлює стурбованість зниженням рівня вакцинації в Україні під час пандемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявила заступниця голови МОЗ Ірина Микичак.

"Питання вакцинації було проблемним для України і в доепідемічний період. Страх захворіти тією чи іншою інфекційною хворобою, тривога, що можливе перебування хвороби в інкубаційному періоді може впливати на наслідки вакцинації й викликати побічні дії – це все мало свій вплив на населення. Тому обсяг вакцинації в Україні нині знижений. Це викликає велику тривогу Міністерства охорони здоров’я", – наголосила Микичак.

Вона зауважила, що вакцинація є єдиним доказовим методом запобігання і профілактики інфекційних захворювань, особливо в дитячому віці.

"Наголошую на тому, що карантинні заходи не мають впливати на звернення кожного за тим, щоб провести вакцинацію", – сказала Микичак.

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Топ коментарі
+2
Как такой лютый треш можно осознать? Где вероятнее всего подхватить ковид? - правильно, в больничке, ибо здоровые люди туда ходят очень редко. Приди уколись - уйди с ковидом))) идиотизм
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17.06.2020 14:39
+2
А минздрав не обеспокоен, что 20% заболевших - это медики? Так шо вы хотите?
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17.06.2020 14:41
+2
Вакцинация во время пандемии -это преступление, а Минздрав обеспокоен что это преступление не такое активное.
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17.06.2020 14:50
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понятно шо запугав население вирусом, не дождетесь прибегающих на вакцинацию от кори
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17.06.2020 14:24 Відповісти
Вакцинация во время пандемии -это преступление, а Минздрав обеспокоен что это преступление не такое активное.
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17.06.2020 14:50 Відповісти
либо просто шо "попилить" будет мало)
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17.06.2020 14:56 Відповісти
А допустить впышку кори во время пандемии ковида это подвиг? Вам за него героя россии дадут?
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17.06.2020 16:32 Відповісти
Капцап, чего ты тут агитируешь людей на смертелшьную вакцинацию? Иди своих кацапов агитируй. Появилось тут чмо кацапское.
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17.06.2020 17:41 Відповісти
Лариса, сколько человек в 2020 году в мире умерло от смертельной вакцинации?
А от ее отсутствия только от кори - около 140 тысяч.
https://www.who.int/ru/news-room/detail/05-12-2019-more-than-140-000-die-from-measles-as-cases-surge-worldwide Согласно новым оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров Соединенных Штатов по контролю и профилактике заболеваний (ЦКБ), в 2018 г. от кори умерло свыше 140 000 человек. Причиной их смерти стал резкий рост заболеваемости корью во всем мире, вызванный целым рядом вспышек во всех регионах. Большинство случаев с летальным исходом приходится на детей в возрасте младше 5 лет. Для младенцев и детей самого раннего возраста заражение корью наиболее опасно, поскольку может привести к таким осложнениям, как пневмония и энцефалит (воспалительное поражение головного мозга), а также к пожизненной инвалидности в результате необратимых поражений головного мозга, слепоты или потери слуха.
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17.06.2020 20:47 Відповісти
Хватит агитировать ,сатана. Сколько? В Индии 500 000 детей умерло от вакцинации против полиомиелита, в Таиланде 600 детей умерло после вакцинации, от коронавируса у испытуемых уже вакцинируемых животных 30% смерть после заражения и не спасает вакцина, а усугубляет смертность от 0,1 % до 30%. Ужас. Тебе мало? Вакцинируйся сам, никто тебе не запрещает, а людей не агитируй. В Аду будешь гореть. Геть!
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17.06.2020 20:55 Відповісти
У Вас крыша совсем поехала. Вы эти страшилки сами придумываете или Вам кто-то помогает?
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17.06.2020 21:45 Відповісти
Сатана сгинь. Иди чипируйся.
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17.06.2020 21:58 Відповісти
Нет, тут без погружения компьютера в святую воду не обойтись.
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17.06.2020 22:18 Відповісти
Чисто из интереса. На кой хрен чипироватся сатане?
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17.06.2020 22:24 Відповісти
Зомбирование есть вариант нематериального чипирования через програмирование сознания. Вы, к сожалению, это наглядно демонстрируете.
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17.06.2020 22:53 Відповісти
Это шедевр!
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17.06.2020 22:58 Відповісти
ВОЗ содержит Билл Гейтс и это сатанинская организация как и он сам.
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17.06.2020 20:57 Відповісти
Да, Билл Гейтс создал Windows с помощью которой Вы тут мракобеснуетесь. А в вашем компьютере установлен чип. Срочно переходите на голубиную почту.
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17.06.2020 22:27 Відповісти
Он создал? Он оплатил создание, а создали специалисты и что это значит что ему можно убивать людей? А кто коронавирус создал? Тупое, не смеши и не пиши тут ерунды, если тролль то вали, если просто тупой, то почитай информацию в интернете и не неси тут чушь.
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17.06.2020 22:38 Відповісти
Ну так о вакцинах чего переживаете? Их тоже специалисты делают, а не Билл Гейтс.
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17.06.2020 23:00 Відповісти
Специалисты по заказу делают то, что он скажет и я не переживаю, ты сам переживай, тебе же вакцинироваться. Или ты думаешь , что агитируешь только? Напрасно так думаешь.
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17.06.2020 23:07 Відповісти
Я начал вакцинироваться еще в детстве. В том числе и от оспы. Так что для меня ваши сташилки - это вид юмористических рассказов.
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18.06.2020 07:06 Відповісти
В Италии перед всплеском коронавируса как раз и была проведена массовая "вакцинация".
Вот как самое пораженное коронавирусом Бергамо этим гордилось.
https://www.bergamonews.it/2019/10/21/vaccinazione-antinfluenzale-a-bergamo-ordinate-185-000-dosi-di-vaccino/332164/#_blank https://www.bergamonews.it/2019/10/21/vaccinazione-antinfluenzale-a-bergamo-ordinate-185-000-dosi-di-vaccino/332164/
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17.06.2020 18:00 Відповісти
Бедняга, Вы не знаете, что грипп и коронавирус ковид-19 это разные вирусы? И что вакцинация от гриппа защищает только от определенного штамма гриппа, а про иммунитет к другому семейству вирусов нечего и заикаться?
Александро, учите матчасть и не пишите ерунды.
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17.06.2020 20:54 Відповісти
Ученые уже доказали что вакцинация от гриппа усугубляет течение коронавируса и дает увеличение смертности, а ты что верзешь? Ты ученый? Тролль Гейтса? Сатанинский тролль? Геть!
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17.06.2020 20:58 Відповісти
Ссылка есть на эти "доказательства"?
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17.06.2020 21:36 Відповісти
Опровергните информацию по Бергамо, для начала.
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17.06.2020 21:43 Відповісти
Оно тут троллит всех кто говорит правду.
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17.06.2020 21:59 Відповісти
Что тебе опровегать? Вакцинация против гриппа на коронавируc не влияет. Хотя, имунную систему в целом немного тренирует.
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17.06.2020 22:01 Відповісти
Ученые говорят, что влияет, а тебе что в лоб ,что по лбу все одинаково.
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17.06.2020 23:08 Відповісти
Откуда Вы знаете, что говорят ученые? Вы ни одной ссылки на их работы не дали.
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18.06.2020 07:07 Відповісти
Он просто профессиональный бот, игнорирующий любые данные науки, идущие в разрез с догмами его спонсоров. Он даже не имеет понятия о этиологии вирусов гриппа и коронавирусов.
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17.06.2020 21:40 Відповісти
Да, видно что наглый бот, пусть прививается, на одного идиота меньше будет.
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17.06.2020 23:10 Відповісти
А что, уже есть вакцина от COVID-19?
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17.06.2020 14:27 Відповісти
Нет, вот тут тебе объясняют почему ты не понял то шо я(я не Киргиз)

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje463i5YjqAhXixIsKHQHADaQQtwIwAHoECAEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPXk1uvqcDOk&usg=AOvVaw3zrgmumyFrAt9noljM9G7y
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17.06.2020 14:58 Відповісти
Как такой лютый треш можно осознать? Где вероятнее всего подхватить ковид? - правильно, в больничке, ибо здоровые люди туда ходят очень редко. Приди уколись - уйди с ковидом))) идиотизм
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17.06.2020 14:39 Відповісти
А минздрав не обеспокоен, что 20% заболевших - это медики? Так шо вы хотите?
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17.06.2020 14:41 Відповісти
Это еще раз подтверждает никчемность ношения масок в предотвращении заражения.
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17.06.2020 21:42 Відповісти
 
 