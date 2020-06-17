Минздрав обеспокоен снижением уровня вакцинации во время пандемии COVID-19
Министерство здравоохранения выражает обеспокоенность снижением уровня вакцинации в Украине во время пандемии коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявила замглавы Минздрава Ирина Микичак.
"Вопрос вакцинации был проблемным для Украины и в доэпидемический период. Страх заболеть той или иной инфекционной болезнью, тревога о том, возможное пребывание болезни в инкубационном периоде может влиять на последствие вакцинации и вызвать побочные действия - это все имело свое влияние на население. Поэтому объем вакцинации в Украине сейчас снижен. Это вызывает большую тревогу Министерства здравоохранения", - подчеркнула Микичак.
Она подчеркнула, что вакцинация является единственным доказательным методом предотвращения и профилактики инфекционных заболеваний, особенно в детском возрасте.
"Подчеркиваю, что карантинные меры не должны влиять на обращение каждого за тем, чтобы провести вакцинацию", - сказала Микичак.
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А от ее отсутствия только от кори - около 140 тысяч.
https://www.who.int/ru/news-room/detail/05-12-2019-more-than-140-000-die-from-measles-as-cases-surge-worldwide Согласно новым оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров Соединенных Штатов по контролю и профилактике заболеваний (ЦКБ), в 2018 г. от кори умерло свыше 140 000 человек. Причиной их смерти стал резкий рост заболеваемости корью во всем мире, вызванный целым рядом вспышек во всех регионах. Большинство случаев с летальным исходом приходится на детей в возрасте младше 5 лет. Для младенцев и детей самого раннего возраста заражение корью наиболее опасно, поскольку может привести к таким осложнениям, как пневмония и энцефалит (воспалительное поражение головного мозга), а также к пожизненной инвалидности в результате необратимых поражений головного мозга, слепоты или потери слуха.
Вот как самое пораженное коронавирусом Бергамо этим гордилось.
https://www.bergamonews.it/2019/10/21/vaccinazione-antinfluenzale-a-bergamo-ordinate-185-000-dosi-di-vaccino/332164/#_blank https://www.bergamonews.it/2019/10/21/vaccinazione-antinfluenzale-a-bergamo-ordinate-185-000-dosi-di-vaccino/332164/
Александро, учите матчасть и не пишите ерунды.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje463i5YjqAhXixIsKHQHADaQQtwIwAHoECAEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPXk1uvqcDOk&usg=AOvVaw3zrgmumyFrAt9noljM9G7y