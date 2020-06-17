Минздрав обеспокоен снижением уровня вакцинации во время пандемии COVID-19

Министерство здравоохранения выражает обеспокоенность снижением уровня вакцинации в Украине во время пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявила замглавы Минздрава Ирина Микичак.

"Вопрос вакцинации был проблемным для Украины и в доэпидемический период. Страх заболеть той или иной инфекционной болезнью, тревога о том, возможное пребывание болезни в инкубационном периоде может влиять на последствие вакцинации и вызвать побочные действия - это все имело свое влияние на население. Поэтому объем вакцинации в Украине сейчас снижен. Это вызывает большую тревогу Министерства здравоохранения", - подчеркнула Микичак.

Она подчеркнула, что вакцинация является единственным доказательным методом предотвращения и профилактики инфекционных заболеваний, особенно в детском возрасте.

"Подчеркиваю, что карантинные меры не должны влиять на обращение каждого за тем, чтобы провести вакцинацию", - сказала Микичак.

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