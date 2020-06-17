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Зеленський (22399) лікарі (1269) зарплата (2211)

Зеленський розпорядився підвищити зарплати лікарям другої ланки з 1 вересня

Зеленський розпорядився підвищити зарплати лікарям другої ланки з 1 вересня

Зарплата лікарів другої ланки в Україні зараз одна з найнижчих, що неприпустимо для цивілізованої країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це заявив президент України Володимир Зеленський на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу, що відбулася під його головуванням.

Глава держави обговорив можливості підвищення заробітних плат лікарям, медсестрам і санітарам, які працюють у закладах вторинної ланки (надають спеціалізовану медичну допомогу), з 1 вересня цього року, допоки не буде відпрацьована нова система нарахування зарплат у межах медичної реформи з 2021 року.

"Медична реформа не спрацювала для лікарів другої ланки. Їхні зарплати мізерні. Допоки не запрацює нова система нарахування зарплат у 2021 році, ми впровадимо проміжне рішення, і зарплати наших медиків, не побоюся сказати – наших героїв сьогодні, – зростуть уже з вересня. З цифр, наданих урядом, я бачу, що ми можемо суттєво підвищити зарплати", – наголосив Зеленський.

Урядовці представили цифри, які вони підготували до наради за завданням Президента. На підвищення зарплат готові виділяти понад 2 млрд грн щомісяця. Це дасть змогу забезпечити підняття виплат лікарям другої ланки до 70% від їхньої тарифної ставки, медсестрам і санітарам – на 50% і 25% відповідно від мінімальної заробітної плати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінфін має знайти джерела для підвищення зарплат медикам, - "слуга народу" Радуцький

"Тарифна ставка лікаря-хірурга сьогодні – 5 тис. 87 гривень. З надбавками середня зарплата становить близько семи тисяч гривень. Після підняття з вересня вона буде приблизно 10 тис. 500 гривень. Це хоч якось наблизить зарплати лікарів другої ланки до зарплат сімейних лікарів. Хто, як не ми, маємо потурбуватися про наших медиків. Сподіваюсь, з наступного року рішення буде ще ефективнішим", – зазначив Президент.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та міністр охорони здоров’я Максим Степанов додали, що в разі узгодженої формули підвищення середня зарплата середнього медперсоналу підніметься до понад 7 тис. грн, а молодшого – наближатиметься до 6 тис. грн.

"У нашій медицині саме фахівці – те, чим ми пишаємося. В умовах застарілих лікарень, обладнання, наднизьких зарплат вони героїчно рятують життя українців. Щоб наші кваліфіковані кадри були мотивовані, не виїжджали за кордон, держава Україна повинна про них піклуватися. Підвищення зарплат – найкращий спосіб показати, що ми їх цінуємо", – наголосив Зеленський.

На нараді обговорили й епідемічну ситуацію. Президент стурбований рекордною кількістю померлих від COVID-19 за останню добу (31 особа). Главі держави доповіли, що абсолютна більшість померлих – це люди похилого віку й мали тяжкі супровідні захворювання.

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Топ коментарі
+17
Зеленский распорядился повысить зарплаты врачам второго звена с 1 сентября))))Этот дебил знает круг своих обязанностей?
Стаття 106. Президент України. Конституція України - Розділ V
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17.06.2020 14:38
+12
Три месяца они "распоряжаются повысить зарплату" врачам!...
А мусорам без всяких "распоряжений" по 10 тысяч доплачивают с самого начала карантина!
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17.06.2020 14:36
+12
а побудувати годівнички для пінгвінів на аргентинському узбережжі він не розпорядився?
а міг би
бо він до них має рівно стільки ж відношення як і до зарплатні лікарів
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17.06.2020 14:46
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Зеленский распорядился повысить зарплаты врачам второго звена с 1 сентября - Цензор.НЕТ 9577
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17.06.2020 14:36 Відповісти
клоун "дал распоряжение" ...
клоун мог бы грозно топнуть ножкой и "дать распоряжение" платить по мильону - было бы не менее эффективно))
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17.06.2020 14:41 Відповісти
Медична реформа, до якої мала відношення Супрун, передбачала збільшення зарплат лікарів та медсестер другої ланки з 1 квітня 2020 року і цілий рік люди чекали цього збільшення зарплат! Тепер прийшла команда Зеленського і відмінила збільшення зарплат з 1 квітня, а потом все ж таки повернула збільшення зарплат з 1 вересня 2020 року. То може збільшення зарплат відбудеться як планувалось з 1 квітня і медики отримують обіцяні гроші, яких вони цілий рік чекали, працюючи за третину від тих грошей що отримували їх колеги першої ланки? Конституція України каже що всі мають бути в рівних умовах, але медична реформа на рік зробила медиків другої ланки людьми другого сорту! Тепер прийшов новий Гарант Конституції і взагалі вирішив що медики другої ланки будуть завжди людьми другого сорту, а потім взяв і передумав і все ж таки дозволив піднімати зарплати! Але що це за стрибки по мінному полю? Рік медики чекали збільшення зарплат з 1 квітня і потрібно виконати обіцянки минулої влади - зарплати мають збільшити заднім числом і виплатити те що недоплатили! Влада України має бути послідовною, це запорука довіри до влади! Медики другої ланки на передовій боротьби з хворобами і їх було позбавлено можливості працювати майже 2 місяці, їх відправляли за свій рахунок, вигадували ще якісь ідіотські методи щоб не платити - їх переводили на скорочені ставки, їх виводили на роботу день через два або через три! Ніхто їм ніяких надбавок не платив, хоча вони в тій самій групі ризику що і медики першої ланки! А тепер ще й збільшення зарплат чекати до вересня! Сумно, сумно що все так непослідовно і сумбурно! Такими ривками і метаніями ми нічого не зможемо реформувати! Мотивація у медиків другої ланки - знищена! Люди вже не вірять владі! А якщо люди не вірять - всі ці копійчані надбавки нічого не дадуть! Лишіть їх собі! У нас в Україні все так відбувається! Великі плани - несистемні дії - повний провал в результаті! Нічого з 1917 року не змінилось!
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17.06.2020 15:05 Відповісти
Теж 4000 долярів?
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17.06.2020 14:36 Відповісти
Три месяца они "распоряжаются повысить зарплату" врачам!...
А мусорам без всяких "распоряжений" по 10 тысяч доплачивают с самого начала карантина!
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17.06.2020 14:36 Відповісти
Зеленский распорядился повысить зарплаты врачам второго звена с 1 сентября))))Этот дебил знает круг своих обязанностей?
Стаття 106. Президент України. Конституція України - Розділ V
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17.06.2020 14:38 Відповісти
главное - пиар и видосики... тупой нарИд верит в добрАга бубОчку))
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17.06.2020 14:42 Відповісти
Йому то ні до чого. В мене, останнім часом, складається враження, що він і читати не вміє...
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17.06.2020 14:50 Відповісти
А він клоуном звик...
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17.06.2020 16:30 Відповісти
а мы и дальше платить всем врачам в больницах - за все - каждый шаг стоит денег - они заплату могут отдавать на благотворительность ,судя по тому на чем ездят и где живут и отдыхают - без рефолрмы больниц это бесмысленные траты - для пациэнтов не чего не измениться
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17.06.2020 14:38 Відповісти
Все верно. Если сегодня себестоимость определенного пакета услуг больницы составляет Х грн., а НСЗУ компенсирует больницам Y грн., то разницу Y-Х вынужден оплатить пациент, а это, поверьте, немалые деньги. Блин, не проще ли пересчитать стоимость услуг по справедливым тарифам, а не кормить медиков обещаниями и подачками. Но для этого нужна голова, а не зеленая говорящая срака на плечах, тем более, шо эта часть тела лезет не в свое дело. Шо оно понимает в медицине ? Впрочем, как и в остальном?
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17.06.2020 15:29 Відповісти
А вы не думали,что если ничего не менять ,то нормальные молодые врачи в медицину не пойдут никогда. ныенешним взяточниками все пофиг.все правильно.но ведь тогда каким образом пригласить молодого специалиста? Какой врач придет на 4700 и будет честно работать?
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17.06.2020 15:54 Відповісти
а на 8000 тысяч какой? - не обманывайте себя - все знают, шо и как, каждое место специалиста, стоит денег,80% как минимум процентов врачей, это дети действующих врачей - пора перестать заниматься самообманом,мы живем в реальном мире
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17.06.2020 16:06 Відповісти
если они сравнивают заплаты семейных врачей - то это учпешный первый этап реформы - а второй не начинают только из за политики - моинике надо было перед выборами шо то болтать - вот простая и реальная причина - аж злость берет с их глупости
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17.06.2020 16:11 Відповісти
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17.06.2020 14:39 Відповісти
Ну, почалося ... Без ваЗеліну лізе в усі отвори. Це ж не його компетенція.
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17.06.2020 14:40 Відповісти
ДОВЕЛИ ЭКОНОМИКУ С ПОПУТЧИКАМИ АХМЕТОВІМ КОЛІВАНОМ ПИНЧУКОМ ДО РУЧКИ А ЄТИ ОБЕЩАНИЯ МІ ПОВІСИМ КАК ИЗ РОГА ИЗОБИЛИЯ ТОЛЬКО РЕАЛЬНІХ ДЕНЕГ НЕТ зЕ ТІ ХОТЬ ИЗРЕДКА ВНИКАЙ В СОСТОЯНИЕ В СТРАНЕ ИЛИ ВСЕ НОВОСТИ ТОЛЬКО ОТ еРМАКА САМОСТОЯТЕЛЬНО НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ МІСЛИТЬ
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17.06.2020 14:42 Відповісти
а почему не с 1 июля или 1 августа, ах да аккурат к местным выборам так сказать, чтобы в коротком промеутке времени не забыли про ЗЕленую добродетель
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17.06.2020 14:43 Відповісти
Под путлера косит ,криворожский примат ,нарик гнидотный
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17.06.2020 14:45 Відповісти
Зеленский распорядился повысить зарплаты врачам второго звена с 1 сентября - Цензор.НЕТ 94
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17.06.2020 14:49 Відповісти
Зачотний тролінг
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17.06.2020 15:29 Відповісти
а побудувати годівнички для пінгвінів на аргентинському узбережжі він не розпорядився?
а міг би
бо він до них має рівно стільки ж відношення як і до зарплатні лікарів
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17.06.2020 14:46 Відповісти
А звідки кабмін візьме ці гроші? З "великого будівництва", куди Бєнін бітум тече по кошерній формулі "Ротердам+6"? Чи з субсидій ахметівським ТЕЦам? А! Знаю! З тієї діри в бюджеті, що вже, мабуть, перевищила 300 лярдів!
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17.06.2020 14:47 Відповісти
От взяв і розпорядився? А ножкою тупнув чи тільки кулачком по столі обійшлось? Хоча ні, там клавіші піаніно достатньо було.
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17.06.2020 14:49 Відповісти
В ТОП!
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17.06.2020 15:11 Відповісти
ты бы для начала распорядился , что бы выдали хоть те что есть на сегодня, не говоря о повышенных! Надбавки убрали, выслугу убрали, все убрали, осталась голая ставка, которую не платят, а теперь распорядился о повышении, хорошая арифметика...
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17.06.2020 14:56 Відповісти
Ай-да бубочка-шаман! Ай-да маладетцс!!
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17.06.2020 15:01 Відповісти
Эта зелёная мразь выдаёт деньги из государственного бюджета больницам за койко-места, а не за вылеченных пациентов.
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17.06.2020 15:06 Відповісти
С бодрым утром, Зеля. Вы проснулись.
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17.06.2020 15:18 Відповісти
ампиратор напольен распорядился...
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17.06.2020 15:22 Відповісти
Litve vraca sredniaja zarplata 3250 evro takuju I bolse polucajet 55% nasix vracej.Ecio okolo 30% polucajet primerno 2500 evro.Medsiostry ,nianki 1850 evro v mesiac
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17.06.2020 15:24 Відповісти
зеля, распорядись что бы солнце не садилось
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17.06.2020 15:35 Відповісти
Це не дивина, про це адекватні люди говорили. Тобто, кінець реформи охорони здоров"я. Знову будуть платити за ліжкомісця, а не за реальну меддопомогу. Будуть наживатися окремі наближені головлікарі і срака в поліклініках
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17.06.2020 15:35 Відповісти
Президент "повышает зарплаты", какой сюр!

Осталось повысить зарплаты прачкам и швачкам! Медицина должна быть частной, участие государства - это оплата страховок для определеной категории лиц и по неотложной скорой медпомощи, а также случаев при экстренной травматологии (по жизненным показаниям)!
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17.06.2020 15:48 Відповісти
 
 