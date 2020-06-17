Зеленський розпорядився підвищити зарплати лікарям другої ланки з 1 вересня

Зарплата лікарів другої ланки в Україні зараз одна з найнижчих, що неприпустимо для цивілізованої країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це заявив президент України Володимир Зеленський на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу, що відбулася під його головуванням.

Глава держави обговорив можливості підвищення заробітних плат лікарям, медсестрам і санітарам, які працюють у закладах вторинної ланки (надають спеціалізовану медичну допомогу), з 1 вересня цього року, допоки не буде відпрацьована нова система нарахування зарплат у межах медичної реформи з 2021 року.

"Медична реформа не спрацювала для лікарів другої ланки. Їхні зарплати мізерні. Допоки не запрацює нова система нарахування зарплат у 2021 році, ми впровадимо проміжне рішення, і зарплати наших медиків, не побоюся сказати – наших героїв сьогодні, – зростуть уже з вересня. З цифр, наданих урядом, я бачу, що ми можемо суттєво підвищити зарплати", – наголосив Зеленський.

Урядовці представили цифри, які вони підготували до наради за завданням Президента. На підвищення зарплат готові виділяти понад 2 млрд грн щомісяця. Це дасть змогу забезпечити підняття виплат лікарям другої ланки до 70% від їхньої тарифної ставки, медсестрам і санітарам – на 50% і 25% відповідно від мінімальної заробітної плати.

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"Тарифна ставка лікаря-хірурга сьогодні – 5 тис. 87 гривень. З надбавками середня зарплата становить близько семи тисяч гривень. Після підняття з вересня вона буде приблизно 10 тис. 500 гривень. Це хоч якось наблизить зарплати лікарів другої ланки до зарплат сімейних лікарів. Хто, як не ми, маємо потурбуватися про наших медиків. Сподіваюсь, з наступного року рішення буде ще ефективнішим", – зазначив Президент.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та міністр охорони здоров’я Максим Степанов додали, що в разі узгодженої формули підвищення середня зарплата середнього медперсоналу підніметься до понад 7 тис. грн, а молодшого – наближатиметься до 6 тис. грн.

"У нашій медицині саме фахівці – те, чим ми пишаємося. В умовах застарілих лікарень, обладнання, наднизьких зарплат вони героїчно рятують життя українців. Щоб наші кваліфіковані кадри були мотивовані, не виїжджали за кордон, держава Україна повинна про них піклуватися. Підвищення зарплат – найкращий спосіб показати, що ми їх цінуємо", – наголосив Зеленський.

На нараді обговорили й епідемічну ситуацію. Президент стурбований рекордною кількістю померлих від COVID-19 за останню добу (31 особа). Главі держави доповіли, що абсолютна більшість померлих – це люди похилого віку й мали тяжкі супровідні захворювання.