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Акція на Банковій: поліція затримала 15 осіб

Акція на Банковій: поліція затримала 15 осіб

Поліцейські під час акцій під Офісом Президента затримали 15 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Укрінформу" повідомила прессекретар Печерського райуправління поліції міста Києва Оксана Тищенко.

"Так, вже 15 осіб затримано (під час акцій під ОП - ред.) і доставлено в Печерське управління поліції", - зазначила Тищенко.

Нагадаємо, сьогодні в центрі столиці поліцейські посилили заходи безпеки у зв'язку з проведенням масових заходів.

Як повідомлялося, в середу вранці під ОП відбулися акції "партії Шарія" та її супротивників, серед яких були представники "Демократичної сокири" і "Руху ветеранів України".

Пізніше в столичній поліції повідомили, що затримали кількох людей під час акцій в центрі Києва.

Також читайте: Акція в центрі Києва: за протиправні дії поліцейські затримали кількох людей

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Топ коментарі
+20
Акция на Банковой: полиция задержала 15 человек - Цензор.НЕТ 2640
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17.06.2020 14:50
+20
Акция на Банковой: полиция задержала 15 человек - Цензор.НЕТ 3195
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17.06.2020 14:53
+15
Те, кому нужен лидер, обычно выбирают себе человека, на которого хотели бы равняться. Лидер - обычно это моральный авторитет, с качествами, к обладанию которыми стремятся его последователи. Шарий - беспринципный мошенник, лоховод, стрелок в спину в прошлом, тот же лоховод и высокооплачиваемая российская медиашлюха в настоящем.
Видео в котором пациент рассказывает о своих «подвигах»:https://youtu.be/xABEmLllQZA
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17.06.2020 14:52
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Акция на Банковой: полиция задержала 15 человек - Цензор.НЕТ 2640
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17.06.2020 14:50 Відповісти
Акция на Банковой: полиция задержала 15 человек - Цензор.НЕТ 3195
показати весь коментар
17.06.2020 14:53 Відповісти
Біг Мак чи Бєжал Мак?
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17.06.2020 14:56 Відповісти
кацапи та зєхахли будуть голодні
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17.06.2020 15:01 Відповісти
цензору тоже б не мешало об законе подумать и сделать наконец-то украинскую версию стартовой.
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17.06.2020 16:03 Відповісти
15 хлопців на скриню мерця
йо-хо-хо, ще й пляшечка рому!
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17.06.2020 14:52 Відповісти
Пастор отдал бы устное распоряжение отпи...ть 3,14 дарасов
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17.06.2020 15:03 Відповісти
та при Пасторе 3,14 дарасы сидели под плинтусов !
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17.06.2020 15:05 Відповісти
Те, кому нужен лидер, обычно выбирают себе человека, на которого хотели бы равняться. Лидер - обычно это моральный авторитет, с качествами, к обладанию которыми стремятся его последователи. Шарий - беспринципный мошенник, лоховод, стрелок в спину в прошлом, тот же лоховод и высокооплачиваемая российская медиашлюха в настоящем.
Видео в котором пациент рассказывает о своих «подвигах»:https://youtu.be/xABEmLllQZA
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17.06.2020 14:52 Відповісти
Зеленский заразился рыгоанальной беспредельщиной? Почему постоянные задержания митингующих? Что он этим добивается? Хочет Майдана? Странный он тип, без мозгов. Против народа пошел.
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17.06.2020 14:53 Відповісти
може його Януклевич кличе?
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17.06.2020 14:59 Відповісти
Нормальные митингующие постояли, покричали немного и пошли домой. Даже на видео видно кто есть ублюдок, а кто нормальный митингующий. Лариса, сними розовые очки.
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17.06.2020 15:08 Відповісти
тебе еще мало майданов? еще *лучше* жить хочешь?
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17.06.2020 15:22 Відповісти
Набутылочник, не скули, бо посадят на бутылку с под кефира
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17.06.2020 15:58 Відповісти
А кого задержали, если сторонников Шария то земля им бетоном...но думаю опять патриотов
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17.06.2020 14:55 Відповісти
ЗЕ продовжить членство у клубі Януклевича..до попередніх Президентів не дотягує
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17.06.2020 14:58 Відповісти
Шарий и Ко решили "помайданить" .. ну-ну... .. к осени Мы вам покажем как нужно майданить
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17.06.2020 14:58 Відповісти
кого петя пытался вывести? Тебя, кацап, из запоя? пусть тобой путин-***** занимается
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17.06.2020 15:12 Відповісти
Голую жопу ты осенью нам покажешь, шмаль шакаладная!
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17.06.2020 15:08 Відповісти
Чем-то похож на фсб шных рпц попов!

Акция на Банковой: полиция задержала 15 человек - Цензор.НЕТ 6842
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17.06.2020 15:02 Відповісти
какой-то сюр, партия кремлевского пропагандиста это пипец. Эти участники партии петушария должны сидеть по 111й
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17.06.2020 15:04 Відповісти
когда там организуют партию Кисела или Соловьева??
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17.06.2020 15:06 Відповісти
Если не ставить кацапов на место во время , то они выгонят вас из ваших домов.
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17.06.2020 15:06 Відповісти
"люди" вийшли під гаслами українофоба-пєтушарія.
От в ******** можливо таке, щоб вийшли прихильники Вільної Ічкерії у масквабаді? Звісно, ні. А у нас - будь ласка. Клаборатнів захищають від патріотів
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17.06.2020 15:08 Відповісти
"Полный нейтралитет" - это как?
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17.06.2020 15:13 Відповісти
цей пєтушарій - звичайне ************* лайно.
І не треба тут розповідати казки, ти його ще у патріоти запиши))
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17.06.2020 15:49 Відповісти
Пусть эти "шарилюди" к людям близко не подходят-оказаться рядом с шарийопом тоже самое,что вылить на себя ведро гнойных соплей
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17.06.2020 15:54 Відповісти
В ДЕКЛАРАЦІЯХ "СЛУГ НАРОДУ" ПРОСЛІДКОВУЮТЬСЯ ОЗНАКИ СХЕМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КОШТІВ - КВУ. Цифри, вказані депутатами фракції "Слуга народу" в деклараціях про доходи, свідчать про ознаки схем легалізації коштів.Таку думку висловив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель.бо це виключно через банкові операції. Для чого така велика сума готівкою? І висновок лише один - це неповага до української банківської системи", - сказав Кошель.

Він наголосив на абсурдності того, що з одного боку "слуги" говорять, що українці отримують дешеві кредити, а з іншого - декларують мільярд готівкою.

"З іншого боку, на нашу думку, це звичайна схема. Тобто це ознаки звичайної схеми. Нові обличчя декларують величезні суми готівкою для того, щоб пізніше, коли зможуть заробити не чесним способом, "наколядувати", отримати корупційні гроші, щоб ці гроші вже були легалізовані. Це схема легалізації", - додав Кошель.

Він зауважив, що 153 депутати задекларували понад мільйон гривень, 90% коштів готівкою. Тобто 60% фракції "Слуга народу" - легальні мільйонери.

"Якщо ми порівняємо прибутки депутатів Бундестагу, Польського сенату чи американського парламенту, ми бачимо, що це досить велика кількість грошей. Тобто вони багатші за своїх колег у Європі чи США. Тому, коли депутат декларує надвисокі статки, коли депутат декларує готівкові кошти в 10-20 мільйонів гривень, а в цей самий час в період кризи він в бідної країни бере гроші, щоб орендувати житло - на мою думку, це просто неприпустимо", - завершив Кошель.
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17.06.2020 15:15 Відповісти
Голова громадської організації "Родина Героїв Небесної Сотні" Юрій Аксенин оприлюднив ще одне відео з Печерського відділку поліції, в якому розповів, що всі 15 затриманих поліцією - представники саме контрмітингу проти партії Шарія.
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17.06.2020 15:26 Відповісти
Зєля, по команді з кремля, провокує збройну возню в урядовому кварталі з стріляниною. Аваков підсобить з "бориспольськими стрільцями" і вже є привід звернутись до світового співтовариства про допомогу в наведенні порядку в Києві. Зєля, Розумков і Шмигаль підпишуться під зверненням і карт бланш для російських "миротворчиків" вже є, ніхто Росію за це не засудить. А ось і вони! Чомусь переконаний, що росіяни з'являться вже через 5 хв. після заяви про допомогу. Все?
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17.06.2020 15:44 Відповісти
Переконаний, що кияни навіть не зрозуміють, як і що відбулось. Поїхали на роботу в Україні, а повернулись додому в Росії.
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17.06.2020 15:51 Відповісти
Акція на Банковій: поліція затримала 15 осіб - Цензор.НЕТ 1093
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17.06.2020 15:34 Відповісти
Ця акіця на гроші кремля. Українські прапори для маскування. А шарій взагалі злочинець. Ось послухайте його-
https://youtu.be/vpVw61Gevrk
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17.06.2020 18:09 Відповісти
Героям Слава!!!
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17.06.2020 18:33 Відповісти
 
 