Акція на Банковій: поліція затримала 15 осіб
Поліцейські під час акцій під Офісом Президента затримали 15 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Укрінформу" повідомила прессекретар Печерського райуправління поліції міста Києва Оксана Тищенко.
"Так, вже 15 осіб затримано (під час акцій під ОП - ред.) і доставлено в Печерське управління поліції", - зазначила Тищенко.
Нагадаємо, сьогодні в центрі столиці поліцейські посилили заходи безпеки у зв'язку з проведенням масових заходів.
Як повідомлялося, в середу вранці під ОП відбулися акції "партії Шарія" та її супротивників, серед яких були представники "Демократичної сокири" і "Руху ветеранів України".
Пізніше в столичній поліції повідомили, що затримали кількох людей під час акцій в центрі Києва.
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йо-хо-хо, ще й пляшечка рому!
Видео в котором пациент рассказывает о своих «подвигах»:https://youtu.be/xABEmLllQZA
От в ******** можливо таке, щоб вийшли прихильники Вільної Ічкерії у масквабаді? Звісно, ні. А у нас - будь ласка. Клаборатнів захищають від патріотів
І не треба тут розповідати казки, ти його ще у патріоти запиши))
Він наголосив на абсурдності того, що з одного боку "слуги" говорять, що українці отримують дешеві кредити, а з іншого - декларують мільярд готівкою.
"З іншого боку, на нашу думку, це звичайна схема. Тобто це ознаки звичайної схеми. Нові обличчя декларують величезні суми готівкою для того, щоб пізніше, коли зможуть заробити не чесним способом, "наколядувати", отримати корупційні гроші, щоб ці гроші вже були легалізовані. Це схема легалізації", - додав Кошель.
Він зауважив, що 153 депутати задекларували понад мільйон гривень, 90% коштів готівкою. Тобто 60% фракції "Слуга народу" - легальні мільйонери.
"Якщо ми порівняємо прибутки депутатів Бундестагу, Польського сенату чи американського парламенту, ми бачимо, що це досить велика кількість грошей. Тобто вони багатші за своїх колег у Європі чи США. Тому, коли депутат декларує надвисокі статки, коли депутат декларує готівкові кошти в 10-20 мільйонів гривень, а в цей самий час в період кризи він в бідної країни бере гроші, щоб орендувати житло - на мою думку, це просто неприпустимо", - завершив Кошель.
https://youtu.be/vpVw61Gevrk