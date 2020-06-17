Акция на Банковой: полиция задержала 15 человек

Полицейские во время акций под Офисом Президента задержали 15 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" сообщила пресс-секретарь Печерского райуправления полиции города Киева Оксана Тищенко.

"Да, уже 15 человек задержаны (во время акций под ОП - ред.) и доставлены в Печерское управление полиции", - отметила Тищенко.

Напомним, сегодня в центре столицы полицейские усилили меры безопасности в связи с проведением массовых мероприятий.

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Как сообщалось, в среду утром под ОП прошли акции "партии Шария" и ее противников, среди которых были представители "Демократической сокиры" и "Движения ветеранов Украины".

Позже в столичной полиции сообщили, что задержали нескольких человек в ходе акций в центре Киева.

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