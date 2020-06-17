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Акция на Банковой: полиция задержала 15 человек

Акция на Банковой: полиция задержала 15 человек

Полицейские во время акций под Офисом Президента задержали 15 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" сообщила пресс-секретарь Печерского райуправления полиции города Киева Оксана Тищенко.

"Да, уже 15 человек задержаны (во время акций под ОП - ред.) и доставлены в Печерское управление полиции", - отметила Тищенко.

Напомним, сегодня в центре столицы полицейские усилили меры безопасности в связи с проведением массовых мероприятий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Яйца, дымовые шашки, "психиатрическая помощь" и задержания: в Киеве проходят акции сторонников и противников пророссийской партии Шария. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщалось, в среду утром под ОП прошли акции "партии Шария" и ее противников, среди которых были представители "Демократической сокиры" и "Движения ветеранов Украины".

Позже в столичной полиции сообщили, что задержали нескольких человек в ходе акций в центре Киева.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Лежать, сука, лежать нах#й", - полицейский бьет ногой лежачего активиста на Банковой. ВИДЕО
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Топ комментарии
+20
Акция на Банковой: полиция задержала 15 человек - Цензор.НЕТ 2640
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17.06.2020 14:50
+20
Акция на Банковой: полиция задержала 15 человек - Цензор.НЕТ 3195
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17.06.2020 14:53
+15
Те, кому нужен лидер, обычно выбирают себе человека, на которого хотели бы равняться. Лидер - обычно это моральный авторитет, с качествами, к обладанию которыми стремятся его последователи. Шарий - беспринципный мошенник, лоховод, стрелок в спину в прошлом, тот же лоховод и высокооплачиваемая российская медиашлюха в настоящем.
Видео в котором пациент рассказывает о своих «подвигах»:https://youtu.be/xABEmLllQZA
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17.06.2020 14:52
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Акция на Банковой: полиция задержала 15 человек - Цензор.НЕТ 2640
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17.06.2020 14:50 Ответить
Акция на Банковой: полиция задержала 15 человек - Цензор.НЕТ 3195
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17.06.2020 14:53 Ответить
Біг Мак чи Бєжал Мак?
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17.06.2020 14:56 Ответить
кацапи та зєхахли будуть голодні
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17.06.2020 15:01 Ответить
цензору тоже б не мешало об законе подумать и сделать наконец-то украинскую версию стартовой.
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17.06.2020 16:03 Ответить
15 хлопців на скриню мерця
йо-хо-хо, ще й пляшечка рому!
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17.06.2020 14:52 Ответить
Пастор отдал бы устное распоряжение отпи...ть 3,14 дарасов
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17.06.2020 15:03 Ответить
та при Пасторе 3,14 дарасы сидели под плинтусов !
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17.06.2020 15:05 Ответить
Те, кому нужен лидер, обычно выбирают себе человека, на которого хотели бы равняться. Лидер - обычно это моральный авторитет, с качествами, к обладанию которыми стремятся его последователи. Шарий - беспринципный мошенник, лоховод, стрелок в спину в прошлом, тот же лоховод и высокооплачиваемая российская медиашлюха в настоящем.
Видео в котором пациент рассказывает о своих «подвигах»:https://youtu.be/xABEmLllQZA
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17.06.2020 14:52 Ответить
Зеленский заразился рыгоанальной беспредельщиной? Почему постоянные задержания митингующих? Что он этим добивается? Хочет Майдана? Странный он тип, без мозгов. Против народа пошел.
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17.06.2020 14:53 Ответить
може його Януклевич кличе?
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17.06.2020 14:59 Ответить
Нормальные митингующие постояли, покричали немного и пошли домой. Даже на видео видно кто есть ублюдок, а кто нормальный митингующий. Лариса, сними розовые очки.
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17.06.2020 15:08 Ответить
тебе еще мало майданов? еще *лучше* жить хочешь?
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17.06.2020 15:22 Ответить
Набутылочник, не скули, бо посадят на бутылку с под кефира
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17.06.2020 15:58 Ответить
А кого задержали, если сторонников Шария то земля им бетоном...но думаю опять патриотов
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17.06.2020 14:55 Ответить
ЗЕ продовжить членство у клубі Януклевича..до попередніх Президентів не дотягує
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17.06.2020 14:58 Ответить
Шарий и Ко решили "помайданить" .. ну-ну... .. к осени Мы вам покажем как нужно майданить
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17.06.2020 14:58 Ответить
кого петя пытался вывести? Тебя, кацап, из запоя? пусть тобой путин-***** занимается
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17.06.2020 15:12 Ответить
Голую жопу ты осенью нам покажешь, шмаль шакаладная!
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17.06.2020 15:08 Ответить
Чем-то похож на фсб шных рпц попов!

Акция на Банковой: полиция задержала 15 человек - Цензор.НЕТ 6842
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17.06.2020 15:02 Ответить
какой-то сюр, партия кремлевского пропагандиста это пипец. Эти участники партии петушария должны сидеть по 111й
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17.06.2020 15:04 Ответить
когда там организуют партию Кисела или Соловьева??
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17.06.2020 15:06 Ответить
Если не ставить кацапов на место во время , то они выгонят вас из ваших домов.
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17.06.2020 15:06 Ответить
"люди" вийшли під гаслами українофоба-пєтушарія.
От в ******** можливо таке, щоб вийшли прихильники Вільної Ічкерії у масквабаді? Звісно, ні. А у нас - будь ласка. Клаборатнів захищають від патріотів
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17.06.2020 15:08 Ответить
"Полный нейтралитет" - это как?
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17.06.2020 15:13 Ответить
цей пєтушарій - звичайне ************* лайно.
І не треба тут розповідати казки, ти його ще у патріоти запиши))
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17.06.2020 15:49 Ответить
Пусть эти "шарилюди" к людям близко не подходят-оказаться рядом с шарийопом тоже самое,что вылить на себя ведро гнойных соплей
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17.06.2020 15:54 Ответить
В ДЕКЛАРАЦІЯХ "СЛУГ НАРОДУ" ПРОСЛІДКОВУЮТЬСЯ ОЗНАКИ СХЕМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КОШТІВ - КВУ. Цифри, вказані депутатами фракції "Слуга народу" в деклараціях про доходи, свідчать про ознаки схем легалізації коштів.Таку думку висловив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель.бо це виключно через банкові операції. Для чого така велика сума готівкою? І висновок лише один - це неповага до української банківської системи", - сказав Кошель.

Він наголосив на абсурдності того, що з одного боку "слуги" говорять, що українці отримують дешеві кредити, а з іншого - декларують мільярд готівкою.

"З іншого боку, на нашу думку, це звичайна схема. Тобто це ознаки звичайної схеми. Нові обличчя декларують величезні суми готівкою для того, щоб пізніше, коли зможуть заробити не чесним способом, "наколядувати", отримати корупційні гроші, щоб ці гроші вже були легалізовані. Це схема легалізації", - додав Кошель.

Він зауважив, що 153 депутати задекларували понад мільйон гривень, 90% коштів готівкою. Тобто 60% фракції "Слуга народу" - легальні мільйонери.

"Якщо ми порівняємо прибутки депутатів Бундестагу, Польського сенату чи американського парламенту, ми бачимо, що це досить велика кількість грошей. Тобто вони багатші за своїх колег у Європі чи США. Тому, коли депутат декларує надвисокі статки, коли депутат декларує готівкові кошти в 10-20 мільйонів гривень, а в цей самий час в період кризи він в бідної країни бере гроші, щоб орендувати житло - на мою думку, це просто неприпустимо", - завершив Кошель.
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17.06.2020 15:15 Ответить
Голова громадської організації "Родина Героїв Небесної Сотні" Юрій Аксенин оприлюднив ще одне відео з Печерського відділку поліції, в якому розповів, що всі 15 затриманих поліцією - представники саме контрмітингу проти партії Шарія.
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17.06.2020 15:26 Ответить
Зєля, по команді з кремля, провокує збройну возню в урядовому кварталі з стріляниною. Аваков підсобить з "бориспольськими стрільцями" і вже є привід звернутись до світового співтовариства про допомогу в наведенні порядку в Києві. Зєля, Розумков і Шмигаль підпишуться під зверненням і карт бланш для російських "миротворчиків" вже є, ніхто Росію за це не засудить. А ось і вони! Чомусь переконаний, що росіяни з'являться вже через 5 хв. після заяви про допомогу. Все?
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17.06.2020 15:44 Ответить
Переконаний, що кияни навіть не зрозуміють, як і що відбулось. Поїхали на роботу в Україні, а повернулись додому в Росії.
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17.06.2020 15:51 Ответить
Акція на Банковій: поліція затримала 15 осіб - Цензор.НЕТ 1093
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17.06.2020 15:34 Ответить
Ця акіця на гроші кремля. Українські прапори для маскування. А шарій взагалі злочинець. Ось послухайте його-
https://youtu.be/vpVw61Gevrk
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17.06.2020 18:09 Ответить
Героям Слава!!!
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17.06.2020 18:33 Ответить
 
 