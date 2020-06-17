Акция на Банковой: полиция задержала 15 человек
Полицейские во время акций под Офисом Президента задержали 15 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" сообщила пресс-секретарь Печерского райуправления полиции города Киева Оксана Тищенко.
"Да, уже 15 человек задержаны (во время акций под ОП - ред.) и доставлены в Печерское управление полиции", - отметила Тищенко.
Напомним, сегодня в центре столицы полицейские усилили меры безопасности в связи с проведением массовых мероприятий.
Как сообщалось, в среду утром под ОП прошли акции "партии Шария" и ее противников, среди которых были представители "Демократической сокиры" и "Движения ветеранов Украины".
Позже в столичной полиции сообщили, что задержали нескольких человек в ходе акций в центре Киева.
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йо-хо-хо, ще й пляшечка рому!
Видео в котором пациент рассказывает о своих «подвигах»:https://youtu.be/xABEmLllQZA
От в ******** можливо таке, щоб вийшли прихильники Вільної Ічкерії у масквабаді? Звісно, ні. А у нас - будь ласка. Клаборатнів захищають від патріотів
І не треба тут розповідати казки, ти його ще у патріоти запиши))
Він наголосив на абсурдності того, що з одного боку "слуги" говорять, що українці отримують дешеві кредити, а з іншого - декларують мільярд готівкою.
"З іншого боку, на нашу думку, це звичайна схема. Тобто це ознаки звичайної схеми. Нові обличчя декларують величезні суми готівкою для того, щоб пізніше, коли зможуть заробити не чесним способом, "наколядувати", отримати корупційні гроші, щоб ці гроші вже були легалізовані. Це схема легалізації", - додав Кошель.
Він зауважив, що 153 депутати задекларували понад мільйон гривень, 90% коштів готівкою. Тобто 60% фракції "Слуга народу" - легальні мільйонери.
"Якщо ми порівняємо прибутки депутатів Бундестагу, Польського сенату чи американського парламенту, ми бачимо, що це досить велика кількість грошей. Тобто вони багатші за своїх колег у Європі чи США. Тому, коли депутат декларує надвисокі статки, коли депутат декларує готівкові кошти в 10-20 мільйонів гривень, а в цей самий час в період кризи він в бідної країни бере гроші, щоб орендувати житло - на мою думку, це просто неприпустимо", - завершив Кошель.
https://youtu.be/vpVw61Gevrk