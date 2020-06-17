На Банковой произошла стычка активистов с полицией. ВИДЕО

В центре Киева, где проходят митинги сторонников пророссийского блогера Анатолия Шария и представителей патриотических организаций, произошла потасовка. Внимание! Ненормативная лексика!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет ТСН.

"Митинг начался на Банковой, а потом колонна двинулась к МВД и именно во время этого кто-то из активистов начал стычки с представителями партии Шария. В ход пошли яйца, а потом и дымовые шашки. Полиции пришлось останавливать схватку", - говорится в комментарии к ролику.

Смотрите также: На акции в поддержку Стерненко полиция избила активиста ногами. ФОТОфакт

Напомним, сегодня в центре столицы полицейские усилили меры безопасности в связи с проведением массовых мероприятий.

В центре Киева проходит акция пророссийской партии Шария, а также акция противников адептов Кремля.