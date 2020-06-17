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На Банковой произошла стычка активистов с полицией. ВИДЕО

В центре Киева, где проходят митинги сторонников пророссийского блогера Анатолия Шария и представителей патриотических организаций, произошла потасовка. Внимание! Ненормативная лексика!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет ТСН.

"Митинг начался на Банковой, а потом колонна двинулась к МВД и именно во время этого кто-то из активистов начал стычки с представителями партии Шария. В ход пошли яйца, а потом и дымовые шашки. Полиции пришлось останавливать схватку", - говорится в комментарии к ролику.

Смотрите также: На акции в поддержку Стерненко полиция избила активиста ногами. ФОТОфакт

Напомним, сегодня в центре столицы полицейские усилили меры безопасности в связи с проведением массовых мероприятий.

В центре Киева проходит акция пророссийской партии Шария, а также акция противников адептов Кремля.

избиение (9802) Киев (25568) Нацполиция (16485) протест (5858) Офис Президента (1798)


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Топ комментарии
+35
"Лежать сука, лежать нах#й", - полицейский бьет ногой лежачего активиста на Банковой - Цензор.НЕТ 9749
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17.06.2020 14:21
+31
Вгодовані кабани, Аваков нормально їм в корита напипає з мільярдів, які тягне з майже пустого бюджету.
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17.06.2020 14:21
+26
ну чё, 73%? здобули? а мы же вам говорили: кацапстан в Украину тащите!
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17.06.2020 14:20
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Страница 2 из 2
_Мусора - всего лишь псы власти. Защищают они именно власть, а не служат народу. Если власть закусывает удила, это проявляется и в действиях опричников. Пока народ в очередной раз не вправит потерявшей землю под ногами власти мозги на место. Или не оторвёт башку если слишком запущенный случай. Вот каддафи также думал что небожитель и бессмертный, может навязывать народу свою волю. А помер как позорно...
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17.06.2020 14:51 Ответить
бєркута подвізались за шаріяків як за родних
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17.06.2020 14:46 Ответить
Когда уже в новостях скажут что полицейский побил шариевца или зелебобика? Почему мир так несправедлив к ним?
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17.06.2020 14:48 Ответить
/шарий придет и всех ******/,они орали ,***** ,на уя я в этой стране прожил большую половину жизни ,почему от этих тупых шариковых ,ублюдков не уехал.Большая часть населения зачата собаками,тупыми ,им бы котов ловить ,по подвалам ,а они на митинг.Без идеологии ,приехали ,побегали ,за 500 карбованцев ,в столице,помешали людям ехать по делам.Сами убогие ,без мозгов, нищие ,верующие в хорошего царя, не работают ,да еще другим мешают ,зарабатывать.
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17.06.2020 23:00 Ответить
Впізнаю стандартний бєркутаський лексикон.
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17.06.2020 14:52 Ответить
Так Барига беркутню не прибрав, а зберіг, передавши її естафетою для Блазня.
Справа в тому, що берки завжди були шакалами влади, незалежно від того, хто був при владі.
І хай мені хтось хоч щось заперечить!
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17.06.2020 15:00 Ответить
Точно барига а не твій улюблений подвійний ахент Авакян?
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17.06.2020 15:14 Ответить
На Банковій відбулася сутичка активістів з поліцією - Цензор.НЕТ 7303
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17.06.2020 20:21 Ответить
Незабаром?
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17.06.2020 20:21 Ответить
Яйца, дымовые шашки. Шо за тупое дикарство???? Да зачерпнули б из копаного туалета волшебной субстанции, разлили б ее по презервативам и закидували б апонентов этими магическими бомбами. Ото був бы ЭФФЕКТ. Побачивши шо летить даже менты б разбежались...
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17.06.2020 14:56 Ответить
Відео від Г+Г, фрагмент, початок 4:50.
https://youtu.be/uQsuY4h2SvI?t=289
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17.06.2020 14:57 Ответить
за шесть лет авакян стянул в свои ряды всех беркутовцев, а может и фсбешников.
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17.06.2020 15:00 Ответить
На Банковій відбулася сутичка активістів з поліцією - Цензор.НЕТ 8802
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17.06.2020 20:23 Ответить
Мечта аВАКОВАНа Банковій відбулася сутичка активістів з поліцією - Цензор.НЕТ 3030
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17.06.2020 20:26 Ответить
Видно ноги чешуться, чесоточні вони там, чи що, Хібо ж можно нездорових як фізично і психічно допускати до служби. Чи тоже кадровий голод?
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17.06.2020 15:11 Ответить
Нацсуки перейшли під прапори Шарія?
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17.06.2020 15:19 Ответить
"Мусора" охороняли активістів проплачених заЖОП тітушек за шарікова.
Картина олією, бальзам для **********.
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17.06.2020 15:21 Ответить
Вопрос ?Сотруднику беркута , по инструкции положено , сидячего на корточках гражданина с носаря в лицо гасить?Не обучаемые , проф не пригодные.
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17.06.2020 15:35 Ответить
Героям Слава!
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17.06.2020 18:15 Ответить
Слава Украине!
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17.06.2020 20:24 Ответить
Я так понимаю пошла раскачка?
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17.06.2020 21:33 Ответить
/шарий придет и всех ******/,они орали ,***** ,на уя я в этой стране прожил большую половину жизни ,почему от этих тупых шариковых ,ублюдков не уехал.Большая часть населения зачата собаками,тупыми ,им бы котов ловить ,по подвалам ,а они на митинг.
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17.06.2020 22:54 Ответить
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