На Банковій відбулася сутичка активістів з поліцією. ВIДЕО

У центрі Києва, де відбуваються мітинги прихильників проросійського блогера Анатолія Шарія та представників патріотичних організацій, сталася бійка. Увага! Ненормативна лексика!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет ТСН.

Мітинг розпочався на Банковій, а потім колона рушила до МВС і саме під час цього хтось з активістів почав сутички із представниками партії Шарія. У хід пішли яйця, а потім і димові шашки. Поліції довелося зупиняти сутичку", - йдеться в коментарі до відео..

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Нагадаємо, сьогодні в центрі столиці поліцейські посилили заходи безпеки у зв'язку з проведенням масових заходів.

У центрі Києва відбувається акція проросійської партії Шарія, а також акція противників адептів Кремля.