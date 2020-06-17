На Банковій відбулася сутичка активістів з поліцією. ВIДЕО
У центрі Києва, де відбуваються мітинги прихильників проросійського блогера Анатолія Шарія та представників патріотичних організацій, сталася бійка. Увага! Ненормативна лексика!
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет ТСН.
Мітинг розпочався на Банковій, а потім колона рушила до МВС і саме під час цього хтось з активістів почав сутички із представниками партії Шарія. У хід пішли яйця, а потім і димові шашки. Поліції довелося зупиняти сутичку", - йдеться в коментарі до відео..
Нагадаємо, сьогодні в центрі столиці поліцейські посилили заходи безпеки у зв'язку з проведенням масових заходів.
У центрі Києва відбувається акція проросійської партії Шарія, а також акція противників адептів Кремля.
Топ коментарі
+35 Агамемнон
показати весь коментар17.06.2020 14:21
+31 Алла Новосад #194524
показати весь коментар17.06.2020 14:21
+26 Утрехтский Крысолов
показати весь коментар17.06.2020 14:20
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Справа в тому, що берки завжди були шакалами влади, незалежно від того, хто був при владі.
І хай мені хтось хоч щось заперечить!
https://youtu.be/uQsuY4h2SvI?t=289
Картина олією, бальзам для **********.