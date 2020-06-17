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19 202 129

На Банковій відбулася сутичка активістів з поліцією. ВIДЕО

У центрі Києва, де відбуваються мітинги прихильників проросійського блогера Анатолія Шарія та представників патріотичних організацій, сталася бійка. Увага! Ненормативна лексика!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет ТСН.

Мітинг розпочався на Банковій, а потім колона рушила до МВС і саме під час цього хтось з активістів почав сутички із представниками партії Шарія. У хід пішли яйця, а потім і димові шашки. Поліції довелося зупиняти сутичку", - йдеться в коментарі до відео..

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На акції в підтримку Стерненка поліція побила активіста ногами. ФОТОфакт

Нагадаємо, сьогодні в центрі столиці поліцейські посилили заходи безпеки у зв'язку з проведенням масових заходів.

У центрі Києва відбувається акція проросійської партії Шарія, а також акція противників адептів Кремля.

Автор: 

побиття (937) Київ (19502) Нацполіція (15182) протест (2398) Офіс Президента (2023)


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Топ коментарі
+35
"Лежать сука, лежать нах#й", - полицейский бьет ногой лежачего активиста на Банковой - Цензор.НЕТ 9749
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17.06.2020 14:21
+31
Вгодовані кабани, Аваков нормально їм в корита напипає з мільярдів, які тягне з майже пустого бюджету.
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17.06.2020 14:21
+26
ну чё, 73%? здобули? а мы же вам говорили: кацапстан в Украину тащите!
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17.06.2020 14:20
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_Мусора - всего лишь псы власти. Защищают они именно власть, а не служат народу. Если власть закусывает удила, это проявляется и в действиях опричников. Пока народ в очередной раз не вправит потерявшей землю под ногами власти мозги на место. Или не оторвёт башку если слишком запущенный случай. Вот каддафи также думал что небожитель и бессмертный, может навязывать народу свою волю. А помер как позорно...
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17.06.2020 14:51 Відповісти
бєркута подвізались за шаріяків як за родних
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17.06.2020 14:46 Відповісти
Когда уже в новостях скажут что полицейский побил шариевца или зелебобика? Почему мир так несправедлив к ним?
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17.06.2020 14:48 Відповісти
/шарий придет и всех ******/,они орали ,***** ,на уя я в этой стране прожил большую половину жизни ,почему от этих тупых шариковых ,ублюдков не уехал.Большая часть населения зачата собаками,тупыми ,им бы котов ловить ,по подвалам ,а они на митинг.Без идеологии ,приехали ,побегали ,за 500 карбованцев ,в столице,помешали людям ехать по делам.Сами убогие ,без мозгов, нищие ,верующие в хорошего царя, не работают ,да еще другим мешают ,зарабатывать.
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17.06.2020 23:00 Відповісти
Впізнаю стандартний бєркутаський лексикон.
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17.06.2020 14:52 Відповісти
Так Барига беркутню не прибрав, а зберіг, передавши її естафетою для Блазня.
Справа в тому, що берки завжди були шакалами влади, незалежно від того, хто був при владі.
І хай мені хтось хоч щось заперечить!
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17.06.2020 15:00 Відповісти
Точно барига а не твій улюблений подвійний ахент Авакян?
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17.06.2020 15:14 Відповісти
На Банковій відбулася сутичка активістів з поліцією - Цензор.НЕТ 7303
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17.06.2020 20:21 Відповісти
Незабаром?
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17.06.2020 20:21 Відповісти
Яйца, дымовые шашки. Шо за тупое дикарство???? Да зачерпнули б из копаного туалета волшебной субстанции, разлили б ее по презервативам и закидували б апонентов этими магическими бомбами. Ото був бы ЭФФЕКТ. Побачивши шо летить даже менты б разбежались...
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17.06.2020 14:56 Відповісти
Відео від Г+Г, фрагмент, початок 4:50.
https://youtu.be/uQsuY4h2SvI?t=289
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17.06.2020 14:57 Відповісти
за шесть лет авакян стянул в свои ряды всех беркутовцев, а может и фсбешников.
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17.06.2020 15:00 Відповісти
На Банковій відбулася сутичка активістів з поліцією - Цензор.НЕТ 8802
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17.06.2020 20:23 Відповісти
Мечта аВАКОВАНа Банковій відбулася сутичка активістів з поліцією - Цензор.НЕТ 3030
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17.06.2020 20:26 Відповісти
Видно ноги чешуться, чесоточні вони там, чи що, Хібо ж можно нездорових як фізично і психічно допускати до служби. Чи тоже кадровий голод?
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17.06.2020 15:11 Відповісти
Нацсуки перейшли під прапори Шарія?
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17.06.2020 15:19 Відповісти
"Мусора" охороняли активістів проплачених заЖОП тітушек за шарікова.
Картина олією, бальзам для **********.
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17.06.2020 15:21 Відповісти
Вопрос ?Сотруднику беркута , по инструкции положено , сидячего на корточках гражданина с носаря в лицо гасить?Не обучаемые , проф не пригодные.
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17.06.2020 15:35 Відповісти
Героям Слава!
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17.06.2020 18:15 Відповісти
Слава Украине!
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17.06.2020 20:24 Відповісти
Я так понимаю пошла раскачка?
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17.06.2020 21:33 Відповісти
/шарий придет и всех ******/,они орали ,***** ,на уя я в этой стране прожил большую половину жизни ,почему от этих тупых шариковых ,ублюдков не уехал.Большая часть населения зачата собаками,тупыми ,им бы котов ловить ,по подвалам ,а они на митинг.
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17.06.2020 22:54 Відповісти
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