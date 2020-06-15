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На акції в підтримку Стерненка поліція побила активіста ногами. ФОТОфакт

Правоохоронці під час затримання учасників акції біля Шевченківського районного суду Києва, де розглядається клопотання про обрання запобіжного заходу активісту Сергію Стерненкові, били активіста ногами.

Застосування фізичної сили проти учасника акції зафіксували журналісти "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

На акції в підтримку Стерненка поліція побила активіста ногами 01
На акції в підтримку Стерненка поліція побила активіста ногами 02
На акції в підтримку Стерненка поліція побила активіста ногами 03
На акції в підтримку Стерненка поліція побила активіста ногами 04

Як зазначила в Facebook учасниця акції Наталія Усатенко, на фотографії б'ють активіста Олександра Кір'якова.

"Твоя нова поліція б'є ногами Alexander Kiriakov ні за що. Просто тому що вони звірі", - написала Усатенко.

Читайте також: Затриманим учасникам акції на підтримку Стерненка "шиють непокору правоохоронним органам і хуліганку", - нардеп "Голосу" Стефанишина. СПИСОК ЗАТРИМАНИХ. 

Раніше повідомлялося, що внаслідок сутичок на акції в підтримку Стерненка правоохоронці затримали 5 осіб. За словами Стефанишиної, затримали: Овчаренка Віталія, Виговського Миколу, Кір'якова Олександра, Андрія Мартиненка і Коваленка Антона.

Зазначимо, сьогодні, 15 червня, Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід активісту Сергію Стерненку.

Також дивіться: На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Автор: 

побиття (935) Нацполіція (15173) Стерненко Сергій (384)


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Топ коментарі
+60
безнаказанность - знают, что ничего им не будет
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15.06.2020 18:03
+56
Одне фото зроблено сьогодні, а інше 30 листопада 2013 року. Між цими фото відстань у 6 років. 6 років реформ Авакова. Цих поліцейських теж відсторонили. Але це все лише симптоматичне лікування, потрібно лікувати причину, а не симптоми. А причина всім занадто відома.

На акции в поддержку Стерненко полиция избила активиста ногами - Цензор.НЕТ 1697 На акции в поддержку Стерненко полиция избила активиста ногами - Цензор.НЕТ 5773
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15.06.2020 18:03
+54
идёт окацапливание по всем фронтам
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15.06.2020 18:03
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Сторінка 4 з 4
Ти як був телепнем, так і залишився. З твоєю освітою та виховання ти можеш бути кожним з них, як разом, так і окремо, все залежить від того, як ставляться до твого нинішнього "кумира", "вождя", "ідола". У тебе ж цих "ідолів/кумирів/вождів" було вже, і ще буде, бо ти ж худобина.
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16.06.2020 22:30 Відповісти
https://censor.net/user/222342 Для тебе Стерненко божок,йди мастурбуй на його фотографію.Ти чсо за мене нічого взагалі не знаєш.Пішов до дупи.
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16.06.2020 22:38 Відповісти
https://censor.net/user/165058 А за розспам дякую.
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15.06.2020 21:18 Відповісти
Уже витягнути не можу.
Почитаю. Я зрозуміла, що він - не однозначна фігура.

Бо наші люди не свідомі.Причому майже всі.

+++++
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15.06.2020 23:19 Відповісти
https://censor.net/user/165058 Люди спамлять,бо не хочуть відкрити по справжньому очі.Вже деякі кричать за Майдан.Дурні не розуміють,що майдан вже західні країни не підтримають.Значить московити далі шмат захоплять,причому вже навіть безкарно.
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15.06.2020 23:24 Відповісти
Люди спамлять тому, що ти є худобина, і для тебе персоналія (у даному випадку "сивочолий гетьман") є важливіша за все, навіть Україну, яка у переліку твоїх пріоритетів десь там -надцята.
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16.06.2020 22:09 Відповісти
https://censor.net/user/222342 Ти пустишка.як і цей Стерненко.Вам Україна непотрібна.Вам Стернеки потрібні,ви готові їм яйця лизати.
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16.06.2020 22:12 Відповісти
Для мене Україна понад усе, а для тебе вальцман понад усе. Відчуваєш різницю, євгейський гузнолизе?
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16.06.2020 22:14 Відповісти
https://censor.net/ua/user/222342 Я критикував Порошенка і не є його ярим прихильником.А от для тебе такі балаболи Стерненки понад усе.Ти ж дешева пустишка.
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16.06.2020 22:18 Відповісти
Ти лизав, лиже і лизати будеш, бо ти худобина. Тільки худобина може бути проти того, хто не дає себе вбити. Худобина навіть не розумієш, як так - не дати себе вбити. Для худоби, на генетичному рівні, опиратися тому, що тебе приріжуть - нечуване хамство.
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16.06.2020 22:33 Відповісти
https://censor.net/ua/user/222342 Це твоя прерогатива лизати.Ось і зараз продовжуєш лизати дупу.Якби цього дурника хотіли вбити.то би вбили одразу.Але для таких як ти,це не можливо зрозуміти.
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16.06.2020 22:36 Відповісти
Ти маєш рацію, мені потрібні такі як Стерненко, а такі як ти - ні.
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16.06.2020 22:17 Відповісти
https://censor.net/user/222342 Тому що в тебе відсутнє критичне мислення.Для тебе варто зняти декілька відосиків і те вже готовий рвати для за пустишок.
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16.06.2020 22:20 Відповісти
Відколи це у худоби з'явилося критичне мислення?
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16.06.2020 22:34 Відповісти
https://censor.net/user/222342 От і я думаю,що в тебе його ніколи не було.
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16.06.2020 22:39 Відповісти
Те, що є у мене, у тебе ніколи не буде. Чи ти цього худобино ще не зрозуміло?
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16.06.2020 23:10 Відповісти
https://censor.net/user/222342 Мені і не потрібна твоя тупість.
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16.06.2020 23:19 Відповісти
Йди займись самоосвітою, бо ти ще той кугут. Завершую, бо часу у тебе багато, а розуму обмаль... а в мене навпаки...

п.с Не раджу лізти тобі туди, де дискутують розумні та освічені люди, фкантахти та аднаґлазнікі були саме для тебе.
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16.06.2020 23:45 Відповісти
https://censor.net/user/222342 Йди роби ікону з цим Стерненком і облизуй її.В мене розуму більше,ніж у прихильників Стерненка.
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16.06.2020 23:47 Відповісти
https://censor.net/user/222342 Ти точно нерозумний.Бо якби був розум.то не підтримував брехуна і псевдопатріота.
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16.06.2020 23:48 Відповісти
https://censor.net/user/222342 А щодо московитських соцмереж,то саме Стерненко в них сидів,а може ще і сидить.
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17.06.2020 00:39 Відповісти
Ти худобино так і не зрозуміло, хоча й не зрозумієш ніколи, що для мене Стерненко ніхто, і не в персоналії справа, мені важливо, щоб людина мала право на самозахист, і їй за це нічого не було. Я послідовно і давно виступаю за ; «на вільне володіння вогнепальною зброєю для захисту свого життя і здоров'я, житла та власності, життя і здоров'я інших людей, конституційних прав і свобод у разі узурпації влади, посягань на конституційний лад, суверенітет та територіальну цілісність України». Ти цього не зрозумієш, ти ж худобина.
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16.06.2020 22:39 Відповісти
https://censor.net/user/222342 Він догнав і зарізав,це не самозахист.Можеш і далі лизати яйця Стерненкам.
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16.06.2020 22:45 Відповісти
Ти баба Ванґа? Чи ти віриш тільки прокурору венедіктової ? Порядна людина не те що вірити, вона не повинна навіть серйозно сприймати будь які висери з ротів людей на кшталт цієї мантелепи венедіктової та їй шавок.
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16.06.2020 23:08 Відповісти
https://censor.net/user/222342 Спочатку Стерненко казав,що ніж не його.А потім казав що ніж його.Це все є на відео.Якщо після цього йому вірять люди.то це ознака їх недолугості і тупості.А Венедіктова для мене ніхто,я не прихильник зелених.
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16.06.2020 23:19 Відповісти
І хто ж тут бздів про "відосики", про "критичне мислення"? Ой, як невдобно вийшло, так це ж ти От я можу чітко сказати, що ти худобина, і чим більше ти мазюкаєш, тим більше я в цьому переконуюсь.
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16.06.2020 23:39 Відповісти
Ти малоосвічена та недалека особина, яка повинна займатися самоосвітою (на скільки це можливо в твоєму випадку), бо медицина безсила.
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16.06.2020 23:41 Відповісти
https://censor.net/ua/user/222342 Саме ти і малоосвідчений.Бо не хочеш бачити очевидні речі.Я пишу і писав завжди правду.Все що я казав,все справджувалось.Ви ще від Стерненка будете цуратися і будете жаліти,що це все підтримували.
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16.06.2020 23:45 Відповісти
Не "зарізав", а завдав ножові поранення, які призвели до смерті. Між твоїми висерами, і висерами шаріка, бужанчкага. мертвичука, партнова, киви - жодної різниці не має. Тому ти або малорос. або каца3,14здюк. Хоча як людина - ти мерзота.
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16.06.2020 23:18 Відповісти
https://censor.net/user/222342 А навіщо Стерненко спочатку казав,що ніж не його? А потім що його.Це все є на відео.
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16.06.2020 23:21 Відповісти
Це до фахівців, це вони повинні пояснювати, що таке стан афекту та больовий шок, і які наслідки їх, і як себе людина поводить у таких випадках, що каже.
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16.06.2020 23:24 Відповісти
https://censor.net/ua/user/222342 Так він це казав вже пізніше.Там ніякого стану вже не було.Ви в своїй жазі до Стерненка нічого не хочете бачити.Те що проти нього московити не робить його чесним перед законом.
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16.06.2020 23:41 Відповісти
А те, що Стерненко був у стані стенічного афекту - без сумніву, бо нічим іншим пояснити те, що він дав люлей двом колишнім спортсменам, до того ж тітухани були й комплекцією за нього більшими, не можна.
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16.06.2020 23:32 Відповісти
І чому ж Стерненко "не однозначна фігура" ? Для будь-якої неупередженої людини Стерненко якраз однозначна фігура, його при правлінні пороха тричі намагалися вбити, а при зелепупіку хочуть посадити, за те, що не змогли вбити. Що тут для тебе неоднозначно?
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16.06.2020 22:13 Відповісти
Дивно. Коли під ВР мусора били і ставили на коліна в сніг ветеранів АТО за вимогу впровадження АнтикорСуда, нинішні "обуренці" верещали, що Аваков класний пацан...
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15.06.2020 21:01 Відповісти
От для чого ти пишеш неправду? Я від цих людей окрім як "аваков чорт" нічого іншого ніколи не чув. Маю на увазі активістів. Тобі їх перерахувати, хоча тобі ж "какаяазніца".
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16.06.2020 22:42 Відповісти
Гугл в поміч, якщо памяті не маєш.
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17.06.2020 06:56 Відповісти
мусора и зленский - мрази
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15.06.2020 21:53 Відповісти
На акції в підтримку Стерненка поліція побила активіста ногами - Цензор.НЕТ 7965
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15.06.2020 22:04 Відповісти
Мусора-гандоны.
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15.06.2020 22:06 Відповісти
Повний Кагарлик. Поліцаї з символом ОМОНА ворожолї РФ і символом ворогів з ДНР. Тож ці байстрюки захистять, і людей, і Конституцію. Ростки зеленої хунти вже прорізуються.
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15.06.2020 22:23 Відповісти
мож у кого есть фотка с другого ракурса - с @блищем этого малинового ******, мож оно где то рядом уже пару лишних лет живет?
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16.06.2020 00:03 Відповісти
ну так зебил же под ***** косит, вот и аваковские шавки косят под рашитских мусоров
видать забыли как мусора на майдане отгребали
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16.06.2020 00:06 Відповісти
https://youtu.be/mPpig67PPyU
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16.06.2020 01:21 Відповісти
А все потому что в 2014 их не били! Если бы народ из них калек сделал , другие бы сегодня боялись - а так безнаказанность!
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16.06.2020 02:52 Відповісти
Пора на Ростов отправлять зебобиков.
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16.06.2020 09:06 Відповісти
активисты - это безпредельщики
нечего нападать на представителей власти...
получил заслуженно.
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16.06.2020 11:03 Відповісти
Немає чого за гроші пізно вночі вмстежувати людей і нападати на них. Стерненко під час ТРЕТЬОГО нападу вижив сам, захистив дівчину і себе і вбив одну гниду, а іншу поранив І ПРАВИЛЬНО ЗРОБИВ, ЩО САМ ВИЖИВ І ПОКАРАВ КРИВДНИКА!
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16.06.2020 15:02 Відповісти
лучше б сам погиб, получил-бы Героя...
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16.06.2020 15:11 Відповісти
Не насилия,а https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 управления и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 принуждения .Желательно никому не путать права и обязанности,ни полиции,ни протестующим.
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16.06.2020 13:19 Відповісти
На акції в підтримку Стерненка поліція побила активіста ногами - Цензор.НЕТ 9736
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16.06.2020 13:06 Відповісти
"Лежати Бандера" той опер вже мабуть генерал?
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16.06.2020 17:14 Відповісти
Мене ц1кавить,еоли Беня Д1ктова оголосить п1дозру цим двом пол1цаям?
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16.06.2020 18:27 Відповісти
слава богу...наконец бездельники "активисті" начали ролучать по заслугам
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16.06.2020 18:54 Відповісти
Якби нікчема порох у 2018 році, у часи свого президентства, одразу б відреагував на напади на активістів, цього судилища над Стерненком не було б.
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16.06.2020 23:05 Відповісти
да неужели ? не может быть !
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17.06.2020 00:48 Відповісти
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