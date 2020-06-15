На акції в підтримку Стерненка поліція побила активіста ногами. ФОТОфакт

Правоохоронці під час затримання учасників акції біля Шевченківського районного суду Києва, де розглядається клопотання про обрання запобіжного заходу активісту Сергію Стерненкові, били активіста ногами.

Застосування фізичної сили проти учасника акції зафіксували журналісти "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.











Як зазначила в Facebook учасниця акції Наталія Усатенко, на фотографії б'ють активіста Олександра Кір'якова.

"Твоя нова поліція б'є ногами Alexander Kiriakov ні за що. Просто тому що вони звірі", - написала Усатенко.

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Раніше повідомлялося, що внаслідок сутичок на акції в підтримку Стерненка правоохоронці затримали 5 осіб. За словами Стефанишиної, затримали: Овчаренка Віталія, Виговського Миколу, Кір'якова Олександра, Андрія Мартиненка і Коваленка Антона.

Зазначимо, сьогодні, 15 червня, Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід активісту Сергію Стерненку.

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Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.