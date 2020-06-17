Карантин продовжуватимуть до нового року, - голова медкомісії Києва Гелевей
Голова медичної комісії Києва, депутат Київради Олег Гелевей закликає українців готуватися до продовження карантину до нового року.
Про це Гелевей сказав під час пресконференції в УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо так і надалі буде продовжуватись, то ми маємо бути, принаймні, морально налаштованими, що і карантин не тільки в Україні, але і в усьому світі буде продовжений аж до нового року, і це є факти, від яких на сьогоднішній день ми нікуди дітися не можемо", - наголосив Гелевей.
Голова медичної комісії Києва закликав пам’ятати події 1918-1919 років, коли грип "іспанка" тривав майже два роки, і його друга хвиля була набагато небезпечніша, ніж перша.
"На сьогодні кількість активних хворих становить 17 тис. 348 осіб. Це дуже багато, і коли ця цифра перевищить в Україні 20 тис., ми зможемо конкретно говорити про другу хвилю коронавірусу в Україні, і ми вже зможемо говорити про те, що треба буде більш робити жорсткими карантинні заходи, на жаль", - вважає Гелевей.
На думку Гелевея, кількість інфікованих зростає через нехтування карантинними обмеженнями.
"І якщо так і надалі буде відбуватися, тобто, буде тотальне нехтування цими заходами, то про яке покращення в послабленні обмежень можна говорити? Навпаки, їх доведеться робити більш жорсткими", - заявив Гелевей.
Будь ласка, зачекайте...
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
Зависимости продления карантина от уровня дебилизма и начхательства людей на меры предосторожности ты ж не видишь. В логику тебя не учили?
Одного трупа самого близкого тебе человека хватит или нужно больше для ощущения реальности происходящего?
Но у нас же страна непуганых дебилов...
Не хотите носить маски - сидите в будке.
Об этом на пресс-конференции по случаю открытия онкологического центра "Добробут" Здоровью 24 рассказали онколог Кирилл Бурмич и медицинский директор по взрослому населению Татьяна Аникеева.
Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкозаболеваний.Ежегодно 140 тысяч украинцев узнают, что у них рак.Ежедневно 450 украинцев узнают, что у них обнаружена злокачественная опухоль (20 человек в час). Из них 250 умирают (10 человек в час).Ежегодно от рака умирают около 90 тысяч украинцев, 35% - люди трудоспособного возраста.
https://24tv.ua/health/ru/skolko_ukraincev_umirajut_ot_raka_strashnaja_statistika_n1133409
теперь вопрос, почему нет эпимдемии рака в украине????????? почему никто не вводит карантин, почему не выделяются средства на исследования, га,?
Сейчас я понял, что ошибся. Она не закончится.