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Карантин продовжуватимуть до нового року, - голова медкомісії Києва Гелевей

Карантин продовжуватимуть до нового року, - голова медкомісії Києва Гелевей

Голова медичної комісії Києва, депутат Київради Олег Гелевей закликає українців готуватися до продовження карантину до нового року.

Про це Гелевей сказав під час пресконференції в УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо так і надалі буде продовжуватись, то ми маємо бути, принаймні, морально налаштованими, що і карантин не тільки в Україні, але і в усьому світі буде продовжений аж до нового року, і це є факти, від яких на сьогоднішній день ми нікуди дітися не можемо", - наголосив Гелевей.

Голова медичної комісії Києва закликав пам’ятати події 1918-1919 років, коли грип "іспанка" тривав майже два роки, і його друга хвиля була набагато небезпечніша, ніж перша.

"На сьогодні кількість активних хворих становить 17 тис. 348 осіб. Це дуже багато, і коли ця цифра перевищить в Україні 20 тис., ми зможемо конкретно говорити про другу хвилю коронавірусу в Україні, і ми вже зможемо говорити про те, що треба буде більш робити жорсткими карантинні заходи, на жаль", - вважає Гелевей.

На думку Гелевея, кількість інфікованих зростає через нехтування карантинними обмеженнями.

"І якщо так і надалі буде відбуватися, тобто, буде тотальне нехтування цими заходами, то про яке покращення в послабленні обмежень можна говорити? Навпаки, їх доведеться робити більш жорсткими", - заявив Гелевей.

Читайте також: Київ посилює контроль за дотриманням карантинних заходів та правил безпеки, - Кличко
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Топ коментарі
+9
до какого нового года? 2021, 2022, 2023... ???
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17.06.2020 17:50
+7
До выборов президента, а может и ВР. Судя по действиям властей.
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17.06.2020 17:51
+7
Цифры по заболеваемости в Украине никто проверить не может. Сегодня озвучат, к примеру 750, а завтра с Банковой придет команда чтобы было в 2-3 раза больше. И тогда закрутят всем гайки по полной, посадят страну на жесткий карантин, а сами будут расправляться с активистами, волонтерами, бойцами. Зелень отрабатывает по плану мертвечуков.
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17.06.2020 18:02
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до какого нового года? 2021, 2022, 2023... ???
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17.06.2020 17:50 Відповісти
пока не найдут вакцину
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17.06.2020 17:51 Відповісти
#акакаяразница? арсенио муссорини помнишь? вот он тоже "до нового года"!
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17.06.2020 18:00 Відповісти
вроде на полгода обещали оставить... или не больше, чем на полгода... я обещаниям зелёных подонков не верю в принципе, потому и запоминаю их плохо.
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17.06.2020 18:08 Відповісти
Олег Гелевей - депутат от Свободы вообще-то , он председатель медицинской комиссии Киева ....
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17.06.2020 20:35 Відповісти
речь шла об обещании зелёных убрать кваквакова вскоре
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17.06.2020 20:38 Відповісти
Несостоявшийся врач, застывший на уровне полученного 30 лет назад образования.
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17.06.2020 22:24 Відповісти
До следующих выборов преЗЕра.если конечно 73% не надоест ходить в масках
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17.06.2020 19:27 Відповісти
до конца жизни нашей будет карантин
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18.06.2020 06:37 Відповісти
До выборов президента, а может и ВР. Судя по действиям властей.
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17.06.2020 17:51 Відповісти
Без проблем. Просто кормите нас регулярно!
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17.06.2020 17:53 Відповісти
а я так дёшево не согласен! не сбивай цену!
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17.06.2020 18:03 Відповісти
"Карантин" будет продлен до тех пор, пока большая часть населения не передОхнет.Все.
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17.06.2020 17:53 Відповісти
З голоду? А ще - число психічних захворювань росте по геометричній залежності
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17.06.2020 18:09 Відповісти
Як завгодно.Є безліч варіантів.Але результат єдиний.
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17.06.2020 18:11 Відповісти
Ще 2 міс. тому я не повірив знайомому вірусологу, що на землі від цієї зарази помре приблизно 64 млн людей і аж тоді почне утворюватись колективний імунітет. Починаю задумуватись, що він мав рацію.
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17.06.2020 18:23 Відповісти
А что произошло сейчас, что вы поверили??
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17.06.2020 19:05 Відповісти
Уважно слідкую за динамікою розповсюдження(з доступних джерел) і спілкуюсь з висококваліфікованими медиками.
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17.06.2020 22:33 Відповісти
Карантин будет до тех пор, пока Зе не изобретет вакцину.
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17.06.2020 17:55 Відповісти
Ну що коментатори,вам подобається ця фігня? Навіть порівнюють зі страшною пандемією іспанки.Якщо населення буде не проти,то карантин буде тривати до винайдення вакцини.Московити наприклад готуються до кінця 21 року карантинити.Ви уявляєте,де буде економіка і яка буде злиденність? І це все за мовчазної згоди буде.
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17.06.2020 17:56 Відповісти
Покажи прімєр, як треба.
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17.06.2020 18:00 Відповісти
читай Бацьку
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17.06.2020 18:02 Відповісти
Білорусь на межі перевороту. Лукашенко готується до вторгнення іхтамнєтів
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17.06.2020 18:13 Відповісти
меньше читай вскукареки на Хартыи97
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17.06.2020 18:15 Відповісти
короновирус тут каким боком?
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17.06.2020 20:01 Відповісти
Идет без дурантина на спад.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
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17.06.2020 22:26 Відповісти
https://censor.net/user/466090 Відміняти потрібно.Бо буде українцям кінець.Будуть масові бунти від бідності,якими скористуються московити.
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17.06.2020 18:02 Відповісти
Не. Ну надо совсем начхать на меры предосторожности и сразу станет лучше и с эпидемией, и с экономикой.

Зависимости продления карантина от уровня дебилизма и начхательства людей на меры предосторожности ты ж не видишь. В логику тебя не учили?
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17.06.2020 18:50 Відповісти
https://censor.net/user/184403 Логіка або є,або її немає.А чим довше буде карантин,тим буде гірше.Бо карантин призводить до бідності.А це в свою чергу може перерости в бунти.В людей грошей немає.ви це розумієте,чи ні? Карантин вже більше трьох місяців.Скільки ще він має тривати?
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17.06.2020 18:59 Відповісти
Отсутствие карантина приводит к смертности.
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17.06.2020 19:01 Відповісти
900 за 3 месяца? С медиками пообщайтесь по этому поводу.
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17.06.2020 19:07 Відповісти
У тебя сколько в семье человек? Меньше, чем 900?

Одного трупа самого близкого тебе человека хватит или нужно больше для ощущения реальности происходящего?
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17.06.2020 19:08 Відповісти
https://censor.net/user/184403 Ну це ж не аргументи.Це просто нерозумні слова.
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17.06.2020 19:29 Відповісти
Главное ТЫкнуть оппоненту. И дискуссия обречена на успех.
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17.06.2020 21:21 Відповісти
https://censor.net/user/462224 Так медики якраз і це кажуть.Я ж не придумав зі стелі цифри.
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17.06.2020 19:16 Відповісти
Мне живые рядовые медики говорят о нагибании их начальством писать причиной смерти ковид , альтернатива-конец карьеры в данном заведении. А тк инфекционистов, вирусологов реформа супрун имела в виду, деваться им уже не куда.
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17.06.2020 19:24 Відповісти
https://censor.net/user/462224 Виходить що ще менше.В моєму містечку також спочатку казали.що багато інфікованих,то була неправда.а плітки.Зараз нікого немає.
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17.06.2020 19:31 Відповісти
Пора впливовим політикам гучно заявити, що нас дурять і закликати народ до протестів, бо це вже не смішно.
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18.06.2020 05:51 Відповісти
https://censor.net/user/184403 І з карантином також смертність.І не кажіть.що трупи би лежати по тротуарах,це брехня.Он з'явилася новина,що в Польщі 506 інфікованих за сьогодні.А загальна кількість більше 30 тисяч.А там був карантин жорсткий.Деякі ставили Польщу в приклад.
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17.06.2020 19:18 Відповісти
Зверніть увагу, що дурантін підтримують всі без винятку зеленоботи.
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18.06.2020 05:54 Відповісти
Выполняли бы требования - карантин бы закончился, как во всех нормальных странах.
Но у нас же страна непуганых дебилов...

Не хотите носить маски - сидите в будке.
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17.06.2020 19:03 Відповісти
https://censor.net/user/184403 Ну карантин майже ніде не закінчився.А ще в нас і так мало інфікованих і померлих.Приблизно як в Польщі.То про що ви кажете взагалі.Ви на цифри подивіться.
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17.06.2020 19:14 Відповісти
Давай честно. Он практически нигде и не начинался. Большинство восприняло карантин, как каникулы.
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17.06.2020 19:17 Відповісти
https://censor.net/user/184403 Справжній так.Бо карантин впровавджувався тільки для приїжджих.Це колись так було.А зараз по світі якась дурня.
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17.06.2020 19:20 Відповісти
Потім коли буде вакцина,її масово почнуть вводити,без довготривалого тестування і будуть запевняти.що все гаразд.Ви всі також побіжите це робити,не задумуючись,які в неї побічні ефекти можуть бути.Коли до вас щось дійде,буде пізно.І не кажіть насмішками за чіпування.Бо чіпування,це маячня.А от побічні ефекти від вакцини реальність.
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17.06.2020 18:00 Відповісти
ах....єть
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17.06.2020 18:01 Відповісти
дык к Новому году моя одноразовая маска и завоняться может....
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17.06.2020 18:01 Відповісти
Я свою 2-х місячну продав перед магазином якомусь"страждущєму". Він сам всучив мені 20грн. https://censor.net/user/469515, учісь бізнєсу.
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17.06.2020 18:15 Відповісти
Цифры по заболеваемости в Украине никто проверить не может. Сегодня озвучат, к примеру 750, а завтра с Банковой придет команда чтобы было в 2-3 раза больше. И тогда закрутят всем гайки по полной, посадят страну на жесткий карантин, а сами будут расправляться с активистами, волонтерами, бойцами. Зелень отрабатывает по плану мертвечуков.
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17.06.2020 18:02 Відповісти
Именно.Нет никаких данных(и не может быть).Данная ситуация прекрасно используется недовластью на свое усмотрение.Народ запуган в массе,и хавает инфо-лайно,которым его кормят
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17.06.2020 18:14 Відповісти
А по общению с окружением, я еще раз удостоверился-народ у нас ссыкливый. С полуоборота заводятся на страх , и анализировать уже не способны.
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17.06.2020 19:09 Відповісти
Золотые слова. Хоть один адекватный человек нашелся.
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17.06.2020 19:43 Відповісти
два деб*ла нашли друг друга и радуются
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17.06.2020 21:08 Відповісти
Дебил-медицинский термин, диагноз. Сколько лет мед практики у Вас? От какого года диплом? Или выкакался в инете , по морде не получил априори=задание выполнено? Развитие лет на 12 , включая процессор смартфона.
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17.06.2020 21:27 Відповісти
Еще забыли добавить тупой.
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17.06.2020 21:33 Відповісти
Карантин будут продлевать до нового года, - глава медкомиссии города Гелевей - Цензор.НЕТ 1907
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17.06.2020 18:04 Відповісти
Бу га га дед мороз с снегурочкой в маске,дети на утреннике в масках...в баню 31 декабря пускать будут в масках и перчатках.снеговик на улице в черной маске.одному мне этлт кошмар уже 3 месяца сниться ?!
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17.06.2020 18:19 Відповісти
Да пох нашим небожителям на всё это. Им бы еще месяцок , а там посмотрим...
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17.06.2020 19:10 Відповісти
Месяц ...у этих кретинов месяц может быть равен 12ти календарным месяцам
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17.06.2020 19:29 Відповісти
Сподобалось зеленій хунті безконтрольно правити і продавати без спротиву землю, воду окупанту, декларації вводити для зубожілої верстви плебеїв, податками обложити народ, бо олігархія має кошти на дорогих адвокатів і кіллерів, виконувати забаганки зарубіжних обкомів і їх передового загону колонізації - МВФ. Карантин буде доти, доки цих узурпаторів не винесуть у відставку. При цьому, зелені слуги наплювали на Конституцію і закони. Їх ціль більше пекла, бо зубожіла країна навіть на революцію не здатна, вона здатна лише падати вниз перетворюючись в смердючу колонію на задвірках цивілізації. При цьому засекретили всю статистику загальної смертності по місяцям в Україні. До 2020 є, а з 2020 зелена саранча її з'їла.
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17.06.2020 19:27 Відповісти
все за !
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17.06.2020 19:51 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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17.06.2020 20:28 Відповісти
А мне видится, что именно КРЕМЛЕБОТЫ и раздувают эту шизу, чтобы Украина пролностью сдулась и взять её голыми руками. Чем не вариант?
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17.06.2020 21:10 Відповісти
Опус, из какой психбольницы вещаете?
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17.06.2020 22:28 Відповісти
Согласно статистическим данным Минздрава, в Украине более 1 млн больных раком, ежедневно регистрируется 450 новых случаев онкозаболеваний.

Об этом на пресс-конференции по случаю открытия онкологического центра "Добробут" Здоровью 24 рассказали онколог Кирилл Бурмич и медицинский директор по взрослому населению Татьяна Аникеева.
Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкозаболеваний.Ежегодно 140 тысяч украинцев узнают, что у них рак.Ежедневно 450 украинцев узнают, что у них обнаружена злокачественная опухоль (20 человек в час). Из них 250 умирают (10 человек в час).Ежегодно от рака умирают около 90 тысяч украинцев, 35% - люди трудоспособного возраста.
https://24tv.ua/health/ru/skolko_ukraincev_umirajut_ot_raka_strashnaja_statistika_n1133409
теперь вопрос, почему нет эпимдемии рака в украине????????? почему никто не вводит карантин, почему не выделяются средства на исследования, га,?
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17.06.2020 21:02 Відповісти
Я думаю,Вы сами понимаете почему. К РАКу , туберкулезу и тд люди давно привыкли, дохнем, как мухи и это норма, типа судьба(карма) ,фоновый шум. А это новое изобретение ,такое непонятное, коварное, нет лекарств(и скоро не будет, но вот вот)...косящее целые города на картинках в инете, непонятно как передающееся( то ли маска поможет в парке , то ли нет). Сами же пересичные и поддерживают этот фейк. И у нас и там. А кто начинает анализировать-кремлебот.
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17.06.2020 21:17 Відповісти
я еще в апреле сказал, что дай Бог, чтоб эта фигня закончилась к Новому Году.
Сейчас я понял, что ошибся. Она не закончится.
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17.06.2020 21:09 Відповісти
Только глядя на мир , можно чего то ожидать положительного. А многим в мире понравилось. Хотят повторить. Передел без войны, укрепление власти и тд.
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17.06.2020 21:19 Відповісти
за что Украине эти голобородьки? а?
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17.06.2020 22:13 Відповісти
понятно, что просто под этот беспредел - легче воровать государственные деньги и ресурсы народа..
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17.06.2020 22:14 Відповісти
Здесь больше политики, цель - запугать и максимально разобщить население под страхом заражения "смертельным" ковид. Пока, среди лохов, срабатывает на все 100.
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17.06.2020 22:32 Відповісти
 
 