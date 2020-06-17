Карантин будут продлевать до нового года, - глава медкомиссии Киева Гелевей
Председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета Олег Гелевей призывает украинцев готовиться к продлению карантина до нового года.
Об этом Гелевей сказал в ходе пресс-конференции в УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.
"Если так и дальше будет продолжаться, то мы должны быть, по крайней мере, морально настроены, что карантин не только в Украине, но и во всем мире будет продлен до нового года, и это факты, от которых на сегодняшний день мы никуда деться не можем", - сказал Гелевей.
Председатель медицинской комиссии Киева призвал помнить события 1918-1919 годов, когда эпидемия "испанского" гриппа длилась почти два года, и вторая его волна была гораздо опаснее, чем первая.
Читайте на Цензор.НЕТ: Новая вспышка COVID-19 в Китае: Пекинский коронавирус более заразен, чем уханьский, - профессор института вирусологии Уханьского университета Чжаньцю
"На сегодняшний день число активных больных составляет 17 тыс. 348 человек. Это очень много, и когда эта цифра превысит в Украине 20 тыс., мы сможем конкретно говорить о второй волне коронавируса в Украине, и мы уже сможем говорить о том, что надо будет делать более жесткими карантинные меры, к сожалению", - считает Гелевей.
По мнению Гелевея, число инфицированных растет из-за пренебрежения карантинными ограничениями.
"И если так и дальше будет происходить, то есть, будет тотальное пренебрежение этими мерами, то о каком улучшении в ослаблении ограничений можно говорить? Наоборот, их придется ужесточать", - сказал Гелевей.
Также на Цензор.НЕТ: Масочный режим в метро Киева: уже составлены 37 протоколов, один человек оштрафован на 17 тыс. ФОТО
Пожалуйста, подождите...
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
Зависимости продления карантина от уровня дебилизма и начхательства людей на меры предосторожности ты ж не видишь. В логику тебя не учили?
Одного трупа самого близкого тебе человека хватит или нужно больше для ощущения реальности происходящего?
Но у нас же страна непуганых дебилов...
Не хотите носить маски - сидите в будке.
Об этом на пресс-конференции по случаю открытия онкологического центра "Добробут" Здоровью 24 рассказали онколог Кирилл Бурмич и медицинский директор по взрослому населению Татьяна Аникеева.
Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкозаболеваний.Ежегодно 140 тысяч украинцев узнают, что у них рак.Ежедневно 450 украинцев узнают, что у них обнаружена злокачественная опухоль (20 человек в час). Из них 250 умирают (10 человек в час).Ежегодно от рака умирают около 90 тысяч украинцев, 35% - люди трудоспособного возраста.
https://24tv.ua/health/ru/skolko_ukraincev_umirajut_ot_raka_strashnaja_statistika_n1133409
теперь вопрос, почему нет эпимдемии рака в украине????????? почему никто не вводит карантин, почему не выделяются средства на исследования, га,?
Сейчас я понял, что ошибся. Она не закончится.