Карантин будут продлевать до нового года, - глава медкомиссии Киева Гелевей

Председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета Олег Гелевей призывает украинцев готовиться к продлению карантина до нового года.

Об этом Гелевей сказал в ходе пресс-конференции в УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.

"Если так и дальше будет продолжаться, то мы должны быть, по крайней мере, морально настроены, что карантин не только в Украине, но и во всем мире будет продлен до нового года, и это факты, от которых на сегодняшний день мы никуда деться не можем", - сказал Гелевей.

Председатель медицинской комиссии Киева призвал помнить события 1918-1919 годов, когда эпидемия "испанского" гриппа длилась почти два года, и вторая его волна была гораздо опаснее, чем первая.

Читайте на Цензор.НЕТ: Новая вспышка COVID-19 в Китае: Пекинский коронавирус более заразен, чем уханьский, - профессор института вирусологии Уханьского университета Чжаньцю

"На сегодняшний день число активных больных составляет 17 тыс. 348 человек. Это очень много, и когда эта цифра превысит в Украине 20 тыс., мы сможем конкретно говорить о второй волне коронавируса в Украине, и мы уже сможем говорить о том, что надо будет делать более жесткими карантинные меры, к сожалению", - считает Гелевей.

По мнению Гелевея, число инфицированных растет из-за пренебрежения карантинными ограничениями.

"И если так и дальше будет происходить, то есть, будет тотальное пренебрежение этими мерами, то о каком улучшении в ослаблении ограничений можно говорить? Наоборот, их придется ужесточать", - сказал Гелевей.

Также на Цензор.НЕТ: Масочный режим в метро Киева: уже составлены 37 протоколов, один человек оштрафован на 17 тыс. ФОТО