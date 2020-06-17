РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10768 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
10 529 71
карантин (16728) Киев (24763) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Карантин будут продлевать до нового года, - глава медкомиссии Киева Гелевей

Карантин будут продлевать до нового года, - глава медкомиссии Киева Гелевей

Председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета Олег Гелевей призывает украинцев готовиться к продлению карантина до нового года.

Об этом Гелевей сказал в ходе пресс-конференции в УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.

"Если так и дальше будет продолжаться, то мы должны быть, по крайней мере, морально настроены, что карантин не только в Украине, но и во всем мире будет продлен до нового года, и это факты, от которых на сегодняшний день мы никуда деться не можем", - сказал Гелевей.

Председатель медицинской комиссии Киева призвал помнить события 1918-1919 годов, когда эпидемия "испанского" гриппа длилась почти два года, и вторая его волна была гораздо опаснее, чем первая.

Читайте на Цензор.НЕТ: Новая вспышка COVID-19 в Китае: Пекинский коронавирус более заразен, чем уханьский, - профессор института вирусологии Уханьского университета Чжаньцю

"На сегодняшний день число активных больных составляет 17 тыс. 348 человек. Это очень много, и когда эта цифра превысит в Украине 20 тыс., мы сможем конкретно говорить о второй волне коронавируса в Украине, и мы уже сможем говорить о том, что надо будет делать более жесткими карантинные меры, к сожалению", - считает Гелевей.

По мнению Гелевея, число инфицированных растет из-за пренебрежения карантинными ограничениями.

"И если так и дальше будет происходить, то есть, будет тотальное пренебрежение этими мерами, то о каком улучшении в ослаблении ограничений можно говорить? Наоборот, их придется ужесточать", - сказал Гелевей.

Также на Цензор.НЕТ: Масочный режим в метро Киева: уже составлены 37 протоколов, один человек оштрафован на 17 тыс. ФОТО

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
до какого нового года? 2021, 2022, 2023... ???
показать весь комментарий
17.06.2020 17:50
+7
До выборов президента, а может и ВР. Судя по действиям властей.
показать весь комментарий
17.06.2020 17:51
+7
Цифры по заболеваемости в Украине никто проверить не может. Сегодня озвучат, к примеру 750, а завтра с Банковой придет команда чтобы было в 2-3 раза больше. И тогда закрутят всем гайки по полной, посадят страну на жесткий карантин, а сами будут расправляться с активистами, волонтерами, бойцами. Зелень отрабатывает по плану мертвечуков.
показать весь комментарий
17.06.2020 18:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
до какого нового года? 2021, 2022, 2023... ???
показать весь комментарий
17.06.2020 17:50 Ответить
пока не найдут вакцину
показать весь комментарий
17.06.2020 17:51 Ответить
#акакаяразница? арсенио муссорини помнишь? вот он тоже "до нового года"!
показать весь комментарий
17.06.2020 18:00 Ответить
вроде на полгода обещали оставить... или не больше, чем на полгода... я обещаниям зелёных подонков не верю в принципе, потому и запоминаю их плохо.
показать весь комментарий
17.06.2020 18:08 Ответить
Олег Гелевей - депутат от Свободы вообще-то , он председатель медицинской комиссии Киева ....
показать весь комментарий
17.06.2020 20:35 Ответить
речь шла об обещании зелёных убрать кваквакова вскоре
показать весь комментарий
17.06.2020 20:38 Ответить
Несостоявшийся врач, застывший на уровне полученного 30 лет назад образования.
показать весь комментарий
17.06.2020 22:24 Ответить
До следующих выборов преЗЕра.если конечно 73% не надоест ходить в масках
показать весь комментарий
17.06.2020 19:27 Ответить
до конца жизни нашей будет карантин
показать весь комментарий
18.06.2020 06:37 Ответить
До выборов президента, а может и ВР. Судя по действиям властей.
показать весь комментарий
17.06.2020 17:51 Ответить
Без проблем. Просто кормите нас регулярно!
показать весь комментарий
17.06.2020 17:53 Ответить
а я так дёшево не согласен! не сбивай цену!
показать весь комментарий
17.06.2020 18:03 Ответить
"Карантин" будет продлен до тех пор, пока большая часть населения не передОхнет.Все.
показать весь комментарий
17.06.2020 17:53 Ответить
З голоду? А ще - число психічних захворювань росте по геометричній залежності
показать весь комментарий
17.06.2020 18:09 Ответить
Як завгодно.Є безліч варіантів.Але результат єдиний.
показать весь комментарий
17.06.2020 18:11 Ответить
Ще 2 міс. тому я не повірив знайомому вірусологу, що на землі від цієї зарази помре приблизно 64 млн людей і аж тоді почне утворюватись колективний імунітет. Починаю задумуватись, що він мав рацію.
показать весь комментарий
17.06.2020 18:23 Ответить
А что произошло сейчас, что вы поверили??
показать весь комментарий
17.06.2020 19:05 Ответить
Уважно слідкую за динамікою розповсюдження(з доступних джерел) і спілкуюсь з висококваліфікованими медиками.
показать весь комментарий
17.06.2020 22:33 Ответить
Карантин будет до тех пор, пока Зе не изобретет вакцину.
показать весь комментарий
17.06.2020 17:55 Ответить
Ну що коментатори,вам подобається ця фігня? Навіть порівнюють зі страшною пандемією іспанки.Якщо населення буде не проти,то карантин буде тривати до винайдення вакцини.Московити наприклад готуються до кінця 21 року карантинити.Ви уявляєте,де буде економіка і яка буде злиденність? І це все за мовчазної згоди буде.
показать весь комментарий
17.06.2020 17:56 Ответить
Покажи прімєр, як треба.
показать весь комментарий
17.06.2020 18:00 Ответить
читай Бацьку
показать весь комментарий
17.06.2020 18:02 Ответить
Білорусь на межі перевороту. Лукашенко готується до вторгнення іхтамнєтів
показать весь комментарий
17.06.2020 18:13 Ответить
меньше читай вскукареки на Хартыи97
показать весь комментарий
17.06.2020 18:15 Ответить
короновирус тут каким боком?
показать весь комментарий
17.06.2020 20:01 Ответить
Идет без дурантина на спад.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
показать весь комментарий
17.06.2020 22:26 Ответить
https://censor.net/user/466090 Відміняти потрібно.Бо буде українцям кінець.Будуть масові бунти від бідності,якими скористуються московити.
показать весь комментарий
17.06.2020 18:02 Ответить
Не. Ну надо совсем начхать на меры предосторожности и сразу станет лучше и с эпидемией, и с экономикой.

Зависимости продления карантина от уровня дебилизма и начхательства людей на меры предосторожности ты ж не видишь. В логику тебя не учили?
показать весь комментарий
17.06.2020 18:50 Ответить
https://censor.net/user/184403 Логіка або є,або її немає.А чим довше буде карантин,тим буде гірше.Бо карантин призводить до бідності.А це в свою чергу може перерости в бунти.В людей грошей немає.ви це розумієте,чи ні? Карантин вже більше трьох місяців.Скільки ще він має тривати?
показать весь комментарий
17.06.2020 18:59 Ответить
Отсутствие карантина приводит к смертности.
показать весь комментарий
17.06.2020 19:01 Ответить
900 за 3 месяца? С медиками пообщайтесь по этому поводу.
показать весь комментарий
17.06.2020 19:07 Ответить
У тебя сколько в семье человек? Меньше, чем 900?

Одного трупа самого близкого тебе человека хватит или нужно больше для ощущения реальности происходящего?
показать весь комментарий
17.06.2020 19:08 Ответить
https://censor.net/user/184403 Ну це ж не аргументи.Це просто нерозумні слова.
показать весь комментарий
17.06.2020 19:29 Ответить
Главное ТЫкнуть оппоненту. И дискуссия обречена на успех.
показать весь комментарий
17.06.2020 21:21 Ответить
https://censor.net/user/462224 Так медики якраз і це кажуть.Я ж не придумав зі стелі цифри.
показать весь комментарий
17.06.2020 19:16 Ответить
Мне живые рядовые медики говорят о нагибании их начальством писать причиной смерти ковид , альтернатива-конец карьеры в данном заведении. А тк инфекционистов, вирусологов реформа супрун имела в виду, деваться им уже не куда.
показать весь комментарий
17.06.2020 19:24 Ответить
https://censor.net/user/462224 Виходить що ще менше.В моєму містечку також спочатку казали.що багато інфікованих,то була неправда.а плітки.Зараз нікого немає.
показать весь комментарий
17.06.2020 19:31 Ответить
Пора впливовим політикам гучно заявити, що нас дурять і закликати народ до протестів, бо це вже не смішно.
показать весь комментарий
18.06.2020 05:51 Ответить
https://censor.net/user/184403 І з карантином також смертність.І не кажіть.що трупи би лежати по тротуарах,це брехня.Он з'явилася новина,що в Польщі 506 інфікованих за сьогодні.А загальна кількість більше 30 тисяч.А там був карантин жорсткий.Деякі ставили Польщу в приклад.
показать весь комментарий
17.06.2020 19:18 Ответить
Зверніть увагу, що дурантін підтримують всі без винятку зеленоботи.
показать весь комментарий
18.06.2020 05:54 Ответить
Выполняли бы требования - карантин бы закончился, как во всех нормальных странах.
Но у нас же страна непуганых дебилов...

Не хотите носить маски - сидите в будке.
показать весь комментарий
17.06.2020 19:03 Ответить
https://censor.net/user/184403 Ну карантин майже ніде не закінчився.А ще в нас і так мало інфікованих і померлих.Приблизно як в Польщі.То про що ви кажете взагалі.Ви на цифри подивіться.
показать весь комментарий
17.06.2020 19:14 Ответить
Давай честно. Он практически нигде и не начинался. Большинство восприняло карантин, как каникулы.
показать весь комментарий
17.06.2020 19:17 Ответить
https://censor.net/user/184403 Справжній так.Бо карантин впровавджувався тільки для приїжджих.Це колись так було.А зараз по світі якась дурня.
показать весь комментарий
17.06.2020 19:20 Ответить
Потім коли буде вакцина,її масово почнуть вводити,без довготривалого тестування і будуть запевняти.що все гаразд.Ви всі також побіжите це робити,не задумуючись,які в неї побічні ефекти можуть бути.Коли до вас щось дійде,буде пізно.І не кажіть насмішками за чіпування.Бо чіпування,це маячня.А от побічні ефекти від вакцини реальність.
показать весь комментарий
17.06.2020 18:00 Ответить
ах....єть
показать весь комментарий
17.06.2020 18:01 Ответить
дык к Новому году моя одноразовая маска и завоняться может....
показать весь комментарий
17.06.2020 18:01 Ответить
Я свою 2-х місячну продав перед магазином якомусь"страждущєму". Він сам всучив мені 20грн. https://censor.net/user/469515, учісь бізнєсу.
показать весь комментарий
17.06.2020 18:15 Ответить
Цифры по заболеваемости в Украине никто проверить не может. Сегодня озвучат, к примеру 750, а завтра с Банковой придет команда чтобы было в 2-3 раза больше. И тогда закрутят всем гайки по полной, посадят страну на жесткий карантин, а сами будут расправляться с активистами, волонтерами, бойцами. Зелень отрабатывает по плану мертвечуков.
показать весь комментарий
17.06.2020 18:02 Ответить
Именно.Нет никаких данных(и не может быть).Данная ситуация прекрасно используется недовластью на свое усмотрение.Народ запуган в массе,и хавает инфо-лайно,которым его кормят
показать весь комментарий
17.06.2020 18:14 Ответить
А по общению с окружением, я еще раз удостоверился-народ у нас ссыкливый. С полуоборота заводятся на страх , и анализировать уже не способны.
показать весь комментарий
17.06.2020 19:09 Ответить
Золотые слова. Хоть один адекватный человек нашелся.
показать весь комментарий
17.06.2020 19:43 Ответить
два деб*ла нашли друг друга и радуются
показать весь комментарий
17.06.2020 21:08 Ответить
Дебил-медицинский термин, диагноз. Сколько лет мед практики у Вас? От какого года диплом? Или выкакался в инете , по морде не получил априори=задание выполнено? Развитие лет на 12 , включая процессор смартфона.
показать весь комментарий
17.06.2020 21:27 Ответить
Еще забыли добавить тупой.
показать весь комментарий
17.06.2020 21:33 Ответить
Карантин будут продлевать до нового года, - глава медкомиссии города Гелевей - Цензор.НЕТ 1907
показать весь комментарий
17.06.2020 18:04 Ответить
Бу га га дед мороз с снегурочкой в маске,дети на утреннике в масках...в баню 31 декабря пускать будут в масках и перчатках.снеговик на улице в черной маске.одному мне этлт кошмар уже 3 месяца сниться ?!
показать весь комментарий
17.06.2020 18:19 Ответить
Да пох нашим небожителям на всё это. Им бы еще месяцок , а там посмотрим...
показать весь комментарий
17.06.2020 19:10 Ответить
Месяц ...у этих кретинов месяц может быть равен 12ти календарным месяцам
показать весь комментарий
17.06.2020 19:29 Ответить
Сподобалось зеленій хунті безконтрольно правити і продавати без спротиву землю, воду окупанту, декларації вводити для зубожілої верстви плебеїв, податками обложити народ, бо олігархія має кошти на дорогих адвокатів і кіллерів, виконувати забаганки зарубіжних обкомів і їх передового загону колонізації - МВФ. Карантин буде доти, доки цих узурпаторів не винесуть у відставку. При цьому, зелені слуги наплювали на Конституцію і закони. Їх ціль більше пекла, бо зубожіла країна навіть на революцію не здатна, вона здатна лише падати вниз перетворюючись в смердючу колонію на задвірках цивілізації. При цьому засекретили всю статистику загальної смертності по місяцям в Україні. До 2020 є, а з 2020 зелена саранча її з'їла.
показать весь комментарий
17.06.2020 19:27 Ответить
все за !
показать весь комментарий
17.06.2020 19:51 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
показать весь комментарий
17.06.2020 20:28 Ответить
А мне видится, что именно КРЕМЛЕБОТЫ и раздувают эту шизу, чтобы Украина пролностью сдулась и взять её голыми руками. Чем не вариант?
показать весь комментарий
17.06.2020 21:10 Ответить
Опус, из какой психбольницы вещаете?
показать весь комментарий
17.06.2020 22:28 Ответить
Согласно статистическим данным Минздрава, в Украине более 1 млн больных раком, ежедневно регистрируется 450 новых случаев онкозаболеваний.

Об этом на пресс-конференции по случаю открытия онкологического центра "Добробут" Здоровью 24 рассказали онколог Кирилл Бурмич и медицинский директор по взрослому населению Татьяна Аникеева.
Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкозаболеваний.Ежегодно 140 тысяч украинцев узнают, что у них рак.Ежедневно 450 украинцев узнают, что у них обнаружена злокачественная опухоль (20 человек в час). Из них 250 умирают (10 человек в час).Ежегодно от рака умирают около 90 тысяч украинцев, 35% - люди трудоспособного возраста.
https://24tv.ua/health/ru/skolko_ukraincev_umirajut_ot_raka_strashnaja_statistika_n1133409
теперь вопрос, почему нет эпимдемии рака в украине????????? почему никто не вводит карантин, почему не выделяются средства на исследования, га,?
показать весь комментарий
17.06.2020 21:02 Ответить
Я думаю,Вы сами понимаете почему. К РАКу , туберкулезу и тд люди давно привыкли, дохнем, как мухи и это норма, типа судьба(карма) ,фоновый шум. А это новое изобретение ,такое непонятное, коварное, нет лекарств(и скоро не будет, но вот вот)...косящее целые города на картинках в инете, непонятно как передающееся( то ли маска поможет в парке , то ли нет). Сами же пересичные и поддерживают этот фейк. И у нас и там. А кто начинает анализировать-кремлебот.
показать весь комментарий
17.06.2020 21:17 Ответить
я еще в апреле сказал, что дай Бог, чтоб эта фигня закончилась к Новому Году.
Сейчас я понял, что ошибся. Она не закончится.
показать весь комментарий
17.06.2020 21:09 Ответить
Только глядя на мир , можно чего то ожидать положительного. А многим в мире понравилось. Хотят повторить. Передел без войны, укрепление власти и тд.
показать весь комментарий
17.06.2020 21:19 Ответить
за что Украине эти голобородьки? а?
показать весь комментарий
17.06.2020 22:13 Ответить
понятно, что просто под этот беспредел - легче воровать государственные деньги и ресурсы народа..
показать весь комментарий
17.06.2020 22:14 Ответить
Здесь больше политики, цель - запугать и максимально разобщить население под страхом заражения "смертельным" ковид. Пока, среди лохов, срабатывает на все 100.
показать весь комментарий
17.06.2020 22:32 Ответить
 
 