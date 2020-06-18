У Чернівцях послабили карантин: дозволили роботу лазень і саун
У Чернівцях послабили запроваджений через епідемію коронавірусної хвороби карантин. Зокрема, працювати зможуть сауни і лазні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Чернівецька міськрада.
Крім того, під час засідання комісія вирішила розширити перелік категорій громадян, які можуть користуватися транспортом для спеціальних перевезень.
"Зокрема, це рішення поширюється на учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій; людей з інвалідністю", - зазначено в повідомленні.
Крім того, користуватися спецтранспортом тепер можуть діти до 10 років у супроводі дорослих.
Ці категорії людей зможуть скористатися транспортом за наявності вільних місць і пред'явлення посвідчення їхнього статусу.
Також управління культури міськради, паркам імені Шевченка та Жовтневому доручено забезпечити виконання рекомендацій головного санлікаря при роботі атракціонів на відкритому повітрі.
Нагадаємо, 16 червня в Україні встановлено черговий антирекорд за кількістю нових випадків за добу коронавірусу і за кількістю померлих - 758 хворих COVID-19.
Кабмін у свою чергу підтримав продовження дії адаптивного карантину в Україні до 31 липня.
Будь ласка, зачекайте...
Врач, призывавший не носить средства индивидуальной защиты, опроверг свои словаПомню, некоторое время назад у нас активно выступали так называемые антипрививочники - родители, ратующие за отказ от плановых вакцинаций детей. Причем они не просто отказывались от прививок сами, но и настойчиво призывали к этому всех остальных, хотя было известно, что при превышении определенного процента не вакцинированного населения возможен возврат эпидемий опасных болезней, от которых в первую очередь пострадают их непривитые дети…
Сейчас той же дикой логике следуют современные аналоги антипрививочников эпохи коронавируса - антимасочники. С настойчивостью, достойной лучшего применения, они уговаривают знакомых не надевать маски при выходе из дома, поднимают на смех тех, кто это делает - мол, они не защищают от вируса здоровых людей, и нужны исключительно больным, чтобы они, больные, не заразили нас, здоровых.
Печально, что эту идею регулярно и довольно агрессивно транслируют также некоторые медики - идею о бесполезности масок для нас, здоровых, и их необходимости для них, инфицированных.
https://www.mk.ru/social/2020/04/05/v-razgar-pandemii-v-rossii-nachali-poyavlyatsya-antimasochniki.html
Кроме того, в Кремле и Ново-Огарево установили дезинфицирующие туннели. В Кремле такие меры предосторожности считают «понятными и объяснимыми», поскольку речь идет о защите главы государства. Однако другие мировые лидеры соблюдают меньше ограничений - https://www.mk.ru/politics/2020/06/17/putina-stali-berech-ot-koronavirusa-s-*********-siloy.html пишут росСМИ .
О появлении дезинфицирующих туннелей в резиденциях главы государства первой рассказала администрация Пензенской области. Губернатор Иван Белозерцев лично проверял установку и оценил ее на отлично. «Технология сродни космической: человек автоматически обрабатывается дезинфицирующим веществом за счёт датчиков движения», - написал он в Твиттере после посещения компании-производителя. Ранее это предприятие занималось созданием оборудования для мойки деталей и агрегатов для автосервисов и промпредприятий. Туннели с виду похожи на кабину для лифта: войдя в нее, человек оказывается в мелкодисперсном водном тумане, в результате одежда и открытые участки его тела покрываются антисептическим раствором. На обработку уходит 3-5 секунд и до 60 мл жидкости. Пропускная способность агрегата 12-20 человек в минуту и 360 в час, что позволяет использовать его в местах массового скопления народа. При входе в туннель рекомендуется закрыть глаза и задержать дыхание, но в принципе слизистые оболочки раздражаться не должны, информирует https://enovosty.com/news enovosty.com/news .
Аппараты из https://enovosty.com/tag/putin путин ской резиденции оборудованы тепловизорами и системой распознавания лиц: производители утверждают, что они умеют считывать даже лица под масками. Все данные автоматически записываются, и человека (например, при обнаружении у него повышенной температуры) можно внести в «черный список».
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что установлены уже три таких туннеля: на КПП в Ново-Огарево и два в Кремле. Их появление, по его словам, связано с эпидемиологической обстановкой - «они были установлены в самый разгар эпидемии». И, хотя сейчас многие ограничения уже сняты, там, «где это касается главы государства, дополнительные меры предосторожности оправданы и объяснимы», считает Песков.
Читайте: https://enovosty.com/news_abroad/full/1706-prodolzhenie-skandala-v-rf-yumorist-urgant-poshutil-nad-pevcom-kirkorovym-oskorbivshem-rossijskix-desantnikov Продолжение скандала в РФ: юморист Ургант пошутил над певцом Киркоровым, оскорбившем российских десантников
К таким мерам предосторожности относится также многодневный карантин, который приходится соблюдать тем, кто непосредственно контактирует с Путиным, - говорится в статье.
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В лес и на прибрежную зону нельзя было, а вдруг болеть не будут приобретя сильный иммунитет. Мне так кажется, что Степанов и Ляшко не знаю или не хотят знать, что возможность заражения и течение вирусных заболеваний напрямую зависит от того насколько хорош иммунитет.