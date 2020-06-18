В Черновцах ослабили карантин: разрешили работу бань и саун
В Черновцах ослабили введенный из-за эпидемии коронавирусной болезни карантин. В частности, работать смогут сауны и бани.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Черновицкий горсовет.
Кроме того, во время заседания комиссия решила расширить перечень категорий граждан, которые могут пользоваться транспортом для специальных перевозок.
"В частности, это решение распространяется на участников боевых действий, членов семей погибших участников боевых действий; людей с инвалидностью", - указано в сообщении.
Кроме того, пользоваться спецтранспортом теперь могут дети до 10 лет в сопровождении взрослых.
Эти категории людей смогут воспользоваться транспортом при наличии свободных мест и предъявлении удостоверения их статуса.
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Также управлению культуры горсовета, паркам имени Шевченко и Октябрьскому поручено обеспечить выполнение рекомендаций главного санврача при работе аттракционов на открытом воздухе.
Напомним, 16 июня в Украине установлен очередной антирекорд по количеству новых случаев за сутки коронавирус и по числу умерших - 758 больных COVID-19.
Кабмин в свою очередь поддержал продление действия адаптивного карантина в Украине до 31 июля.
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Врач, призывавший не носить средства индивидуальной защиты, опроверг свои словаПомню, некоторое время назад у нас активно выступали так называемые антипрививочники - родители, ратующие за отказ от плановых вакцинаций детей. Причем они не просто отказывались от прививок сами, но и настойчиво призывали к этому всех остальных, хотя было известно, что при превышении определенного процента не вакцинированного населения возможен возврат эпидемий опасных болезней, от которых в первую очередь пострадают их непривитые дети…
Сейчас той же дикой логике следуют современные аналоги антипрививочников эпохи коронавируса - антимасочники. С настойчивостью, достойной лучшего применения, они уговаривают знакомых не надевать маски при выходе из дома, поднимают на смех тех, кто это делает - мол, они не защищают от вируса здоровых людей, и нужны исключительно больным, чтобы они, больные, не заразили нас, здоровых.
Печально, что эту идею регулярно и довольно агрессивно транслируют также некоторые медики - идею о бесполезности масок для нас, здоровых, и их необходимости для них, инфицированных.
https://www.mk.ru/social/2020/04/05/v-razgar-pandemii-v-rossii-nachali-poyavlyatsya-antimasochniki.html
Кроме того, в Кремле и Ново-Огарево установили дезинфицирующие туннели. В Кремле такие меры предосторожности считают «понятными и объяснимыми», поскольку речь идет о защите главы государства. Однако другие мировые лидеры соблюдают меньше ограничений - https://www.mk.ru/politics/2020/06/17/putina-stali-berech-ot-koronavirusa-s-*********-siloy.html пишут росСМИ .
О появлении дезинфицирующих туннелей в резиденциях главы государства первой рассказала администрация Пензенской области. Губернатор Иван Белозерцев лично проверял установку и оценил ее на отлично. «Технология сродни космической: человек автоматически обрабатывается дезинфицирующим веществом за счёт датчиков движения», - написал он в Твиттере после посещения компании-производителя. Ранее это предприятие занималось созданием оборудования для мойки деталей и агрегатов для автосервисов и промпредприятий. Туннели с виду похожи на кабину для лифта: войдя в нее, человек оказывается в мелкодисперсном водном тумане, в результате одежда и открытые участки его тела покрываются антисептическим раствором. На обработку уходит 3-5 секунд и до 60 мл жидкости. Пропускная способность агрегата 12-20 человек в минуту и 360 в час, что позволяет использовать его в местах массового скопления народа. При входе в туннель рекомендуется закрыть глаза и задержать дыхание, но в принципе слизистые оболочки раздражаться не должны, информирует https://enovosty.com/news enovosty.com/news .
Аппараты из https://enovosty.com/tag/putin путин ской резиденции оборудованы тепловизорами и системой распознавания лиц: производители утверждают, что они умеют считывать даже лица под масками. Все данные автоматически записываются, и человека (например, при обнаружении у него повышенной температуры) можно внести в «черный список».
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что установлены уже три таких туннеля: на КПП в Ново-Огарево и два в Кремле. Их появление, по его словам, связано с эпидемиологической обстановкой - «они были установлены в самый разгар эпидемии». И, хотя сейчас многие ограничения уже сняты, там, «где это касается главы государства, дополнительные меры предосторожности оправданы и объяснимы», считает Песков.
Читайте: https://enovosty.com/news_abroad/full/1706-prodolzhenie-skandala-v-rf-yumorist-urgant-poshutil-nad-pevcom-kirkorovym-oskorbivshem-rossijskix-desantnikov Продолжение скандала в РФ: юморист Ургант пошутил над певцом Киркоровым, оскорбившем российских десантников
К таким мерам предосторожности относится также многодневный карантин, который приходится соблюдать тем, кто непосредственно контактирует с Путиным, - говорится в статье.
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В лес и на прибрежную зону нельзя было, а вдруг болеть не будут приобретя сильный иммунитет. Мне так кажется, что Степанов и Ляшко не знаю или не хотят знать, что возможность заражения и течение вирусных заболеваний напрямую зависит от того насколько хорош иммунитет.