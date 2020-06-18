В Черновцах ослабили карантин: разрешили работу бань и саун

В Черновцах ослабили введенный из-за эпидемии коронавирусной болезни карантин. В частности, работать смогут сауны и бани.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Черновицкий горсовет.

Кроме того, во время заседания комиссия решила расширить перечень категорий граждан, которые могут пользоваться транспортом для специальных перевозок.

"В частности, это решение распространяется на участников боевых действий, членов семей погибших участников боевых действий; людей с инвалидностью", - указано в сообщении.

Кроме того, пользоваться спецтранспортом теперь могут дети до 10 лет в сопровождении взрослых.

Эти категории людей смогут воспользоваться транспортом при наличии свободных мест и предъявлении удостоверения их статуса.

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Также управлению культуры горсовета, паркам имени Шевченко и Октябрьскому поручено обеспечить выполнение рекомендаций главного санврача при работе аттракционов на открытом воздухе.

Напомним, 16 июня в Украине установлен очередной антирекорд по количеству новых случаев за сутки коронавирус и по числу умерших - 758 больных COVID-19.

Кабмин в свою очередь поддержал продление действия адаптивного карантина в Украине до 31 июля.