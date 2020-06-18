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В Черновцах ослабили карантин: разрешили работу бань и саун

В Черновцах ослабили карантин: разрешили работу бань и саун

В Черновцах ослабили введенный из-за эпидемии коронавирусной болезни карантин. В частности, работать смогут сауны и бани.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Черновицкий горсовет.

Кроме того, во время заседания комиссия решила расширить перечень категорий граждан, которые могут пользоваться транспортом для специальных перевозок.

"В частности, это решение распространяется на участников боевых действий, членов семей погибших участников боевых действий; людей с инвалидностью", - указано в сообщении.

Кроме того, пользоваться спецтранспортом теперь могут дети до 10 лет в сопровождении взрослых.

Эти категории людей смогут воспользоваться транспортом при наличии свободных мест и предъявлении удостоверения их статуса.

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Также управлению культуры горсовета, паркам имени Шевченко и Октябрьскому поручено обеспечить выполнение рекомендаций главного санврача при работе аттракционов на открытом воздухе.

Напомним, 16 июня в Украине установлен очередной антирекорд по количеству новых случаев за сутки коронавирус и по числу умерших - 758 больных COVID-19.

Кабмин в свою очередь поддержал продление действия адаптивного карантина в Украине до 31 июля.
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Топ комментарии
+2
Власть дебилы понятно, в самом зараженном регионе разносят коронавирус. Люди хоть понимают что в предбанниках будет рассадник. В Германии за день 1700 человек, на мясокомбинате 400 человек
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18.06.2020 07:57
+2
Владимира Путина тщательно оберегают от коронавируса. Публичные мероприятия с его участием сокращены до минимума, а всех, кто контактирует с президентом, помещают на предварительный многодневный карантин.
Кроме того, в Кремле и Ново-Огарево установили дезинфицирующие туннели. В Кремле такие меры предосторожности считают «понятными и объяснимыми», поскольку речь идет о защите главы государства. Однако другие мировые лидеры соблюдают меньше ограничений - https://www.mk.ru/politics/2020/06/17/putina-stali-berech-ot-koronavirusa-s-*********-siloy.html пишут росСМИ .
О появлении дезинфицирующих туннелей в резиденциях главы государства первой рассказала администрация Пензенской области. Губернатор Иван Белозерцев лично проверял установку и оценил ее на отлично. «Технология сродни космической: человек автоматически обрабатывается дезинфицирующим веществом за счёт датчиков движения», - написал он в Твиттере после посещения компании-производителя. Ранее это предприятие занималось созданием оборудования для мойки деталей и агрегатов для автосервисов и промпредприятий. Туннели с виду похожи на кабину для лифта: войдя в нее, человек оказывается в мелкодисперсном водном тумане, в результате одежда и открытые участки его тела покрываются антисептическим раствором. На обработку уходит 3-5 секунд и до 60 мл жидкости. Пропускная способность агрегата 12-20 человек в минуту и 360 в час, что позволяет использовать его в местах массового скопления народа. При входе в туннель рекомендуется закрыть глаза и задержать дыхание, но в принципе слизистые оболочки раздражаться не должны, информирует https://enovosty.com/news enovosty.com/news .
Аппараты из https://enovosty.com/tag/putin путин ской резиденции оборудованы тепловизорами и системой распознавания лиц: производители утверждают, что они умеют считывать даже лица под масками. Все данные автоматически записываются, и человека (например, при обнаружении у него повышенной температуры) можно внести в «черный список».
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что установлены уже три таких туннеля: на КПП в Ново-Огарево и два в Кремле. Их появление, по его словам, связано с эпидемиологической обстановкой - «они были установлены в самый разгар эпидемии». И, хотя сейчас многие ограничения уже сняты, там, «где это касается главы государства, дополнительные меры предосторожности оправданы и объяснимы», считает Песков.
Читайте: https://enovosty.com/news_abroad/full/1706-prodolzhenie-skandala-v-rf-yumorist-urgant-poshutil-nad-pevcom-kirkorovym-oskorbivshem-rossijskix-desantnikov Продолжение скандала в РФ: юморист Ургант пошутил над певцом Киркоровым, оскорбившем российских десантников
К таким мерам предосторожности относится также многодневный карантин, который приходится соблюдать тем, кто непосредственно контактирует с Путиным, - говорится в статье.

Читать полностью на https://enovosty.com/news_abroad/full/1806-putina-stali-berech-ot-koronavirusa-s-*********-siloj-putina-stali-berech-ot-koronavirusa-s-*********-siloj-putina-stali-berech-ot-koronavirusa-s-*********-siloj-smi
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18.06.2020 07:59
+1
В разгар пандемии в России начали появляться «антимасочники»
Врач, призывавший не носить средства индивидуальной защиты, опроверг свои словаПомню, некоторое время назад у нас активно выступали так называемые антипрививочники - родители, ратующие за отказ от плановых вакцинаций детей. Причем они не просто отказывались от прививок сами, но и настойчиво призывали к этому всех остальных, хотя было известно, что при превышении определенного процента не вакцинированного населения возможен возврат эпидемий опасных болезней, от которых в первую очередь пострадают их непривитые дети…
Сейчас той же дикой логике следуют современные аналоги антипрививочников эпохи коронавируса - антимасочники. С настойчивостью, достойной лучшего применения, они уговаривают знакомых не надевать маски при выходе из дома, поднимают на смех тех, кто это делает - мол, они не защищают от вируса здоровых людей, и нужны исключительно больным, чтобы они, больные, не заразили нас, здоровых.
Печально, что эту идею регулярно и довольно агрессивно транслируют также некоторые медики - идею о бесполезности масок для нас, здоровых, и их необходимости для них, инфицированных.
https://www.mk.ru/social/2020/04/05/v-razgar-pandemii-v-rossii-nachali-poyavlyatsya-antimasochniki.html
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18.06.2020 07:53
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Теперь заражаться можно с девочками или с вениками.. ( ну это уж по предпочтениям)
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18.06.2020 07:52 Ответить
В разгар пандемии в России начали появляться «антимасочники»
Врач, призывавший не носить средства индивидуальной защиты, опроверг свои словаПомню, некоторое время назад у нас активно выступали так называемые антипрививочники - родители, ратующие за отказ от плановых вакцинаций детей. Причем они не просто отказывались от прививок сами, но и настойчиво призывали к этому всех остальных, хотя было известно, что при превышении определенного процента не вакцинированного населения возможен возврат эпидемий опасных болезней, от которых в первую очередь пострадают их непривитые дети…
Сейчас той же дикой логике следуют современные аналоги антипрививочников эпохи коронавируса - антимасочники. С настойчивостью, достойной лучшего применения, они уговаривают знакомых не надевать маски при выходе из дома, поднимают на смех тех, кто это делает - мол, они не защищают от вируса здоровых людей, и нужны исключительно больным, чтобы они, больные, не заразили нас, здоровых.
Печально, что эту идею регулярно и довольно агрессивно транслируют также некоторые медики - идею о бесполезности масок для нас, здоровых, и их необходимости для них, инфицированных.
https://www.mk.ru/social/2020/04/05/v-razgar-pandemii-v-rossii-nachali-poyavlyatsya-antimasochniki.html
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18.06.2020 07:53 Ответить
На хутор твою не по теме информацию.
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18.06.2020 08:10 Ответить
Власть дебилы понятно, в самом зараженном регионе разносят коронавирус. Люди хоть понимают что в предбанниках будет рассадник. В Германии за день 1700 человек, на мясокомбинате 400 человек
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18.06.2020 07:57 Ответить
Здоровья тебе,хронически перепуганный.
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18.06.2020 08:01 Ответить
С легким паром!
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18.06.2020 07:57 Ответить
Владимира Путина тщательно оберегают от коронавируса. Публичные мероприятия с его участием сокращены до минимума, а всех, кто контактирует с президентом, помещают на предварительный многодневный карантин.
Кроме того, в Кремле и Ново-Огарево установили дезинфицирующие туннели. В Кремле такие меры предосторожности считают «понятными и объяснимыми», поскольку речь идет о защите главы государства. Однако другие мировые лидеры соблюдают меньше ограничений - https://www.mk.ru/politics/2020/06/17/putina-stali-berech-ot-koronavirusa-s-*********-siloy.html пишут росСМИ .
О появлении дезинфицирующих туннелей в резиденциях главы государства первой рассказала администрация Пензенской области. Губернатор Иван Белозерцев лично проверял установку и оценил ее на отлично. «Технология сродни космической: человек автоматически обрабатывается дезинфицирующим веществом за счёт датчиков движения», - написал он в Твиттере после посещения компании-производителя. Ранее это предприятие занималось созданием оборудования для мойки деталей и агрегатов для автосервисов и промпредприятий. Туннели с виду похожи на кабину для лифта: войдя в нее, человек оказывается в мелкодисперсном водном тумане, в результате одежда и открытые участки его тела покрываются антисептическим раствором. На обработку уходит 3-5 секунд и до 60 мл жидкости. Пропускная способность агрегата 12-20 человек в минуту и 360 в час, что позволяет использовать его в местах массового скопления народа. При входе в туннель рекомендуется закрыть глаза и задержать дыхание, но в принципе слизистые оболочки раздражаться не должны, информирует https://enovosty.com/news enovosty.com/news .
Аппараты из https://enovosty.com/tag/putin путин ской резиденции оборудованы тепловизорами и системой распознавания лиц: производители утверждают, что они умеют считывать даже лица под масками. Все данные автоматически записываются, и человека (например, при обнаружении у него повышенной температуры) можно внести в «черный список».
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что установлены уже три таких туннеля: на КПП в Ново-Огарево и два в Кремле. Их появление, по его словам, связано с эпидемиологической обстановкой - «они были установлены в самый разгар эпидемии». И, хотя сейчас многие ограничения уже сняты, там, «где это касается главы государства, дополнительные меры предосторожности оправданы и объяснимы», считает Песков.
Читайте: https://enovosty.com/news_abroad/full/1706-prodolzhenie-skandala-v-rf-yumorist-urgant-poshutil-nad-pevcom-kirkorovym-oskorbivshem-rossijskix-desantnikov Продолжение скандала в РФ: юморист Ургант пошутил над певцом Киркоровым, оскорбившем российских десантников
К таким мерам предосторожности относится также многодневный карантин, который приходится соблюдать тем, кто непосредственно контактирует с Путиным, - говорится в статье.

Читать полностью на https://enovosty.com/news_abroad/full/1806-putina-stali-berech-ot-koronavirusa-s-*********-siloj-putina-stali-berech-ot-koronavirusa-s-*********-siloj-putina-stali-berech-ot-koronavirusa-s-*********-siloj-smi
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18.06.2020 07:59 Ответить
какімі?
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18.06.2020 08:06 Ответить
Флуд!!!
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18.06.2020 08:11 Ответить
Помните: в 40 лет жизнь только начинается: https://youtu.be/gND525iCLIc ВИДЕО
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18.06.2020 08:04 Ответить
Библиотеки,музеи,бани-сауны...да ложжили тут на всю эту лапшу...
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18.06.2020 08:05 Ответить
Раньше в бани и сауны ходили лечиться, но новые лица СН решили, что так делать нельзя и установили карантин на ВСЕ. Забыли?
В лес и на прибрежную зону нельзя было, а вдруг болеть не будут приобретя сильный иммунитет. Мне так кажется, что Степанов и Ляшко не знаю или не хотят знать, что возможность заражения и течение вирусных заболеваний напрямую зависит от того насколько хорош иммунитет.
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18.06.2020 08:08 Ответить
А яке ставлення до щеплень?
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18.06.2020 08:29 Ответить
сочту, что имеет смысл, привьюсь
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18.06.2020 08:37 Ответить
Якби ж так було все просто, а от тепер виходить що важких хворих лікують саме пригніченням імунітету, Дексаметазон, по інструкції він протипоказаний діабетикам саме через пригнічення імунітету, тобто виходить імунітет сам вбиває людей. Відбувається все не за логікою і це саме страшне.
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18.06.2020 08:19 Ответить
Зрозуміло, що психосоматична зброя теж має право на існування...але звідки ЦЕ може йти, хто зацікавлений - можеш назвати прізвища, організації, країни?
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18.06.2020 08:45 Ответить
Так...дійсно стало якось не по собі, коли дізнався, що надмірне посилення імунітету може вбивати здорові клітини...
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18.06.2020 08:48 Ответить
Не мели чепуху, перепутал ты видать с лечением онкобольных.
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18.06.2020 10:14 Ответить
а шо делать - шлюхи без работы который месяц. Теперь нужно отстмоктать своё в 3 ствола
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18.06.2020 09:02 Ответить
У Чернівцях послабили карантин: дозволили роботу лазень і саун - Цензор.НЕТ 3888
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18.06.2020 09:07 Ответить
Зеленський вже заворушився лише при одному згадуванні слова "сааааааауна".
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18.06.2020 09:27 Ответить
нарешті у дівчат будет работа
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18.06.2020 09:42 Ответить
 
 