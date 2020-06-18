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Київська область (3801) ОДА (1623) Володін Василь (44)

Зеленський призначив Володіна головою Київської ОДА

Зеленський призначив Володіна головою Київської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Василя Володіна головою Київської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов представив нового керівника області в четвер вранці.

Володін до призначення був тимчасовим виконувачем обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації. З грудня 2019 року він обіймає посаду заступника голови Київської ОДА. До цього Володін був виконувачем обов'язків генерального директора ДП "Електронмаш".

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Автор: 
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Топ коментарі
+17
Зеленський призначив Володіна головою Київської ОДА - Цензор.НЕТ 8682
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18.06.2020 09:33
+14
У кожного Вовки з вавкою є свій Володін.
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18.06.2020 09:20
+9
усьо как в мацквє. Тепер ше й володін Володін
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18.06.2020 09:36
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ВОНО працюйе.
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18.06.2020 09:19 Відповісти
Ще п1дписувати,що принесли,може,поки що.
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18.06.2020 09:56 Відповісти
воно сре...
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18.06.2020 11:31 Відповісти
шо за чорт?
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18.06.2020 09:19 Відповісти
О, оно ещё живое, кого-то куда-то назначает... Ну надеюсь скоро посинеет.
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18.06.2020 09:19 Відповісти
У сфері підкорення нірвани інколи попускає, але не надовго.))
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18.06.2020 09:21 Відповісти
террорист?
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18.06.2020 09:38 Відповісти
У кожного Вовки з вавкою є свій Володін.
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18.06.2020 09:20 Відповісти
Зеленський призначив Володіна головою Київської ОДА - Цензор.НЕТ 3877
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18.06.2020 09:24 Відповісти
Зей какой-то...
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18.06.2020 09:29 Відповісти
вислюк оманський
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18.06.2020 09:42 Відповісти
Зеленский назначил Володина главой Киевской ОГА - Цензор.НЕТ 9926
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18.06.2020 09:23 Відповісти
Про своих этот "панин" так никогда не скажет
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18.06.2020 09:26 Відповісти
Советник Авакова Дейдей поддерживает шариевцев и украсил свою страницу в ФБ красным шариком

https://pbs.twimg.com/media/EavGaczWAAEftts?format=jpg&name=small
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18.06.2020 09:31 Відповісти
Видимо потому, что он любит шаро@биться ))) У "Партии Красных Презервативов" много таких поклонников! А вот гимн этой партии: https://www.youtube.com/watch?v=whn9lW0mf8c&t=1351s
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18.06.2020 09:36 Відповісти
Неизвестные подвиги военного разведчика Анатолия Шария
zmxn 18 Июнь 2020, 10:41
... Никогда не писал о Шарие... Когда-то с трудом досмотрел до конца один из его видеороликов... С тех пор этот субъект вызывает у меня стойкое чувство брезгливости... Но на днях решил полюбопытвовать: откуда берутся подобные особы, из чего их пестуют? Ну, из чего именно, я, в принципе, догадываюсь... Но вот откуда они берутся?... Превозмогая отвращение, пришлось идти на поклон к Его Величеству Интернету...
... Откровенно говоря, мои друзья раньше частенько спрашивали меня: "Почему ты ни разу не писал про Шария? Там столько интересного! Ростислав Шапошников утверждает, что Анатолий Шарий - "мусорская ****", "стукач"! Его собственная сестра обвиняет блогера в педофилии! Он поклонник "русского мира", но жить предпочитает подальше от России - в ЕС! Он, не имея бизнеса, содержит свою собственную партию! Напиши!"... Не хочу. Шарий мне не интересен. Чтобы писать о ком-то, даже о кровном враге - мне необходимо его хоть немного уважать. Я опубликовал несколько материалов о Путине, ибо даже в русском фюрере сумел отыскать крупицы того позитива, за которые его можно уважать... Но Шарий из тех людей, здороваясь с которыми, следует надевать резиновые перчатки... Однако, после очередной просьбы своего приятеля, я, на основе анализа деятельности, поступков и высказываний Шария, решил составить короткий социально-психологический портрет его личности.
... Анатолий Шарий, на мой взгляд - это слабая безвольная личность, легко поддающая влиянию извне. Как пример - Шарий много лет "сидел на игле" игромании - это удел слабых. По всей вероятности, в детстве он был замкнутым, беззащитым ребенком, регулярно подвергавшимся физическому насилию со стороны сверстников. Каждый ровесник Шария в юности непременно занимался каким-либо видом восточных единоборств: в начале 90-годов Украину буквально накрыла волна увлечения этими экзотическими видами спорта. У Шария же я не обнаружил ни единого упоминания о каких-либо достижениях в ушу, дзюдо или каратэ. Он был явно "белой вороной", он был "чужим среди своих". Это могло стать серьезной психологической травмой. Еще один пример того, что Шарию хотелось любыми способами подавить в себе чувство собственной неполноценности, это причисление "себя любимого" к славной когорте военных разведчиков. Я не сомневаюсь, что Толик, до 20-ти лет, отправляясь ко сну, клал под подушку пластмассовый пистолет. Вот кусочек из его интервью Елене Коркодым (издание "Детектор М"):
- Вы окончили Институт разведки при Киевском танковом инженерно-техническом училище. Чем эти навыки помогают в работе?
- Ничем.
. Как интересно! Шарий, до этого отвечавший на вопросы журналиста длинными, объемными монологами, неожиданно произносит одно только слово: "Ничем". Странно.. А как много "военный разведчик" мог бы поведать своим обожателям и об учебе в "секретном ВУЗе", и о "работе в тылу врага". Но не поведал. И не поведает... Ибо из Шария такой же военный разведчик, как из Балаева Шарий. Следующий абзац - специально для поклонников "выпускника Института разведки"...
... Анатолий Шарий 1978 года рождения. Это означает, что диплом "разведчика", после окончания "Института разведки", он получил в 2000 году. Уважаемые симпатики Шария, возможно я вас слегка разочарую, но к 2000 году, Киевское высшее танковое инженерное училище не существовало уже восемь (!) лет". Более того, если вы введете в поисковик Гугла фразу: "Институт разведки при Киевском танковом инженерно-техническом училище", то бедняга Гугл, разрыдавшись, выдаст вам одну-единственную строчку - ту самую, из интервью Шария... Кроме Анатолия никому об этом "таинственном" Институте ничего не известно - даже гениальному Гуглу... Поклонники Шария, вы все еще в восторге от личности своего гуру - "несостоявшегося разведчика из несуществующего института"? Он, обычный шарлатан, смешной "лихотронщик" и никчемный аферист - держит вас за "дешевку", за узколобых дураков. Но теперь-то вы хоть знаете, откуда берутся Шарии. Из "Институтов разведки" при танковых училищах... Счастье Шария, что ушел из жизни мой друг и однокашник, легендарный военный разведчик, Герой Советского Союза генерал-майор Игорь Плосконос... Я хорошо знал Игоря. Он бы, прочитав интервью "своего коллеги", просто связал бы самозванца и прилюдно высек прямо на Майдане...
P.S. "Если в конце жизни, миллионы людей скажут о тебе, что ты "фуфло", - зачем тогда вообще жить?..."..
Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".
https://uapress.info/ru/news/print/177961
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18.06.2020 11:32 Відповісти
это он про шарийцев?
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18.06.2020 09:41 Відповісти
неначе суки з кобелями

жugu злигались з москалями
і тічка та здавна й понині
гаса по нашій Україні
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18.06.2020 09:32 Відповісти
Зеленський призначив Володіна головою Київської ОДА - Цензор.НЕТ 8682
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18.06.2020 09:33 Відповісти
усьо как в мацквє. Тепер ше й володін Володін
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18.06.2020 09:36 Відповісти
У Зеленых есть еще такая депутатка - Володина,
Володин - чисто кацапская фамилия, в Расее таких много.
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18.06.2020 10:01 Відповісти
Взагалі на росії 140 мільйонів лайна...
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18.06.2020 11:38 Відповісти
Спикер Госдуры (шутка)
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18.06.2020 09:38 Відповісти
Не воно,мабуть брат?
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18.06.2020 09:57 Відповісти
тоже что и петин но только володин ...
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18.06.2020 09:49 Відповісти
Улюблена справа зелебобіків - постійно згадувати Порошенка. Цей феномен в психології називається Пе́ттинг (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. petting) - форма сексуальной активности, предполагающая получение партнёрами удовлетворения путём возбуждения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0 эрогенных зон без непосредственного проникающего контакта https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0 гениталий .
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18.06.2020 10:15 Відповісти
А керувати Укркосмосом - Рогозіна. У Вови є свій Рогозін?
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18.06.2020 09:50 Відповісти
Вова з космосом справляється самотужки за допомогою Південно-американського борошна.
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18.06.2020 10:17 Відповісти
...В Украине уже в ближайшее время могут принять новый проект Трудового кодекса. Главное новшество - увольнять сотрудников будет легче. Это, как уверены "слуги народа", позволит проще и без опаски создавать рабочие места. Вместе с тем юристы и представители профсоюзов бьют тревогу, мол, сотрудников хотят лишить базового права.Новая идея "Слуг народа" - увольнять должно быть просто
Бизнес должен получить возможность легко увольнять сотрудников, и это упростит процедуру создания новых рабочих мест, заявила на одной из встреч с предпринимателями глава профильного комитета Галина Третьякова. С этим утверждением согласился и прошлый состав правительства, который в новый проект КЗоТа внес возможность сокращать людей вообще без причины.
Идея такая: права сотрудников и работодателей должны быть равноценными. Мол, если человек может просто так уволиться, то и работодатель должен иметь возможность просто так уволить.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/388438-ukraintsam_gotovjat_novyj_kzot_uvoljnjatj_smogut_bez_prichiny
...
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18.06.2020 09:52 Відповісти
Майже на всі посади представник етнічної меншини призначає не українців, а представників етнічних меншин - жидів, грузин, вірмен, кацапів. Останніх (їх залишилось 10% в країні) більше за всіх. Кому потрібне окацаплення влади під час війни з кацапами?
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18.06.2020 10:08 Відповісти
Від прізвища аж йокнуло десь у серці
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18.06.2020 10:10 Відповісти
ТОШНИТ ОТ РУССКИХ ФАМИЛИЙ В УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ !!!!!!!!!
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18.06.2020 10:43 Відповісти
Чергова ЗЕ лена какашка...
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18.06.2020 11:32 Відповісти
у кацапо-ордынскага ботоксного Сцарька пуйла есть свой потешный ордынский халдей с вЯликой рюзьге реки Итиль - Валодин,

у другого холуя Сцарька, малоросской криворожской шмаркли, она же гебешная консерва Буратино(в миру известная, как шмаркля, осел и Янелох) будет свой Володин.))
есть шмаркля - есть малорассея, нет шмаркли - нет малорассеи...




Зеленський призначив Володіна головою Київської ОДА - Цензор.НЕТ 1481
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18.06.2020 12:30 Відповісти
 
 