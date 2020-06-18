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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (14081) росія (63574) Кориневич Антон (91)

Росія змінює демографічних склад населення в окупованому Криму, - Кориневич

Росія змінює демографічних склад населення в окупованому Криму, - Кориневич

Росія проводить в окупованому нею Криму колоніальну політику, змінюючи демографічний склад півострова.

Про це заявив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Однією з найбільших проблем для нас наразі є "нова колонізація" Криму", - сказав Кориневич.

Посадовець наголосив, що Росія змінює демографічний склад населення на півострові, національну ідентичність. Осіб, які, з точки зору окупантів, представляють загрозу подальшій окупації, змушують залишити Крим. Це кримські татари, українські та кримськотатарські журналісти, активісти, громадські діячі.

Також читайте: Рада ЄС затвердила рішення ще на рік продовжити "кримський пакет" санкцій проти РФ

Стосовно тих, хто залишається, Москва проводить примусову натуралізацію (паспортизацію); щонайменше 22 тис. молодих кримчан було протизаконно примусово призвані в лави російської армії. Водночас на півострів переселили близько 300 тисяч росіян, переважно військовослужбовців з сім'ями, співробітників правоохоронних органів і чиновників, збільшивши таким чином лояльну до окупаційної влади частку населення.

Постпред Президента наголосив на важливості якнайскорішої розробки стратегії деокупації та реінтеграції населення, частина якої буде відкрита для широкої публіки. "Люди мають бачити, що українська держава піклується про них", - підкреслив він.

Кориневич подякував ЄС за продовження 18 червня кримських санкцій і висловив сподівання, що вони будуть тривати доти, доки півострів буде окуповано.

Читайте також: РФ продовжує політику примусової паспортизації громадян України в Криму, - Мінреінтеграції
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Топ коментарі
+8
В росии нет офицеров, одни подонки.
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19.06.2020 00:02
+6
ну,на добассии уже пробовали менять демографический состав...
Россия меняет демографических состав населения в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 4141
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18.06.2020 22:55
+5
Постпред Президента отметил важность скорейшей разработки стратегии деоккупации и реинтеграции населения, часть которой будет открыта для широкой публики. "Люди должны видеть, что украинское государство заботится о них", - подчеркнул он.

Воду им дайте, все увидят заботу (мне кажется к этому клонят)
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18.06.2020 22:46
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Постпред Президента отметил важность скорейшей разработки стратегии деоккупации и реинтеграции населения, часть которой будет открыта для широкой публики. "Люди должны видеть, что украинское государство заботится о них", - подчеркнул он.

Воду им дайте, все увидят заботу (мне кажется к этому клонят)
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18.06.2020 22:46 Відповісти
Давать воду в Крым НЕДОПУСТИМО! Это зрада и преступление!
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19.06.2020 07:36 Відповісти
Россия меняет демографических состав населения в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 7997
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18.06.2020 22:49 Відповісти
За не хилую мзду. Без воды ни туды и ни сюды. А с водой как мухи на мед слетятся.
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19.06.2020 01:09 Відповісти
Ну естественно, там же стадо тупых баранов, которое склонно к предательству, такие уроды никому не нужны, даже *********.
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18.06.2020 22:52 Відповісти
Кориневич вважає всіх українців Криму журналістами??
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18.06.2020 22:54 Відповісти
ну,на добассии уже пробовали менять демографический состав...
Россия меняет демографических состав населения в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 4141
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18.06.2020 22:55 Відповісти
А там вот недавно памятник поставили может и этому утырку что с кортиком ходило. И ни один офицер ВМС РФ не поехал и не застрелил этого чурекала. Биомусор!
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18.06.2020 23:05 Відповісти
В росии нет офицеров, одни подонки.
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19.06.2020 00:02 Відповісти
и обосраные труселя? хороший музей!!!
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18.06.2020 23:10 Відповісти
Скорее обосцанные.
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19.06.2020 00:04 Відповісти
Шо це за Кутузов з одним оком?
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18.06.2020 23:32 Відповісти
Нужно ещё было отправить макет - чучело собаки по кличке "Пейджер"
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19.06.2020 00:01 Відповісти
В ЭРМИТАЖ )))
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19.06.2020 11:18 Відповісти
Робить те що нашим тупим керманичам навіть не спадало на розум, бо вони тупо вірили у домовленості з расєею...)))
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18.06.2020 22:58 Відповісти
А это уже зависит от политичекой воли государства Украина.
А можно и подождать,но готовить законы по действиям поле деокупации нужно было еще 4е года назад.
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18.06.2020 23:01 Відповісти
танунах, одной из самых больших проблем для нас сейчас является "новая зеленизация" Украины...Источник: https://censor.net/n3202962
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18.06.2020 23:03 Відповісти
Та "Нептуну" якось пох... Він поки що не сміється,ну вже так нормально посміхається... А от "Вільха",так та вже дуже скоро нормально засміється...
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18.06.2020 23:04 Відповісти
Почему 23 года это не делала Украина?
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18.06.2020 23:04 Відповісти
это очень хорошо, нам проще будет выселять в Ростов "жителей" Крыма, а крымчаки сами вернуться домой
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18.06.2020 23:05 Відповісти
Почему в Ростов? В Анапу не ближе? Или мост не доживёт до этого славного дня?
Росія змінює демографічних склад населення в окупованому Криму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 9155
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18.06.2020 23:18 Відповісти
оу. полегче. все уже сто пятьсот раз доказали, что мост не простоит и развалится.
сотни ученых уже отписались. там и тектонические плиты и ледоход и много еще чего.
так что володька прав, на мост не рассчитывает ни один украинец.
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19.06.2020 00:00 Відповісти
Анапа это не россия, отнята у Кавказа, не факт, что не вернётся к прежним владельцам). Там, правда, и собственно россии ещё поискать...
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19.06.2020 09:47 Відповісти
d Fyfgt есть кому кричать "Путин спаси", а в Ростове уже есть общаги для наших беглецов...
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21.06.2020 18:58 Відповісти
Тепер чукчі мордва буряти чуваші чечени і тд корінний народ Криму.
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18.06.2020 23:12 Відповісти
нічого нового москва все робить по лєкалам срср.
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18.06.2020 23:12 Відповісти
це не лєкала срср, це стандартні лєкала татаро-московської орди. З того моменту як Хмельницький здав українців татаро-московській орді почалося заселення ординцями території України.Це така політика колонізації і окупації. І від цьго нашестя тепер збутися неможливо, від того всі проблеми і нещастя.
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19.06.2020 07:25 Відповісти
все у кого первый паспорт коцапский будут лишены гражданства украины и выдворены
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18.06.2020 23:18 Відповісти
Это как у тебя ?
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18.06.2020 23:21 Відповісти
нет как у тебя ватан
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18.06.2020 23:31 Відповісти
У меня первый не кАцапский . Да и второй тоже . И я не пишу Украина с маленькой буквы .
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18.06.2020 23:42 Відповісти
ты не согласен с моим тезисом? иначе че ты так возбудился
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19.06.2020 00:00 Відповісти
Твоим отношением к написанию названия государства , Не похоже , что ты украинец . И не возбудился , а просто обратил внимание .
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19.06.2020 00:30 Відповісти
давай, докажем кто украинец. а если бы ты бвл не пришлый на форуме, то знал бы кто украинец а кто нет
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19.06.2020 00:32 Відповісти
Ну і як ти зможешь мені це довести ?
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19.06.2020 00:40 Відповісти
давай спосіб
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19.06.2020 00:48 Відповісти
Та мені твої докази не потрібні . Людина , яка зневажливо ставиться до своєї держави , не гідна бути її громадянином .
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19.06.2020 00:52 Відповісти
ты флажок даже не нацепил, фамилию имя скрыл, и втираешь тут...
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19.06.2020 01:04 Відповісти
а ты завтра вечером водворять пойдешь или в бар?
вот мы завтра и узнаем, человек или трепло...
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19.06.2020 00:05 Відповісти
подгорело? это видно, а ты как думал
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19.06.2020 00:09 Відповісти
Прагнуть спростити завдання звільнення Криму від окупантів для ЗСУ. Не потрібно буде сумніватися хто потрапив під обстріл. Всіх "понаїхавших" буде депортовано автоматом з конфіскацією всього майна. Решта підлягають жорсткій фільтрації.
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18.06.2020 23:25 Відповісти
Все это фигня, Микола - наливай!)
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18.06.2020 23:27 Відповісти
Донбасс тоже сильно засрат ватниками.Росія змінює демографічних склад населення в окупованому Криму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 2120
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18.06.2020 23:56 Відповісти
"Люди должны видеть, что украинское государство заботится о них"

вообще то давно сказали что за все теперь отвечает оккупант, а украина давно положила на тех, кто остался в крыму, вот такой болт
Росія змінює демографічних склад населення в окупованому Криму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 5036
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19.06.2020 00:12 Відповісти
Ну прям матрица какая-то.
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19.06.2020 01:09 Відповісти
Отдали Крым без единого выстрела и теперь кусаем локти.
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19.06.2020 07:00 Відповісти
Не вам ври, погибли люди.
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19.06.2020 07:54 Відповісти
Інакше путен б напав. )
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19.06.2020 07:55 Відповісти
***, к чему этот плач Ярославны. С точки зрения украинского права, все понаехавшие в Крым без украинского гражданства - это нарушители гос границы. Плюс все гражданские сделки в Крыму по кацапским законам - никчемны. Поэтому когда полуостров вернется в состав Украины, все НЕ граждане Украины, будут должны покинуть Крым в течении двух-трех месяцев,а все их имущество, оформленное по кацапским законам, станет - безхозным. Ну и вишенка на торте - в международных судах, ниодин кацап не получит компенсацию от Украины за то что его выдворили из Крыма и отобрали у него имущество ведь с точки зрения международного права, Крым - это Украина!
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19.06.2020 07:03 Відповісти
Вопрос только когда и вообще.
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19.06.2020 08:03 Відповісти
После деокупации Чехословакии от гитлеровской Германии чехи в своих Судетах за 2 дня собрали в одно кубло сотни тысяч понаехавших в Чешские Судеты немецких имперцев - любителей "гитлеровского мира", повесили на нах таблички "Hitlerská prasata" и подсрачниками пешком погнали их Нах за немецкий поребрик "на их истарическую родину".
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19.06.2020 08:36 Відповісти
А КОГДА ИЗ КИЕВА И ДРУГИХ ГОРОДОВ ГНАТЬ РОССИЯН БУДЕМ !!!???
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19.06.2020 11:17 Відповісти
 
 