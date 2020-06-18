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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26004) россия (93003) Кориневич Антон (91)

Россия меняет демографический состав населения в оккупированном Крыму, - Кориневич

Россия меняет демографический состав населения в оккупированном Крыму, - Кориневич

Россия проводит в оккупированном Крыму колониальную политику, изменяя демографический состав полуострова.

Об этом заявил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Одной из самых больших проблем для нас сейчас является "новая колонизация" Крыма", - сказал Кориневич.

Чиновник подчеркнул, что Россия изменяет демографический состав населения на полуострове, национальную идентичность. Лиц, которые, с точки зрения оккупантов, представляют угрозу дальнейшей оккупации, заставляют покинуть Крым. Это крымские татары, украинские и крымскотатарские журналисты, активисты, общественные деятели.

По отношению к тем, кто остается, Москва проводит принудительную натурализацию (паспортизацию); не менее 22 тыс. молодых крымчан были противозаконно принудительно призваны в ряды российской армии. В то же время на полуостров переселили около 300 тысяч россиян, преимущественно военнослужащих с семьями, сотрудников правоохранительных органов и чиновников, увеличив таким образом лояльную к оккупационной власти часть населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цель РФ - превратить захваченный Крым в военную базу и расширить экспансию за пределы Черного моря, - представитель Президента в АРК Кориневич

Постпред Президента отметил важность скорейшей разработки стратегии деоккупации и реинтеграции населения, часть которой будет открыта для широкой публики. "Люди должны видеть, что украинское государство заботится о них", - подчеркнул он.

Кориневич поблагодарил ЕС за продолжение 18 июня крымских санкций против РФ, выразив надежду, что они будут продолжаться до тех пор, пока полуостров будет оккупирован.

Читайте также: Кабмин разделил Крым на районы, учитывая удобство работы госорганов после деоккупации, - постпред президента в АРК Кориневич

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Топ комментарии
+8
В росии нет офицеров, одни подонки.
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19.06.2020 00:02
+6
ну,на добассии уже пробовали менять демографический состав...
Россия меняет демографических состав населения в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 4141
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18.06.2020 22:55
+5
Постпред Президента отметил важность скорейшей разработки стратегии деоккупации и реинтеграции населения, часть которой будет открыта для широкой публики. "Люди должны видеть, что украинское государство заботится о них", - подчеркнул он.

Воду им дайте, все увидят заботу (мне кажется к этому клонят)
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18.06.2020 22:46
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Постпред Президента отметил важность скорейшей разработки стратегии деоккупации и реинтеграции населения, часть которой будет открыта для широкой публики. "Люди должны видеть, что украинское государство заботится о них", - подчеркнул он.

Воду им дайте, все увидят заботу (мне кажется к этому клонят)
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18.06.2020 22:46 Ответить
Давать воду в Крым НЕДОПУСТИМО! Это зрада и преступление!
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19.06.2020 07:36 Ответить
Россия меняет демографических состав населения в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 7997
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18.06.2020 22:49 Ответить
За не хилую мзду. Без воды ни туды и ни сюды. А с водой как мухи на мед слетятся.
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19.06.2020 01:09 Ответить
Ну естественно, там же стадо тупых баранов, которое склонно к предательству, такие уроды никому не нужны, даже *********.
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18.06.2020 22:52 Ответить
Кориневич вважає всіх українців Криму журналістами??
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18.06.2020 22:54 Ответить
ну,на добассии уже пробовали менять демографический состав...
Россия меняет демографических состав населения в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 4141
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18.06.2020 22:55 Ответить
А там вот недавно памятник поставили может и этому утырку что с кортиком ходило. И ни один офицер ВМС РФ не поехал и не застрелил этого чурекала. Биомусор!
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18.06.2020 23:05 Ответить
В росии нет офицеров, одни подонки.
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19.06.2020 00:02 Ответить
и обосраные труселя? хороший музей!!!
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18.06.2020 23:10 Ответить
Скорее обосцанные.
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19.06.2020 00:04 Ответить
Шо це за Кутузов з одним оком?
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18.06.2020 23:32 Ответить
Нужно ещё было отправить макет - чучело собаки по кличке "Пейджер"
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19.06.2020 00:01 Ответить
В ЭРМИТАЖ )))
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19.06.2020 11:18 Ответить
Робить те що нашим тупим керманичам навіть не спадало на розум, бо вони тупо вірили у домовленості з расєею...)))
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18.06.2020 22:58 Ответить
А это уже зависит от политичекой воли государства Украина.
А можно и подождать,но готовить законы по действиям поле деокупации нужно было еще 4е года назад.
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18.06.2020 23:01 Ответить
танунах, одной из самых больших проблем для нас сейчас является "новая зеленизация" Украины...Источник: https://censor.net/n3202962
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18.06.2020 23:03 Ответить
Та "Нептуну" якось пох... Він поки що не сміється,ну вже так нормально посміхається... А от "Вільха",так та вже дуже скоро нормально засміється...
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18.06.2020 23:04 Ответить
Почему 23 года это не делала Украина?
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18.06.2020 23:04 Ответить
это очень хорошо, нам проще будет выселять в Ростов "жителей" Крыма, а крымчаки сами вернуться домой
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18.06.2020 23:05 Ответить
Почему в Ростов? В Анапу не ближе? Или мост не доживёт до этого славного дня?
Росія змінює демографічних склад населення в окупованому Криму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 9155
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18.06.2020 23:18 Ответить
оу. полегче. все уже сто пятьсот раз доказали, что мост не простоит и развалится.
сотни ученых уже отписались. там и тектонические плиты и ледоход и много еще чего.
так что володька прав, на мост не рассчитывает ни один украинец.
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19.06.2020 00:00 Ответить
Анапа это не россия, отнята у Кавказа, не факт, что не вернётся к прежним владельцам). Там, правда, и собственно россии ещё поискать...
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19.06.2020 09:47 Ответить
d Fyfgt есть кому кричать "Путин спаси", а в Ростове уже есть общаги для наших беглецов...
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21.06.2020 18:58 Ответить
Тепер чукчі мордва буряти чуваші чечени і тд корінний народ Криму.
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18.06.2020 23:12 Ответить
нічого нового москва все робить по лєкалам срср.
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18.06.2020 23:12 Ответить
це не лєкала срср, це стандартні лєкала татаро-московської орди. З того моменту як Хмельницький здав українців татаро-московській орді почалося заселення ординцями території України.Це така політика колонізації і окупації. І від цьго нашестя тепер збутися неможливо, від того всі проблеми і нещастя.
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19.06.2020 07:25 Ответить
все у кого первый паспорт коцапский будут лишены гражданства украины и выдворены
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18.06.2020 23:18 Ответить
Это как у тебя ?
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18.06.2020 23:21 Ответить
нет как у тебя ватан
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18.06.2020 23:31 Ответить
У меня первый не кАцапский . Да и второй тоже . И я не пишу Украина с маленькой буквы .
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18.06.2020 23:42 Ответить
ты не согласен с моим тезисом? иначе че ты так возбудился
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19.06.2020 00:00 Ответить
Твоим отношением к написанию названия государства , Не похоже , что ты украинец . И не возбудился , а просто обратил внимание .
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19.06.2020 00:30 Ответить
давай, докажем кто украинец. а если бы ты бвл не пришлый на форуме, то знал бы кто украинец а кто нет
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19.06.2020 00:32 Ответить
Ну і як ти зможешь мені це довести ?
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19.06.2020 00:40 Ответить
давай спосіб
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19.06.2020 00:48 Ответить
Та мені твої докази не потрібні . Людина , яка зневажливо ставиться до своєї держави , не гідна бути її громадянином .
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19.06.2020 00:52 Ответить
ты флажок даже не нацепил, фамилию имя скрыл, и втираешь тут...
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19.06.2020 01:04 Ответить
а ты завтра вечером водворять пойдешь или в бар?
вот мы завтра и узнаем, человек или трепло...
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19.06.2020 00:05 Ответить
подгорело? это видно, а ты как думал
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19.06.2020 00:09 Ответить
Прагнуть спростити завдання звільнення Криму від окупантів для ЗСУ. Не потрібно буде сумніватися хто потрапив під обстріл. Всіх "понаїхавших" буде депортовано автоматом з конфіскацією всього майна. Решта підлягають жорсткій фільтрації.
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18.06.2020 23:25 Ответить
Все это фигня, Микола - наливай!)
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18.06.2020 23:27 Ответить
Донбасс тоже сильно засрат ватниками.Росія змінює демографічних склад населення в окупованому Криму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 2120
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18.06.2020 23:56 Ответить
"Люди должны видеть, что украинское государство заботится о них"

вообще то давно сказали что за все теперь отвечает оккупант, а украина давно положила на тех, кто остался в крыму, вот такой болт
Росія змінює демографічних склад населення в окупованому Криму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 5036
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19.06.2020 00:12 Ответить
Ну прям матрица какая-то.
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19.06.2020 01:09 Ответить
Отдали Крым без единого выстрела и теперь кусаем локти.
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19.06.2020 07:00 Ответить
Не вам ври, погибли люди.
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19.06.2020 07:54 Ответить
Інакше путен б напав. )
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19.06.2020 07:55 Ответить
***, к чему этот плач Ярославны. С точки зрения украинского права, все понаехавшие в Крым без украинского гражданства - это нарушители гос границы. Плюс все гражданские сделки в Крыму по кацапским законам - никчемны. Поэтому когда полуостров вернется в состав Украины, все НЕ граждане Украины, будут должны покинуть Крым в течении двух-трех месяцев,а все их имущество, оформленное по кацапским законам, станет - безхозным. Ну и вишенка на торте - в международных судах, ниодин кацап не получит компенсацию от Украины за то что его выдворили из Крыма и отобрали у него имущество ведь с точки зрения международного права, Крым - это Украина!
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19.06.2020 07:03 Ответить
Вопрос только когда и вообще.
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19.06.2020 08:03 Ответить
После деокупации Чехословакии от гитлеровской Германии чехи в своих Судетах за 2 дня собрали в одно кубло сотни тысяч понаехавших в Чешские Судеты немецких имперцев - любителей "гитлеровского мира", повесили на нах таблички "Hitlerská prasata" и подсрачниками пешком погнали их Нах за немецкий поребрик "на их истарическую родину".
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19.06.2020 08:36 Ответить
А КОГДА ИЗ КИЕВА И ДРУГИХ ГОРОДОВ ГНАТЬ РОССИЯН БУДЕМ !!!???
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19.06.2020 11:17 Ответить
 
 