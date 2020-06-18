Россия меняет демографический состав населения в оккупированном Крыму, - Кориневич

Россия проводит в оккупированном Крыму колониальную политику, изменяя демографический состав полуострова.

Об этом заявил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Одной из самых больших проблем для нас сейчас является "новая колонизация" Крыма", - сказал Кориневич.

Чиновник подчеркнул, что Россия изменяет демографический состав населения на полуострове, национальную идентичность. Лиц, которые, с точки зрения оккупантов, представляют угрозу дальнейшей оккупации, заставляют покинуть Крым. Это крымские татары, украинские и крымскотатарские журналисты, активисты, общественные деятели.

По отношению к тем, кто остается, Москва проводит принудительную натурализацию (паспортизацию); не менее 22 тыс. молодых крымчан были противозаконно принудительно призваны в ряды российской армии. В то же время на полуостров переселили около 300 тысяч россиян, преимущественно военнослужащих с семьями, сотрудников правоохранительных органов и чиновников, увеличив таким образом лояльную к оккупационной власти часть населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цель РФ - превратить захваченный Крым в военную базу и расширить экспансию за пределы Черного моря, - представитель Президента в АРК Кориневич

Постпред Президента отметил важность скорейшей разработки стратегии деоккупации и реинтеграции населения, часть которой будет открыта для широкой публики. "Люди должны видеть, что украинское государство заботится о них", - подчеркнул он.

Кориневич поблагодарил ЕС за продолжение 18 июня крымских санкций против РФ, выразив надежду, что они будут продолжаться до тех пор, пока полуостров будет оккупирован.

Читайте также: Кабмин разделил Крым на районы, учитывая удобство работы госорганов после деоккупации, - постпред президента в АРК Кориневич