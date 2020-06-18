Россия меняет демографический состав населения в оккупированном Крыму, - Кориневич
Россия проводит в оккупированном Крыму колониальную политику, изменяя демографический состав полуострова.
Об этом заявил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Одной из самых больших проблем для нас сейчас является "новая колонизация" Крыма", - сказал Кориневич.
Чиновник подчеркнул, что Россия изменяет демографический состав населения на полуострове, национальную идентичность. Лиц, которые, с точки зрения оккупантов, представляют угрозу дальнейшей оккупации, заставляют покинуть Крым. Это крымские татары, украинские и крымскотатарские журналисты, активисты, общественные деятели.
По отношению к тем, кто остается, Москва проводит принудительную натурализацию (паспортизацию); не менее 22 тыс. молодых крымчан были противозаконно принудительно призваны в ряды российской армии. В то же время на полуостров переселили около 300 тысяч россиян, преимущественно военнослужащих с семьями, сотрудников правоохранительных органов и чиновников, увеличив таким образом лояльную к оккупационной власти часть населения.
Постпред Президента отметил важность скорейшей разработки стратегии деоккупации и реинтеграции населения, часть которой будет открыта для широкой публики. "Люди должны видеть, что украинское государство заботится о них", - подчеркнул он.
Кориневич поблагодарил ЕС за продолжение 18 июня крымских санкций против РФ, выразив надежду, что они будут продолжаться до тех пор, пока полуостров будет оккупирован.
Пожалуйста, подождите...
Воду им дайте, все увидят заботу (мне кажется к этому клонят)
А можно и подождать,но готовить законы по действиям поле деокупации нужно было еще 4е года назад.
сотни ученых уже отписались. там и тектонические плиты и ледоход и много еще чего.
так что володька прав, на мост не рассчитывает ни один украинец.
вот мы завтра и узнаем, человек или трепло...
вообще то давно сказали что за все теперь отвечает оккупант, а украина давно положила на тех, кто остался в крыму, вот такой болт