Рада призначила Абрамовського міністром екології

Верховна Рада призначила Романа Абрамовського на посаду міністра довкілля та природних ресурсів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 264 народні депутати.

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Роман Абрамовський у 2015 році кілька місяців був заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. У 2019 році став заступником міністра енергетики та захисту довкілля.