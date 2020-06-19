Рада призначила Абрамовського міністром екології
Верховна Рада призначила Романа Абрамовського на посаду міністра довкілля та природних ресурсів.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 264 народні депутати.
Роман Абрамовський у 2015 році кілька місяців був заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. У 2019 році став заступником міністра енергетики та захисту довкілля.
Топ коментарі
+9 abc123
показати весь коментар19.06.2020 11:54
+8 5 копійок
показати весь коментар19.06.2020 11:56
+6 Envoy
показати весь коментар19.06.2020 11:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1453078704878217?__xts__%5B0%5D=68.ARBswQoKFa4aL9U-rzIeIEve934iR5R5ejZ0_TJLPsZliKgbwQErDjonugojOyJolaEz5e8y0E2cIBCZTVEtURXGyvFmfUgKOvDM_QKLuJrE-t5O6yzfwcta1wGJ4oKKLVX6o4sFNlM_GMn35zIQBkPcY6Bd7vmK51gRTQmP0sbCtUQQ2ffUUZaS36brJcWp2Y4fswwt-EUi_Ub-EcFcEPYDqcll065Slg52LlUNkck9Dtmf18hL9XG4nag72OWVqgUD5j7KmPceONU-L5VyadU79Se_KK0nlnNb&__tn__=-R 17 червня о 12:22 · https://www.facebook.com/pages/Tatarbunary/108379282519105?__tn__=-R&eid=ARAlc2XT_gCvgHRetBx_yR7x98Z-****************************************************&__xts__%5B0%5D=68.ARBswQoKFa4aL9U-rzIeIEve934iR5R5ejZ0_TJLPsZliKgbwQErDjonugojOyJolaEz5e8y0E2cIBCZTVEtURXGyvFmfUgKOvDM_QKLuJrE-t5O6yzfwcta1wGJ4oKKLVX6o4sFNlM_GMn35zIQBkPcY6Bd7vmK51gRTQmP0sbCtUQQ2ffUUZaS36brJcWp2Y4fswwt-EUi_Ub-EcFcEPYDqcll065Slg52LlUNkck9Dtmf18hL9XG4nag72OWVqgUD5j7KmPceONU-L5VyadU79Se_KK0nlnNb Tatarbunary, Одеська область ·
ЮНЫЕ СЛУШАТЕЛИ СУДА ПО БЕСПРЕДЕЛЬЩИКУ ТЕРЗИ
Вот уже скоро два года как продолжается суд над браконьером и беспредельщиком Терзи, который спалил машину НПП "Тузловские лиманы", автомобилем наезжап на руководителя нацпарка Ирину Выхристюк, яйцами закидывал журналистов и постоянно браконьерит в нацпарке. И таких примеров беспредела множество. Сегодня состоялось очередное заседание суда. И со мной были два моих внука - Ваня и Тимур. Они были внимательными слушателями и после суда заявили мне, что один станет прокурором, а другой - судьей, а третьему внуку Мише они предложат стать адвокатом природы. Отрадно что был на суде и журналист Слава Касим, который приехал из Киева в роли свидетеля. Ведь его журналистской группе мерзавец терзи пробил два ската, кидал яйца, стрелял. Решение суда еще не скоро- еще много свидетелей надо заслушать.
Кого там тільки не має. Євреї, грузини, армяне, росіяни ... Україні в Україні як то темношкірі в США, ... ні гірше
https://twitter.com/neumerherwam
Ja NeUmerHerwam
@neumerherwam
·https://twitter.com/neumerherwam/status/1273943065779208192 31 мин
Я не раз говорил идет ползучая оккупация Украины! Убьют или засадят, всех кто патриот или воевал на Донбассе. ЭТО ЛИШЬ ВОПРОС ВРЕМЕНИ. ВЫ ЗАСУНУЛИ ГОЛОВУ В ПЕСОК? И ЭТО НЕ ВАШИ ЗАБОТЫ? НО ВЫ ЗАБЫЛИ, ЧТО ВАША СРАКА НА ВЕРХУ И ДО НЕЕ ЕЩЕ ПРОСТО ОЧЕРЕДЬ НЕ ДОШЛА!
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
НОВI ЛIЦА ЗЕ
ВР схвалила призначення на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів- Р.Абрамовського Абрамовський в 2013-2014-помічник нар\депа від ПР у ВР-О.Бобкова -Засновн\"Оплот",Організат\Повалення Конституц\ладу на Донбасі,команд\оркiв
Працював у захисті довкілля і з засновником "Оплоту": Що відомо про нового міністра екології Абрамовського
Верховна Рада схвалила призначення на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського
https://www.depo.ua/ Головна
19 червня 2020 12:37
За відповідний проєкт постанови №3586 проголосували 264 народних депутатів, передає https://www.depo.ua/ Depo.ua .
Раніше Абрамовський обіймав посаду заступника міністра енергетики та захисту довкілля. На посаду міністра його збиралися призначити ще на початку червня, але голосування зірвалося через питання до його декларації.
Роман Абрамовський з осені минулого року обіймав посаду заступника міністра енергетики та захисту довкілля. А до цього - активно займався бізнесом (у 2015 році також на кілька місяців "переривався", аби попрацювати заступником міністра регіонального розвитку в уряді Яценюка). У підприємницькій сфері його родина досягла чималих успіхів, якщо судити з наявності у подружжя Абрамовських нерухомості, дорогих авто, годинників, прикрас та інших атрибутів ділової успішності.
Варто нагадати, що Абрамовський в 2013-2014 рр працював помічником народного депутата від Партії регіонів у ВР VII скликання Олександра Бобкова - засновника руху "Оплот" і одного з організаторів повалення конституційного ладу на Донбасі - такі дані доступні в базі даних помічників депутатів "http://posipaky.info/minion/321504 Посіпаки ", яку створив український журналіст Дмитро Гнап.
Під час виступу з трибуни Ради новопризначений міністр повідомив, що нині в екологічній політиці - багато викликів.
"Я чітко знаю, що робити, щоб ліквідувати і наслідки промислового забруднення і адаптуватися чи запобігати змінам клімату. Багато питань в лісовому господарстві. Багато питань в інфраструктурі поводження з відходами, в тому числі й з радіоактивними. Ми вступили в періоди маловоддя - це теж неабиякий виклик, якому потрібно дати раду… Є питання, які стосуються рибного господарства, і рибної політики в тому числі", - зазначив Абрамовський.
Він зауважив також, що за умови надання йому повноважень, зможе подолати велику частину із нагальних проблем. Після схвалення народними обранцями проєкту постанови щодо призначення Абрамовського на посаду, він склав присягу перед Верховною Радою.
Більше новин про події у світі читайте на https://www.depo.ua/ Depo.Головна