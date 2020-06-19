Бахматюк домагатиметься компенсації після рішення Верховного суду щодо банку "Фінансова ініціатива"
Рішення Верховного суду про неправомірність дій Нацбанку України (НБУ) щодо виведення банку "Фінансова ініціатива" з ринку дозволяє ексвласнику банку Олегу Бахматюку вимагати компенсації і дає додатковий аргумент до пропонованого ним врегулювання з питання боргів цього банку і VAB Банку.
Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" сам бізнесмен. "Після нещодавнього прийняття Верховною Радою "банківського" закону ми не можемо повернути собі банк, але будемо звертатися по компенсацію за всіма процедурами, які мають правовий характер. Найголовніше - суд визнав очевидну річ, що банк неправомірно вивели з ринку, що він міг працювати і був достатньо ліквідний", - сказав Бахматюк по телефону, пишуть Українські новини.
Він нагадав, що спочатку вказував на незаконність дисконтування Нацбанком облігацій внутрішньої держпозики, що спричинило за собою визнання "Фінансової ініціативи" неплатоспроможною. "На жаль, за ці п'ять років банк перетворився в ніщо. Але це було вже принципове завдання довести свою правоту, і така історична справедливість важлива для мене і для команди", - сказав бізнесмен.
Бахматюк зазначив, що суд фактично визнав провину Нацбанку в падінні "Фінансової ініціативи". "А значить, в половині того боргу, в якому мене звинувачують, вони винні самі. Виходить, що це було свідоме доведення банку до банкрутства. Ми цей аргумент використовуємо і в міжнародних судах", - пояснив ексвласник.
Він також нагадав про ухвалене 5 червня Печерським райсудом Києва рішення щодо скасування постанови про поновлення кримінальної справи проти нього особисто і його компанії ексзаступником генпрокурора Віталієм Каськом. "Уже тиждень, як це рішення оголошено. Воно вже в Генпрокуратурі, і я сподіваюся, що генпрокурор виконає це рішення суду", - сказав бізнесмен.
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В виде компенсации .
А то охерел совсем .
Автор 40ka.info
«Еще одно важнейшее для Украины производство может быть быстро завершено, как только друг президента, председатель СБУ, разблокирует проведение ключевой экспертизы в одном из производств НАБУ по Приватбанку. Уже несколько месяцев заблокированная руководством СБУ экспертиза спасает организаторов миллиардной схемы от сообщения о подозрении. Напомню, что по закону сообщить о подозрении без установления экспертизой ущерба НАБУ/САП не имеют права», - заявил Рябошапка.
19 Жовтень 2018
В этом годhttps://40a.tv/?p=7794 у порошенковские мафиози Косюк и Бахматюк украли из бюджета Украины 6,3 млрд гривен на "животноводство"
«Я знаю, как проще договариваться с МВФ про очередные транши. Переговоры с фондом должен вести не Владимир Гройсман, а трое самых уважаемых в стране агрария - Юрий Косюк, Олег Бахматюк и Андрей Веревский. Этим ребятам уже третий год удается уговаривать правительсово выделять миллиарды (!) гривен из бюджета воюющей страны на свой личный высокорентабельный агробизнес.
Просто для сравнения, в бюджете 2018 года:
- на реконструкцию и расширение Национального института рака было выделено всего 168,6 млн грн.
- на всю (!) программу обучение детей с особыми потребностями - 504 млн грн;
- на строительство лечебно-диагностического корпуса "Охматдета" - 930 млн грн;
- на всю (!) программу повышения энергоэффективности школ и создание национальной образовательной онлайн-платформы мы выделяем 1,4 млрд гривен;
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за часів аграрного міністра Тараса Кутового (у 2016 році) депутати коаліції БПП-НФ підтримали законодавчі зміни до Бюджетного кодексу про мінімальні розміри держпідтримки для аграріїв: згідно з ними, у 2017-2021 роках у бюджеті має бути на потреби АПК не менше 1% аграрного ВВП. Приблизно такі суми фінансування і були в попередні роки: у 2018 році виділили з бюджету України 5,9 млрд грн, у 2019-му - 6,9 млрд грн
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маєток у Козині по вул.Київській, 50. Згідно з даними Реєстру майнових прав, до його складу входить житловий будинок на 1 049 кв.м. та будинок охорони. Цю нерухомість Бахматюк придбав у жовтні 2012 р. за кредит у 58 млн грн, взятий у власному банку «Фінансова ініціатива»