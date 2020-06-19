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Аеропорт "Львів" відновив обслуговування міжнародних рейсів, - Криклій

Аеропорт

Міжнародний аеропорт "Львів" ім. Данила Галицького відновив обслуговування міжнародних авіарейсів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram-каналі написав у п'ятницю міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Сьогодні аеропорт Львова приймає і відправляє перші рейси після відновлення регулярного пасажирського авіасполучення за напрямками: Львів - Берлін, Дортмунд - Львів, Львів - Дортмунд і Берлін - Львів", - повідомив він.

Міжнародний аеропорт "Львів" ім. Данила Галицького розташований за 6 км на південь від центру міста.

Новий аеровокзальний комплекс, побудований до Євро-2012, введено в експлуатацію 12 квітня 2012 року. Новий термінал загальною площею 39 тис. кв. м має дев'ять виходів на посадку, 28 стійок реєстрації, два кіоски самореєстрації, 18 пунктів проходження паспортного контролю і 12 пунктів проходження на предмет авіаційної безпеки.

Основними напрямками міжнародного сполучення, що обслуговуються аеропортом, є Варшава, Стамбул, Мюнхен, Відень, Баку, Салоніки, Мадрид, Рим, Тель-Авів, Болонья, Радом, Іракліон, Мінськ, Бургас.

Пасажиропотік міжнародного аеропорту "Львів" у 2019 році становив 2,217 млн ​​ос., що на 38,8% більше, ніж за 2018 рік.

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До Вроцлава где самолеты ? Нет не с Львова,не с Киева. Как моей жене ехать ?
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19.06.2020 18:31 Відповісти
Криклий, ВЫ ДВОЕЧНИКИ . За рубеж ездите только За тряпками И за загаром
Вот хоть на видео поучитесь КАК СДЕЛАНЫ ДОРОГИ от аэропорта Вены до аэропорта Братиславы (50 мин в дороге) , какая там разметка на дорогах, какие указатели, КАКИЕ ВЕТРЯКИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ВДОЛЬ ДОРОГ

https://youtu.************-M
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19.06.2020 18:32 Відповісти
Хи-хи.
Поляки до 1 числа закрылись.
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19.06.2020 18:38 Відповісти
 
 