Аэропорт "Львов" возобновил обслуживание международных рейсов, - Криклий
Международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого возобновил обслуживание международных авиарейсов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram-канале написал в пятницу министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Сегодня аэропорт Львова принимает и отправляет первые рейсы после возобновления регулярного пассажирского авиасообщения по направлениям: Львов - Берлин, Дортмунд - Львов, Львов - Дортмунд и Берлин - Львов", - сообщил он.
Международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого расположен в 6 км к югу от центра города.
Новый аэровокзальный комплекс, построенный к Евро-2012, введен в эксплуатацию 12 апреля 2012 года. Новый терминал общей площадью 39 тыс. кв. м имеет девять выходов на посадку, 28 стоек регистрации, два киоска саморегистрации, 18 пунктов прохождения паспортного контроля и 12 пунктов прохождения на предмет авиационной безопасности.
Основными направлениями международного сообщения, обслуживаемыми аэропортом, являются Варшава, Стамбул, Мюнхен, Вена, Баку, Салоники, Мадрид, Рим, Тель-Авив, Болонья, Радом, Ираклион, Минск, Бургас.
Пассажиропоток международного аэропорта "Львов" в 2019 году составил 2,217 млн чел., что на 38,8% больше, чем за 2018 год.
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Вот хоть на видео поучитесь КАК СДЕЛАНЫ ДОРОГИ от аэропорта Вены до аэропорта Братиславы (50 мин в дороге) , какая там разметка на дорогах, какие указатели, КАКИЕ ВЕТРЯКИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ВДОЛЬ ДОРОГ
https://youtu.************-M
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