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Львов (4506) авиасообщение (792) Криклий (323)

Аэропорт "Львов" возобновил обслуживание международных рейсов, - Криклий

Аэропорт

Международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого возобновил обслуживание международных авиарейсов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram-канале написал в пятницу министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Сегодня аэропорт Львова принимает и отправляет первые рейсы после возобновления регулярного пассажирского авиасообщения по направлениям: Львов - Берлин, Дортмунд - Львов, Львов - Дортмунд и Берлин - Львов", - сообщил он.

Международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого расположен в 6 км к югу от центра города.

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Новый аэровокзальный комплекс, построенный к Евро-2012, введен в эксплуатацию 12 апреля 2012 года. Новый терминал общей площадью 39 тыс. кв. м имеет девять выходов на посадку, 28 стоек регистрации, два киоска саморегистрации, 18 пунктов прохождения паспортного контроля и 12 пунктов прохождения на предмет авиационной безопасности.

Основными направлениями международного сообщения, обслуживаемыми аэропортом, являются Варшава, Стамбул, Мюнхен, Вена, Баку, Салоники, Мадрид, Рим, Тель-Авив, Болонья, Радом, Ираклион, Минск, Бургас.

Пассажиропоток международного аэропорта "Львов" в 2019 году составил 2,217 млн чел., что на 38,8% больше, чем за 2018 год.

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До Вроцлава где самолеты ? Нет не с Львова,не с Киева. Как моей жене ехать ?
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19.06.2020 18:31 Ответить
Криклий, ВЫ ДВОЕЧНИКИ . За рубеж ездите только За тряпками И за загаром
Вот хоть на видео поучитесь КАК СДЕЛАНЫ ДОРОГИ от аэропорта Вены до аэропорта Братиславы (50 мин в дороге) , какая там разметка на дорогах, какие указатели, КАКИЕ ВЕТРЯКИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ВДОЛЬ ДОРОГ

https://youtu.************-M
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19.06.2020 18:32 Ответить
Хи-хи.
Поляки до 1 числа закрылись.
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19.06.2020 18:38 Ответить
 
 