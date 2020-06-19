Уряд підвищив частину тарифів на лікування

Уряд змінив деякі тарифи лікування українців. Зокрема, збільшили тарифи на лікування інфаркту міокарта і гострого мозкового інсульту.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Мається на увазі, що держава витрачатиме більше коштів на пацієнтів, і лікарям не потрібно буде економити на лікуванні українців", - сказав прем'єр-міністр.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що будуть змінені тарифи на лікування гострого інфаркту міокарда та гострого мозкового інсульту.

"65% смертей у нашій країні - саме від серце-судинних захворювань. Тепер замість 16 001 гривні, які були виділені на інфаркт міокарда, сума становитиме 30 109 гривень. З 19 332 гривень, виділених на лікування гострого мозкового інсульту, сума тарифу становитиме 26 947 гривень. Також ми додаємо на екстрену допомогу, суттєво збільшуючи ставку на надання цієї допомоги. Загальна сума буде 1 млрд 260 млн гривень", - сказав він.

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Степанов додав, що до порядку реалізації програми про медичне обслуговування населення необхідно внести зміни.

"Що саме мається на увазі змінами, які ми хочемо внести? Це введення нового пакету до цієї програми. Пакет підтримки наших закладів охорони здоров'я, на які ми пропонуємо додати 2 млрд 331 млн гривень", - сказав Степанов.

За його словами, ці гроші підуть на фінансування установ, які залишилися з меншим фінансуванням порівняно з 2019 роком.

"Все, що виділяється з державного бюджету, виділятиметься на рівні не менше, ніж це було в 2019 році. Зміни почнуть діяти з липня цього року", - пообіцяв Максимов.