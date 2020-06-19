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Уряд підвищив частину тарифів на лікування

Уряд підвищив частину тарифів на лікування

Уряд змінив деякі тарифи лікування українців. Зокрема, збільшили тарифи на лікування інфаркту міокарта і гострого мозкового інсульту.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Мається на увазі, що держава витрачатиме більше коштів на пацієнтів, і лікарям не потрібно буде економити на лікуванні українців", - сказав прем'єр-міністр.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що будуть змінені тарифи на лікування гострого інфаркту міокарда та гострого мозкового інсульту.

"65% смертей у нашій країні - саме від серце-судинних захворювань. Тепер замість 16 001 гривні, які були виділені на інфаркт міокарда, сума становитиме 30 109 гривень. З 19 332 гривень, виділених на лікування гострого мозкового інсульту, сума тарифу становитиме 26 947 гривень. Також ми додаємо на екстрену допомогу, суттєво збільшуючи ставку на надання цієї допомоги. Загальна сума буде 1 млрд 260 млн гривень", - сказав він.

Читайте також: Зарплату медпрацівників другої і третьої ланки буде підвищено з 1 вересня, - Степанов

Степанов додав, що до порядку реалізації програми про медичне обслуговування населення необхідно внести зміни.

"Що саме мається на увазі змінами, які ми хочемо внести? Це введення нового пакету до цієї програми. Пакет підтримки наших закладів охорони здоров'я, на які ми пропонуємо додати 2 млрд 331 млн гривень", - сказав Степанов.

За його словами, ці гроші підуть на фінансування установ, які залишилися з меншим фінансуванням порівняно з 2019 роком.

"Все, що виділяється з державного бюджету, виділятиметься на рівні не менше, ніж це було в 2019 році. Зміни почнуть діяти з липня цього року", - пообіцяв Максимов.
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Топ коментарі
+16
Правительство повысило часть тарифов на лечение - Цензор.НЕТ 4069
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19.06.2020 18:34
+15
Реформа здравоохранения от зебилов. Как там насчет "доктора смерть"?
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19.06.2020 18:32
+11
спасибо зе! это только у тебя так красиво получается доносить до своих избирателей, что они тупорылые лошары!
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19.06.2020 18:36
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Реформа здравоохранения от зебилов. Как там насчет "доктора смерть"?
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19.06.2020 18:32 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ----доктор ---АД..в переводе с племени мыслей РАШИ ПИТАРАШИ-----ЗЕЛЕНСКИЙ-----это просто ДЖУНГЛИ
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19.06.2020 18:54 Відповісти
Ну так напиши модератору.
Чому тут розвищався?
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19.06.2020 19:36 Відповісти
Правительство повысило часть тарифов на лечение...

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Зараз шанси здохнути від сміху набагато вищі ніж від інсульту чи інфаркту! і якщо вас болітиме з голодухи шлунок-то не з голоду,а від сміху!
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19.06.2020 20:05 Відповісти
от кого? разве этим реформизмом не шалила фельдшер смерть супрунша и твой хозяин безальтернативный винницкий мыролюбец?
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19.06.2020 18:59 Відповісти
Правительство повысило часть тарифов на лечение - Цензор.НЕТ 9733
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19.06.2020 18:59 Відповісти
славься!
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19.06.2020 18:34 Відповісти
Правительство повысило часть тарифов на лечение - Цензор.НЕТ 4069
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19.06.2020 18:34 Відповісти
Запятые расставил правильно?
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19.06.2020 18:57 Відповісти
Граммар-наци?
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19.06.2020 20:35 Відповісти
Это отрицательное снижение тарифов для зебилов.
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19.06.2020 18:35 Відповісти
Типо - пусть людишки органами рассчитываются..
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19.06.2020 18:35 Відповісти
Какая разница
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19.06.2020 18:37 Відповісти
"Типо там" чукча не читатель - чукча писатель.
Статью асиль прочесть.
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19.06.2020 18:42 Відповісти
Писатель с тебя такой же как и читатель.. читай тогда пока не поймёшь..
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19.06.2020 18:47 Відповісти
спасибо зе! это только у тебя так красиво получается доносить до своих избирателей, что они тупорылые лошары!
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19.06.2020 18:36 Відповісти
В этом весь порохоскот как на ренгене. Им лишь бы газы пустить
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19.06.2020 18:48 Відповісти
Это если пациенты смогут доехать до больницы и не умереть до того времени, ведь много больниц закрыли.
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19.06.2020 18:41 Відповісти
более того, полу-умирая доказать, что болен именно этими (а не просто обморок или высокое давление) и где-то в закромах больницы есть - должны быть остатки бесплатных лекарств именно для таких больных... и обещали ж...
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19.06.2020 18:45 Відповісти
"Все, что выделяется из государственного бюджета, будет выделяться на уровне не меньше, чем это было в 2019 году. Изменения начнут действовать с июля этого года", - пообещал Максимов.Источник: https://censor.net/n3203184-

Не понял, кто такой Максимов? Максим Степанов, или Денис Шмыгаль?
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19.06.2020 18:42 Відповісти
П
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19.06.2020 18:43 Відповісти
порохоботы, читайте не только заголовок.
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19.06.2020 18:43 Відповісти
Тогда у этих идиотов зрады не получится. А так, заглавие - это самая зрадная зрада!!!
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19.06.2020 18:48 Відповісти
Статью никто не читал.Речь идет о том ,что государство выделяет больше денег на лечение определенного заболевания ,чем раньше.
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19.06.2020 18:44 Відповісти
Мхаа. Посмотри сколько выделено на лечение конкретной онкологии, сердечных проблем, тубика, СПИДа 2 года назад и сейчас. Нынче меньше в 2-3 раза. И секвестр по этим статьям еще будет. Потому больше только на лечение Зебила может выделят и Ленки.
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19.06.2020 18:51 Відповісти
Дуже цікаво: а яким чином? Невже тепер родичи хворих на інфаркт та інсульт не будуть купувати ліки власним коштом? Чи може їм потім повернуть ці гроші?
Які механізми, де це прописано? Чергове бла-бла-бла?
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19.06.2020 18:52 Відповісти
оце й саме важливо...бо начебто на папірці все галаденько а по житті - куструбенько
як буде розподілятися це благо? навряд хватить його на всіх таких хворих (бо останнім часом ці хвороби діагностують у багатьої й нажаль і у молодих) і як це все "вибити-стербувати-випросити" ? бо коли привозять на швидкій , серед ночі і час спливає по кралпині - то нема коли...економити і вимагати щось безкоштовно у тих, від кого назараз залежить життя...
якось погано я оце сказанув - ну той хто хоч раз сам був, або когось супруводжував у лікрню (звичайну, міську) той про щось таке здогадається з мого монологу )))
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19.06.2020 19:08 Відповісти
Чего у ней было-то, врачи сказали хоть?
Инфаркт микарда.
Вот такой рубец.
Вскрытие показало.
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19.06.2020 19:00 Відповісти
Но главные покращення для пациентов - отмена возможности вызова участкового врача на дом и фельдшер на скорой вместо врача - это все-таки от Супрун!
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19.06.2020 19:07 Відповісти
Зміна релігійної парадигми - не Все від Бога, а Все від Супрун.
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19.06.2020 19:18 Відповісти
Не Бог забрал врачей и посадил фельдшеров на скорые, не Бог отменил вызовы на дом.
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19.06.2020 19:26 Відповісти
Теперь все должны переться с температурой в поликлинику и , разбрызгивая сопли, заражать тех, кто пришел за направлением к эндокринологу. Супрун- это америкосская подстилка и убийца людей в Украине.
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19.06.2020 19:19 Відповісти
А у мене зараз, дякуючи, Уляні Супрун, Угода з сімейним лікарем.
Дзвоню йому, і НІЯКИХ ПРОБЛЕМ. Куди, коли, відразу обговорюємо все.
А от у дурнуватих, хто надивився, наслухався 1+1, таки да.
Не працюють мізки, працюй булками.
Шнель, шнель.
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19.06.2020 19:43 Відповісти
вам ваше ж Г+Г пояснює,що сиди вдома і телефонуй лікарю,не неси заразу в народ.Крім вас,ніхто соплями не бризкає.
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19.06.2020 23:43 Відповісти
Мабуть і гроші знайшли де взяти на це??? Чи то пусте???
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19.06.2020 21:43 Відповісти
Я коли читаю про всякі збільшення виплат -- прожиткового мінімуму, пенсій, МРОТ, і інші, як от тут про інфаркти і інсульти, в мене постає тільки одне питання в голові --- ДЕ ВИ ,***, ВІЗЬМЕТЕ НА ЦЕ ВСЕ ГРОШІ? Економіка почала котитися у прірву з цими зеленими дебілами ще до початку пандеміі, а вони все обіцяють і обіцяють!
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19.06.2020 22:32 Відповісти
Надо же маски,которые встречал будочка для гереги,толкать по спекулятивной цене кому то. Лохзаплатит
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19.06.2020 23:52 Відповісти
Кому из ЗЕфилитиков не понравился мой коммент и они его удалили, не понятно. Но ничего, могу и напомнить:

Уряд підвищив частину тарифів на лікування - Цензор.НЕТ 6796
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20.06.2020 02:18 Відповісти
у моего покойного отца после инфаркта в 2015 году спросили, у тебя есть 45000 на операцию? папа послал их накуй и был отправлен из реанимации в терапию, через неделю он умер. Сейчас можно смело умножать на 3, вопрос откуда у человека будет 150000 при пенсии 1400 грн.
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20.06.2020 12:49 Відповісти
 
 