Правительство повысило часть тарифов на лечение...

Правительство изменило некоторые тарифы лечения украинцев. В частности, увеличили тарифы на лечение инфаркта миокарта и острого мозгового инсульта.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Имеется в виду, что государство будет тратить больше средств на пациентов, и врачам не нужно будет экономить на лечении украинцев", - сказал премьер-министр.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что будут изменены тарифы на лечение острого инфаркта миокарда и острого мозгового инсульта.

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"65% смертей в нашей стране - это именно от сердце-сосудистых заболеваний. Теперь вместо 16 001 гривны, которые были выделены на инфаркт миокарда, сумма составит 30 109 гривен. Из 19 332 гривен, выделенных на лечение острого мозгового инсульта, сумма тарифа составит 26 947 гривен. Также мы добавляем на экстренную помощь, существенно увеличивая ставку на предоставление этой помощи. Общая сумма будет 1 млрд 260 млн гривен", - сказал он.

Степанов добавил, что в повестку реализации программы о медицинском обслуживании населения необходимо внести изменения.

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"Что именно предполагается изменениями, которые мы хотим внести? Это введение нового пакета к этой программе. Пакета поддержки наших учреждений здравоохранения, на которые мы предлагаем добавить 2 млрд 331 млн гривен", - сказал Степанов.

По его словам, эти деньги пойдут на финансирование учреждений, оставшихся с меньшим финансированием по сравнению с 2019 годом.

"Все, что выделяется из государственного бюджета, будет выделяться на уровне не меньше, чем это было в 2019 году. Изменения начнут действовать с июля этого года", - пообещал Максимов.