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Правительство повысило часть тарифов на лечение

Правительство повысило часть тарифов на лечение

Правительство изменило некоторые тарифы лечения украинцев. В частности, увеличили тарифы на лечение инфаркта миокарта и острого мозгового инсульта.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Имеется в виду, что государство будет тратить больше средств на пациентов, и врачам не нужно будет экономить на лечении украинцев", - сказал премьер-министр.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что будут изменены тарифы на лечение острого инфаркта миокарда и острого мозгового инсульта.

Читайте на Цензор.НЕТ: Правительство выделило 2,3 млрд грн на психбольницы и тубдиспансеры, - Шмыгаль

"65% смертей в нашей стране - это именно от сердце-сосудистых заболеваний. Теперь вместо 16 001 гривны, которые были выделены на инфаркт миокарда, сумма составит 30 109 гривен. Из 19 332 гривен, выделенных на лечение острого мозгового инсульта, сумма тарифа составит 26 947 гривен. Также мы добавляем на экстренную помощь, существенно увеличивая ставку на предоставление этой помощи. Общая сумма будет 1 млрд 260 млн гривен", - сказал он.

Степанов добавил, что в повестку реализации программы о медицинском обслуживании населения необходимо внести изменения.

Также на Цензор.НЕТ: Зарплата медработникам второго и третьего звена будет повышена с 1 сентября, - Степанов

"Что именно предполагается изменениями, которые мы хотим внести? Это введение нового пакета к этой программе. Пакета поддержки наших учреждений здравоохранения, на которые мы предлагаем добавить 2 млрд 331 млн гривен", - сказал Степанов.

По его словам, эти деньги пойдут на финансирование учреждений, оставшихся с меньшим финансированием по сравнению с 2019 годом.

"Все, что выделяется из государственного бюджета, будет выделяться на уровне не меньше, чем это было в 2019 году. Изменения начнут действовать с июля этого года", - пообещал Максимов.

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Топ комментарии
+16
Правительство повысило часть тарифов на лечение - Цензор.НЕТ 4069
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19.06.2020 18:34
+15
Реформа здравоохранения от зебилов. Как там насчет "доктора смерть"?
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19.06.2020 18:32
+11
спасибо зе! это только у тебя так красиво получается доносить до своих избирателей, что они тупорылые лошары!
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19.06.2020 18:36
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Реформа здравоохранения от зебилов. Как там насчет "доктора смерть"?
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19.06.2020 18:32 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ----доктор ---АД..в переводе с племени мыслей РАШИ ПИТАРАШИ-----ЗЕЛЕНСКИЙ-----это просто ДЖУНГЛИ
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19.06.2020 18:54 Ответить
Ну так напиши модератору.
Чому тут розвищався?
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19.06.2020 19:36 Ответить
Правительство повысило часть тарифов на лечение...

=========================================
Зараз шанси здохнути від сміху набагато вищі ніж від інсульту чи інфаркту! і якщо вас болітиме з голодухи шлунок-то не з голоду,а від сміху!
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19.06.2020 20:05 Ответить
от кого? разве этим реформизмом не шалила фельдшер смерть супрунша и твой хозяин безальтернативный винницкий мыролюбец?
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19.06.2020 18:59 Ответить
Правительство повысило часть тарифов на лечение - Цензор.НЕТ 9733
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19.06.2020 18:59 Ответить
славься!
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19.06.2020 18:34 Ответить
Правительство повысило часть тарифов на лечение - Цензор.НЕТ 4069
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19.06.2020 18:34 Ответить
Запятые расставил правильно?
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19.06.2020 18:57 Ответить
Граммар-наци?
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19.06.2020 20:35 Ответить
Это отрицательное снижение тарифов для зебилов.
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19.06.2020 18:35 Ответить
Типо - пусть людишки органами рассчитываются..
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19.06.2020 18:35 Ответить
Какая разница
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19.06.2020 18:37 Ответить
"Типо там" чукча не читатель - чукча писатель.
Статью асиль прочесть.
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19.06.2020 18:42 Ответить
Писатель с тебя такой же как и читатель.. читай тогда пока не поймёшь..
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19.06.2020 18:47 Ответить
спасибо зе! это только у тебя так красиво получается доносить до своих избирателей, что они тупорылые лошары!
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19.06.2020 18:36 Ответить
В этом весь порохоскот как на ренгене. Им лишь бы газы пустить
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19.06.2020 18:48 Ответить
Это если пациенты смогут доехать до больницы и не умереть до того времени, ведь много больниц закрыли.
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19.06.2020 18:41 Ответить
более того, полу-умирая доказать, что болен именно этими (а не просто обморок или высокое давление) и где-то в закромах больницы есть - должны быть остатки бесплатных лекарств именно для таких больных... и обещали ж...
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19.06.2020 18:45 Ответить
"Все, что выделяется из государственного бюджета, будет выделяться на уровне не меньше, чем это было в 2019 году. Изменения начнут действовать с июля этого года", - пообещал Максимов.Источник: https://censor.net/n3203184-

Не понял, кто такой Максимов? Максим Степанов, или Денис Шмыгаль?
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19.06.2020 18:42 Ответить
П
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19.06.2020 18:43 Ответить
порохоботы, читайте не только заголовок.
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19.06.2020 18:43 Ответить
Тогда у этих идиотов зрады не получится. А так, заглавие - это самая зрадная зрада!!!
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19.06.2020 18:48 Ответить
Статью никто не читал.Речь идет о том ,что государство выделяет больше денег на лечение определенного заболевания ,чем раньше.
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19.06.2020 18:44 Ответить
Мхаа. Посмотри сколько выделено на лечение конкретной онкологии, сердечных проблем, тубика, СПИДа 2 года назад и сейчас. Нынче меньше в 2-3 раза. И секвестр по этим статьям еще будет. Потому больше только на лечение Зебила может выделят и Ленки.
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19.06.2020 18:51 Ответить
Дуже цікаво: а яким чином? Невже тепер родичи хворих на інфаркт та інсульт не будуть купувати ліки власним коштом? Чи може їм потім повернуть ці гроші?
Які механізми, де це прописано? Чергове бла-бла-бла?
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19.06.2020 18:52 Ответить
оце й саме важливо...бо начебто на папірці все галаденько а по житті - куструбенько
як буде розподілятися це благо? навряд хватить його на всіх таких хворих (бо останнім часом ці хвороби діагностують у багатьої й нажаль і у молодих) і як це все "вибити-стербувати-випросити" ? бо коли привозять на швидкій , серед ночі і час спливає по кралпині - то нема коли...економити і вимагати щось безкоштовно у тих, від кого назараз залежить життя...
якось погано я оце сказанув - ну той хто хоч раз сам був, або когось супруводжував у лікрню (звичайну, міську) той про щось таке здогадається з мого монологу )))
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19.06.2020 19:08 Ответить
Чего у ней было-то, врачи сказали хоть?
Инфаркт микарда.
Вот такой рубец.
Вскрытие показало.
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19.06.2020 19:00 Ответить
Но главные покращення для пациентов - отмена возможности вызова участкового врача на дом и фельдшер на скорой вместо врача - это все-таки от Супрун!
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19.06.2020 19:07 Ответить
Зміна релігійної парадигми - не Все від Бога, а Все від Супрун.
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19.06.2020 19:18 Ответить
Не Бог забрал врачей и посадил фельдшеров на скорые, не Бог отменил вызовы на дом.
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19.06.2020 19:26 Ответить
Теперь все должны переться с температурой в поликлинику и , разбрызгивая сопли, заражать тех, кто пришел за направлением к эндокринологу. Супрун- это америкосская подстилка и убийца людей в Украине.
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19.06.2020 19:19 Ответить
А у мене зараз, дякуючи, Уляні Супрун, Угода з сімейним лікарем.
Дзвоню йому, і НІЯКИХ ПРОБЛЕМ. Куди, коли, відразу обговорюємо все.
А от у дурнуватих, хто надивився, наслухався 1+1, таки да.
Не працюють мізки, працюй булками.
Шнель, шнель.
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19.06.2020 19:43 Ответить
вам ваше ж Г+Г пояснює,що сиди вдома і телефонуй лікарю,не неси заразу в народ.Крім вас,ніхто соплями не бризкає.
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19.06.2020 23:43 Ответить
Мабуть і гроші знайшли де взяти на це??? Чи то пусте???
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19.06.2020 21:43 Ответить
Я коли читаю про всякі збільшення виплат -- прожиткового мінімуму, пенсій, МРОТ, і інші, як от тут про інфаркти і інсульти, в мене постає тільки одне питання в голові --- ДЕ ВИ ,***, ВІЗЬМЕТЕ НА ЦЕ ВСЕ ГРОШІ? Економіка почала котитися у прірву з цими зеленими дебілами ще до початку пандеміі, а вони все обіцяють і обіцяють!
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19.06.2020 22:32 Ответить
Надо же маски,которые встречал будочка для гереги,толкать по спекулятивной цене кому то. Лохзаплатит
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19.06.2020 23:52 Ответить
Кому из ЗЕфилитиков не понравился мой коммент и они его удалили, не понятно. Но ничего, могу и напомнить:

Уряд підвищив частину тарифів на лікування - Цензор.НЕТ 6796
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20.06.2020 02:18 Ответить
у моего покойного отца после инфаркта в 2015 году спросили, у тебя есть 45000 на операцию? папа послал их накуй и был отправлен из реанимации в терапию, через неделю он умер. Сейчас можно смело умножать на 3, вопрос откуда у человека будет 150000 при пенсии 1400 грн.
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20.06.2020 12:49 Ответить
 
 