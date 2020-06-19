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Кабмін опублікував постанову про продовження адаптивного карантину до 31 липня

Кабмін опублікував постанову про продовження адаптивного карантину до 31 липня

Кабінет Міністрів України оприлюднив текст постанови про продовження адаптивного карантину до 31 липня 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з постановою уряду №500 від 17 червня, на період дії карантину робота в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування буде розпочинатися о 8:00, у центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення, територіальних органах Пенсійного фонду України - о 10:00.

Крім того, на період карантину забороняється: відвідування навчальних закладів у групах понад 10 осіб, крім участі у державній підсумковій атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних випробуваннях, єдиному вступному іспиті з іноземної мови, єдиному фаховому вступному випробуванні, атестації у формі тестових іспитів ліцензійних інтегрованих іспитів "КРОК", а також здійснення підтвердження кваліфікації моряків, проведення підготовки моряків, членів екіпажів торговельних суден.

На період карантину також забороняється проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участі понад однієї людини на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід відбувається на відкритому повітрі), де відбувається захід. Організатор заходу несе відповідальність за дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра.

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Забороняється також діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Згідно з документом, на території регіонів зі значним поширенням COVID-19 вводиться посилення протиепідемічних заходів.

Регіоном із широким розповсюдженням COVID-19 вважається регіон, у якому є одна із таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить понад 50%; середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менше ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%; показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить понад 10%. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 застосовується у разі реєстрації понад восьми випадків на 100 тис. населення сумарно за останні сім днів.

Зазначається, що посилення протиепідемічних заходів застосовується і припиняється на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), яке ухвалюється за поданням головного державного санітарного лікаря регіону.

У разі відповідності епідемічної ситуації в регіоні ознакам для посилення протиепідемічних заходів протягом трьох днів поспіль регіональна комісія ТЕБ та НС збирається і ухвалює рішення про посилення обмежень. Регіональна комісія ТЕБ та НС у регіоні з широким розповсюдженням COVID-19 кожні три дні аналізує епідемічну ситуацію та розглядає питання посилення протиепідемічних заходів.

Рішення про посилення протиепідемічних заходів може бути скасовано не раніше ніж через сім днів із дня його ухвалення з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації у регіоні.

У регіонах, в яких здійснюється посилення протиепідемічних заходів, можуть встановлюватися за поданням головного державного санітарного лікаря регіону особливості діяльності та обмеження щодо: проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів; діяльності закладів, що надають послуги з розміщення; здійснення регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні; перевезення пасажирів метрополітеном; відвідування закладів дошкільної освіти; роботи закладів фізичної культури та спорту, спортивних залів, фітнес-центрів, закладів культури; діяльності закладів харчування.
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Топ коментарі
+8
Є у карантину початок, нема у карантину кінця.
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19.06.2020 19:52
+8
Засуньте цей папірець собі у зелену...
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19.06.2020 19:52
+7
Организатор мероприятия несет ответственность за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 м. Источник: https://censor.net/n3203198
А хто у Раді ці заходи організує?
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19.06.2020 20:10
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Правила форума Рада форумчан
работает только жесткий карантин на пару месяцев, такой чтобы из дома не выходить, чтобы заболевшие переболели никого не заразив. а это что есть что нету, при любом ослаблении все возвращается
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19.06.2020 19:43 Відповісти
Да чего уж там ,давай на год,да еще и подьезды позаваривать,ну чтобы не высовывались,100% переболеть и вирусу кранты.
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19.06.2020 20:44 Відповісти
я озвучиваю варианты, а как пусть они решают. в китае пошли по этому варианту, военные, вотэтовсе чтоб никто не высовывался...
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19.06.2020 21:07 Відповісти
но, даже это Китаю не помогло! А может предложите всех напалмом выжечь? Ну, чтобы вирус не распространяли. Ну, как вариант, как вы сказали выше? От лафа будет для тех, кто придумал и запустил ковидлу. Территория освободится за пару месяцев и можно будет заселять бохоизбранных
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19.06.2020 21:25 Відповісти
почему не помогло, кризис у них прошел, теперь все в штатном режиме
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19.06.2020 21:44 Відповісти
я бы согласился на жесткую изоляцию, если бы мне её оплатили. нет денег - тогда вариант выработки коллективного иммунитета остается... но зебики делают ни то ни сё
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19.06.2020 21:45 Відповісти
Старуха Изергиль Шмерхель сказала, что должно переболеть 70 % населения. Наверняка что-то знала!
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19.06.2020 21:49 Відповісти
Це буде карантин на папірці. Воно не буде працювати.
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19.06.2020 19:47 Відповісти
Є у карантину початок, нема у карантину кінця.
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19.06.2020 19:52 Відповісти
Ти ж задоволений, шо тобі ще треба?
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19.06.2020 20:21 Відповісти
Засуньте цей папірець собі у зелену...
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19.06.2020 19:52 Відповісти
А почему не в розовую ? Всякие видал а зеленой не приходилось. Интересно все таки ?
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19.06.2020 20:09 Відповісти
Якшо пан Йозеф причетний до обрання зевлади, то він може спробувати побачити її якимось чином у дзеркалі. Якщо пан не причетний то може й рожеву побачити.
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19.06.2020 20:15 Відповісти
Я этого не люблю,а то знаете лучше промолчать а то еще можно вляпатся в какую то дурную историю. У нас как то один прапорщик женится на дочери господина полковника захотел. Ну а хотеть одно а на деле другое. Дочь замуж вышла за генеральского сына а прапорщик застрелился из гаубицы 152 калибра.
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19.06.2020 20:25 Відповісти
Це де? Содіваюся "у вас", це не в шедеврі пана Ярослава?
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19.06.2020 20:31 Відповісти
Это в нашем 256 полку артиллерии имени Бени Шыкарного ...
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19.06.2020 20:35 Відповісти
Тоді не маю нічого проти.
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19.06.2020 20:36 Відповісти
Кто не с нами то против нас. Вы хотите подносить снаряды ?
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19.06.2020 20:44 Відповісти
Ну шо? Вітаю з пакращенням, чувакі та чувіхі. Віруса не існує.
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19.06.2020 19:55 Відповісти
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19.06.2020 21:28 Відповісти
Бурные аплодисменты...
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19.06.2020 19:56 Відповісти
постановление о продлении адаптивного карантина

***********
Прінімать карантівний адаптін. По три тоблєткі в день натщесерце, вмєсто єди.
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19.06.2020 19:59 Відповісти
Як це з Конституцією корелює? Чому якась постанова кабміну обмежує права громадян, які прописані в Конституції? Що робить з цього приводу законодавчий орган країни - ВРУ?
Де прокурворша, слідчі ДБР зі спецназом?
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19.06.2020 20:00 Відповісти
а яка різниця все одно її ніхто не виконує починаючи з "гаранта".
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19.06.2020 21:54 Відповісти
А, враховуючи те, що той "гідрант" захищений від імпічменту більше, ніж Конституція від змін, то лишається тіко одне вирішення проблеми... Покришок має вистачити
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19.06.2020 22:08 Відповісти
Что не встречал ни одного замерщика кв.м и дистанции,но жить будем при карантине походу всегда,кому насзерать,кому нет-дело хозяйское,как карта ляжет...
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19.06.2020 20:04 Відповісти
А для порядка нужно ввести порядок. Чтоб все знали свое место а кому не нравится порядок то в морду ему ,в морду..дисциплина и еще раз дисциплина.
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19.06.2020 20:30 Відповісти
Организатор мероприятия несет ответственность за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 м. Источник: https://censor.net/n3203198
А хто у Раді ці заходи організує?
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19.06.2020 20:10 Відповісти
Щиро вітаю зеленодупих макак. Вам казали, шо зелені - підкацапники? Казали. Вам кацапи казали про нову реальність? Казали. То ж - адаптивний карантин, шоб ви звикали до цієї реальності, дебіли.
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19.06.2020 20:11 Відповісти
Ура товарищи,ура...Да громче музыка играй победу ,мы победим и враг бежит,бежит...
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19.06.2020 20:17 Відповісти
Карантин так карантин. А вот думаю что надо всем тогда одеть противогазы. И ходить строем по взводно. Дисциплина и еще раз дисциплина . Строевой шаг чеканить, отмашка рук,живот втянуть....
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19.06.2020 20:14 Відповісти
Вспышка слева-ацетилсолицика,справа-парацетамол,прямое попадание-кучюряпорнзе-вечно живой вирус...
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19.06.2020 21:12 Відповісти
По норам всех давно пора! Удумали тут воля свобода равенство!! ШКОНКА !!!
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19.06.2020 20:18 Відповісти
У нас в полку койки ... на гауптвахте нары....
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19.06.2020 20:26 Відповісти
Второй раз не прокатит.Ковид далеко и меня не коснется.А вот проводили бы по всем каналам ежедневные вести онлайн с реанимаций,где всё наглядно и поучительно.Когда пациент живой и улыбается, а потом бац и на небесах...Умников поубавилось бы.В гробу что в маске что без по барабану.С ув.Baraban
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19.06.2020 20:28 Відповісти
Вирус кругом,даже у вас под койкой прячется вражына. Он в мозгах прячется тех кто не принимает идеи и решения лучшего лидера всех времен и народов великого Оманского да 95 Квартального Комика и Шута шаурменского Зели Воффки Криворожского,Роялиста Виртузного.Всех кто против будут вакцинировать чиповой сывороткой зеленого цвета.
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19.06.2020 20:43 Відповісти
Та не, так не поверят, слишком просто "бац и на небесах". Показать им док.кино: 1 день работы медсестры -реаниматолога в госпитале с больными... Я на ютубе смотрел рассказ одной из Америки (молодая женщина из Молдовы), видно нужны были ей сильно деньги: з/п 10К $ в неделю. - Вот это жесть реальная, даже не взирая, что рассказ ее был "без эмоций и поверхностный - далеко не все, что пережила"!
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19.06.2020 23:32 Відповісти
Рептилоиды заходят уже слишком далеко.Пора сопротивляться,или всем хана.Будьте крепки духом и пусть увидят ваши глаза истинного врага.
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19.06.2020 20:29 Відповісти
А мы их газами,газами и еще газами. Горчица с горохом на них гадов говорят убойно действует..
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19.06.2020 20:32 Відповісти
"не ранее чем через семь дней" Источник: https://censor.net.ua/n3203198
Адаптисты седьмого дня.
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19.06.2020 20:39 Відповісти
Кабмин как будто выгоду с этого имеет, что постоянно хочет его продлить.
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19.06.2020 21:28 Відповісти
Та не, просто дано указание подогнать статистику всеми возможными и невозможными методами (способами). А то непорядок - очень уж низкий в Украине процент заражения и смертности. " С таким лицом тебе никто денег не даст" (с). Как-то так!
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19.06.2020 21:35 Відповісти
Кабмін опублікував постанову про продовження адаптивного карантину до 31 липня - Цензор.НЕТ 5786
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19.06.2020 21:36 Відповісти
Кроме того, запрещается деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха.Источник: https://censor.net/n3203198

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Совершенно верно, их надо срочно продать и построить элитные публичные дома гостиницы...а быдло пусть боится коронавируса, а кто не боится пусть боится штрафов )))
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19.06.2020 21:53 Відповісти
 
 