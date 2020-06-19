Кабмин опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля

Кабинет министров Украины обнародовал текст постановления о продлении адаптивного карантина до 31 июля 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно постановлению правительства №500 от 17 июня, на период действия карантина работа в органах исполнительной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления будет начинаться в 8:00, в центрах предоставления административных услуг, органах социальной защиты населения, территориальных органах Пенсионного фонда Украины - в 10:00.

Кроме того, на период карантина запрещается: посещение учебных заведений в группах более 10 чел., кроме участия в государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания, вступительных экзаменах, едином вступительном экзамене по иностранному языку, едином профессиональном вступительном экзамене, аттестации в форме тестовых экзаменов лицензионных интегрированных экзаменов "КРОК", а также осуществление подтверждения квалификации моряков, проведение подготовки моряков, членов экипажей торговых судов.

Также на период карантина запрещаются массовые (культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные, рекламные и другие) мероприятия с участием более одного человека на 5 кв. м площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе), где проводится мероприятие. Организатор мероприятия несет ответственность за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 м.

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Кроме того, запрещается деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха.

Согласно документу, на территории регионов со значительным распространением COVID-19 вводится усиление противоэпидемических мероприятий.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10% . Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней.

Отмечается, что усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона.

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В случае соответствия эпидемической ситуации в регионе признакам для усиления противоэпидемических мероприятий в течение трех дней подряд региональная комиссия ТЭБ и ЧС собирается и принимает решение об усилении ограничений. Региональная комиссия ТЭБ и ЧС в регионе с широким распространением COVID-19 каждые три дня анализирует эпидемическую ситуацию и рассматривает вопрос усиления противоэпидемических мероприятий.

Решение об усилении противоэпидемических мероприятий может быть отменено не ранее чем через семь дней со дня его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

В регионах, в которых осуществляется усиление противоэпидемических мероприятий, могут устанавливаться по представлению главного государственного санврача региона особенности деятельности и ограничения относительно: проведения массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий; деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению; осуществления регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении; перевозки пассажиров метрополитеном; посещения учреждений дошкольного образования; работы учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров, учреждений культуры; деятельности учреждений питания.