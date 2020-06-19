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Кабмин опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля

Кабмин опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля

Кабинет министров Украины обнародовал текст постановления о продлении адаптивного карантина до 31 июля 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

Согласно постановлению правительства №500 от 17 июня, на период действия карантина работа в органах исполнительной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления будет начинаться в 8:00, в центрах предоставления административных услуг, органах социальной защиты населения, территориальных органах Пенсионного фонда Украины - в 10:00.

Кроме того, на период карантина запрещается: посещение учебных заведений в группах более 10 чел., кроме участия в государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания, вступительных экзаменах, едином вступительном экзамене по иностранному языку, едином профессиональном вступительном экзамене, аттестации в форме тестовых экзаменов лицензионных интегрированных экзаменов "КРОК", а также осуществление подтверждения квалификации моряков, проведение подготовки моряков, членов экипажей торговых судов.

Также на период карантина запрещаются массовые (культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные, рекламные и другие) мероприятия с участием более одного человека на 5 кв. м площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе), где проводится мероприятие. Организатор мероприятия несет ответственность за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 м.

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Кроме того, запрещается деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха.

Согласно документу, на территории регионов со значительным распространением COVID-19 вводится усиление противоэпидемических мероприятий.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10% . Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней.

Отмечается, что усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона.

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В случае соответствия эпидемической ситуации в регионе признакам для усиления противоэпидемических мероприятий в течение трех дней подряд региональная комиссия ТЭБ и ЧС собирается и принимает решение об усилении ограничений. Региональная комиссия ТЭБ и ЧС в регионе с широким распространением COVID-19 каждые три дня анализирует эпидемическую ситуацию и рассматривает вопрос усиления противоэпидемических мероприятий.

Решение об усилении противоэпидемических мероприятий может быть отменено не ранее чем через семь дней со дня его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

В регионах, в которых осуществляется усиление противоэпидемических мероприятий, могут устанавливаться по представлению главного государственного санврача региона особенности деятельности и ограничения относительно: проведения массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий; деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению; осуществления регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении; перевозки пассажиров метрополитеном; посещения учреждений дошкольного образования; работы учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров, учреждений культуры; деятельности учреждений питания.

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Топ комментарии
+8
Є у карантину початок, нема у карантину кінця.
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19.06.2020 19:52
+8
Засуньте цей папірець собі у зелену...
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19.06.2020 19:52
+7
Организатор мероприятия несет ответственность за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 м. Источник: https://censor.net/n3203198
А хто у Раді ці заходи організує?
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19.06.2020 20:10
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Правила форума Совет форумчан
работает только жесткий карантин на пару месяцев, такой чтобы из дома не выходить, чтобы заболевшие переболели никого не заразив. а это что есть что нету, при любом ослаблении все возвращается
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19.06.2020 19:43 Ответить
Да чего уж там ,давай на год,да еще и подьезды позаваривать,ну чтобы не высовывались,100% переболеть и вирусу кранты.
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19.06.2020 20:44 Ответить
я озвучиваю варианты, а как пусть они решают. в китае пошли по этому варианту, военные, вотэтовсе чтоб никто не высовывался...
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19.06.2020 21:07 Ответить
но, даже это Китаю не помогло! А может предложите всех напалмом выжечь? Ну, чтобы вирус не распространяли. Ну, как вариант, как вы сказали выше? От лафа будет для тех, кто придумал и запустил ковидлу. Территория освободится за пару месяцев и можно будет заселять бохоизбранных
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19.06.2020 21:25 Ответить
почему не помогло, кризис у них прошел, теперь все в штатном режиме
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19.06.2020 21:44 Ответить
я бы согласился на жесткую изоляцию, если бы мне её оплатили. нет денег - тогда вариант выработки коллективного иммунитета остается... но зебики делают ни то ни сё
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19.06.2020 21:45 Ответить
Старуха Изергиль Шмерхель сказала, что должно переболеть 70 % населения. Наверняка что-то знала!
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19.06.2020 21:49 Ответить
Це буде карантин на папірці. Воно не буде працювати.
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19.06.2020 19:47 Ответить
Є у карантину початок, нема у карантину кінця.
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19.06.2020 19:52 Ответить
Ти ж задоволений, шо тобі ще треба?
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19.06.2020 20:21 Ответить
Засуньте цей папірець собі у зелену...
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19.06.2020 19:52 Ответить
А почему не в розовую ? Всякие видал а зеленой не приходилось. Интересно все таки ?
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19.06.2020 20:09 Ответить
Якшо пан Йозеф причетний до обрання зевлади, то він може спробувати побачити її якимось чином у дзеркалі. Якщо пан не причетний то може й рожеву побачити.
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19.06.2020 20:15 Ответить
Я этого не люблю,а то знаете лучше промолчать а то еще можно вляпатся в какую то дурную историю. У нас как то один прапорщик женится на дочери господина полковника захотел. Ну а хотеть одно а на деле другое. Дочь замуж вышла за генеральского сына а прапорщик застрелился из гаубицы 152 калибра.
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19.06.2020 20:25 Ответить
Це де? Содіваюся "у вас", це не в шедеврі пана Ярослава?
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19.06.2020 20:31 Ответить
Это в нашем 256 полку артиллерии имени Бени Шыкарного ...
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19.06.2020 20:35 Ответить
Тоді не маю нічого проти.
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19.06.2020 20:36 Ответить
Кто не с нами то против нас. Вы хотите подносить снаряды ?
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19.06.2020 20:44 Ответить
Ну шо? Вітаю з пакращенням, чувакі та чувіхі. Віруса не існує.
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19.06.2020 19:55 Ответить
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19.06.2020 21:28 Ответить
Бурные аплодисменты...
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19.06.2020 19:56 Ответить
постановление о продлении адаптивного карантина

***********
Прінімать карантівний адаптін. По три тоблєткі в день натщесерце, вмєсто єди.
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19.06.2020 19:59 Ответить
Як це з Конституцією корелює? Чому якась постанова кабміну обмежує права громадян, які прописані в Конституції? Що робить з цього приводу законодавчий орган країни - ВРУ?
Де прокурворша, слідчі ДБР зі спецназом?
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19.06.2020 20:00 Ответить
а яка різниця все одно її ніхто не виконує починаючи з "гаранта".
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19.06.2020 21:54 Ответить
А, враховуючи те, що той "гідрант" захищений від імпічменту більше, ніж Конституція від змін, то лишається тіко одне вирішення проблеми... Покришок має вистачити
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19.06.2020 22:08 Ответить
Что не встречал ни одного замерщика кв.м и дистанции,но жить будем при карантине походу всегда,кому насзерать,кому нет-дело хозяйское,как карта ляжет...
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19.06.2020 20:04 Ответить
А для порядка нужно ввести порядок. Чтоб все знали свое место а кому не нравится порядок то в морду ему ,в морду..дисциплина и еще раз дисциплина.
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19.06.2020 20:30 Ответить
Организатор мероприятия несет ответственность за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 м. Источник: https://censor.net/n3203198
А хто у Раді ці заходи організує?
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19.06.2020 20:10 Ответить
Щиро вітаю зеленодупих макак. Вам казали, шо зелені - підкацапники? Казали. Вам кацапи казали про нову реальність? Казали. То ж - адаптивний карантин, шоб ви звикали до цієї реальності, дебіли.
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19.06.2020 20:11 Ответить
Ура товарищи,ура...Да громче музыка играй победу ,мы победим и враг бежит,бежит...
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19.06.2020 20:17 Ответить
Карантин так карантин. А вот думаю что надо всем тогда одеть противогазы. И ходить строем по взводно. Дисциплина и еще раз дисциплина . Строевой шаг чеканить, отмашка рук,живот втянуть....
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19.06.2020 20:14 Ответить
Вспышка слева-ацетилсолицика,справа-парацетамол,прямое попадание-кучюряпорнзе-вечно живой вирус...
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19.06.2020 21:12 Ответить
По норам всех давно пора! Удумали тут воля свобода равенство!! ШКОНКА !!!
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19.06.2020 20:18 Ответить
У нас в полку койки ... на гауптвахте нары....
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19.06.2020 20:26 Ответить
Второй раз не прокатит.Ковид далеко и меня не коснется.А вот проводили бы по всем каналам ежедневные вести онлайн с реанимаций,где всё наглядно и поучительно.Когда пациент живой и улыбается, а потом бац и на небесах...Умников поубавилось бы.В гробу что в маске что без по барабану.С ув.Baraban
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19.06.2020 20:28 Ответить
Вирус кругом,даже у вас под койкой прячется вражына. Он в мозгах прячется тех кто не принимает идеи и решения лучшего лидера всех времен и народов великого Оманского да 95 Квартального Комика и Шута шаурменского Зели Воффки Криворожского,Роялиста Виртузного.Всех кто против будут вакцинировать чиповой сывороткой зеленого цвета.
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19.06.2020 20:43 Ответить
Та не, так не поверят, слишком просто "бац и на небесах". Показать им док.кино: 1 день работы медсестры -реаниматолога в госпитале с больными... Я на ютубе смотрел рассказ одной из Америки (молодая женщина из Молдовы), видно нужны были ей сильно деньги: з/п 10К $ в неделю. - Вот это жесть реальная, даже не взирая, что рассказ ее был "без эмоций и поверхностный - далеко не все, что пережила"!
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19.06.2020 23:32 Ответить
Рептилоиды заходят уже слишком далеко.Пора сопротивляться,или всем хана.Будьте крепки духом и пусть увидят ваши глаза истинного врага.
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19.06.2020 20:29 Ответить
А мы их газами,газами и еще газами. Горчица с горохом на них гадов говорят убойно действует..
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19.06.2020 20:32 Ответить
"не ранее чем через семь дней" Источник: https://censor.net.ua/n3203198
Адаптисты седьмого дня.
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19.06.2020 20:39 Ответить
Кабмин как будто выгоду с этого имеет, что постоянно хочет его продлить.
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19.06.2020 21:28 Ответить
Та не, просто дано указание подогнать статистику всеми возможными и невозможными методами (способами). А то непорядок - очень уж низкий в Украине процент заражения и смертности. " С таким лицом тебе никто денег не даст" (с). Как-то так!
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19.06.2020 21:35 Ответить
Кабмін опублікував постанову про продовження адаптивного карантину до 31 липня - Цензор.НЕТ 5786
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19.06.2020 21:36 Ответить
Кроме того, запрещается деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха.Источник: https://censor.net/n3203198

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Совершенно верно, их надо срочно продать и построить элитные публичные дома гостиницы...а быдло пусть боится коронавируса, а кто не боится пусть боится штрафов )))
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19.06.2020 21:53 Ответить
 
 