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обстріл (27087) Авдіївка (2339) СЦКК (642) найманці рф (2026) операція Об’єднаних сил (6725)

Найманці РФ обстріляли з мінометів житлові будинки в Авдіївці. ФОТО

Українська сторона СЦКК повідомляє про мінометний обстріл найманців РФ по житлових будинках в Авдіївці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Найманці РФ обстріляли з мінометів житлові будинки в Авдіївці 01

"Вчора, 18 червня 2020 року, у вечірній час з напрямків непідконтрольних уряду України селищ Яковлівка і Мінеральне Донецької області найманці обстріляли житлові будинки Авдіївки. Ворог застосував міномети калібру 82 і 120 мм", - говориться в повідомленні.

Прибувши на місце обстрілу група спостерігачів української сторони СЦКК провела фотофіксацію і з'ясувала, що розривом міни калібру 120 мм було зруйновано господарську будівлю, а також пошкоджено фасад і дах двох житлових будинків. Дві інші міни розірвалися на присадибній ділянці.

Найманці РФ обстріляли з мінометів житлові будинки в Авдіївці 02

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Найманці РФ обстріляли з мінометів житлові будинки в Авдіївці 03

Постраждалих громадян унаслідок ворожого обстрілу, на щастя, немає.

"Бойовики продовжують безвідповідально знищувати житлові будинки населених пунктів, порушуючи всі норми міжнародного гуманітарного права. Такі дії окупантів свідчать про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту, вкотре демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню і свідомо не виконувати Мінські угоди", - зазначили в СЦКК.
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Які молодці.
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19.06.2020 19:48 Відповісти
А где там Сивохо и учителя из Горловки которые требовали отвести войска ВСУ чтобы перестали стрелять? Пускай прокоментируют ситуацию
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19.06.2020 19:48 Відповісти
Эти дебилы и прокоментиируют по своей методичке. я давно говорил,закрыть границу с ними и перестать быть толерантными.начать широмасштабное наступление,кому ненравится - их проблемы.те кто является адекватным - давно свалил в Украину или хотябы рашку,а там остались предатели и маргиналы котором самое место удобрять степь донецкую разом с росейскими зелеными человечками
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19.06.2020 19:53 Відповісти
Рузкие асвабадители асвабадили рузькоязычное население бамбаса от жилья. Ето карма. Кто хотел рузьгого мира тот его и получил.
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19.06.2020 19:50 Відповісти
Всерівно скажуть, що то наші стріляють "особливими" пулями.
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19.06.2020 19:55 Відповісти
"Боевики продолжают безответственно уничтожать жилые дома населенных пунктов, нарушая все нормы международного гуманитарного права" - а что можно ответственно уничтожать жилые дома стреляя по ним из минометов? Наши говорящие головы и их формулировки типа "безответственно уничтожать жилые дома населенных пунктов" или "ворог вчергове підступно порушив перемир"я" откровенно напрягают.
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19.06.2020 20:26 Відповісти
Божья роса . Пратья **** .
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19.06.2020 21:13 Відповісти
Тобто вже докерувались до того, що найманців не можуть перемогти регулярні війська.
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19.06.2020 23:29 Відповісти
 
 