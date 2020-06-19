Наемники РФ обстреляли из минометов жилые дома в Авдеевке. ФОТО

Украинская сторона СЦКК сообщает о минометном обстреле наемников РФ по жилым домам в Авдеевке.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Вчера, 18 июня 2020, в вечернее время с направлений неподконтрольных правительству Украины поселков Яковлевка и Минеральное Донецкой области наемники совершили обстрел по жилым домам Авдеевки. Враг применил минометы калибра 82 и 120 мм.", - говорится в сообщении.

Прибыв на место обстрела группа наблюдателей украинской стороны СЦКК провела фотофиксацию и выяснила, что разрывом мины калибра 120 мм было разрушено хозяйственное здание, а также поврежден фасад и крыша двух жилых домов. Две другие мины разорвались на приусадебном участке.

Смотрите: Наемники РФ минометным огнем разрушили жилой дом в Широкино, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Пострадавших граждан в результате вражеского обстрела, к счастью, нет.

"Боевики продолжают безответственно уничтожать жилые дома населенных пунктов, нарушая все нормы международного гуманитарного права. Такие действия оккупантов свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательно не выполнять Минские соглашения", - отметили в СЦКК.

Смотрите также: Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Авдеевки, местная жительница получила ранение, - штаб ОС. ФОТОрепортаж