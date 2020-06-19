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обстрел (25772) Авдеевка (2441) СЦКК (725) наемники рф (2053) операция Объединенных сил (6766)

Наемники РФ обстреляли из минометов жилые дома в Авдеевке. ФОТО

Украинская сторона СЦКК сообщает о минометном обстреле наемников РФ по жилым домам в Авдеевке.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Наемники РФ обстреляли из минометов жилые дома в Авдеевке 01

"Вчера, 18 июня 2020, в вечернее время с направлений неподконтрольных правительству Украины поселков Яковлевка и Минеральное Донецкой области наемники совершили обстрел по жилым домам Авдеевки. Враг применил минометы калибра 82 и 120 мм.", - говорится в сообщении.

Прибыв на место обстрела группа наблюдателей украинской стороны СЦКК провела фотофиксацию и выяснила, что разрывом мины калибра 120 мм было разрушено хозяйственное здание, а также поврежден фасад и крыша двух жилых домов. Две другие мины разорвались на приусадебном участке.

Наемники РФ обстреляли из минометов жилые дома в Авдеевке 02

Смотрите: Наемники РФ минометным огнем разрушили жилой дом в Широкино, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Наемники РФ обстреляли из минометов жилые дома в Авдеевке 03

Пострадавших граждан в результате вражеского обстрела, к счастью, нет.

"Боевики продолжают безответственно уничтожать жилые дома населенных пунктов, нарушая все нормы международного гуманитарного права. Такие действия оккупантов свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательно не выполнять Минские соглашения", - отметили в СЦКК.

Смотрите также: Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Авдеевки, местная жительница получила ранение, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

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Які молодці.
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19.06.2020 19:48 Ответить
А где там Сивохо и учителя из Горловки которые требовали отвести войска ВСУ чтобы перестали стрелять? Пускай прокоментируют ситуацию
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19.06.2020 19:48 Ответить
Эти дебилы и прокоментиируют по своей методичке. я давно говорил,закрыть границу с ними и перестать быть толерантными.начать широмасштабное наступление,кому ненравится - их проблемы.те кто является адекватным - давно свалил в Украину или хотябы рашку,а там остались предатели и маргиналы котором самое место удобрять степь донецкую разом с росейскими зелеными человечками
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19.06.2020 19:53 Ответить
Рузкие асвабадители асвабадили рузькоязычное население бамбаса от жилья. Ето карма. Кто хотел рузьгого мира тот его и получил.
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19.06.2020 19:50 Ответить
Всерівно скажуть, що то наші стріляють "особливими" пулями.
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19.06.2020 19:55 Ответить
"Боевики продолжают безответственно уничтожать жилые дома населенных пунктов, нарушая все нормы международного гуманитарного права" - а что можно ответственно уничтожать жилые дома стреляя по ним из минометов? Наши говорящие головы и их формулировки типа "безответственно уничтожать жилые дома населенных пунктов" или "ворог вчергове підступно порушив перемир"я" откровенно напрягают.
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19.06.2020 20:26 Ответить
Божья роса . Пратья **** .
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19.06.2020 21:13 Ответить
Тобто вже докерувались до того, що найманців не можуть перемогти регулярні війська.
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19.06.2020 23:29 Ответить
 
 