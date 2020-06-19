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Дистанційна робота, гнучкий графік, пізній початок робочого дня, - рекомендації Кабміну підприємствам

Дистанційна робота, гнучкий графік, пізній початок робочого дня, - рекомендації Кабміну підприємствам

Уряд рекомендує під час карантину починати роботу в пізніший час, а співробітників перевести на віддалену роботу або розвести по різних змінах.

Ці вимоги містяться в постанові уряду №500 від 17 червня 2020 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Там, де це можливо, доручено забезпечити гнучкий режим робочого часу. Йдеться про дистанційну роботу і різний час початку і закінчення роботи для різних категорій працівників.

Мета цих змін - обмежити скупчення громадян у транспорті і на дорогах.

Починати роботу під час карантину рекомендують о 9:00, 10:00 або пізніше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін опублікував постанову про продовження адаптивного карантину до 31 липня

Місцевій владі доручено вивчити можливість введення для підприємств, установ, організацій графіків роботи, які передбачають різний час початку і закінчення роботи залежно від територіального розташування, галузевої приналежності, специфіки виконання робіт або надання послуг.

Також їм рекомендовано скорегувати маршрути громадського транспорту з урахуванням мінливих графіків роботи підприємств.
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Топ коментарі
+6
Звідки беруться некомпетентні люди, які дають примусові поради професіоналам?
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19.06.2020 19:56
+3
надо гнать волну как минимум до осени чтоб школы не открывать уже
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19.06.2020 21:22
+2
С середины марта так и работаем. А в советах постороннего не нуждаемся
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19.06.2020 20:01
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Звідки беруться некомпетентні люди, які дають примусові поради професіоналам?
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19.06.2020 19:56 Відповісти
з того самого органу
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19.06.2020 20:00 Відповісти
Нічого не зрозумів, але круто!
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19.06.2020 20:07 Відповісти
Родіна трєбуєт героїв, а п..да рожаєт дураков
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19.06.2020 20:13 Відповісти
А є інші варіанти народження? А то виходить, що усі дурні🙄
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19.06.2020 20:15 Відповісти
Ну так гомо сапієнс тим і відрізняється від інших тварин, шо народжується дурним, як рєльса.

всі інші тварини в заводських налаштуваннях при народженні зразу наділені інстинктами шо їсти, де шукати, як і коли штрюкатися і таке інше.

А гомо сапієнсам це не дано, бо тоді треба було б рожать мутантів з головою дорослої людини при загальному зрості 50 см.

І саме тому маленький за об'ємом мозок гоміків при народженні майже пустий, але наділений здатнісю обучєнія.
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19.06.2020 20:25 Відповісти
сотрудников перевести на удаленную работу или развести по разным сменам. - в Польшу или Германию например
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19.06.2020 20:01 Відповісти
Це вже виконують🐸
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19.06.2020 20:06 Відповісти
Красти все. Гібко. Заносити Бєні. Бєня занесе Зеленському.
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19.06.2020 19:57 Відповісти
Ключевое слово - рекомендации...
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19.06.2020 19:59 Відповісти
"люблю предложения от которых невозможно отказаться"(с)
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19.06.2020 20:04 Відповісти
Я ніколи не брав грошей за коментарі, але ви можете заплатити.
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19.06.2020 20:08 Відповісти
Мабуть ти неуважно читаєш. Прочитай стільки раз, щоб зрозуміти. Можеш ти заплатити,але я не говорив що це мені треба гроші за коментарі. Перерахуй волонтерам і виклади чек перерахування.
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19.06.2020 20:20 Відповісти
Под руцького косишь?? Почитай, перечитай и найди где-нибудь чтобы я кому-то и за что-то платил.. я могу процент с оплаченного снимать.. ты понимаешь что я говорю??)
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19.06.2020 20:25 Відповісти
Якщо ти не можеш заплатити, то йди лісом, кацапе.
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19.06.2020 20:29 Відповісти
С середины марта так и работаем. А в советах постороннего не нуждаемся
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19.06.2020 20:01 Відповісти
Прошу пояснити як зварювальнику дистанційно варити металоконструкції.
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19.06.2020 20:01 Відповісти
Держатель электрода должен быть длинной не менее двух метров. Так сказать "электросоциальная дистанция"))
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19.06.2020 20:05 Відповісти
Треба просто перестати варити🐸
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19.06.2020 20:05 Відповісти
Щоб красти - зварювальники не потрібні. Тим більше, що ні Зеленський, ні Шмигаль, ні інші крадуни нічого ніколи не зварювали.
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19.06.2020 20:04 Відповісти
Задолбали вы рекомендациями.
Один хрен в страховых компаниях, банках, малых офисах народ полюбе до 10 часов кофейничает и тянется без дела - всех принудительно на 10.
Производственников - на 8.
За хитрожопость - штраф
В Германии рабочий день с 7.
Школы - с 8.
А у нас - нам неудобно.
Лишить лицензии - станет удобно!
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19.06.2020 20:07 Відповісти
Начинать работу во время карантина рекомендуют в 9:00, 10:00 или позже.
Было бы хорошо, люди бы лучше высыпались и работали бы более эффективно.
Но в Украине так не будет, у нас обычно делают чем хуже для людей, тем лучше.
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19.06.2020 20:44 Відповісти
зєбільне правітєльство все робе для того , щоб знищити економіку країни.
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19.06.2020 21:07 Відповісти
надо гнать волну как минимум до осени чтоб школы не открывать уже
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19.06.2020 21:22 Відповісти
Сталевары, комбайнеры и пилоты готовы работать дистанционно.
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19.06.2020 22:12 Відповісти
 
 