Дистанційна робота, гнучкий графік, пізній початок робочого дня, - рекомендації Кабміну підприємствам

Уряд рекомендує під час карантину починати роботу в пізніший час, а співробітників перевести на віддалену роботу або розвести по різних змінах.

Ці вимоги містяться в постанові уряду №500 від 17 червня 2020 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Там, де це можливо, доручено забезпечити гнучкий режим робочого часу. Йдеться про дистанційну роботу і різний час початку і закінчення роботи для різних категорій працівників.

Мета цих змін - обмежити скупчення громадян у транспорті і на дорогах.

Починати роботу під час карантину рекомендують о 9:00, 10:00 або пізніше.

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Місцевій владі доручено вивчити можливість введення для підприємств, установ, організацій графіків роботи, які передбачають різний час початку і закінчення роботи залежно від територіального розташування, галузевої приналежності, специфіки виконання робіт або надання послуг.

Також їм рекомендовано скорегувати маршрути громадського транспорту з урахуванням мінливих графіків роботи підприємств.