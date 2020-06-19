Дистанційна робота, гнучкий графік, пізній початок робочого дня, - рекомендації Кабміну підприємствам
Уряд рекомендує під час карантину починати роботу в пізніший час, а співробітників перевести на віддалену роботу або розвести по різних змінах.
Ці вимоги містяться в постанові уряду №500 від 17 червня 2020 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Там, де це можливо, доручено забезпечити гнучкий режим робочого часу. Йдеться про дистанційну роботу і різний час початку і закінчення роботи для різних категорій працівників.
Мета цих змін - обмежити скупчення громадян у транспорті і на дорогах.
Починати роботу під час карантину рекомендують о 9:00, 10:00 або пізніше.
Місцевій владі доручено вивчити можливість введення для підприємств, установ, організацій графіків роботи, які передбачають різний час початку і закінчення роботи залежно від територіального розташування, галузевої приналежності, специфіки виконання робіт або надання послуг.
Також їм рекомендовано скорегувати маршрути громадського транспорту з урахуванням мінливих графіків роботи підприємств.
Будь ласка, зачекайте...
всі інші тварини в заводських налаштуваннях при народженні зразу наділені інстинктами шо їсти, де шукати, як і коли штрюкатися і таке інше.
А гомо сапієнсам це не дано, бо тоді треба було б рожать мутантів з головою дорослої людини при загальному зрості 50 см.
І саме тому маленький за об'ємом мозок гоміків при народженні майже пустий, але наділений здатнісю обучєнія.
Один хрен в страховых компаниях, банках, малых офисах народ полюбе до 10 часов кофейничает и тянется без дела - всех принудительно на 10.
Производственников - на 8.
За хитрожопость - штраф
В Германии рабочий день с 7.
Школы - с 8.
А у нас - нам неудобно.
Лишить лицензии - станет удобно!
Было бы хорошо, люди бы лучше высыпались и работали бы более эффективно.
Но в Украине так не будет, у нас обычно делают чем хуже для людей, тем лучше.