Дистанционная работа, гибкий график, позднее начало рабочего дня, - рекомендации Кабмина предприятиям
Правительство рекомендует во время карантина начинать работу в более позднее время, а сотрудников перевести на удаленную работу или развести по разным сменам.
Эти требования содержатся в постановлении правительства №500 от 17 июня 2020 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Там, где это возможно, поручено обеспечить гибкий режим рабочего времени. Речь идет о дистанционной работе и разном времени начала и окончания работы для разных категорий работников.
Цель этих изменений — ограничить скопление граждан в транспорте и на дорогах.
Начинать работу во время карантина рекомендуют в 9:00, 10:00 или позже.
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Местным властям поручено изучить возможность введения для предприятий, учреждений, организаций графиков работы, предусматривающих разное время начала и окончания работы в зависимости территориального расположения, отраслевой принадлежности, специфики выполнения работ или оказания услуг.
Также им рекомендовано скорректировать маршруты общественного транспорта с учетом изменившихся графиков работы предприятий.
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всі інші тварини в заводських налаштуваннях при народженні зразу наділені інстинктами шо їсти, де шукати, як і коли штрюкатися і таке інше.
А гомо сапієнсам це не дано, бо тоді треба було б рожать мутантів з головою дорослої людини при загальному зрості 50 см.
І саме тому маленький за об'ємом мозок гоміків при народженні майже пустий, але наділений здатнісю обучєнія.
Один хрен в страховых компаниях, банках, малых офисах народ полюбе до 10 часов кофейничает и тянется без дела - всех принудительно на 10.
Производственников - на 8.
За хитрожопость - штраф
В Германии рабочий день с 7.
Школы - с 8.
А у нас - нам неудобно.
Лишить лицензии - станет удобно!
Было бы хорошо, люди бы лучше высыпались и работали бы более эффективно.
Но в Украине так не будет, у нас обычно делают чем хуже для людей, тем лучше.