Дистанционная работа, гибкий график, позднее начало рабочего дня, - рекомендации Кабмина предприятиям

Правительство рекомендует во время карантина начинать работу в более позднее время, а сотрудников перевести на удаленную работу или развести по разным сменам.

Эти требования содержатся в постановлении правительства №500 от 17 июня 2020 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Там, где это возможно, поручено обеспечить гибкий режим рабочего времени. Речь идет о дистанционной работе и разном времени начала и окончания работы для разных категорий работников.

Цель этих изменений — ограничить скопление граждан в транспорте и на дорогах.

Начинать работу во время карантина рекомендуют в 9:00, 10:00 или позже.

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Местным властям поручено изучить возможность введения для предприятий, учреждений, организаций графиков работы, предусматривающих разное время начала и окончания работы в зависимости территориального расположения, отраслевой принадлежности, специфики выполнения работ или оказания услуг.

Также им рекомендовано скорректировать маршруты общественного транспорта с учетом изменившихся графиков работы предприятий.

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