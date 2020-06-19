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Дистанционная работа, гибкий график, позднее начало рабочего дня, - рекомендации Кабмина предприятиям

Дистанционная работа, гибкий график, позднее начало рабочего дня, - рекомендации Кабмина предприятиям

Правительство рекомендует во время карантина начинать работу в более позднее время, а сотрудников перевести на удаленную работу или развести по разным сменам.

Эти требования содержатся в постановлении правительства №500 от 17 июня 2020 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Там, где это возможно, поручено обеспечить гибкий режим рабочего времени. Речь идет о дистанционной работе и разном времени начала и окончания работы для разных категорий работников.

Цель этих изменений — ограничить скопление граждан в транспорте и на дорогах.

Начинать работу во время карантина рекомендуют в 9:00, 10:00 или позже.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Украина приближается к новой волне COVID-19, - Шмыгаль. ВИДЕО

Местным властям поручено изучить возможность введения для предприятий, учреждений, организаций графиков работы, предусматривающих разное время начала и окончания работы в зависимости территориального расположения, отраслевой принадлежности, специфики выполнения работ или оказания услуг.

Также им рекомендовано скорректировать маршруты общественного транспорта с учетом изменившихся графиков работы предприятий.

Также на Цензор.НЕТ: Ученые выявили зависимость между группой крови и восприимчивостью к COVID-19: люди со второй группой имеют больший риск развития тяжелых симптомов

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Топ комментарии
+6
Звідки беруться некомпетентні люди, які дають примусові поради професіоналам?
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19.06.2020 19:56
+3
надо гнать волну как минимум до осени чтоб школы не открывать уже
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19.06.2020 21:22
+2
С середины марта так и работаем. А в советах постороннего не нуждаемся
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19.06.2020 20:01
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Звідки беруться некомпетентні люди, які дають примусові поради професіоналам?
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19.06.2020 19:56 Ответить
з того самого органу
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19.06.2020 20:00 Ответить
Нічого не зрозумів, але круто!
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19.06.2020 20:07 Ответить
Родіна трєбуєт героїв, а п..да рожаєт дураков
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19.06.2020 20:13 Ответить
А є інші варіанти народження? А то виходить, що усі дурні🙄
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19.06.2020 20:15 Ответить
Ну так гомо сапієнс тим і відрізняється від інших тварин, шо народжується дурним, як рєльса.

всі інші тварини в заводських налаштуваннях при народженні зразу наділені інстинктами шо їсти, де шукати, як і коли штрюкатися і таке інше.

А гомо сапієнсам це не дано, бо тоді треба було б рожать мутантів з головою дорослої людини при загальному зрості 50 см.

І саме тому маленький за об'ємом мозок гоміків при народженні майже пустий, але наділений здатнісю обучєнія.
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19.06.2020 20:25 Ответить
сотрудников перевести на удаленную работу или развести по разным сменам. - в Польшу или Германию например
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19.06.2020 20:01 Ответить
Це вже виконують🐸
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19.06.2020 20:06 Ответить
Красти все. Гібко. Заносити Бєні. Бєня занесе Зеленському.
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19.06.2020 19:57 Ответить
Ключевое слово - рекомендации...
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19.06.2020 19:59 Ответить
"люблю предложения от которых невозможно отказаться"(с)
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19.06.2020 20:04 Ответить
Я ніколи не брав грошей за коментарі, але ви можете заплатити.
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19.06.2020 20:08 Ответить
Мабуть ти неуважно читаєш. Прочитай стільки раз, щоб зрозуміти. Можеш ти заплатити,але я не говорив що це мені треба гроші за коментарі. Перерахуй волонтерам і виклади чек перерахування.
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19.06.2020 20:20 Ответить
Под руцького косишь?? Почитай, перечитай и найди где-нибудь чтобы я кому-то и за что-то платил.. я могу процент с оплаченного снимать.. ты понимаешь что я говорю??)
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19.06.2020 20:25 Ответить
Якщо ти не можеш заплатити, то йди лісом, кацапе.
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19.06.2020 20:29 Ответить
С середины марта так и работаем. А в советах постороннего не нуждаемся
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19.06.2020 20:01 Ответить
Прошу пояснити як зварювальнику дистанційно варити металоконструкції.
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19.06.2020 20:01 Ответить
Держатель электрода должен быть длинной не менее двух метров. Так сказать "электросоциальная дистанция"))
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19.06.2020 20:05 Ответить
Треба просто перестати варити🐸
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19.06.2020 20:05 Ответить
Щоб красти - зварювальники не потрібні. Тим більше, що ні Зеленський, ні Шмигаль, ні інші крадуни нічого ніколи не зварювали.
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19.06.2020 20:04 Ответить
Задолбали вы рекомендациями.
Один хрен в страховых компаниях, банках, малых офисах народ полюбе до 10 часов кофейничает и тянется без дела - всех принудительно на 10.
Производственников - на 8.
За хитрожопость - штраф
В Германии рабочий день с 7.
Школы - с 8.
А у нас - нам неудобно.
Лишить лицензии - станет удобно!
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19.06.2020 20:07 Ответить
Начинать работу во время карантина рекомендуют в 9:00, 10:00 или позже.
Было бы хорошо, люди бы лучше высыпались и работали бы более эффективно.
Но в Украине так не будет, у нас обычно делают чем хуже для людей, тем лучше.
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19.06.2020 20:44 Ответить
зєбільне правітєльство все робе для того , щоб знищити економіку країни.
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19.06.2020 21:07 Ответить
надо гнать волну как минимум до осени чтоб школы не открывать уже
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19.06.2020 21:22 Ответить
Сталевары, комбайнеры и пилоты готовы работать дистанционно.
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19.06.2020 22:12 Ответить
 
 