На катері ВМСУ "Старобільськ", виробництва США, відбулися навчання з живучості. ФОТО

В акваторії Чорного моря, екіпаж патрульного катеру ВМС ЗС України "Старобільськ" в рамках бойової підготовки вперше відпрацював експериментальну курсову задачу. Метою заходу є підвищення рівня бойової та професійної підготовки військових моряків корабельно-катерного складу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

Особливість експерименту полягала в тому, що завдання виконувались комплексно, а до складу їх увійшли такі вправи як відбиття нападу противника на морі, відпрацювання бойових вправ по надводним та повітряним цілям з бойовою стрільбою, тактичне маневрування тощо. У ході відпрацювання елементів курсової задачі особовим складом також було проведено заходи з боротьби за живучість патрульного катеру, де за легендою катер вступив в артилерійській бій з противником, внаслідок чого в одному з відсіків виникло займання, а сам катер отримав пробоїну по лівому борту на один метр нижче ватер-лінії.

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"Експериментальна курсова задача – комплекс заходів, що перевіряють готовність катеру та його екіпажу до одиночного плавання та ведення бою", – зазначив командир патрульного катеру "Старобільськ" старший лейтенант Павло Гладченко.

Окрім основних дій екіпаж катеру відпрацював відбиття умовної атаки ворожих водолазів-диверсантів, залучивши до роботи швидкісний бортовий катер задля оперативного виявлення і знешкодження умовного противника, а також відпрацював рятувальні дії людини, що зазнала лиха.