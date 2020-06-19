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На катері ВМСУ "Старобільськ", виробництва США, відбулися навчання з живучості. ФОТО

В акваторії Чорного моря, екіпаж патрульного катеру ВМС ЗС України "Старобільськ" в рамках бойової підготовки вперше відпрацював експериментальну курсову задачу. Метою заходу є підвищення рівня бойової та професійної підготовки військових моряків корабельно-катерного складу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

На катері ВМСУ Старобільськ, виробництва США, відбулися навчання з живучості 01

Особливість експерименту полягала в тому, що завдання виконувались комплексно, а до складу їх увійшли такі вправи як відбиття нападу противника на морі, відпрацювання бойових вправ по надводним та повітряним цілям з бойовою стрільбою, тактичне маневрування тощо. У ході відпрацювання елементів курсової задачі особовим складом також було проведено заходи з боротьби за живучість патрульного катеру, де за легендою катер вступив в артилерійській бій з противником, внаслідок чого в одному з відсіків виникло займання, а сам катер отримав пробоїну по лівому борту на один метр нижче ватер-лінії.

На катері ВМСУ Старобільськ, виробництва США, відбулися навчання з живучості 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Патрульний катер ВМС України "Старобільськ" і корвет ВМС Румунії провели спільне тренування типу РASSEX. ФОТОрепортаж

На катері ВМСУ Старобільськ, виробництва США, відбулися навчання з живучості 03
На катері ВМСУ Старобільськ, виробництва США, відбулися навчання з живучості 04

"Експериментальна курсова задача – комплекс заходів, що перевіряють готовність катеру та його екіпажу до одиночного плавання та ведення бою", – зазначив командир патрульного катеру "Старобільськ" старший лейтенант Павло Гладченко.

На катері ВМСУ Старобільськ, виробництва США, відбулися навчання з живучості 05

Окрім основних дій екіпаж катеру відпрацював відбиття умовної атаки ворожих водолазів-диверсантів, залучивши до роботи швидкісний бортовий катер задля оперативного виявлення і знешкодження умовного противника, а також відпрацював рятувальні дії людини, що зазнала лиха.
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Топ коментарі
+4
Але ж ти й клоун. Сам шучу, сам торчу.
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19.06.2020 20:38
+2
а еще раз проэкспериметировать через пролив - без единого выстрела... сдаваться
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19.06.2020 20:14
+2
Сверх световая скорость замены памперсов отрабатывалась?
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19.06.2020 20:15
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Это ребус какой-то???
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19.06.2020 20:08 Відповісти
Це не ребус, це казус. На катери поставили стару гармату, замість ********* бойового модуля з керованими ракетами ПТРК та ПЗРК а катер досі не оснастили потужною РЛС та різними дронами, надводними, підводними і БПЛА (ударними, розвідувальними, ретрансляторами). Тому досі цей катер безглуздий в морському зіткненні - не має ніякої ролі в морському протистоянні з ворогом! Не може бути розвідником, не може бути ударним катером, не може бути нічим. Але для військової допомоги від США це нормально - віддавати нікчемне обладнання безглуздим союзникам!
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19.06.2020 23:59 Відповісти
ошень возможно, что на катерах типа "Айленд", будут отрабатывать морскую версию "Нептуна"..
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19.06.2020 20:11 Відповісти
Нет, "Айленд" маловат будет для Нептуна. Там максимум может быть 76 калибр, о "Нептуне" не может быть и речи.
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19.06.2020 20:44 Відповісти
Поставили ПУ уже, не свисти
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19.06.2020 21:04 Відповісти
это откуда такая инфа ?
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19.06.2020 21:19 Відповісти
отсюда же - комфлота говорило.
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19.06.2020 22:01 Відповісти
Куди там ставити восьмиметрові ПКР Нептун? Для ракетного катера Айленди неймовірно повільні, всього лише 29 вузлів, це 54 км/г, це навіть для прогулянкового катера замало! Ракетний катер Прилуки зроблений в СРСР в 1979 році має швидкість 42 вузли - 78 км/г, от на нього і потрібно ставити ПКР Нептун! А Айленди потрібно переробляти на катери ППО-ПРО, розрізати і вставляти додаткові відсіки з ЗРК і додавати потужну РЛС та РЕБ, це єдине на що можна переробити ці посудини. Без потужної ППО-ПРО будь який катер чи корабель це мішень для російських ракет, тому Айленди потрібно дообладнати в першу чергу протиповітряними та протиракетними системами, а вже потім дивитись яку ще роль ці катери можуть виконувати!
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20.06.2020 00:08 Відповісти
) шо гадать? у игоря нада спросить. он спросит у онтоле и выложит точную версию.
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19.06.2020 21:18 Відповісти
а еще раз проэкспериметировать через пролив - без единого выстрела... сдаваться
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19.06.2020 20:14 Відповісти
Сверх световая скорость замены памперсов отрабатывалась?
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19.06.2020 20:15 Відповісти
Але ж ти й клоун. Сам шучу, сам торчу.
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19.06.2020 20:38 Відповісти
Та не, они сами реально такое отрабатывают)) Он боевым опытом делиться!
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19.06.2020 21:28 Відповісти
Воювати йому хіба з рибалками.
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19.06.2020 20:17 Відповісти
Помните фильм такой был совковый - "Одиночное плаванье"?
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19.06.2020 20:23 Відповісти
сорта говна не смотрим
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19.06.2020 21:08 Відповісти
Там., в фильме, фрегат, и не плохой (http://pimg.mycdn.me/getImage?disableStub=true&type=VIDEO_S_720&url=https%3A%2F%2Fvdp.mycdn.me%2FgetImage%3Fid%3D129316096686%26idx%3D7%26thumbType%3D32%26f%3D1&signatureToken=lUtySmhOiTZz2c5fwX56ig ссылка )
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19.06.2020 21:44 Відповісти
Поставьте автоматический модуль как на гюрзе. Человек при качке будет в молоко лупить.
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19.06.2020 21:18 Відповісти
Это против браконьеров.
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19.06.2020 21:38 Відповісти
как я понял - учения по выживанию катера ?? а где брат его, второй айленд..умирает и просит ухи ??
тогда понятно почему плавание одиночное
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19.06.2020 21:46 Відповісти
Вот поставят модули вместо этого одаробла на носу и будет более-менее боевая единица, а сейчас только рыбу пугать
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20.06.2020 00:41 Відповісти
 
 