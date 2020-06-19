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ВМС (1447) корабль (2013) оборона (5145) военные учения (3434)

На катере ВМСУ "Старобельск", производства США, прошли учения по живучести. ФОТО

В акватории Черного моря, экипаж патрульного катера ВМС ВС Украины "Старобельск" в рамках боевой подготовки впервые отработал экспериментальную курсовую задачу. Целью мероприятия является повышение уровня боевой и профессиональной подготовки военных моряков корабельно-катерного состава.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

На катере ВМСУ Старобельск, производства США, прошли учения по живучести 01

Особенность эксперимента заключалась в том, что задача выполнялись комплексно, в их состав вошли такие упражнения как отражение нападения противника на море, отработка боевых упражнений по надводным и воздушным целям с боевой стрельбой, тактическое маневрирование и тому подобное. В ходе отработки элементов курсовой задачи личным составом также были проведены мероприятия по борьбе за живучесть патрульного катера, где по легенде катер вступил в артиллерийской бой с противником, в результате чего в одном из отсеков произошло возгорание, а сам катер получил пробоину по левому борту на один метр ниже ватер-линии.

На катере ВМСУ Старобельск, производства США, прошли учения по живучести 02

Смотрите: Патрульный катер ВМС Украины "Старобельск" и корвет ВМС Румынии провели совместную тренировку типа РASSEX. ФОТОрепортаж

На катере ВМСУ Старобельск, производства США, прошли учения по живучести 03
На катере ВМСУ Старобельск, производства США, прошли учения по живучести 04

"Экспериментальная курсовая задача - комплекс мероприятий, которые проверяют готовность катера и его экипажа к одиночному плаванию и ведения боя", - отметил командир патрульного катера "Старобельск" старший лейтенант Павел Гладченко.

На катере ВМСУ Старобельск, производства США, прошли учения по живучести 05

Смотрите также: Патрульный катер ВМС Украины "Старобельск" провел артиллерийские стрельбы в море. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кроме основных действий экипажем катера было отработано отражение условной атаки вражеских водолазов-диверсантов, с использованием скоростного бортового катера для оперативного обнаружения и обезвреживания условного противника, также были отработаны спасательные действия в ситуации "человек терпит бедствие".

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Топ комментарии
+4
Але ж ти й клоун. Сам шучу, сам торчу.
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19.06.2020 20:38
+2
а еще раз проэкспериметировать через пролив - без единого выстрела... сдаваться
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19.06.2020 20:14
+2
Сверх световая скорость замены памперсов отрабатывалась?
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19.06.2020 20:15
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Это ребус какой-то???
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19.06.2020 20:08 Ответить
Це не ребус, це казус. На катери поставили стару гармату, замість ********* бойового модуля з керованими ракетами ПТРК та ПЗРК а катер досі не оснастили потужною РЛС та різними дронами, надводними, підводними і БПЛА (ударними, розвідувальними, ретрансляторами). Тому досі цей катер безглуздий в морському зіткненні - не має ніякої ролі в морському протистоянні з ворогом! Не може бути розвідником, не може бути ударним катером, не може бути нічим. Але для військової допомоги від США це нормально - віддавати нікчемне обладнання безглуздим союзникам!
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19.06.2020 23:59 Ответить
ошень возможно, что на катерах типа "Айленд", будут отрабатывать морскую версию "Нептуна"..
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19.06.2020 20:11 Ответить
Нет, "Айленд" маловат будет для Нептуна. Там максимум может быть 76 калибр, о "Нептуне" не может быть и речи.
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19.06.2020 20:44 Ответить
Поставили ПУ уже, не свисти
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19.06.2020 21:04 Ответить
это откуда такая инфа ?
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19.06.2020 21:19 Ответить
отсюда же - комфлота говорило.
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19.06.2020 22:01 Ответить
Куди там ставити восьмиметрові ПКР Нептун? Для ракетного катера Айленди неймовірно повільні, всього лише 29 вузлів, це 54 км/г, це навіть для прогулянкового катера замало! Ракетний катер Прилуки зроблений в СРСР в 1979 році має швидкість 42 вузли - 78 км/г, от на нього і потрібно ставити ПКР Нептун! А Айленди потрібно переробляти на катери ППО-ПРО, розрізати і вставляти додаткові відсіки з ЗРК і додавати потужну РЛС та РЕБ, це єдине на що можна переробити ці посудини. Без потужної ППО-ПРО будь який катер чи корабель це мішень для російських ракет, тому Айленди потрібно дообладнати в першу чергу протиповітряними та протиракетними системами, а вже потім дивитись яку ще роль ці катери можуть виконувати!
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20.06.2020 00:08 Ответить
) шо гадать? у игоря нада спросить. он спросит у онтоле и выложит точную версию.
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19.06.2020 21:18 Ответить
а еще раз проэкспериметировать через пролив - без единого выстрела... сдаваться
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19.06.2020 20:14 Ответить
Сверх световая скорость замены памперсов отрабатывалась?
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19.06.2020 20:15 Ответить
Але ж ти й клоун. Сам шучу, сам торчу.
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19.06.2020 20:38 Ответить
Та не, они сами реально такое отрабатывают)) Он боевым опытом делиться!
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19.06.2020 21:28 Ответить
Воювати йому хіба з рибалками.
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19.06.2020 20:17 Ответить
Помните фильм такой был совковый - "Одиночное плаванье"?
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19.06.2020 20:23 Ответить
сорта говна не смотрим
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19.06.2020 21:08 Ответить
Там., в фильме, фрегат, и не плохой (http://pimg.mycdn.me/getImage?disableStub=true&type=VIDEO_S_720&url=https%3A%2F%2Fvdp.mycdn.me%2FgetImage%3Fid%3D129316096686%26idx%3D7%26thumbType%3D32%26f%3D1&signatureToken=lUtySmhOiTZz2c5fwX56ig ссылка )
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19.06.2020 21:44 Ответить
Поставьте автоматический модуль как на гюрзе. Человек при качке будет в молоко лупить.
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19.06.2020 21:18 Ответить
Это против браконьеров.
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19.06.2020 21:38 Ответить
как я понял - учения по выживанию катера ?? а где брат его, второй айленд..умирает и просит ухи ??
тогда понятно почему плавание одиночное
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19.06.2020 21:46 Ответить
Вот поставят модули вместо этого одаробла на носу и будет более-менее боевая единица, а сейчас только рыбу пугать
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20.06.2020 00:41 Ответить
 
 