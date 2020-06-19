На катере ВМСУ "Старобельск", производства США, прошли учения по живучести. ФОТО

В акватории Черного моря, экипаж патрульного катера ВМС ВС Украины "Старобельск" в рамках боевой подготовки впервые отработал экспериментальную курсовую задачу. Целью мероприятия является повышение уровня боевой и профессиональной подготовки военных моряков корабельно-катерного состава.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

Особенность эксперимента заключалась в том, что задача выполнялись комплексно, в их состав вошли такие упражнения как отражение нападения противника на море, отработка боевых упражнений по надводным и воздушным целям с боевой стрельбой, тактическое маневрирование и тому подобное. В ходе отработки элементов курсовой задачи личным составом также были проведены мероприятия по борьбе за живучесть патрульного катера, где по легенде катер вступил в артиллерийской бой с противником, в результате чего в одном из отсеков произошло возгорание, а сам катер получил пробоину по левому борту на один метр ниже ватер-линии.

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"Экспериментальная курсовая задача - комплекс мероприятий, которые проверяют готовность катера и его экипажа к одиночному плаванию и ведения боя", - отметил командир патрульного катера "Старобельск" старший лейтенант Павел Гладченко.

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Кроме основных действий экипажем катера было отработано отражение условной атаки вражеских водолазов-диверсантов, с использованием скоростного бортового катера для оперативного обнаружения и обезвреживания условного противника, также были отработаны спасательные действия в ситуации "человек терпит бедствие".